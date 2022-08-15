Среди них — бывшие и нынешние сотрудники государственного агентства «Синьхуа», Центрального телевидения Китая (CCTV) и издания «Жэньминь жибао», которое правозащитная группа Freedom House называет «официальным рупором Компартии Китая».

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300 нынешних сотрудников TikTok и его материнской компании ByteDance ранее работали в китайских государственных СМИ. Forbes выяснил это, проанализировав профили госслужащих в LinkedIn.

23 профиля, судя по всему, созданы директорами ByteDance, которые руководят отделами по контент-партнерству, связям с общественностью, корпоративной социальной ответственности и «сотрудничеству со СМИ».

15 человек одновременно с работой в ByteDance трудятся в китайских государственных средствах массовой информации, включая агентство «Синьхуа», Международное радио Китая (CRI), Центральное телевидение Китая (CCTV) и дочернюю Глобальную телевизионную сеть Китая (CGTN).

50 профилей принадлежат сотрудникам TikTok. Среди них — менеджер контент-стратегии, который ранее был главным корреспондентом «Синьхуа Новости».

24 сотрудника TikTok и ByteDance работали в издании «Жэньминь жибао», которое правозащитная группа Freedom House называет «официальным рупором Компартии Китая».

«Руководитель по стратегии» TikTok ранее работал в Китайском интернет-информационном центре, или china.org.cn, государственном веб-портале, главным редактором которого также является секретарь партии и бывший заместитель руководителя пропаганды Коммунистической партии Китая. Ещё один сотрудник TikTok работал редактором государственного Центра China Development Gateway (chinagate.cn). Другой сотрудник, теперь вице-менеджер ByteDance по медиа-партнёрству, ранее руководил социальными сетями china.org.cn.

В некоторых профилях упоминается опыт в адаптации текстов на основе поведения пользователей в интернете. Например, в аккаунте нынешнего директора по связям с правительством ByteDance указывается работа для People's Daily — газеты Коммунистической партии Китая. Там этот сотрудник «анализировал привычки чтения интернет-аудитории и идентификационные характеристики основной партийной медиа-аудитории» и «не нарушая пропагандистскую политику партии, активно проводил специальное планирование новостей» с местными органами власти.

ByteDance и TikTok не стали отрицать принадлежности этих 300 аккаунтов к их сотрудникам и связей с китайскими госСМИ. Пресс-секретарь ByteDance Дженнифер Бэнкс заявила, что компания принимает кадровые решения «исходя лишь из профессионализма кандидата при выполнении работы». По её словам, руководство «не разрешает сотрудникам иметь вторую работу, подработку или заниматься любой иной деятельностью, которая может повлечь за собой конфликт интересов». TikTok и ByteDance отказались отвечать на вопросы о том, сотрудничали ли они с китайскими госСМИ для производства или распространения контента.