ШИЗО — самое суровое наказание в легальной тюремной иерархии. Впрочем, в нелегальной тоже — пытают и убивают чаще всего именно здесь.

Считается, что больше 15 суток в ШИЗО держать нельзя, но это правило легко обходится. Держат 15 суток, выпускают и снова на 15 суток сажают.

Устроено это так. Бетонная конура 2,5х3 метра. Чаще всего там невыносимо, потому что холодно и сыро. Вода на полу. У меня пляжный вариант — очень жарко и почти нет воздуха.

Форточка крохотная, из-за толщины стен воздух не идёт — даже паутина не шевелится. Вентиляции нет. Ночью лежишь и чувствуешь себя рыбой на берегу. Железная койка пристегивается к стене, типа как в поезде. Только рычаг, опускающий ее, снаружи.

В пять утра у тебя забирают матрас и подушку (это называется «мягкий инвентарь») и поднимают койку. В девять вечера койку снова опускают и возвращают матрас. Железный стол, железная лавка, раковина, дырка в полу. Под потолком две камеры.