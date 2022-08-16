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В Украине из школьной программы убрали русский язык и русскую литературу Статьи редакции

В курс по истории добавили «русский мир» и «рашизм».

Министерство образования Украины сообщило, что из школьной программы убрали русский язык, а из уроков зарубежной литературы — произведения российских и белорусских авторов.

В курсе «Зарубежная литература» оставили «произведения писателей, которые писали на русском языке, но жизнь и творчество которых были тесно связаны с Украиной» — например, Николая Гоголя, Владимира Короленко и Михаила Булгакова. В списке произведений для дополнительного чтения оставили «12 стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова, а также «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова.

Вместо российских и белорусских авторов в школьную программу добавили произведения зарубежных писателей «в соответствии с литературным процессом и с учётом возрастных особенностей учащихся». В число писателей вошли О. Генри, Жан де Лафонтен, Анна Гавальда.

В учебные программы «История Украины» и «Всемирная история» внесли изменения «с учётом новых историографических наработок». Теперь СССР рассматривают как «правительство имперского типа». В отдельный учебный блок вынесли действия России против Украины, начиная с 2014 года. В перечень понятий включили «русский мир» и «рашизм», уточнили контекст применения термина «коллаборационизм».

#новости #украина #образование

3837 просмотров
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263 комментария
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 Wirae

Какая ирония. Российские империалисты говорили что их культуру вытесняют, отменяют. Ну они получили что хотели. Их мир, их культура действительно стали рассматриваться как угроза.
Сами придумали, сами сделали ВСЕ что бы это случилось.

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Юрий Умеренков

Самоисполняющееся пророчество

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1 комментарий
Owlie

Один в один как с финами в 39-40 годах. Боялись что те станут союзниками Германии - так и получилось.
Вспоминать нюанс с Зимней войной конечно же вата не хочет.

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1 комментарий
Илон Маск купил тж

Тут согсен

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Паляниця

По факту

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Тимурчик

Надо было ещё в 2014 это делать, 8 лет просто потеряли.

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Нормативный спрей

С 24 августа 1991 года, максимум после 2004

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7 комментариев
Rostilj je najbolje

Это надо было в 1992-м делать.

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kozin

Звичайно, я взагалі не уявляю, а якого хуя не видалили російську в 1992?

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12 комментариев
Пятая колонка

В Казахстане тоже

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Драгтеатр

но это не новость

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19 комментариев
olsen

Ну щас путин нападет из за этого

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Тимурчик

Помню подобные решения не давали нормально принимать, аргументировали, что не стоит провоцировать Путина, российская культура не при чём и тд. А теперь, "да, мы запретили русский язык, литературу и что вы нам сделаете?" Свобода конечно лучше, чем пресмыкаться перед Путиным, как делали раньше.

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Нормативный спрей

Харошіе русскіе, ві порветесь?

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Daffy Duck

Что б больше на русском не писал

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5 комментариев
Праздничный щит
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Григорий Охтин против ху...

А эти хорошие русские с вами в одной комнате?

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Arugin

Ни, но держи дизлайк за использование этого сочетания слов.

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Bkmz Иванов
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Байрактар Байрактарович
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1 комментарий
Nickis

Рашизм понятие из массмедиа, не имеющие научной проработки, базы исследований и скорее связанно с массовой истерией, чем с неким реальным явлением. Преподавать это в школах, все равно что если бы в 2000х ввели уроки падонского языка или изучение лурка

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Solomon Samsonovich

Фашизм когда то тоже был понятием "условным" не имеющим бла бла бла.
Сначала было слово.

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eGoNeR

В каком мире ты живёшь? Что у тебя за "эхо" камера такая, что ты не видел что русские делают в Украине? Если ты считаешь что это всего-лишь массмедиа и инфоповод, тогда даже не вздумай из из неё вылазить, порвёшься и никогда больше не зашьёшь жопу.

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cxzyy

Мне больше понравился термин 'Шизофашизм'.

Фашисты, называющие других "фашистами" - это фашизм, доведенный до крайней точки отсутствия логики, своеобразный культ абсурда. Это конечная точка, где язык ненависти инвертирует реальность, а пропаганда является просто тупой долбежкой. Это апогей триумфа воли над мыслью. Называть других фашистами, будучи самим фашистом - основной метод риторики путинизма. Американский философ Джейсон Стэнли называет это "подрывной пропагандой". Я назвал это "шизофашизмом". Украинцы называют это "рашизмом".
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2 комментария
From Ukraine With NLAW

А Герцена изучать можно? Дядька россиянизм еще в 19 веке описывать начал. Дудаев добавил в копилочку русизм. А украинцы просто обобщили и провели параллели с фашизмом. Так что все довольно проработано. Кстати, по некоторым пунктам проработано лучше чем та же анархия и либертарианство. Несмотря на то что они стары как мир.

