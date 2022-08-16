Новости
vc.ru

Rutube сделал скачивание своего iOS-приложения доступным только в России после требования Apple Статьи редакции

Накануне Apple потребовала от сервиса скрыть в iOS-приложении видео российских государственных СМИ.

Решение было принято, чтобы большинство русскоязычных пользователей сервиса могли скачать приложение для любого устройства, в том числе для iPhone, пояснили в Rutube.

Пользователи в других странах смогут смотреть видео в веб-версии. Тем, кто скачал приложение до этого, «вероятно, будут доступны обновления».

На Rutube есть каналы российских СМИ и блогеров, которые заблокированы на YouTube. Например, «Первого канала», «России-1», НТВ, RT, «Спаса», Владимира Соловьёва, пранкеров Вована и Лексуса, Дмитрия (Гоблина) Пучкова. Возможно, в будущем их видео «будут доступны только на национальном видеохостинге».

15 августа Apple потребовала, чтобы Rutube скрыл видел российских государственных СМИ в приложении для iOS или сделал его доступным только для российских пользователей. Тогда Rutube скрыл приложение в AppStore для пользователей из других стран, кроме Казахстана и Беларуси.

#новости #rutube #apple #appstore

350 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
20 комментариев
Написать комментарий...
 Макрон потерял телефон

Ну и что мне делать теперь??

Ответить
Развернуть ветку
Уютный Багажник

Не знаю

Ответить
Развернуть ветку
Внешний фитиль

Раньше качать надо было.

Ответить
Развернуть ветку
Ученый паркур

Для порно тоже приложений нет, и ничего.

Ответить
Развернуть ветку
Макрон потерял телефон

Так я из Украины

Ответить
Развернуть ветку
Ученый паркур

посмотри порно, не еби мозг

Ответить
Развернуть ветку
Bulky Blackcrappy против войны

Региональные ограничения, получается, не осилили?

Ответить
Развернуть ветку
Уютный Багажник

Почему эпол всё ещё не запретили в росии? Куда смотрят депутаты?!

Ответить
Развернуть ветку
Внешний фитиль

В свои айфоны.

Ответить
Развернуть ветку
Уютный Багажник

Предсказуемый ответ

Ответить
Развернуть ветку
Внешний фитиль
Ответить
Развернуть ветку
Уютный Багажник
Ответить
Развернуть ветку
Энергичный парфюмер

Прогнулись значит.

Ответить
Развернуть ветку
пек сруньк

вполне логично, странно что без особого воя

Ответить
Развернуть ветку
Ученый паркур

делаешь поделиться - добавить на домашний экран и один хрен, ну без уведомлений только

Ответить
Развернуть ветку
пек сруньк

кому звонишь?

Ответить
Развернуть ветку
Святий Фалос
Ответить
Развернуть ветку
Внешний фитиль
Пользователи в других странах смогут смотреть видео в веб-версии.

Смогут, но делать этого, конечно, не будут.

Ответить
Развернуть ветку
Старший ящик

Опять ущемляют нас россиян. Требую сделать недоступным и в России!

Ответить
Развернуть ветку
Tannim

Осталось еще ВК заставить сделать тоже самое.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 20 комментариев
null