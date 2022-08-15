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Драматический жар

Rutube: Apple потребовала от видеохостинга скрыть в iOS-приложении контент российских государственных СМИ Статьи редакции

Компания уже ограничила доступ к приложению для некоторых стран.

Американская корпорация Apple предъявила Rutube требование скрыть контент российских государственных СМИ в приложении для iOS или сделать его доступным только для российских пользователей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу видеохостинга.

Apple предлагает решить проблему модерации приложения Rutube двумя способами: сделать приложение доступным только для российских пользователей, либо удалить контент «state-sponsored media». На сегодняшний день приложение национального видеохостинга доступно в 171 стране.

пресс-служба Rutube

Apple дала две недели на принятие решения, иначе приложение удалят из магазина, пояснили в пресс-службе. Команда Rutube уже ограничила доступ к Rutube в AppStore для пользователей из других стран, кроме Казахстана и Беларуси.

На Rutube выкладывают видео многие российские СМИ и блогеры, чьи каналы заблокировал YouTube после начала военных действий в Украине. Среди них — Первый канал, «Россия-1», НТВ, RT, «Спас», Владимир Соловьёв, пранкеры Вован и Лексус, Дмитрий (Гоблин) Пучков.

#новости #apple #rutube #санкции

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Материал дополнен редакцией
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29 комментариев
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Творческий цветок

Лепота

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Творческий цветок

Ого у них рейтинг высокий, я думал какие нибудь полторы звезды будет

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Сергей Соколов

Думаю накрутка

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FloatingCrowbar

Да там небось оценики от 1.5 инвалидов, что им пользуются, плюс боты, конечно же - куда без них

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Храм Набросов

Как то так

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Непростой Мурод

Вам хоть в глаза ссы - божья роса. Любители цензуры и монополий, блять

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Владлен Макаревич

Как бы кто не относился к росс тв, эта строчка уже пиздец "потребовала от видеохостинга скрыть"

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Дмитрий Шубкин

Согласен, рутуб только банить.

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Владлен Макаревич

За его техническую основу, а не за наполнение

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Храм Набросов

Или ты за то, чтобы пропаганда и ложь распространялись свободно?

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Храм Набросов

За наполнение так же надо банить

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Volkodav

именно за наполнение надо и банить

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Тимурчик

и в чем проблема?

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Владлен Макаревич

В свободе информации? Люди всегда найдут где черпать "нужные" им новости, запреты только ухудшают ситуацию

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Александр

Свобода информации. Мне кажется, или это какой-то пиздец? Когда офф каналы стирают звук из обращения людей, что поехали ремонтировать объекты в ЛНР к Путину. То есть тут можно тереть, а тут «свобода информации». Пиздец. И это самое малое, что можно затронуть.

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Сукин Отец

Это не информация, а пропаганда убийств жителей соседних стран.

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Владлен Макаревич

Блять, вы что, натурально смотрите эти каналы? Если да, то покажи, где там пропагандируют убивать украинцев. Я не спорю, мне действительно хочется это увидеть

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Сукин Отец

Ты просто хочешь разобраться?

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Tannim

Госканалы просто под санкциями, и все, нет никакого притеснения свободы слова.

Даже на ютубе не перебанили всех кто топит за Пыню, исключительно потому что правил они не нарушили и под санкции не попали.

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Volkodav

да откуда вы блядь такие беретесь я в ахуе, за сам факт показа таких фашистких каналов уже надо банить все эти приложения. И никак эти запреты не ухудшают ситуацию, с чего вы вообще взяли?

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Роковой теркин30см

Там, наверное, весь контент нужно скрыть

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Эмоциональный томагавк_два
Свобода слова в США — такая же иллюзия, как яйца от кур свободного выгула. Ни того ни другого здесь на самом деле нет.
Америка так же авторитарна и нетерпима к инакомыслию, как и любая мелкая диктатура. Его в США так же подавляют, но в более скрытой, изощрённой манере, при поддержке конформистских мейнстримных СМИ.
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Volkodav

если вы под "инокомыслием" подразумеваете поддержку войны в Украине, то я лично рад такому "авторитаризму" США. Пусть работают братья.

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Тбилисский сверчок

Демократия и свобода слова, что вы хотели

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Enoxix

Так-такс-такс, что тут у нас?

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Дмитрий Шубкин
или сделать его доступным только для российских пользователей

Как-то слишком мягко

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Volkodav

Давно пора банить все приложения, каналы и сайты, которые распространяют повестку оправдания войны в Украине.

И нечего оправдывать это свободой слова, даже в самых демократических странах например запрещено партии идейных фанатов Гитлера, и че то не помню негодовании на этот счет.

Если ресурсы пропагандируют войну и являются противниками свободы, то пусть получают сполна.

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Times Roman

Нахуя его запрещать, удалять, если его и так никто из адекватных не смотрит.

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Александр Прохоренко

Как будто контент российских государственных сми рассчитан для кого-то кроме российских пользователей. Их борьба

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