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Северная Корея запустила ракеты в сторону Южной в честь 100 дней со дня инаугурации её президента Статьи редакции

За день до этого президент Южной Кореи заявил о готовности помочь «соседу» в случае отказа от ядерного оружия.

Северная Корея запустила крылатые ракеты в направлении Западно-Корейского залива, сообщают со ссылкой на военные источники Yonhap и Khan.

Это произошло на 100-й день после инаугурации президента Южной Кореи Юн Сок Еля. Ранее в этот день он заявил, что если КНДР продемонстрирует «свою твердую волю» к денуклеаризации, то Южная Корея экономически и технологически поможет соседу. При этом Юн Сок Ёль подчеркнул, что северокорейским властям ничего не угрожает.

Северная Корея второй раз запускает ракеты с момента, когда Юн Сок Ель занял должность президента. Крылатые ракеты страна запускает впервые с января 2022 года. В отличие от баллистических, запуск крылатых ракет не нарушает резолюции Совбеза ООН, но они способны наносить высокоточные удары на большой дальности.

В конце июля лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что вооруженные силы Северной Кореи готовы к любому кризису, в том числе к столкновениям с США. Он считает, что Штаты проводят крупномасштабные совместные учения с Южной Кореей и несут угрозу национальной безопасности страны. Также он пригрозил Южной Корее и заявил, что её армия будет уничтожена при любой попытке напасть на Северную Корею.

Южная Корея и США с 16 августа проводят военные учения «Щит свободы» на севере страны, недалеко от границы с КНДР.

#новости #севернаякорея

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11 комментариев
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Смертельный историк

я не писала это, поэтому могу сразу

ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА

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Прекрасный череп

Что не смеётесь?? Не смешно? ЭТО КНДР!

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Телефонный огонь
в случае отказа от ядерного оружия

а подпишем отказ в Будапеште

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God Damn

как делать это? так и не научился

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Телефонный огонь
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God Damn

Спасибо, получилось.

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Оборонный пёс_анон

Дефицит фейерверков вынудил устроить салют крылатыми ракетами

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God Damn
запуск крылатых ракет не нарушает резолюции Совбеза ООН

такие няшки)

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Евген Коновалец

Норм салют

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Paul
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norm
Ким Чен Ын заявил, что вооруженные силы Северной Кореи готовы к любому кризису, в том числе к столкновениям с США

Жалко, конечно, этого добряка.

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