Роскомнадзор выделил 57,7 млн рублей на разработку системы поиска пропаганды наркотиков, порно и призывов к беспорядкам Статьи редакции
Разработка должна появиться до конца 2022 года.
Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр выделил 57,7 миллиона рублей на разработку системы «Окулус», которая на основе нейросетей будет анализировать фото, видео и тексты на сайтах, в соцсетях и мессенджерах и искать запрещённую информацию. Информация опубликована на сайте госзакупок, пишет «Коммерсантъ».
ООО «Эксикьюшн Эр Ди Си» нужно сделать систему к 12 декабря. «Окулус» должна находить запрещенный контент не только в текстовом виде, но и в «сценах, сочетаниях предметов, композициях образов, лицах, статике и динамике движений». Заявленная мощность системы — 200 тысяч изображений в сутки. Это значит, что в секунду «Окулус» будет анализировать два кадра или картинки.
В список запрещённого контента, который призвана анализировать система, помимо материалов с признаками экстремизма и терроризма, призывов к массовым незаконным мероприятиям, выражения явного неуважение к обществу, государству и официальным символам РФ, информации о способах совершения суицида, методах изготовления наркотиков, демонстрации употребления табачной продукции, вошли также пропаганда «нетрадиционных сексуальных отношений».
Собеседник «Коммерсанта» в крупной IT-компании, знакомый с содержанием технического задания проекта, говорит, что на деле реализовать такую систему не только в столь короткий срок и за 57 миллионов рублей, но и в принципе практически невозможно. «Исполнителю ставят не конкретные цели, задачи и требования, которые можно выполнить при доработке уже существующей и работающей системы, а просят спроектировать принципиально новое решение, что невозможно сделать в обозначенный срок», — пояснил он.
В то же время гендиректор Smart Engines Владимир Арлазаров полагает, что «на текущем уровне развития IT» заявленные задачи можно решать с качеством порядка 90%, то есть с 10% ошибок. «Удивление вызывают сроки: только сбор репрезентативных обучающих дата-сетов может занять гораздо больше времени», — отметил он.
- мам, можно Oculus?
- нет, у нас уже есть Oculus
Окулус дома:
В голос
Мы просто хотели программировать
На иврите звучит убедительнее, они там тоже любят просто программировать.
Еще один повод простому руському человеку ненавидеть евреев?
Почему только русским
Мы пьосто хотеи пьогьяммийовять
¯\_(ツ)_/¯
В 70е в США, да. Сейчас идут на зарплату, престиж и тд.
Узнаю роскомпозор)))
Чпокулус
Они такие)))
как часто какие-то системы реально разрабатывались, а не просто сажались люди за 15 рублей следящие за комментами?
Ха-ха, а ты шутник.
Это гостайна!!!111
Видимо датасеты уже есть у Роскомнадзора. Система будет парсить картинки на популярных сайтах и прогонять через нейронку, если картинка с высокой вероятностью попахивает экстремизмом- уведомление модератору из Роскомпозора.
Пока все звучит реально, но есть нюансы. Свастоны и гитлеров такая система легко будет различать, а какие-то чуть более сложные по смыслу пикчи едва ли. Всем срочно упражняться в мемологии, от этого зависит ваша свобода, и может быть жизнь.
Призыв к порно-беспорядкам в состоянии невменоза
Да ладно)))
Такие ебланы, слов нет.
Отличит ли она войну от специальной военной операции?
наконец-то тж заметят
На Joyreactor буквально есть рубрика "Пидоры, помогите", где вопрошающий просит уважаемую общественность помочь советом или поделиться информацией.
Следующий шаг: мыслепреступления.
сурс?
1984
Возраст?
Тут сложно. Буква V
Пару рублей на наркотики и порно, остальное на борьбу с призывами беспорядков
Всегда в таких случаях вспоминаю Пелевина - «Обычная советская разрезалка пополам - неработающая и ржавая».
Кроме вконтакте, где конкретно в сетях пропагандируют порнуху? Ютуб, инстец и прочие сразу выпиливают даже намёк на голую сиську. То же самое и с наркотой, ни разу не встречалась. Ах да, первые два пункта в требованиях того или иного требователя традиционно для дымовой завесы, а суть требования - это любая неконтролируемая политическая активность.
Тем временем ютуб(осторожно, NSFW!!!):
https://youtu.be/vtFr5sLNRag
@Вахтёр такое можно кидать?
Система поиска порно ахахаха орирую
Кто-то будет пользоваться служебным положением)
Каналу НТВ приготовиться.
Главное - не выйти на самих себя
Только не Арлазаров, а Арлазоров.
И не Владимир, а Ян.
И не полагает, а умер.
Ну все,пиздец)))
У меня них наркотики закончились?
И сколько в итоге от этой суммы достанется Лахте? Им даже на новый ксиеме не хватит
По моему идеальный скринщит