В Украине из школьной программы убрали русский язык и русскую литературу

В курс по истории добавили «русский мир» и «рашизм».

Министерство образования Украины сообщило, что из школьной программы убрали русский язык, а из уроков зарубежной литературы — произведения российских и белорусских авторов.

В курсе «Зарубежная литература» оставили «произведения писателей, которые писали на русском языке, но жизнь и творчество которых были тесно связаны с Украиной» — например, Николая Гоголя, Владимира Короленко и Михаила Булгакова. В списке произведений для дополнительного чтения оставили «12 стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова, а также «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова.

Вместо российских и белорусских авторов в школьную программу добавили произведения зарубежных писателей «в соответствии с литературным процессом и с учётом возрастных особенностей учащихся». В число писателей вошли О. Генри, Жан де Лафонтен, Анна Гавальда.

В учебные программы «История Украины» и «Всемирная история» внесли изменения «с учётом новых историографических наработок». Теперь СССР рассматривают как «правительство имперского типа». В отдельный учебный блок вынесли действия России против Украины, начиная с 2014 года. В перечень понятий включили «русский мир» и «рашизм», уточнили контекст применения термина «коллаборационизм».