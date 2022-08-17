Разработка должна появиться до конца 2022 года.

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Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр выделил 57,7 миллиона рублей на разработку системы «Окулус», которая на основе нейросетей будет анализировать фото, видео и тексты на сайтах, в соцсетях и мессенджерах и искать запрещённую информацию. Информация опубликована на сайте госзакупок, пишет «Коммерсантъ».

ООО «Эксикьюшн Эр Ди Си» нужно сделать систему к 12 декабря. «Окулус» должна находить запрещенный контент не только в текстовом виде, но и в «сценах, сочетаниях предметов, композициях образов, лицах, статике и динамике движений». Заявленная мощность системы — 200 тысяч изображений в сутки. Это значит, что в секунду «Окулус» будет анализировать два кадра или картинки.

В список запрещённого контента, который призвана анализировать система, помимо материалов с признаками экстремизма и терроризма, призывов к массовым незаконным мероприятиям, выражения явного неуважение к обществу, государству и официальным символам РФ, информации о способах совершения суицида, методах изготовления наркотиков, демонстрации употребления табачной продукции, вошли также пропаганда «нетрадиционных сексуальных отношений».

Собеседник «Коммерсанта» в крупной IT-компании, знакомый с содержанием технического задания проекта, говорит, что на деле реализовать такую систему не только в столь короткий срок и за 57 миллионов рублей, но и в принципе практически невозможно. «Исполнителю ставят не конкретные цели, задачи и требования, которые можно выполнить при доработке уже существующей и работающей системы, а просят спроектировать принципиально новое решение, что невозможно сделать в обозначенный срок», — пояснил он.

В то же время гендиректор Smart Engines Владимир Арлазаров полагает, что «на текущем уровне развития IT» заявленные задачи можно решать с качеством порядка 90%, то есть с 10% ошибок. «Удивление вызывают сроки: только сбор репрезентативных обучающих дата-сетов может занять гораздо больше времени», — отметил он.