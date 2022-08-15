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Минпромторг запланировал заменить второго пилота «виртуальным» и за счёт этого снизить стоимость использования самолётов Статьи редакции

Но по правилам безопасности в кабине всегда должно быть два человека.

Минпромторг планирует заменить второго пилота в пассажирских и грузовых самолётах, чтобы снизить стоимость их эксплуатации, пишут «Ведомости». 9 августа ведомство разместило на сайте госзакупок тендер на 2,9 млрд рублей на разработку такой технологии к концу 2024 года.

Чтобы самолётом мог управлять один пилот, необходимо провести комплекс мероприятий, которые исключат повышение нагрузки на него. Например, нужно будет переоборудовать информационно-управляющее поле кабины самолёта (то есть систему отображения полётной информации).

Также подрядчику предстоит разработать технический облик «виртуального второго пилота» и интегрировать его в систему управления. Под какие конкретно модели самолётов будет разрабатываться технология, пока неизвестно — в документе указаны «коммерческие воздушные суда», это и грузовые, и пассажирские.

Согласно документу, заменить двух пилотов на одного можно будет к 2030 году — такой «обоснованный прогноз» позволил сделать «анализ последних научных результатов в области использования ИИ».

По текущим международным правилам безопасности полётов в кабине пилота всегда должно находиться не менее двух человек. Такое требование есть в американских федеральных авиационных правилах и рекомендациях Европейского агентства авиационной безопасности. Его ввели после авиакатастрофы с самолётом компании Germanwings: тогда один пилот ненадолго вышел из кабины, а второй запер дверь, направил самолёт в гору и разбил его.

#новости #самолёты #ии

1590 просмотров
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47 комментариев
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 Rostilj je najbolje

В америке давно так летают

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Pavel Zamyatin

Я бы вдул.

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Баллон Помоев

Он уже надутый.

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Pavel Zamyatin

А я в общем то и не его имел в виду.

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Преступный Влад

А. Да. Пилот красивый

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April Smith

Стюардессе 67, пилоту 75 лет. Но ещё живы

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Pavel Zamyatin

Внезапно вспомнился анекдот про "откопайте стюардессу". Здоровья им короче.

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Pavel Zamyatin

Глаза красивые оч, это правда.

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Баллон Помоев

Да, мне этот в наушниках тоже понравился. Я б ему вставил по самые помидоры 🍅

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Pavel Zamyatin

Хорош чертяка

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ЧичаГад
по правилам безопасности в кабине всегда должно быть два человека

+нквдшник, который будет грозить пилоту маузером в случае полёта у границы страны

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Демократический волк

"Пилотировай!"

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Роковой теркин30см

Вас приветствует капитан воздушного судна робот Федор. Температура за бортом нет данных. Приятного полета!

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olsen

Можно еще одно крыло отпилить, зачем их два?

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MrTheroMorph

Зануда мод он: у самолёта одно крыло, ибо конструктивно это одна деталь. Два крыла у кукурузника.

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Энергичный Вампир

Зануда мод он: у самолёта вообще крыльев нет, ибо он сам летает. Это же не крылолёт.

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Pavel Zamyatin

Не подсказывай им, хуже будет.

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Коровка говорит Мууу
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Преступный Влад

Национальный герой

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Moran Shetland

Это панорама?

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Иннокентий Глазницын

Это паранорма

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Пушкинский калькулятор

Из мета-вселенной безумия

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Владимир

На разобранных самолётах и с одним пилотом лететь сложновато

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bor.vn

Это мягко говоря странно.
Самолётов стало меньше. Пилотов свободных больше.
Зачем эта оптимизация в ущерб безопасности?
Они же потратят на разработку больше, чем сэкономят.
Средний пилот получает меньше итшника.

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bor.vn

Если говорить откровенно – это либо некомпетентность, либо коррупция.
Либо и то и другое

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Александр
Они же потратят на разработку больше

Именно ради этого. Потом скажут, ой, не получилось, а деньги будут освоены.

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Wtf

Неприкрытый распил 2,9 млрд рублей?

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Pavel Zamyatin

Прикрытый же. Просто не оч.

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Pavel Zamyatin

Каким же ебаным пиздецом занимаются все эти люди.

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Баллон Помоев

Тяжело плыть в соляной кислоте с отрубленными ногами.

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Преступный Влад

Не пробовал - не говори!

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Пушкинский калькулятор

Ты ещё про урановые ломы в ртути скажи

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Доктор Пречистенка
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Pavel Zamyatin

Вместо летного училища и тренажеров за миллионы долларов msfs 2020 ломаный с рутрекера.

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Григорий Охтин против ху...

Ну я, конечно, не пилот, но домой смог долететь.

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Характерный фитиль

Опять кренделя выделывает~

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Бегущий циркуль

А что делать в случае если один единственный этот пилот потеряет сознание и т.п. не уточнили. Дверь то изнутри только открывается

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Григорий Охтин против ху...

Молиться и смотреть как Земля приближается.

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Cheryman

Ф

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mediator

Боже упаси!

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alekksandr cherr

это распил денег.

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Гражданин концлагеря Путлера

там вайбериз ягодками стал, чего не пишите )

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Enoxix

Еб вашу мать че происходит

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Жабка

О том что вторым человеком должен быть так же пилот не указано. Будет летать со стюардессой.

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Маринеску

Мы с Иваном Ильичем работали на боинге. Я ИИ и он ИИ - у нас боинг спиздили.

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Пушкинский калькулятор

А чего не сразу беспилотники у Яндекса заказать?

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Печеньки Госдепа

С учётом того, шо скоро будут распиливать самолёты на запчасти, экономия в одного пилота не кажется такой уж абсурдной. Безопасность людей это в ваших гейропах америках,а у нас безопасно экономят или крадут. Как говорится, какая страна, такие и ценности.

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