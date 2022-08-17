Отрасль просит власти о поддержке.

Фото Марины Лысцевой

Примерно 15 тысяч человек, то есть около половины работающих в России авиадиспетчеров, находятся сейчас в «частичном простое». Об этом 16 августа в письме в Генпрокуратуру сообщил президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров Сергей Ковалёв.

Профсоюз просит повторно проверить национального провайдера аэронавигационных услуг ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения», утверждая, что организация проводит массовые увольнения: её покинули почти две тысячи работников, 600 из них — авиадиспетчеры. Это более 6% от всех авиадиспетчеров России. По данным профсоюза, 20% «вывели из производственного процесса, вводя простой или неполное рабочее время для экономии фонда оплаты труда».

Это второе письмо профсоюза в Генпрокуратуру. Ведомство по итогам проверки не нашло нарушений национального провайдера.

Профсоюз ещё в мае обращался к властям за помощью: ФПАД просил президента выделить до 15 миллиардов рублей субсидий главному аэронавигационному предприятию. Из-за сокращения полётов аэронавигация стала убыточной. В профсоюзе утверждали, что госкорпорация не сможет выплатить зарплату сотрудникам в октябре 2022 года.