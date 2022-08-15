Rutube: Apple потребовала от видеохостинга скрыть в iOS-приложении контент российских государственных СМИ Статьи редакции
Компания уже ограничила доступ к приложению для некоторых стран.
Американская корпорация Apple предъявила Rutube требование скрыть контент российских государственных СМИ в приложении для iOS или сделать его доступным только для российских пользователей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу видеохостинга.
Apple дала две недели на принятие решения, иначе приложение удалят из магазина, пояснили в пресс-службе. Команда Rutube уже ограничила доступ к Rutube в AppStore для пользователей из других стран, кроме Казахстана и Беларуси.
На Rutube выкладывают видео многие российские СМИ и блогеры, чьи каналы заблокировал YouTube после начала военных действий в Украине. Среди них — Первый канал, «Россия-1», НТВ, RT, «Спас», Владимир Соловьёв, пранкеры Вован и Лексус, Дмитрий (Гоблин) Пучков.
Лепота
Ого у них рейтинг высокий, я думал какие нибудь полторы звезды будет
Думаю накрутка
Да там небось оценики от 1.5 инвалидов, что им пользуются, плюс боты, конечно же - куда без них
Как то так
Вам хоть в глаза ссы - божья роса. Любители цензуры и монополий, блять
Как бы кто не относился к росс тв, эта строчка уже пиздец "потребовала от видеохостинга скрыть"
Согласен, рутуб только банить.
За его техническую основу, а не за наполнение
Или ты за то, чтобы пропаганда и ложь распространялись свободно?
За наполнение так же надо банить
именно за наполнение надо и банить
и в чем проблема?
В свободе информации? Люди всегда найдут где черпать "нужные" им новости, запреты только ухудшают ситуацию
Свобода информации. Мне кажется, или это какой-то пиздец? Когда офф каналы стирают звук из обращения людей, что поехали ремонтировать объекты в ЛНР к Путину. То есть тут можно тереть, а тут «свобода информации». Пиздец. И это самое малое, что можно затронуть.
Это не информация, а пропаганда убийств жителей соседних стран.
Блять, вы что, натурально смотрите эти каналы? Если да, то покажи, где там пропагандируют убивать украинцев. Я не спорю, мне действительно хочется это увидеть
Ты просто хочешь разобраться?
Госканалы просто под санкциями, и все, нет никакого притеснения свободы слова.
Даже на ютубе не перебанили всех кто топит за Пыню, исключительно потому что правил они не нарушили и под санкции не попали.
да откуда вы блядь такие беретесь я в ахуе, за сам факт показа таких фашистких каналов уже надо банить все эти приложения. И никак эти запреты не ухудшают ситуацию, с чего вы вообще взяли?
Там, наверное, весь контент нужно скрыть
Америка так же авторитарна и нетерпима к инакомыслию, как и любая мелкая диктатура. Его в США так же подавляют, но в более скрытой, изощрённой манере, при поддержке конформистских мейнстримных СМИ.
если вы под "инокомыслием" подразумеваете поддержку войны в Украине, то я лично рад такому "авторитаризму" США. Пусть работают братья.
Демократия и свобода слова, что вы хотели
Так-такс-такс, что тут у нас?
Как-то слишком мягко
Давно пора банить все приложения, каналы и сайты, которые распространяют повестку оправдания войны в Украине.
И нечего оправдывать это свободой слова, даже в самых демократических странах например запрещено партии идейных фанатов Гитлера, и че то не помню негодовании на этот счет.
Если ресурсы пропагандируют войну и являются противниками свободы, то пусть получают сполна.
Нахуя его запрещать, удалять, если его и так никто из адекватных не смотрит.
Как будто контент российских государственных сми рассчитан для кого-то кроме российских пользователей. Их борьба