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Офтоп

В Нидерландах юноша напугал пассажиров самолёта фотографиями авиакатастрофы. Его сняли с рейса Статьи редакции

Это уже второй подобный случай за неделю.

Авиакомпания Transavia внесла 18-летнего парня в чёрный список на пять лет после того, как он отправил другим пассажирам фото авиакатастрофы прямо перед вылетом из аэропорта Роттердама. Об этом пишет Dutch News.

Парень разослал фотографии через Air Drop, который позволяет обмениваться файлами с любым пользователем iPhone, который находится рядом. Снимок пришёл и на телефон пилота.

Авиакомпании пришлось задержать рейс в Хорватию, так как у пассажиров началась паника, а служба безопасности расценила массовую рассылку как угрозу взрыва. Экипаж обратился к человеку, который распространил фотографию. Парень признался, что это сделал он, только когда капитан судна предупредил, что никто никуда не полетит и не выйдет из самолёта, пока виновный не будет найден.

Юношу задержала и допросила военная полиция. «Мы расцениваем это как своего рода угрозу взрыва бомбы. Фото видели сотрудники авиакомпании, фото видели дети. Это серьёзный инцидент. Поэтому капитан подал официальную жалобу», — сообщил представитель Transavia.

Рассылка фото авиакатастрофы произошла в Голландии уже второй раз за неделю, отмечает «Би-би-си». Ранее мужчину сняли с рейса, который должен был вылететь из нидерландского аэропорта Схипхол в Дубай. Всё произошло по той же схеме — с использованием Air Drop.

#самолёты #происшествия #airdrop #apple #новости

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23 комментария
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 ЧичаГад

разрешаю посылать по эйрдропу только это

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Тихаил Мемнов
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Яня

Я все ещё не понимаю, кто эти люди, у которых включён airdrop. Зачем?

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ЧичаГад

Если фотки не синхронятся можно кинуть по дропу. Там вообще уже давно настройка "только для контактов" есть, а может быть вообще всегда была

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Vladislav N.

Всегда была. Да и файл при получении можно отклонить.

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Баллон Помоев

Пригодится.

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Призванный дебаркадер

( ͡• ͜ʖ ͡• )

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Donnie Darko

Не соглашусь, это полезная опция, про фотки уже написали, а в случае использования яблочной экосистемы вообще удобнейшая штука.

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IvanDurov

Никто не против этой штуки. Вопрос почему он по умолчанию включён для левых телефонов? Что мешает включить возможность получать файлы только при открытии окошка приложения либо от тех пользователей что тебе уже присылали?

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Бюджетный шмель
Снимок пришёл и на телефон пилота.

И уже седой капитан судна

предупредил, что никто никуда не полетит
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15-летняя психопатка

Минутку, каким образом эта новость принадлежит одновременно подсайту новости и подсайту офтоп??

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Женский ключ

Изи! С момента введения подсайтов в 2018 (19¿) типов сущностей стало хоть жопой жуй:
• подсайт может запостить в самого себя (админы и модеры подсайта могут),
• подсайт может запостить в другой подсайт
• ты можешь запостить в любой подсайт (новомодные блоги с ограничением пользователей – те же подсайты, только с ограничением, Навигатор-старичок из той же серии https://tjournal.ru/navigator)
• подсайт даже МОЖЕТ В ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ запостить (но для этого надо хитро выебнуться)
и т.д.

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15-летняя психопатка

"подсайт даже МОЖЕТ В ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ запостить (но для этого надо хитро выебнуться)" Каким образом?

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Женский ключ

Тем же, что и пользователь в подсайт. Автор и место публикации – просто id.

Для такого поста, конечно, нужно расширенными правами обладать, но Основа такое поддерживает.

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15-летняя психопатка

Ок, спасибо за пояснения!

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Тихаил Мемнов

Вот пидор мелкий

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Pavel Voronin

на днях еще одного в Схипхоле задержали за аналогичные развлечения.

https://nltimes.nl/2022/08/15/another-passenger-arrested-sharing-pic-crashed-plane-time-schiphol

Another passenger arrested for sharing pic of…
The Koninklijke Marechuaussee arrested a man at Schiphol on Saturday evening for spreading a photo…
nltimes.nl
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kozin
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Viktor Soloviov

Хахаха. Я тут живу, тип гений

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Совместный магнит

ХАХА ЛОХ

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Михаил

А я всегда в самолете смотрю "Расследование авиакатастроф".

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Баллон Помоев

А мне трижды прислали этим способом эрегированный мужской половой хуй. Я уже столько раз зарекался принимать фотки от незнакомых, и каждый раз одно и то же - дикпик.

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dear575575

Жесть..а еще есть тема.
Заходите в самолет и громко говорите БОМБА.

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