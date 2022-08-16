В Украине из школьной программы убрали русский язык и русскую литературу Статьи редакции
В курс по истории добавили «русский мир» и «рашизм».
Министерство образования Украины сообщило, что из школьной программы убрали русский язык, а из уроков зарубежной литературы — произведения российских и белорусских авторов.
В курсе «Зарубежная литература» оставили «произведения писателей, которые писали на русском языке, но жизнь и творчество которых были тесно связаны с Украиной» — например, Николая Гоголя, Владимира Короленко и Михаила Булгакова. В списке произведений для дополнительного чтения оставили «12 стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова, а также «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова.
Вместо российских и белорусских авторов в школьную программу добавили произведения зарубежных писателей «в соответствии с литературным процессом и с учётом возрастных особенностей учащихся». В число писателей вошли О. Генри, Жан де Лафонтен, Анна Гавальда.
В учебные программы «История Украины» и «Всемирная история» внесли изменения «с учётом новых историографических наработок». Теперь СССР рассматривают как «правительство имперского типа». В отдельный учебный блок вынесли действия России против Украины, начиная с 2014 года. В перечень понятий включили «русский мир» и «рашизм», уточнили контекст применения термина «коллаборационизм».
Какая ирония. Российские империалисты говорили что их культуру вытесняют, отменяют. Ну они получили что хотели. Их мир, их культура действительно стали рассматриваться как угроза.
Сами придумали, сами сделали ВСЕ что бы это случилось.
Самоисполняющееся пророчество
Один в один как с финами в 39-40 годах. Боялись что те станут союзниками Германии - так и получилось.
Вспоминать нюанс с Зимней войной конечно же вата не хочет.
Тут согсен
По факту
Надо было ещё в 2014 это делать, 8 лет просто потеряли.
С 24 августа 1991 года, максимум после 2004
Это надо было в 1992-м делать.
Звичайно, я взагалі не уявляю, а якого хуя не видалили російську в 1992?
В Казахстане тоже
но это не новость
Ну щас путин нападет из за этого
Помню подобные решения не давали нормально принимать, аргументировали, что не стоит провоцировать Путина, российская культура не при чём и тд. А теперь, "да, мы запретили русский язык, литературу и что вы нам сделаете?" Свобода конечно лучше, чем пресмыкаться перед Путиным, как делали раньше.
Харошіе русскіе, ві порветесь?
Что б больше на русском не писал
А эти хорошие русские с вами в одной комнате?
Ни, но держи дизлайк за использование этого сочетания слов.
Рашизм понятие из массмедиа, не имеющие научной проработки, базы исследований и скорее связанно с массовой истерией, чем с неким реальным явлением. Преподавать это в школах, все равно что если бы в 2000х ввели уроки падонского языка или изучение лурка
Фашизм когда то тоже был понятием "условным" не имеющим бла бла бла.
Сначала было слово.
В каком мире ты живёшь? Что у тебя за "эхо" камера такая, что ты не видел что русские делают в Украине? Если ты считаешь что это всего-лишь массмедиа и инфоповод, тогда даже не вздумай из из неё вылазить, порвёшься и никогда больше не зашьёшь жопу.
Мне больше понравился термин 'Шизофашизм'.Фашисты, называющие других "фашистами" - это фашизм, доведенный до крайней точки отсутствия логики, своеобразный культ абсурда. Это конечная точка, где язык ненависти инвертирует реальность, а пропаганда является просто тупой долбежкой. Это апогей триумфа воли над мыслью. Называть других фашистами, будучи самим фашистом - основной метод риторики путинизма. Американский философ Джейсон Стэнли называет это "подрывной пропагандой". Я назвал это "шизофашизмом". Украинцы называют это "рашизмом".
А Герцена изучать можно? Дядька россиянизм еще в 19 веке описывать начал. Дудаев добавил в копилочку русизм. А украинцы просто обобщили и провели параллели с фашизмом. Так что все довольно проработано. Кстати, по некоторым пунктам проработано лучше чем та же анархия и либертарианство. Несмотря на то что они стары как мир.
Слово "Нацизм" была придумана специально для Гитлера и его режима
Рашизм - сокращение от русский фашизм, по другому русизм.
Термин появился еще в СССР и подразумевал согласованное проявление шовинизма, притеснения и оскорбления ко всему нерусскому в республиках по отношению к коренному населению.
Превратился в настоящий общественный и государственный строй, уже в России. После поправок в Конституцию с государствообразующими и прочими унтерменшами, а также старта войны, этот термин вполне себе политический и исторический.
гм, а в чем новость то? после этой войны ждать обратного было бы наивно
Чтобы что? Чтобы дальше транслировалось уже с пруфами нашими утыр** что Украина нацисткое государство, вот подарок сделали нашим.
После 2 мировой, немецкий был в советских школах. Как и французский после наполеоновской потасовки
Я, как украинец, вообще надеюсь на полную реформу образования, с учетом современных тенденций и технологий.
Там не только русскую литературу выпилить надо, а много чего. Ученика надо разгрузить от ненужной херни, чтобы он мог изучить то что ему нравится, и быть в этом лучше.
Русский мир и рашим — я считаю не очень полноценные предметы. Нужно делать более общее направление, где сразу и фашизм, и нацизм, и все эти диктатуры рассматриваются(вроде Ким Чен Ына и Лукашенко).
Это не предметы, это термины.
Всякие -измы надо нормально в рамках обществознания рассматривать. А так вообще да, всю программу перетряхнуть надо. Больше практики.
