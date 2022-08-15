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Новости

Навальный сообщил об отправлении в ШИЗО после создания профсоюза в колонии Статьи редакции

И рассказал, что штрафной изолятор может стать его «постоянной резиденцией».

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Политика Алексея Навального*, отбывающего срок во владимирской колонии №6, поместили на три дня в ШИЗО — штрафной изолятор для тех, кого сочли нарушителем режима в исправительном учреждении. Об этом политик сообщил в твиттере, уточнив, что формальной причиной стало то, что он «регулярно расстёгивает верхнюю пуговицу робы».

По словам Навального, исполняющий обязанности начальника колонии намекнул на возможное продление содержания в ШИЗО, если политик «не пересмотрит своё отношение». В середине сентября у политика намечено свидание с родственниками, «полагающееся раз в четыре месяца».

Согласно режиму ШИЗО, пока Навальный там находится, ему запрещены свидания, письма и передачи. Бумагу и ручку ему дают на час и 15 минут в сутки, отметил он. Ему разрешены часовые прогулки «в такой же камере, но с куском неба».

ШИЗО — самое суровое наказание в легальной тюремной иерархии. Впрочем, в нелегальной тоже — пытают и убивают чаще всего именно здесь.

Считается, что больше 15 суток в ШИЗО держать нельзя, но это правило легко обходится. Держат 15 суток, выпускают и снова на 15 суток сажают.

Устроено это так. Бетонная конура 2,5х3 метра. Чаще всего там невыносимо, потому что холодно и сыро. Вода на полу. У меня пляжный вариант — очень жарко и почти нет воздуха.

Форточка крохотная, из-за толщины стен воздух не идёт — даже паутина не шевелится. Вентиляции нет. Ночью лежишь и чувствуешь себя рыбой на берегу. Железная койка пристегивается к стене, типа как в поезде. Только рычаг, опускающий ее, снаружи.

В пять утра у тебя забирают матрас и подушку (это называется «мягкий инвентарь») и поднимают койку. В девять вечера койку снова опускают и возвращают матрас. Железный стол, железная лавка, раковина, дырка в полу. Под потолком две камеры.

Алексей Навальный
Новости
Навальный, сидя в колонии, объявил о создании профсоюза заключённых и тюремщиков «Промзона» Статьи редакции

Организация уже добилась первой победы: теперь швеи в колонии сидят не на табуретках, а на положенных по правилам стульях со спинками.

В России сидит сейчас около 600 тысяч человек. Подавляющее количество из них работает. И это совершенно рабский, почти бесплатный труд в ужасных условиях.

Да, большинство из них — преступники (хотя много невиновных), но они должны искупить своё преступление по закону. И работать по правилам.

Алексей Навальный*

*Навальный внесён российскими властями в список террористов и экстремистов

#новости #навальный

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23 комментария
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Рыжий яд

This dude is a real hero.

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базований кавун
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пек сруньк

A real human bean

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Пластиковое Окно

Совет. Пиши на грузинском, так будет лучше.

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Ash Leaf

Сначала прочитал "сообщил об ОТРАВЛЕНИИ в ШИЗО"

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Сексуальный пистолет

По привычке

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Неплохой жар

Бля, я тоже так прочитал, и пока не увидел твой коммент, так и думал

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бег с припятствиями

по-человечески жалко его

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Человек-человек

Ломает режим даже в тюрьме

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Дикая Морковка

Герой, которого мы не заслуживаем

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Андрей Лагутин

блэт нэвэльный, ты чё, крысами свои твиты отправляешь?

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имя мое и фамилия

голубями)

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Город Хлебный

Заносит американскую жвачку нужному человеку

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Thakar

сообщения можно передавать через адвоката

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Louis Wu

ШУЕ ППШ
https://youtu.be/u85ndLepxNA

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ЧичаГад

не знаю как расшифровывается, но долой санитарский беспредел

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Город Хлебный

Так написано же. Штрафной изолятор

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Редкий Натр

А сколько может стоить организация "зелёного прокурора"?
Ну, ЧВК там какое-нибудь, во время этапа, например

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Королевский щит

Пиздец

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Дмитрий Царь
Бумагу и ручку ему дают на час и 15 минут

Походу они перепутали между собой Навального и коэльного

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citizen
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Грубый алмаз

его посадили ублюдки, а виноватой чувствую себя я, как будто мы этого говноеда бункерного не дожали, не смогли отбить нормальных людей из его лап. пиздец, когда все это кончится…

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Грубый алмаз

хотя почему как будто…

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