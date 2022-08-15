Навальный сообщил об отправлении в ШИЗО после создания профсоюза в колонии Статьи редакции
И рассказал, что штрафной изолятор может стать его «постоянной резиденцией».
Политика Алексея Навального*, отбывающего срок во владимирской колонии №6, поместили на три дня в ШИЗО — штрафной изолятор для тех, кого сочли нарушителем режима в исправительном учреждении. Об этом политик сообщил в твиттере, уточнив, что формальной причиной стало то, что он «регулярно расстёгивает верхнюю пуговицу робы».
По словам Навального, исполняющий обязанности начальника колонии намекнул на возможное продление содержания в ШИЗО, если политик «не пересмотрит своё отношение». В середине сентября у политика намечено свидание с родственниками, «полагающееся раз в четыре месяца».
Согласно режиму ШИЗО, пока Навальный там находится, ему запрещены свидания, письма и передачи. Бумагу и ручку ему дают на час и 15 минут в сутки, отметил он. Ему разрешены часовые прогулки «в такой же камере, но с куском неба».
*Навальный внесён российскими властями в список террористов и экстремистов
This dude is a real hero.
A real human bean
Совет. Пиши на грузинском, так будет лучше.
Сначала прочитал "сообщил об ОТРАВЛЕНИИ в ШИЗО"
По привычке
Бля, я тоже так прочитал, и пока не увидел твой коммент, так и думал
по-человечески жалко его
Ломает режим даже в тюрьме
Герой, которого мы не заслуживаем
блэт нэвэльный, ты чё, крысами свои твиты отправляешь?
голубями)
Заносит американскую жвачку нужному человеку
сообщения можно передавать через адвоката
ШУЕ ППШ
https://youtu.be/u85ndLepxNA
не знаю как расшифровывается, но долой санитарский беспредел
Так написано же. Штрафной изолятор
А сколько может стоить организация "зелёного прокурора"?
Ну, ЧВК там какое-нибудь, во время этапа, например
Пиздец
Походу они перепутали между собой Навального и коэльного
его посадили ублюдки, а виноватой чувствую себя я, как будто мы этого говноеда бункерного не дожали, не смогли отбить нормальных людей из его лап. пиздец, когда все это кончится…
хотя почему как будто…