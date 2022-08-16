Накануне Apple потребовала от сервиса скрыть в iOS-приложении видео российских государственных СМИ.

Решение было принято, чтобы большинство русскоязычных пользователей сервиса могли скачать приложение для любого устройства, в том числе для iPhone, пояснили в Rutube.

Пользователи в других странах смогут смотреть видео в веб-версии. Тем, кто скачал приложение до этого, «вероятно, будут доступны обновления».

На Rutube есть каналы российских СМИ и блогеров, которые заблокированы на YouTube. Например, «Первого канала», «России-1», НТВ, RT, «Спаса», Владимира Соловьёва, пранкеров Вована и Лексуса, Дмитрия (Гоблина) Пучкова. Возможно, в будущем их видео «будут доступны только на национальном видеохостинге».

15 августа Apple потребовала, чтобы Rutube скрыл видел российских государственных СМИ в приложении для iOS или сделал его доступным только для российских пользователей. Тогда Rutube скрыл приложение в AppStore для пользователей из других стран, кроме Казахстана и Беларуси.