именно про это вроде говорили все 8 лет, вот и добились наконец
О.Генри-топ.
Достоевский тоже
Гавальда топ
лучше поздно
На самом деле русский язык просто должен подвинуться. Его слишком дохрена в Украине. Планировалось делать постепенно. Теперь, когда вопрос "загнил" прийдется вырезать сразу.
Щасливі діти, не будуть читати маячню на зразок "Війна та світ" чи оту повнісіньку гидотну срань під назвою "Тихий Дон".
там вроде мир - не свет, а покой. в оригинале, в дореволюционной орфографии, там был "миръ", а не "мiръ"
так что "вiйна i мир"
Ой… какие долбо****
Pochel naxui, russki fashist
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А шел бы ты...
наконец-то
Завидую школоте
А впрочем я и так русского страдальческого ничего не читал в школе
1) учился в школе овердохуя лет назад
2) не было ни одно урока русского языка, только с опмощью интернета узнал правила использования твердого знака Ъ
3) были русские писатели в курсе "зарубежной литературы" — в принципе ссам курс упоротый, т.к. школьники на нем изучают наркоманов вроде Достоевского и Булгакову и ебанину вроде Кафки и Зюскинда
Еръ ставится послѣ согласной на концѣ слова: врачъ, плющъ, пять алыхъ розъ, Фролъ Кузьмичъ.
1) Учился в школе овердохуя лет назад.
2) В школе был УКРАИНСКИЙ КЛАСС. В украинской школе. Т.е. все остальные были русскими.
3) Русская литература была отдельным предметом.
4) Булгаков охуенен.
ща вообще не про политику:
что российская, что украинская классика - зеленая тоска, которую заставляют читать ради оценочки через "не хочу".
вот эта российская тягомотина про любовь, вот это украинское нытье про угнетение... как вспомню - аж плохо становится =\
Булгаков норм и Ильф с Петровым, остальное на любителя.
Видимо, у нас разные школьные программы были. Мне вспоминается веселуха Котляревского и Вишни, бытовуха Нечуя-Левицкого, урбанизм Пидмогильного. Да, есть и про угнетение, но это не нытье, а история. История она во всех странах про угнетение. Даже в США дохера кого поугнетать успели.
Ты сейчас мировую литературу 19 века описываешь?)
Пушкин топчик. И Толстой еще. Достоевский концептуально забавен, хотят читать скучно.
Ладно
Те кто из росии и рвутся из-за этого решения. К вам вопрос - Сколько и каких украинских авторов изучают в российской школьной программе?
В ПРБ в курс по истории тоже добавят «рашизм».
Знаете что в этом забавно, то что перед нападением русские были уверены, что в Украине давно такие изменения в образовании. Им конечно хуй докажешь, что это произошло именно после вторжения, так как это минус один аргумент для вторжения, хотя по честному это не может считаться аргументом для вторжения.
Тупизм..
В чем?
Считаю меру какой-то половинчатой. Арестович, слушай сюда, отныне балакай только на мове. Все названия шашлычных в Одессе срочно переименовать на мову. Доктор Комаровскому, ведущему Дмитрию Комарову или певице Лабоде забыть вообще что такое русский язык. Ну и на финал запретить русский мат. Отныне х*й и п*зда вне закона - писать пісюн и піся.
украинцы прекрасно обойдутся и без твоих советов)
Лабуде
Писюн и пися не маты, кретин.
А что Америка?
Негров линчуют.
Что думают 8 миллионов русских в Украине про этому поводу? Все «за»?
Они стали укр.националистами :D
Все за. И, мой тебе совет, если когда-нибудь увидишь их лично, не говори им, что они русские, если не хочешь получить в еблет.
А в чем прикол оставлять писателей «связанных с Украиной» в зарубежной литературе? Разве ее смысл не в том, чтобы почитать что-то дальше родного забора?
в мире сотни культур и языков, нахуя читать руское дерьмище, которое часто калька с западных произведений
а могли бы наоборот говорить, что русский из Украины пошёл
Ну да. А как украинцы реагируют на словосочетание «киевская Русь»? Это теперь оксюморон?
Я, конечно, всё понимаю, но бля, оставьте хотя бы "Бледный огонь" Набокова. Ну и пару рассказов Чехова.
Я удивлен, что это не сделали еще в 2014 году.
ну, теперь-то заживут!
ну Путен, ну молодец. много ходов очка!
Украинские расисты нанесли очередной удар в дупу, ожидается бавовна
Это было ожидаемо. Действия Пу - хороший пример самоисполняющихся пророчеств.
путин наконец добился того к чему и шел весь свой дебильный путь.
ну мож особо и не нужны, хотя литературу всего мира знать, в общем-то, не бесполезно.В курс по истории добавили «русский мир» и «рашизм».
эмоциональное
АААа яяяя предлагаю убрать русский язык на тж и общаться на хохлятском. Посещение тж — это прiвiлегия, а не право человека
А уроки украинского оплатишь?
На фоне клоунады с попытками местных вахтеров демонтировать именные таблички Булгакова в Киеве, упоминание Булгакова выглядит иронично
Украинцы продолжают дистанцироваться от русской культуры, хотя она по факту так же принадлежит и им. На зло маме отморожу уши.
Это временно.
После победы над РФией, запатентуем русский язык в свою пользу, и будем с россиян брать деньги за использование нашей интеллектуальной собственности.
Все, русский язык теперь наш, русские пусть платят.