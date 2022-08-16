В App Store появились приложения СБОЛ и «Инвстр» — копии «Сбербанк Онлайн» и «СберИнвестора» Статьи редакции
Приложение «Сбера» пропало из магазина в апреле — после попадания под санкции США.
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- Разработчик Open IT-Solutions выпустил приложения СБОЛ и «Инвстр» для iOS. Первое появилось в App Store 16 августа, второе — в июне. Внимание на это обратили Telegram-каналы «Банки, деньги, два офшора и «Дайджест».
- На сайте СБОЛ указано, что приложение нужно, чтобы проверить баланс, посмотреть курс или «найти ближайший офис или банкомат». При входе нужно ввести номер карты: войти можно только по карте «Сбера», если ввести номер карточки другого банка, сервис порекомендует перейти на его сайт.
- Редакция vc.ru также скачала приложение и смогла зайти по номеру карты «Сбера», банк прислал SMS с кодом. Приложение повторяет интерфейс и функции «Сбербанк Онлайн», сохранилась переписка с поддержкой и актуальный баланс карты.
- Приложение «Инвстр» обещает предоставлять актуальную информацию о состоянии рынка ценных бумаг, индексы, новости и котировки. По дизайну оно похоже на приложение «Сбера» для инвестиций — «СберИнвестор».
- Разработчик приложений — ООО «Открытые ИТ-решения». Согласно данным «Контур.Фокуса», компания создана 18 февраля 2022 года. В «Сбере» сообщили РБК, что банк рекомендует своим клиентам устанавливать СБОЛ.
- В апреле 2022 года «Сбер» попал под блокирующие санкции США. После этого App Store удалил мобильное приложение «Сбера», а также «СберБизнес», «СберИнвестор X» и другие.
рокк сбол
ЛЮБОВ СОБОЛ
Отправил жалобы, спасибо
А где надо жалобу слать, чет слепой
Подскажите, в совке так же писали доносы на неугодных, или это другое?
Как же жалко это выглядит.
чому?
Прям такие хитрые, я не могу!
а что им еще делать в такой ситуации?
Названия такие себе. Назвали бы лучше как у торрентов, типа «Сбер зеркало».
Как у Туповца
И приложение снесли через сутки, если б вообще не пропустили изначально
Новый сбол (2)
♂СБОЛ♂ fifty invest⚥ в ООО "Фистинг"✊
Приложение ВТБ такое
Так они раньше выпустили «Орбиту»
Судя по AppStore - это новостное приложение, изнутри копия ВТБ Мои Инвестиции
Вовремя вы новость написали, их уже удалили
они не гуглятся по названию, но по разработчику находятся.
не, на месте
Уже удалили, расходимся
Так а чего, apple не в курсе и проглотит это? Или это другое?
Если продать идею что это стороннее приложение — вполне могут проглотить.
Уже малость лучше первых попыток выглядит — авторизация не по телефону, карты других банков можно пробовать вводить при логине.
Спасибо, зарепортил
Проверка приложений в Эпл такая
https://tjournal.ru/telegram/712864-peremoga-pacantre?comment=9550023
Репортите этих пидоров за обход бана.
Приложение для планшета, эти долбени не обновляли лет пять. Полностью забили хер.
А теперь и не нужно ничего делать, красота!
Если это копии, тогда почему владельцы настоящих приложений не призывают удалять эти копии, чтобы предотвратить случаи мошенничества?
P.S: пишут вроде удалили
Пусть покупают андроид, че они все залипли на ультра-вражеский айфон
СКОЛЬКО?
В поиске не ищется, но скачать по ссылки еще можно: https://apps.apple.com/us/app/сбол/id1631810724