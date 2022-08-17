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Новости

Роскомнадзор выделил 57,7 млн рублей на разработку системы поиска пропаганды наркотиков, порно и призывов к беспорядкам Статьи редакции

Разработка должна появиться до конца 2022 года.

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Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр выделил 57,7 миллиона рублей на разработку системы «Окулус», которая на основе нейросетей будет анализировать фото, видео и тексты на сайтах, в соцсетях и мессенджерах и искать запрещённую информацию. Информация опубликована на сайте госзакупок, пишет «Коммерсантъ».

ООО «Эксикьюшн Эр Ди Си» нужно сделать систему к 12 декабря. «Окулус» должна находить запрещенный контент не только в текстовом виде, но и в «сценах, сочетаниях предметов, композициях образов, лицах, статике и динамике движений». Заявленная мощность системы — 200 тысяч изображений в сутки. Это значит, что в секунду «Окулус» будет анализировать два кадра или картинки.

В список запрещённого контента, который призвана анализировать система, помимо материалов с признаками экстремизма и терроризма, призывов к массовым незаконным мероприятиям, выражения явного неуважение к обществу, государству и официальным символам РФ, информации о способах совершения суицида, методах изготовления наркотиков, демонстрации употребления табачной продукции, вошли также пропаганда «нетрадиционных сексуальных отношений».

Собеседник «Коммерсанта» в крупной IT-компании, знакомый с содержанием технического задания проекта, говорит, что на деле реализовать такую систему не только в столь короткий срок и за 57 миллионов рублей, но и в принципе практически невозможно. «Исполнителю ставят не конкретные цели, задачи и требования, которые можно выполнить при доработке уже существующей и работающей системы, а просят спроектировать принципиально новое решение, что невозможно сделать в обозначенный срок», — пояснил он.

В то же время гендиректор Smart Engines Владимир Арлазаров полагает, что «на текущем уровне развития IT» заявленные задачи можно решать с качеством порядка 90%, то есть с 10% ошибок. «Удивление вызывают сроки: только сбор репрезентативных обучающих дата-сетов может занять гораздо больше времени», — отметил он.

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kate
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Фото из группы «Кибердружина Пермского края»

#новости #роскомнадзор

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41 комментарий
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 Холодный Магнит

- мам, можно Oculus?
- нет, у нас уже есть Oculus
Окулус дома:

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Предельный корабль
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Перша приватна цвяхарня

В голос

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Inspektor Pidozra

Мы просто хотели программировать

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Принятый Мурод

На иврите звучит убедительнее, они там тоже любят просто программировать.

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Inspektor Pidozra

Еще один повод простому руському человеку ненавидеть евреев?

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Принятый Мурод

Почему только русским

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Кхалиси Бот

Мы пьосто хотеи пьогьяммийовять

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Inspektor Pidozra

¯\_(ツ)_/¯

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Ученый паркур

В 70е в США, да. Сейчас идут на зарплату, престиж и тд.

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Павел Сергеев

Узнаю роскомпозор)))

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Катятина
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Товарный Денис
В список запрещённого контента, который призвана анализировать система, вошли также пропаганда «нетрадиционных сексуальных отношений».
Чпокулус
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Павел Сергеев

Они такие)))

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ЧичаГад
разработку системы

как часто какие-то системы реально разрабатывались, а не просто сажались люди за 15 рублей следящие за комментами?

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Рациональный яд

Ха-ха, а ты шутник.
Это гостайна!!!111

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Предельный корабль

Видимо датасеты уже есть у Роскомнадзора. Система будет парсить картинки на популярных сайтах и прогонять через нейронку, если картинка с высокой вероятностью попахивает экстремизмом- уведомление модератору из Роскомпозора.

Пока все звучит реально, но есть нюансы. Свастоны и гитлеров такая система легко будет различать, а какие-то чуть более сложные по смыслу пикчи едва ли. Всем срочно упражняться в мемологии, от этого зависит ваша свобода, и может быть жизнь.

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Редкий Натр
чуть более сложные по смыслу пикчи

Призыв к порно-беспорядкам в состоянии невменоза

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Павел Сергеев

Да ладно)))

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Мамин кавалер

Такие ебланы, слов нет.

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Bender Rodriguez

Отличит ли она войну от специальной военной операции?

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Михаил

наконец-то тж заметят

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Рациональный яд

На Joyreactor буквально есть рубрика "Пидоры, помогите", где вопрошающий просит уважаемую общественность помочь советом или поделиться информацией.

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javascript

Следующий шаг: мыслепреступления.

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Eraser

сурс?

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Алиса Зазеркальская

1984

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Товарный Денис

Возраст?

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Принятый Мурод

Тут сложно. Буква V

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Руденко Сергей против войны

Пару рублей на наркотики и порно, остальное на борьбу с призывами беспорядков

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Paul Poloskov

Всегда в таких случаях вспоминаю Пелевина - «Обычная советская разрезалка пополам - неработающая и ржавая».

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Печеньки Госдепа

Кроме вконтакте, где конкретно в сетях пропагандируют порнуху? Ютуб, инстец и прочие сразу выпиливают даже намёк на голую сиську. То же самое и с наркотой, ни разу не встречалась. Ах да, первые два пункта в требованиях того или иного требователя традиционно для дымовой завесы, а суть требования - это любая неконтролируемая политическая активность.

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FireGrim
Ютуб, инстец и прочие сразу выпиливают даже намёк на голую сиську.

Тем временем ютуб(осторожно, NSFW!!!):
https://youtu.be/vtFr5sLNRag

@Вахтёр такое можно кидать?

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Деловой кубок

Система поиска порно ахахаха орирую

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Предельный корабль

Кто-то будет пользоваться служебным положением)

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Принятый Мурод

Каналу НТВ приготовиться.

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Коровка говорит Мууу

Главное - не выйти на самих себя

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Vladislav Pauls
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Арсений Зябликов
В то же время гендиректор Smart Engines Владимир Арлазаров

Только не Арлазаров, а Арлазоров.
И не Владимир, а Ян.
И не полагает, а умер.

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Павел Сергеев

Ну все,пиздец)))

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ядерная зима

У меня них наркотики закончились?

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ядерная зима

И сколько в итоге от этой суммы достанется Лахте? Им даже на новый ксиеме не хватит
По моему идеальный скринщит

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