Но по правилам безопасности в кабине всегда должно быть два человека.

Минпромторг планирует заменить второго пилота в пассажирских и грузовых самолётах, чтобы снизить стоимость их эксплуатации, пишут «Ведомости». 9 августа ведомство разместило на сайте госзакупок тендер на 2,9 млрд рублей на разработку такой технологии к концу 2024 года.

Чтобы самолётом мог управлять один пилот, необходимо провести комплекс мероприятий, которые исключат повышение нагрузки на него. Например, нужно будет переоборудовать информационно-управляющее поле кабины самолёта (то есть систему отображения полётной информации).

Также подрядчику предстоит разработать технический облик «виртуального второго пилота» и интегрировать его в систему управления. Под какие конкретно модели самолётов будет разрабатываться технология, пока неизвестно — в документе указаны «коммерческие воздушные суда», это и грузовые, и пассажирские.

Согласно документу, заменить двух пилотов на одного можно будет к 2030 году — такой «обоснованный прогноз» позволил сделать «анализ последних научных результатов в области использования ИИ».

По текущим международным правилам безопасности полётов в кабине пилота всегда должно находиться не менее двух человек. Такое требование есть в американских федеральных авиационных правилах и рекомендациях Европейского агентства авиационной безопасности. Его ввели после авиакатастрофы с самолётом компании Germanwings: тогда один пилот ненадолго вышел из кабины, а второй запер дверь, направил самолёт в гору и разбил его.