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1 комментарий
Volkodav

Слово "Нацизм" была придумана специально для Гитлера и его режима

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Прежний завод

Рашизм - сокращение от русский фашизм, по другому русизм.
Термин появился еще в СССР и подразумевал согласованное проявление шовинизма, притеснения и оскорбления ко всему нерусскому в республиках по отношению к коренному населению.
Превратился в настоящий общественный и государственный строй, уже в России. После поправок в Конституцию с государствообразующими и прочими унтерменшами, а также старта войны, этот термин вполне себе политический и исторический.

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Ruslan N.

гм, а в чем новость то? после этой войны ждать обратного было бы наивно

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Илон Маск купил тж

Чтобы что? Чтобы дальше транслировалось уже с пруфами нашими утыр** что Украина нацисткое государство, вот подарок сделали нашим.

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29 комментариев
FireGrim

После 2 мировой, немецкий был в советских школах. Как и французский после наполеоновской потасовки

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1 комментарий
Tannim

Я, как украинец, вообще надеюсь на полную реформу образования, с учетом современных тенденций и технологий.

Там не только русскую литературу выпилить надо, а много чего. Ученика надо разгрузить от ненужной херни, чтобы он мог изучить то что ему нравится, и быть в этом лучше.

Русский мир и рашим — я считаю не очень полноценные предметы. Нужно делать более общее направление, где сразу и фашизм, и нацизм, и все эти диктатуры рассматриваются(вроде Ким Чен Ына и Лукашенко).

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From Ukraine With NLAW

Это не предметы, это термины.

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Поразительный звук

Всякие -измы надо нормально в рамках обществознания рассматривать. А так вообще да, всю программу перетряхнуть надо. Больше практики.

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4 комментария
Частный дебаркадер

именно про это вроде говорили все 8 лет, вот и добились наконец

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Kind soul

О.Генри-топ.

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Блестящий лолипоп

Достоевский тоже

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3 комментария
Старший ящик

Гавальда топ

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4 комментария
Андрей Васильев

лучше поздно

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Solomon Samsonovich

На самом деле русский язык просто должен подвинуться. Его слишком дохрена в Украине. Планировалось делать постепенно. Теперь, когда вопрос "загнил" прийдется вырезать сразу.

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Джон Керри

Щасливі діти, не будуть читати маячню на зразок "Війна та світ" чи оту повнісіньку гидотну срань під назвою "Тихий Дон".

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Традиционный Орзэмэс

там вроде мир - не свет, а покой. в оригинале, в дореволюционной орфографии, там был "миръ", а не "мiръ"
так что "вiйна i мир"

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Илон Маск купил тж

Ой… какие долбо****

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kozin

Pochel naxui, russki fashist

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42 комментария

Комментарий удален модератором

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Solomon Samsonovich

А шел бы ты...

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neimovirne

наконец-то

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Святий Фалос

Завидую школоте

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Святий Фалос

А впрочем я и так русского страдальческого ничего не читал в школе

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2 комментария
Ugly Rockstar

1) учился в школе овердохуя лет назад

2) не было ни одно урока русского языка, только с опмощью интернета узнал правила использования твердого знака Ъ

3) были русские писатели в курсе "зарубежной литературы" — в принципе ссам курс упоротый, т.к. школьники на нем изучают наркоманов вроде Достоевского и Булгакову и ебанину вроде Кафки и Зюскинда

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Старший ящик

Еръ ставится послѣ согласной на концѣ слова: врачъ, плющъ, пять алыхъ розъ, Фролъ Кузьмичъ.

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Vas Vpopovets

1) Учился в школе овердохуя лет назад.
2) В школе был УКРАИНСКИЙ КЛАСС. В украинской школе. Т.е. все остальные были русскими.
3) Русская литература была отдельным предметом.
4) Булгаков охуенен.

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11 комментариев
Zampo1it

ща вообще не про политику:
что российская, что украинская классика - зеленая тоска, которую заставляют читать ради оценочки через "не хочу".
вот эта российская тягомотина про любовь, вот это украинское нытье про угнетение... как вспомню - аж плохо становится =\

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Блестящий лолипоп

Булгаков норм и Ильф с Петровым, остальное на любителя.

