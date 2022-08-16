Глава кабинета министров руководил финансами, здравоохранением, внутренними делами, государственной казной, промышленностью и энергетикой.

{"id":712904,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":712904,"gtm":null} 1576 просмотров

Фото Getty Images

С марта 2020 по май 2021 года тогдашний премьер Австралии Скотт Моррисон тайно получил пять министерских портфелей в дополнение к должности премьера и главе национального кабинета. Он назначил себя главой Министерства здравоохранения, Министерства финансов, МВД, государственного казначейства и Министерства промышленности, науки, энергетики и ресурсов. Об этом рассказал преемник Моррисона, действующий глава австралийского правительства Энтони Альбанезе.

Это экстраординарно и беспрецедентно. Такая никудышная деятельность, которую мы бы высмеивали, если бы она была в недемократической стране. Австралийцы знали во время избирательной кампании, что я управляю теневым министерством. Они не знали, что Скотт Моррисон управляет теневым правительством. Теневое правительство, которое действовало в тени. Энтони Альбанезе

Министр финансов Матиас Корманн не знал, что делит портфель с премьером. А к присяге в качестве министра ресурсов Моррисон привёл самого себя после спора с тогдашним министром ресурсов Китом Питтом по поводу добычи ископаемого топлива у побережья Нового Южного Уэльса. Предполагается, что Моррисон использовал свои полномочия, чтобы заблокировать возобновление морского газового проекта Pep-11, несмотря на противодействие Питта.

Профессор Джордж Уильямс, эксперт по конституционному праву в Университете Нового Южного Уэльса, отметил, что раздел 64 основного закона Австралии прямо не запрещает занимать одну министерскую должность двум людям: «Это немного неоднозначно. Сказано, что генерал-губернатор может назначать должностных лиц, но не сказано, что должен быть только один чиновник или министр. Конституция не препятствует этому, но это потому, что она ничего не говорит об этом». Конституционный эксперт Энном Туми из Сиднейского университета добавила, что «секретность, связанная с этим, просто странная». «Если бы они [чиновники] сделали так и рассказали об этом, вероятно, в глазах граждан это выглядело бы разумным шагом, но скрывать это?» — сказала она.

Моррисон объяснил свои назначения мерой предосторожности из-за пандемии: «Полномочия предварительно утвердили, чтобы не было задержек в возможности принимать решения в случае необходимости. Кризис был очень динамичной средой, и было важно заранее всё спланировать и принять меры предосторожности, которые можно было бы утвердить на законных основаниях, чтобы гарантировать, что я, как премьер министр, могу действовать, если это необходимо». Он сказал, что делал всё «по доброй воле», но извинился «за любое оскорбление моих коллег».

При этом действующий премьер Альбанезе сказал, что ни одно из назначений Моррисона не имело дату окончания. Это означает, что бывший премьер-министр, возможно, занимал бы все пять министерских должностей, пока бы возглавляемая им коалиция не потеряла власть.