Специалисты считают, что это нужно для препятствия работе независимых наблюдателей.

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Аналитик движения в защиту прав избирателей «Голос» Иван Шукшин нашёл в коде сайтов Центризбиркома и региональных избиркомов встроенную библиотеку FingerpringJS, которая незаметно составляет «отпечаток» пользователя. Чтобы отличить одного человека от другого, сайты ЦИК используют рекламные объявления, зовущие на сайты секс-знакомств, онлайн-казино или секс-шопов, а затем отслеживают действия блокировщика рекламы.

Код ЦИК следит, как браузер посетителя сайта реагирует на ту или иную рекламу. У кого-то браузер заблокирует ссылку на сайт онлайн-казино, у кого-то — на сайт онлайн-знакомств. Набор реакций позволяет составить профиль и запомнить каждого посетителя, пояснил программист.

По мнению аналитика, ЦИК может использовать сбор данных о пользователях, чтобы на выборах скрыть информацию о составах комиссий и результатах голосования. Если ЦИК включит FingerpringJS на выборах, то с каждого устройства можно будет сделать не более определённого, ограниченного количества запросов. Обработка результатов выборов, поиск математических аномалий и вбросов будут закрыты для независимых наблюдателей.

В ЦИК заявили, что библиотеку FingerpringJS применяют, чтобы «исключить запрос CAPTCHA у "легитимных пользователей"».

В коде библиотеки содержатся адреса ряда «сомнительных» интернет-ресурсов. Они применяются для определения факта использования в браузере пользователя инструментов блокировки рекламы. Переход на эти ресурсы, загрузка с них каких-либо данных или передача на них данных пользователя ни в коем случае не осуществляется. Центризбирком

По словам директора АНО «Информационная культура» Ивана Бегтина, бесплатная библиотека FingerPrintJS в основном используется для защиты корпоративных секретов, которые находятся онлайн, — сайты госорганов обычно её не используют. Он, также как и Шукшин, считает, что это препятствует независимому анализу результатов выборов и гражданскому контролю за ними.