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Новости
vc.ru

В App Store появились приложения СБОЛ и «Инвстр» — копии «Сбербанк Онлайн» и «СберИнвестора» Статьи редакции

Приложение «Сбера» пропало из магазина в апреле — после попадания под санкции США.

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  • Разработчик Open IT-Solutions выпустил приложения СБОЛ и «Инвстр» для iOS. Первое появилось в App Store 16 августа, второе — в июне. Внимание на это обратили Telegram-каналы «Банки, деньги, два офшора и «Дайджест».
  • На сайте СБОЛ указано, что приложение нужно, чтобы проверить баланс, посмотреть курс или «найти ближайший офис или банкомат». При входе нужно ввести номер карты: войти можно только по карте «Сбера», если ввести номер карточки другого банка, сервис порекомендует перейти на его сайт.
  • Редакция vc.ru также скачала приложение и смогла зайти по номеру карты «Сбера», банк прислал SMS с кодом. Приложение повторяет интерфейс и функции «Сбербанк Онлайн», сохранилась переписка с поддержкой и актуальный баланс карты.
  • Приложение «Инвстр» обещает предоставлять актуальную информацию о состоянии рынка ценных бумаг, индексы, новости и котировки. По дизайну оно похоже на приложение «Сбера» для инвестиций — «СберИнвестор».
  • Разработчик приложений — ООО «Открытые ИТ-решения». Согласно данным «Контур.Фокуса», компания создана 18 февраля 2022 года. В «Сбере» сообщили РБК, что банк рекомендует своим клиентам устанавливать СБОЛ.
  • В апреле 2022 года «Сбер» попал под блокирующие санкции США. После этого App Store удалил мобильное приложение «Сбера», а также «СберБизнес», «СберИнвестор X» и другие.

#новости #сервисы #сбер

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52 комментария
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Грустный корабль
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Yasos Biba
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Руководящий глобус

рокк сбол

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Siddhattha Gautama
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Московский

ЛЮБОВ СОБОЛ

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Михаил
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Человек-человек

Отправил жалобы, спасибо

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Pavel Chernev

А где надо жалобу слать, чет слепой

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4 комментария
Михаил Стечкин

Подскажите, в совке так же писали доносы на неугодных, или это другое?

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aliftin

Как же жалко это выглядит.

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Принудительный томагавк_два

чому?

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Относительный томагавк_два

Прям такие хитрые, я не могу!

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Александр Шаповалов

а что им еще делать в такой ситуации?

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11 комментариев
Times Roman

Названия такие себе. Назвали бы лучше как у торрентов, типа «Сбер зеркало».

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Pavel Cree

Как у Туповца

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1 комментарий
Матвей Коновалов

И приложение снесли через сутки, если б вообще не пропустили изначально

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Макрон потерял телефон

Новый сбол (2)

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Андрей Лагутин

♂СБОЛ♂ fifty invest⚥ в ООО "Фистинг"✊

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Stan Majors

Приложение ВТБ такое

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Относительный томагавк_два
Кажется, ВТБ нашел лазейку, как обойти санкции в…
Делите на 9000, но, кажется, ВТБ нашел лазейку, как обойти санкции со стороны AppStore, который…
tjournal.ru
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Компьютерный фонарь

Так они раньше выпустили «Орбиту»
Судя по AppStore - это новостное приложение, изнутри копия ВТБ Мои Инвестиции

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фиолетовый бобер

Вовремя вы новость написали, их уже удалили

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Зоибана Вафля

они не гуглятся по названию, но по разработчику находятся.

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Дмитрий Шубкин

не, на месте

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Igor Kuznetsov

Уже удалили, расходимся

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Печеньки Госдепа

Так а чего, apple не в курсе и проглотит это? Или это другое?

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Матвей Коновалов

Если продать идею что это стороннее приложение — вполне могут проглотить.

Уже малость лучше первых попыток выглядит — авторизация не по телефону, карты других банков можно пробовать вводить при логине.

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Despondency

Спасибо, зарепортил

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Stan Majors

Проверка приложений в Эпл такая

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Частный дебаркадер

https://tjournal.ru/telegram/712864-peremoga-pacantre?comment=9550023

Перемога пацантрэ — Telegram на TJ
Перемога пацантрэ — Telegram на TJ
tjournal.ru
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Andy

Репортите этих пидоров за обход бана.

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Своеобразный кот

Приложение для планшета, эти долбени не обновляли лет пять. Полностью забили хер.
А теперь и не нужно ничего делать, красота!

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AoHeaven

Если это копии, тогда почему владельцы настоящих приложений не призывают удалять эти копии, чтобы предотвратить случаи мошенничества?

P.S: пишут вроде удалили

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Фархад Азимов

Пусть покупают андроид, че они все залипли на ультра-вражеский айфон

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Благоприятный ключ

СКОЛЬКО?

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Владислав Сластушевский

В поиске не ищется, но скачать по ссылки еще можно: https://apps.apple.com/us/app/сбол/id1631810724

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