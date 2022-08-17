Около половины работающих в России авиадиспетчеров находятся в «частичном простое» Статьи редакции
Отрасль просит власти о поддержке.
Примерно 15 тысяч человек, то есть около половины работающих в России авиадиспетчеров, находятся сейчас в «частичном простое». Об этом 16 августа в письме в Генпрокуратуру сообщил президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров Сергей Ковалёв.
Профсоюз просит повторно проверить национального провайдера аэронавигационных услуг ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения», утверждая, что организация проводит массовые увольнения: её покинули почти две тысячи работников, 600 из них — авиадиспетчеры. Это более 6% от всех авиадиспетчеров России. По данным профсоюза, 20% «вывели из производственного процесса, вводя простой или неполное рабочее время для экономии фонда оплаты труда».
Это второе письмо профсоюза в Генпрокуратуру. Ведомство по итогам проверки не нашло нарушений национального провайдера.
Профсоюз ещё в мае обращался к властям за помощью: ФПАД просил президента выделить до 15 миллиардов рублей субсидий главному аэронавигационному предприятию. Из-за сокращения полётов аэронавигация стала убыточной. В профсоюзе утверждали, что госкорпорация не сможет выплатить зарплату сотрудникам в октябре 2022 года.
Здоровья счастья хорошего настроения не болейте все образуется
Могут им всем разослать открыточку в вотсапе
Сейчас главное не бухтеть в диспетчерский микрофон
Так 20% или половина?
В заголовке - половина, в тексте - 20%
около половины 🤌🏻
это намного(!) больше половины половины половины
Половина половины
https://youtu.be/QySPhxlNDdU
25%
Ну плюс погрешность
60% авиадиспетчеров существуют только на бумаге
Простая же математика 90%
Мало половин
По-моему всё норм написано. 20 процентов, скорее всего, относятся к этой корпе
15000 диспетчеров в простое? Военкомат плохо работает 😡почему ещё не в зоне спецоперации эти бездельники
Следующей проверкой закроют профсоюз
А что случилось?
что-то
Без паники, это простой простой
простой советский
Да теперь везде нужна поддержка. Видимо они ещё не догадываются, что что-то случилось.
Они догадываются, но пока смутно.
в очередь, сучки
на выход
Карлос при работе?
а что случилось то? почему так произошло, кто виноват?
Вот именно что могут делать русские, если не поддерживают войну. Вся гражданская авиация могла бы устроить забастовку, ведь государство фактически лишает их профессии. Не обязательно даже кричать про нет войне, а говорить о простое, о увольнениях, о проблемах с техническим обеспечением и так далее.
То же самое касается шахтеров, металлургов
Могла бы да бы мешает в России нет независимых профсоюзов
Забастовка запрещена на авиатранспорте, вообще-то
Ну и в условиях огромного переизбытка работников это конечно очень хитрый план - бастовать, да
Интересно, как с этим в ЕС/США для сравнения
Была при рейгане забастовка
Он посадил военных диспетчеров на место бастующих
Но отмены рейсов в этот период достигали 60 процентов, так что тоже так себе решение
В итоге, ассоциации авиакомпаний просто стараются такого больше не допускать
Бедненькие. Самая уязвимая профессия прямо. И зарплаты маленькие. Были. Ничего не могли накопить. 🤷♂️
Да,уязвимая, т.к. навыки неприменимы в других профессиях напрямую, и в другой стране работать тоже не получится. Зарплата не самая маленькая по стране, но и не сказать что большая.
Забастовки диспетчеров тоже запрещены. То есть отказаться работать конечно можно, но суд не оценит, то есть к работе вернуться не сможешь.
Понимаю. Одни из самых несчастных нынче стали?
Ммм. А Учителя? МЧСники? Врачи (простые, обычные, на зарплату живущие)? Кто ещё? Учёные?
В тех поддержку МегаФона, МТС, Билайна пусть переходят - там тоже жесть
Там давно уже на роботов перешли
Могут в MFS поиграть
На завод, нах. Ну, если семьям жрать нечего, тогда однозначно надо предпринимать все меры, то есть пиздовать работать физическим трудом.
Чуть позже:
https://tjournal.ru/news/713741-roskomnadzor-vydelil-57-7-mln-rubley-na-razrabotku-sistemy-poiska-propagandy-narkotikov-porno-i-prizyvov-k-besporyadkam
"Примерно 15 тысяч человек"
все еще мало
Ребята держитесь! Московские пенсионеры с вами.
Ниче. Вот гордый за родину пилот айробаса... Правда бывший😂 ждем еще больше новых ютуберов из авиации. Земля ей пухом)
https://youtu.be/68ICe0HLv4Y
А они там еще пилотов сокращать собрались. Требую включить основы логики как отдельный предмет в школьную программу.
С логикой все норм
Диспетчера, как ни странно, учить сложнее, если что, и выбывших не заменить
Пилотов куча, и переучить на тип того, кого уже раньше летать научили - дело просто денег и немного времени. А в диспетчеры очередь отнюдь не стоит.
Продать дворец и раздать зарплаты тем, кто из-за сказочного остался не при делах