Минпромторг запланировал заменить второго пилота «виртуальным» и за счёт этого снизить стоимость использования самолётов Статьи редакции
Но по правилам безопасности в кабине всегда должно быть два человека.
Минпромторг планирует заменить второго пилота в пассажирских и грузовых самолётах, чтобы снизить стоимость их эксплуатации, пишут «Ведомости». 9 августа ведомство разместило на сайте госзакупок тендер на 2,9 млрд рублей на разработку такой технологии к концу 2024 года.
Чтобы самолётом мог управлять один пилот, необходимо провести комплекс мероприятий, которые исключат повышение нагрузки на него. Например, нужно будет переоборудовать информационно-управляющее поле кабины самолёта (то есть систему отображения полётной информации).
Также подрядчику предстоит разработать технический облик «виртуального второго пилота» и интегрировать его в систему управления. Под какие конкретно модели самолётов будет разрабатываться технология, пока неизвестно — в документе указаны «коммерческие воздушные суда», это и грузовые, и пассажирские.
Согласно документу, заменить двух пилотов на одного можно будет к 2030 году — такой «обоснованный прогноз» позволил сделать «анализ последних научных результатов в области использования ИИ».
По текущим международным правилам безопасности полётов в кабине пилота всегда должно находиться не менее двух человек. Такое требование есть в американских федеральных авиационных правилах и рекомендациях Европейского агентства авиационной безопасности. Его ввели после авиакатастрофы с самолётом компании Germanwings: тогда один пилот ненадолго вышел из кабины, а второй запер дверь, направил самолёт в гору и разбил его.
В америке давно так летают
Я бы вдул.
Он уже надутый.
А я в общем то и не его имел в виду.
А. Да. Пилот красивый
Стюардессе 67, пилоту 75 лет. Но ещё живы
Внезапно вспомнился анекдот про "откопайте стюардессу". Здоровья им короче.
Глаза красивые оч, это правда.
Да, мне этот в наушниках тоже понравился. Я б ему вставил по самые помидоры 🍅
Хорош чертяка
+нквдшник, который будет грозить пилоту маузером в случае полёта у границы страны
"Пилотировай!"
Вас приветствует капитан воздушного судна робот Федор. Температура за бортом нет данных. Приятного полета!
Можно еще одно крыло отпилить, зачем их два?
Зануда мод он: у самолёта одно крыло, ибо конструктивно это одна деталь. Два крыла у кукурузника.
Зануда мод он: у самолёта вообще крыльев нет, ибо он сам летает. Это же не крылолёт.
Не подсказывай им, хуже будет.
Национальный герой
Это панорама?
Это паранорма
Из мета-вселенной безумия
На разобранных самолётах и с одним пилотом лететь сложновато
Это мягко говоря странно.
Самолётов стало меньше. Пилотов свободных больше.
Зачем эта оптимизация в ущерб безопасности?
Они же потратят на разработку больше, чем сэкономят.
Средний пилот получает меньше итшника.
Если говорить откровенно – это либо некомпетентность, либо коррупция.
Либо и то и другое
Именно ради этого. Потом скажут, ой, не получилось, а деньги будут освоены.
Неприкрытый распил 2,9 млрд рублей?
Прикрытый же. Просто не оч.
Каким же ебаным пиздецом занимаются все эти люди.
Тяжело плыть в соляной кислоте с отрубленными ногами.
Не пробовал - не говори!
Ты ещё про урановые ломы в ртути скажи
Вместо летного училища и тренажеров за миллионы долларов msfs 2020 ломаный с рутрекера.
Ну я, конечно, не пилот, но домой смог долететь.
Опять кренделя выделывает~
А что делать в случае если один единственный этот пилот потеряет сознание и т.п. не уточнили. Дверь то изнутри только открывается
Молиться и смотреть как Земля приближается.
Ф
Боже упаси!
это распил денег.
там вайбериз ягодками стал, чего не пишите )
Еб вашу мать че происходит
О том что вторым человеком должен быть так же пилот не указано. Будет летать со стюардессой.
Мы с Иваном Ильичем работали на боинге. Я ИИ и он ИИ - у нас боинг спиздили.
А чего не сразу беспилотники у Яндекса заказать?
С учётом того, шо скоро будут распиливать самолёты на запчасти, экономия в одного пилота не кажется такой уж абсурдной. Безопасность людей это в ваших гейропах америках,а у нас безопасно экономят или крадут. Как говорится, какая страна, такие и ценности.