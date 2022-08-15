Компания уже ограничила доступ к приложению для некоторых стран.

Американская корпорация Apple предъявила Rutube требование скрыть контент российских государственных СМИ в приложении для iOS или сделать его доступным только для российских пользователей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу видеохостинга.

Apple предлагает решить проблему модерации приложения Rutube двумя способами: сделать приложение доступным только для российских пользователей, либо удалить контент «state-sponsored media». На сегодняшний день приложение национального видеохостинга доступно в 171 стране. пресс-служба Rutube

Apple дала две недели на принятие решения, иначе приложение удалят из магазина, пояснили в пресс-службе. Команда Rutube уже ограничила доступ к Rutube в AppStore для пользователей из других стран, кроме Казахстана и Беларуси.

На Rutube выкладывают видео многие российские СМИ и блогеры, чьи каналы заблокировал YouTube после начала военных действий в Украине. Среди них — Первый канал, «Россия-1», НТВ, RT, «Спас», Владимир Соловьёв, пранкеры Вован и Лексус, Дмитрий (Гоблин) Пучков.

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