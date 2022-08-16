Это уже второй подобный случай за неделю.

Авиакомпания Transavia внесла 18-летнего парня в чёрный список на пять лет после того, как он отправил другим пассажирам фото авиакатастрофы прямо перед вылетом из аэропорта Роттердама. Об этом пишет Dutch News.

Парень разослал фотографии через Air Drop, который позволяет обмениваться файлами с любым пользователем iPhone, который находится рядом. Снимок пришёл и на телефон пилота.

Авиакомпании пришлось задержать рейс в Хорватию, так как у пассажиров началась паника, а служба безопасности расценила массовую рассылку как угрозу взрыва. Экипаж обратился к человеку, который распространил фотографию. Парень признался, что это сделал он, только когда капитан судна предупредил, что никто никуда не полетит и не выйдет из самолёта, пока виновный не будет найден.

Юношу задержала и допросила военная полиция. «Мы расцениваем это как своего рода угрозу взрыва бомбы. Фото видели сотрудники авиакомпании, фото видели дети. Это серьёзный инцидент. Поэтому капитан подал официальную жалобу», — сообщил представитель Transavia.

Рассылка фото авиакатастрофы произошла в Голландии уже второй раз за неделю, отмечает «Би-би-си». Ранее мужчину сняли с рейса, который должен был вылететь из нидерландского аэропорта Схипхол в Дубай. Всё произошло по той же схеме — с использованием Air Drop.