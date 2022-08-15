Forbes: 300 сотрудников TikTok и ByteDance работали на китайскую пропаганду Статьи редакции
Среди них — бывшие и нынешние сотрудники государственного агентства «Синьхуа», Центрального телевидения Китая (CCTV) и издания «Жэньминь жибао», которое правозащитная группа Freedom House называет «официальным рупором Компартии Китая».
300 нынешних сотрудников TikTok и его материнской компании ByteDance ранее работали в китайских государственных СМИ. Forbes выяснил это, проанализировав профили госслужащих в LinkedIn.
23 профиля, судя по всему, созданы директорами ByteDance, которые руководят отделами по контент-партнерству, связям с общественностью, корпоративной социальной ответственности и «сотрудничеству со СМИ».
15 человек одновременно с работой в ByteDance трудятся в китайских государственных средствах массовой информации, включая агентство «Синьхуа», Международное радио Китая (CRI), Центральное телевидение Китая (CCTV) и дочернюю Глобальную телевизионную сеть Китая (CGTN).
50 профилей принадлежат сотрудникам TikTok. Среди них — менеджер контент-стратегии, который ранее был главным корреспондентом «Синьхуа Новости».
24 сотрудника TikTok и ByteDance работали в издании «Жэньминь жибао», которое правозащитная группа Freedom House называет «официальным рупором Компартии Китая».
«Руководитель по стратегии» TikTok ранее работал в Китайском интернет-информационном центре, или china.org.cn, государственном веб-портале, главным редактором которого также является секретарь партии и бывший заместитель руководителя пропаганды Коммунистической партии Китая. Ещё один сотрудник TikTok работал редактором государственного Центра China Development Gateway (chinagate.cn). Другой сотрудник, теперь вице-менеджер ByteDance по медиа-партнёрству, ранее руководил социальными сетями china.org.cn.
В некоторых профилях упоминается опыт в адаптации текстов на основе поведения пользователей в интернете. Например, в аккаунте нынешнего директора по связям с правительством ByteDance указывается работа для People's Daily — газеты Коммунистической партии Китая. Там этот сотрудник «анализировал привычки чтения интернет-аудитории и идентификационные характеристики основной партийной медиа-аудитории» и «не нарушая пропагандистскую политику партии, активно проводил специальное планирование новостей» с местными органами власти.
ByteDance и TikTok не стали отрицать принадлежности этих 300 аккаунтов к их сотрудникам и связей с китайскими госСМИ. Пресс-секретарь ByteDance Дженнифер Бэнкс заявила, что компания принимает кадровые решения «исходя лишь из профессионализма кандидата при выполнении работы». По её словам, руководство «не разрешает сотрудникам иметь вторую работу, подработку или заниматься любой иной деятельностью, которая может повлечь за собой конфликт интересов». TikTok и ByteDance отказались отвечать на вопросы о том, сотрудничали ли они с китайскими госСМИ для производства или распространения контента.
В июне BuzzFeed со ссылкой на внутренние переговоры сотрудников ByteDance, которой принадлежит TikTok, писал, что китайская компания имела доступ ко всем конфиденциальным данным американских пользователей. Инженеров, которые «всё видят», называют «мастер-администраторами».
Удоли.
This is Sparta!
Хотя когда Трамп в начале веселья хотел запретить TikTok, как раз за эсцсамое, тогда Тикток был как раз на самом пике хайпа они клялись божились что они отдельная компания в США ничего мол такого.
Трамп конечно тот ещё хрен. Но очень много хороших инициатив продвигал, особенно в отношении Китая. И хоть пропоганда его продвигает как "наш", более чем уверен, что моль очканула бы нападать в его президентство.
Вот это поворот (нет). удивительно что кто то из тик тока не работал на китайскую пропаганду.
Шок! в *страна_нейм" есть пропагандонский персонал/аккаунты в соц.сетях.
Woooooooow 🤯🤯🤯 НИХУЯ СЕБЕ!!!! Всего лишь 300 ?!?!?!
у тракториста!!!
Попався (((((
Ладно
штош
Вот это ломающие новости конечно!
хм, странно что их было так мало
Ахах.
https://www.politico.com/news/2020/11/16/the-biden-teams-tug-of-war-over-facebook-436672
Ну в контексте Китая работал на сми = работал на пропаганду. Там тоже контент, продвижение, анализ аудитории.
Кому там пропаганду втирать, если их пользователи это в основном овощи ...
Овощам и втирать. Овощи же своего мнения не имеют, а кит. ком. партия через Тикток им «правильное» внушат.
Слава богу он в России заблокирован
да ну не. не может быть
Это еще Трамп говорил
300?
мне кажется пару ноликов забыли