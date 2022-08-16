Мессенджер не стал удалять бота с личными данными российских военных.

Мировой суд Таганского района Москвы назначил административный штраф в размере 4 миллионов рублей компании Telegram Messenger Inc. — мессенджер признали виновным в отказе удалить «подлежащий удалению» контент, пишут присутствующие на заседании журналисты.

Согласно материалам дела, запрещённым контентом назвали информацию о российских военных, участвующих в боевых действиях в Украине, действиях Вооружённых сил РФ и потерях армии в ходе конфликта. Одна из претензий у суда была к телеграм-боту с личными данными «участников спецоперации».

Ранее власти России неоднократно штрафовали крупные интернет-сервисы за отказ удалять запрещённую информацию. Сумма таких штрафов составила уже больше 200 миллионов рублей. Кроме того, за повторные нарушения ряду компаний назначали оборотные штрафы в несколько миллиардов рублей.

Новости vc.ru 26 мая информации Статьи редакции Приставы полностью взыскали с Google оборотный штраф в 7,7 миллиардов рублей за неудаление Компания начала банкротство российского юрлица из-за ареста счетов.