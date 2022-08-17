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Около половины работающих в России авиадиспетчеров находятся в «частичном простое» Статьи редакции

Отрасль просит власти о поддержке.

Фото Марины Лысцевой 

Примерно 15 тысяч человек, то есть около половины работающих в России авиадиспетчеров, находятся сейчас в «частичном простое». Об этом 16 августа в письме в Генпрокуратуру сообщил президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров Сергей Ковалёв.

Профсоюз просит повторно проверить национального провайдера аэронавигационных услуг ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения», утверждая, что организация проводит массовые увольнения: её покинули почти две тысячи работников, 600 из них — авиадиспетчеры. Это более 6% от всех авиадиспетчеров России. По данным профсоюза, 20% «вывели из производственного процесса, вводя простой или неполное рабочее время для экономии фонда оплаты труда».

Это второе письмо профсоюза в Генпрокуратуру. Ведомство по итогам проверки не нашло нарушений национального провайдера.

Профсоюз ещё в мае обращался к властям за помощью: ФПАД просил президента выделить до 15 миллиардов рублей субсидий главному аэронавигационному предприятию. Из-за сокращения полётов аэронавигация стала убыточной. В профсоюзе утверждали, что госкорпорация не сможет выплатить зарплату сотрудникам в октябре 2022 года.

#новости #авиация

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44 комментария
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Принятый Мурод
просят поддержки

Здоровья счастья хорошего настроения не болейте все образуется

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Дмитрий Царь

Могут им всем разослать открыточку в вотсапе

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ZXC

Сейчас главное не бухтеть в диспетчерский микрофон

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Товарный Денис

Так 20% или половина?
В заголовке - половина, в тексте - 20%

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Либеральный франт

около половины 🤌🏻

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ЧичаГад

это намного(!) больше половины половины половины

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Принятый Мурод

Половина половины

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norm

https://youtu.be/QySPhxlNDdU

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Холодный Магнит

25%

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Принятый Мурод

Ну плюс погрешность

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Оборонный пёс_анон

60% авиадиспетчеров существуют только на бумаге

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фискальный регистратор

Простая же математика 90%

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Деловой кубок

Мало половин

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Шапку мама дала
аэронавигационных услуг ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения», утверждая, что организация проводит массовые увольнения: её покинули почти две тысячи работников, 600 из них — авиадиспетчеры. Это более 6% от всех авиадиспетчеров России. По данным профсоюза, 20% «вывели из производственного процесса, вводя простой или неполное рабочее время для экономии фонда оплаты труда».

По-моему всё норм написано. 20 процентов, скорее всего, относятся к этой корпе

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Пятая колонка

15000 диспетчеров в простое? Военкомат плохо работает 😡почему ещё не в зоне спецоперации эти бездельники

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Будущий звук
Ведомство по итогам проверки не нашло нарушений национального провайдера

Следующей проверкой закроют профсоюз

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Dan

А что случилось?

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испанский смех

что-то

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Чистый кубок

Без паники, это простой простой

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испанский смех

простой советский

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FireGrim
Отрасль просит власти о поддержке.

Да теперь везде нужна поддержка. Видимо они ещё не догадываются, что что-то случилось.

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Arugin

Они догадываются, но пока смутно.

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Exorcist

в очередь, сучки

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Exorcist

на выход

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Yaroslav Andrusyak

Карлос при работе?

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pocikxxx

а что случилось то? почему так произошло, кто виноват?

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Алексей Чанков

Вот именно что могут делать русские, если не поддерживают войну. Вся гражданская авиация могла бы устроить забастовку, ведь государство фактически лишает их профессии. Не обязательно даже кричать про нет войне, а говорить о простое, о увольнениях, о проблемах с техническим обеспечением и так далее.
То же самое касается шахтеров, металлургов

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Пятая колонка

Могла бы да бы мешает в России нет независимых профсоюзов

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Boris Gaykovich

Забастовка запрещена на авиатранспорте, вообще-то
Ну и в условиях огромного переизбытка работников это конечно очень хитрый план - бастовать, да

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Славой Жижек

Интересно, как с этим в ЕС/США для сравнения

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Boris Gaykovich

Была при рейгане забастовка
Он посадил военных диспетчеров на место бастующих

Но отмены рейсов в этот период достигали 60 процентов, так что тоже так себе решение

В итоге, ассоциации авиакомпаний просто стараются такого больше не допускать

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MrZlydnya

Бедненькие. Самая уязвимая профессия прямо. И зарплаты маленькие. Были. Ничего не могли накопить. 🤷‍♂️

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Mister Melon

Да,уязвимая, т.к. навыки неприменимы в других профессиях напрямую, и в другой стране работать тоже не получится. Зарплата не самая маленькая по стране, но и не сказать что большая.

Забастовки диспетчеров тоже запрещены. То есть отказаться работать конечно можно, но суд не оценит, то есть к работе вернуться не сможешь.

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MrZlydnya

Понимаю. Одни из самых несчастных нынче стали?
Ммм. А Учителя? МЧСники? Врачи (простые, обычные, на зарплату живущие)? Кто ещё? Учёные?

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Редкий Натр

В тех поддержку МегаФона, МТС, Билайна пусть переходят - там тоже жесть

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Закомплексованная Душа

Там давно уже на роботов перешли

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iollk

Могут в MFS поиграть

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MrZlydnya

На завод, нах. Ну, если семьям жрать нечего, тогда однозначно надо предпринимать все меры, то есть пиздовать работать физическим трудом.

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AoHeaven
В профсоюзе утверждали, что госкорпорация не сможет выплатить зарплату сотрудникам в октябре 2022 года.

Чуть позже:
https://tjournal.ru/news/713741-roskomnadzor-vydelil-57-7-mln-rubley-na-razrabotku-sistemy-poiska-propagandy-narkotikov-porno-i-prizyvov-k-besporyadkam

Роскомнадзор выделил 57,7 млн рублей на…
Разработка должна появиться до конца 2022 года.
tjournal.ru
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Андрей Васильев

"Примерно 15 тысяч человек"
все еще мало

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фискальный регистратор

Ребята держитесь! Московские пенсионеры с вами.
Ниче. Вот гордый за родину пилот айробаса... Правда бывший😂 ждем еще больше новых ютуберов из авиации. Земля ей пухом)

https://youtu.be/68ICe0HLv4Y

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asdsdf

А они там еще пилотов сокращать собрались. Требую включить основы логики как отдельный предмет в школьную программу.

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Boris Gaykovich

С логикой все норм
Диспетчера, как ни странно, учить сложнее, если что, и выбывших не заменить

Пилотов куча, и переучить на тип того, кого уже раньше летать научили - дело просто денег и немного времени. А в диспетчеры очередь отнюдь не стоит.

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PABL0

Продать дворец и раздать зарплаты тем, кто из-за сказочного остался не при делах

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