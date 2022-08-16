Мессенджер Signal рассказал об утечке номеров и кодов подтверждения 1900 пользователей Статьи редакции
Взлом не затронул список контактов и историю сообщений пользователей, но хакеры могли перерегистрировать учётную запись на своё устройство и вести переписку от её имени.
Signal подтвердил, что утечка произошла из-за взлома базы компании Twilio, которая занимается проверкой номеров. Коммуникационная компания сообщала, что злоумышленники получили доступ к данным 125 её клиентов (среди которых Signal), но не раскрывала их.
Мессенджер отправил предупреждения пользователям, которых коснулся взлом. При этом компания уверяет, что история сообщений, список контактов и скрытая информация о профилях осталась под защитой.
Через взломанные номера можно было перерегистрировать номер учётной записи на другом устройстве, отправлять и получать сообщения. «Среди 1900 номеров злоумышленник явно искал три, мы получили сообщение от одного из них, что его учётная запись была перерегистрирована», — пояснили в Signal.
Signal отменит регистрации на всех устройствах для всех, кого коснулся взлом. Всего у мессенджера около 40 млн пользователей, по данным TechCrunch.
Signal был создан в 2014 году. Сервис позиционирует себя как защищённый мессенджер. Его механизм сквозного шифрования Signal Protocol используется, например, в WhatsApp.
Хоть и неиспользование номера не является гарантией безопасности аккаунта, но с ним выше шансов несанкционированного доступа или утери аккаунта.
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Change my mind.
База
"Сноуден, че с лицом?"
А он жив вообще? Я думал его фсбшники грохнули давно и переодически пишут от его имени сообщения, которые рандомно придумывает нейросеть. Телега то тоже дырявая как моцк путлера, учитывая, что родственники дурова так и живут прекрасно в спб
Самый защищённый менеджер говорили они...
Щас Пашка выдаст речь по этому поводу
Вот я так и думал. Удалил это говно, когда оно хуже вайбера стало себя вести
holey shit. now spam is coming to my number and they are constantly trying to hack into my google account. a shame
впрочем, ничего нового
"1900 пользователей"
Я так понимаю, это все их пользователи?
ЕБать, дочитал
"Всего у мессенджера около 40 млн пользователей, по данным TechCrunch."
Кто все эти люди?
40 млн аккаунтов гендиректора