Telegram оштрафовали на 4 миллиона рублей за неудаление информации о боевых действиях в Украине Статьи редакции
Мессенджер не стал удалять бота с личными данными российских военных.
Мировой суд Таганского района Москвы назначил административный штраф в размере 4 миллионов рублей компании Telegram Messenger Inc. — мессенджер признали виновным в отказе удалить «подлежащий удалению» контент, пишут присутствующие на заседании журналисты.
Согласно материалам дела, запрещённым контентом назвали информацию о российских военных, участвующих в боевых действиях в Украине, действиях Вооружённых сил РФ и потерях армии в ходе конфликта. Одна из претензий у суда была к телеграм-боту с личными данными «участников спецоперации».
Ранее власти России неоднократно штрафовали крупные интернет-сервисы за отказ удалять запрещённую информацию. Сумма таких штрафов составила уже больше 200 миллионов рублей. Кроме того, за повторные нарушения ряду компаний назначали оборотные штрафы в несколько миллиардов рублей.
4 млн скромно. Больше похоже на ласковые похлопывания по попке
Ща премом оплатим пашке за страдания пажжи
Вот вы все привыкли, а я все равно удивляюсь - схуяли телеграм должен что-то удалять? 🤷♂️
С каких пор Мировой суд находится в таганском районе Москвы? Оо
"Мировой суд — это низший суд в структуре судов общей юрисдикции, который рассматривает ряд категорий дел по упрощённой процедуре"
Если ты закостенелый уголовничек, мировые судьи для тебя котятки нежные.
А кто нибудь в курсе, они вообще платят все эти штрафы?
Вот до войны я слышал, Гугол и как раз Телега (кажется) платили всё, остальные - частично либо ничего.
А сейчас как?
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