Rutube сделал скачивание своего iOS-приложения доступным только в России после требования Apple Статьи редакции
Накануне Apple потребовала от сервиса скрыть в iOS-приложении видео российских государственных СМИ.
Решение было принято, чтобы большинство русскоязычных пользователей сервиса могли скачать приложение для любого устройства, в том числе для iPhone, пояснили в Rutube.
Пользователи в других странах смогут смотреть видео в веб-версии. Тем, кто скачал приложение до этого, «вероятно, будут доступны обновления».
На Rutube есть каналы российских СМИ и блогеров, которые заблокированы на YouTube. Например, «Первого канала», «России-1», НТВ, RT, «Спаса», Владимира Соловьёва, пранкеров Вована и Лексуса, Дмитрия (Гоблина) Пучкова. Возможно, в будущем их видео «будут доступны только на национальном видеохостинге».
15 августа Apple потребовала, чтобы Rutube скрыл видел российских государственных СМИ в приложении для iOS или сделал его доступным только для российских пользователей. Тогда Rutube скрыл приложение в AppStore для пользователей из других стран, кроме Казахстана и Беларуси.
Ну и что мне делать теперь??
Не знаю
Раньше качать надо было.
Для порно тоже приложений нет, и ничего.
Так я из Украины
посмотри порно, не еби мозг
Региональные ограничения, получается, не осилили?
Почему эпол всё ещё не запретили в росии? Куда смотрят депутаты?!
В свои айфоны.
Предсказуемый ответ
Прогнулись значит.
вполне логично, странно что без особого воя
делаешь поделиться - добавить на домашний экран и один хрен, ну без уведомлений только
кому звонишь?
Смогут, но делать этого, конечно, не будут.
Опять ущемляют нас россиян. Требую сделать недоступным и в России!
Осталось еще ВК заставить сделать тоже самое.