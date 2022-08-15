ЦИК объяснила наличие в коде ссылок на сайты секс-знакомств и казино «определением легитимных пользователей» Статьи редакции
Специалисты считают, что это нужно для препятствия работе независимых наблюдателей.
Аналитик движения в защиту прав избирателей «Голос» Иван Шукшин нашёл в коде сайтов Центризбиркома и региональных избиркомов встроенную библиотеку FingerpringJS, которая незаметно составляет «отпечаток» пользователя. Чтобы отличить одного человека от другого, сайты ЦИК используют рекламные объявления, зовущие на сайты секс-знакомств, онлайн-казино или секс-шопов, а затем отслеживают действия блокировщика рекламы.
Код ЦИК следит, как браузер посетителя сайта реагирует на ту или иную рекламу. У кого-то браузер заблокирует ссылку на сайт онлайн-казино, у кого-то — на сайт онлайн-знакомств. Набор реакций позволяет составить профиль и запомнить каждого посетителя, пояснил программист.
По мнению аналитика, ЦИК может использовать сбор данных о пользователях, чтобы на выборах скрыть информацию о составах комиссий и результатах голосования. Если ЦИК включит FingerpringJS на выборах, то с каждого устройства можно будет сделать не более определённого, ограниченного количества запросов. Обработка результатов выборов, поиск математических аномалий и вбросов будут закрыты для независимых наблюдателей.
В ЦИК заявили, что библиотеку FingerpringJS применяют, чтобы «исключить запрос CAPTCHA у "легитимных пользователей"».
По словам директора АНО «Информационная культура» Ивана Бегтина, бесплатная библиотека FingerPrintJS в основном используется для защиты корпоративных секретов, которые находятся онлайн, — сайты госорганов обычно её не используют. Он, также как и Шукшин, считает, что это препятствует независимому анализу результатов выборов и гражданскому контролю за ними.
Слишком желтушно. Никакие ссылки они не используют, лишь тест на блокировку с CSS. И это не ЦИК выбрали секс-знакомства, а лишь проверенная библиотека с 17 тысячью звёзд на гитхабе.
https://github.com/fingerprintjs/fingerprintjs/blob/master/src/sources/dom_blockers.ts
Факт остаётся фактом: такие библиотеки — зло, пусть и легко обходимое, но зло. Потому что критикуя Китай за тотальный цифровой контроль, сами не прочь его устроить у себя
Ну хз.
Очень часто сайтам требуется идентифицировать неавторизованных юзеров. Куки сейчас все вообще и чаще режут. Остаются более хитровыебанные способы типа фингерпринта, когда пользователь идентифицируется сочетанием разных параметров компьютера/браузера/ос
Не думаю, что такая библиотека помешает заинтересованным людям собрать статистику для анализа аномалий. Сейчас любые относительно крупные сайты защищаются от парсинга и накруток, поэтому даже самые простые парсеры всегда имеют инструменты обхода типовой защиты. Чуть более сложные - используют сетки впс по России или миру, с разными параметрами, и т.д.
Это стандартная библиотека, которая стоит на миллиардах других сайтов. Но приебались чисто к ЦИК
В общем, тут классический «учёный изнасиловал журналиста»
Кхм
Ну вот. Панорама захватила весь тж. Пора переименовывать приложение
Panorama Journal
Интересно мнение Венедиктова по этому поводу
Так у него всю дорогу была позиция, исходящая из теории малых дел. Мол, электронное голосование всё равно будет, вопрос только в том, получится ли поучаствовать в его создании или нет. Наверное, рассчитывал на то, что получится выгрести пару лопат навоза из этих авгиевых конюшен.
Звучит логично
Надеюсь его заставили их сожрать.
напомни кто это
Ты чо?? Лев Венедиктов, из мульта, с гривой
это бонифаций
Бонифаций вот.
это правда
Ну он типо топил за это электронное голосование