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6 комментариев
From Ukraine With NLAW

Видимо, у нас разные школьные программы были. Мне вспоминается веселуха Котляревского и Вишни, бытовуха Нечуя-Левицкого, урбанизм Пидмогильного. Да, есть и про угнетение, но это не нытье, а история. История она во всех странах про угнетение. Даже в США дохера кого поугнетать успели.

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3 комментария
Bussy Beard

Ты сейчас мировую литературу 19 века описываешь?)

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Поразительный звук

Пушкин топчик. И Толстой еще. Достоевский концептуально забавен, хотят читать скучно.

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Чувак против войны

Ладно

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Anatolii Nesterov

Те кто из росии и рвутся из-за этого решения. К вам вопрос - Сколько и каких украинских авторов изучают в российской школьной программе?

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Старший ящик

В ПРБ в курс по истории тоже добавят «рашизм».

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stepan ua

Знаете что в этом забавно, то что перед нападением русские были уверены, что в Украине давно такие изменения в образовании. Им конечно хуй докажешь, что это произошло именно после вторжения, так как это минус один аргумент для вторжения, хотя по честному это не может считаться аргументом для вторжения.

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Беспонтовый пирожок

Тупизм..

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kozin

В чем?

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3 комментария
Печеньки Госдепа

Считаю меру какой-то половинчатой. Арестович, слушай сюда, отныне балакай только на мове. Все названия шашлычных в Одессе срочно переименовать на мову. Доктор Комаровскому, ведущему Дмитрию Комарову или певице Лабоде забыть вообще что такое русский язык. Ну и на финал запретить русский мат. Отныне х*й и п*зда вне закона - писать пісюн и піся.

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Volkodav

украинцы прекрасно обойдутся и без твоих советов)

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1 комментарий
Старший ящик

Лабуде

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Петя Веников
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Козак

Писюн и пися не маты, кретин.

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7 комментариев
Благоприятный ключ

А что Америка?

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Внешний фитиль

Негров линчуют.

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3 комментария
Lev Tolstoy

Что думают 8 миллионов русских в Украине про этому поводу? Все «за»?

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kozin

Они стали укр.националистами :D

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From Ukraine With NLAW

Все за. И, мой тебе совет, если когда-нибудь увидишь их лично, не говори им, что они русские, если не хочешь получить в еблет.

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1 комментарий
Александр Прохоренко

А в чем прикол оставлять писателей «связанных с Украиной» в зарубежной литературе? Разве ее смысл не в том, чтобы почитать что-то дальше родного забора?

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Мешко Олесь

в мире сотни культур и языков, нахуя читать руское дерьмище, которое часто калька с западных произведений

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5 комментариев
Инвестиционный коктейль

а могли бы наоборот говорить, что русский из Украины пошёл

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Lev Tolstoy

Ну да. А как украинцы реагируют на словосочетание «киевская Русь»? Это теперь оксюморон?

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1 комментарий
Григорий Охтин против ху...

Я, конечно, всё понимаю, но бля, оставьте хотя бы "Бледный огонь" Набокова. Ну и пару рассказов Чехова.

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Arugin

Я удивлен, что это не сделали еще в 2014 году.

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Привычный ящик

ну, теперь-то заживут!

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Temp Acc

ну Путен, ну молодец. много ходов очка!

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Юрий Умеренков

Украинские расисты нанесли очередной удар в дупу, ожидается бавовна

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Егор Павлюк

Это было ожидаемо. Действия Пу - хороший пример самоисполняющихся пророчеств.

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Дмитрий Шубкин

путин наконец добился того к чему и шел весь свой дебильный путь.

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Осторожный хичхакер
В Украине из школьной программы убрали русский язык и русскую литературу

ну мож особо и не нужны, хотя литературу всего мира знать, в общем-то, не бесполезно.

В курс по истории добавили «русский мир» и «рашизм».

эмоциональное

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Максим Иванов

АААа яяяя предлагаю убрать русский язык на тж и общаться на хохлятском. Посещение тж — это прiвiлегия, а не право человека

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Григорий Охтин против ху...

А уроки украинского оплатишь?

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Михаил Горлов

На фоне клоунады с попытками местных вахтеров демонтировать именные таблички Булгакова в Киеве, упоминание Булгакова выглядит иронично

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Алексей Михайлов

Украинцы продолжают дистанцироваться от русской культуры, хотя она по факту так же принадлежит и им. На зло маме отморожу уши.

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Tannim

Это временно.

После победы над РФией, запатентуем русский язык в свою пользу, и будем с россиян брать деньги за использование нашей интеллектуальной собственности.

Все, русский язык теперь наш, русские пусть платят.

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