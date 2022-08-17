За день до этого президент Южной Кореи заявил о готовности помочь «соседу» в случае отказа от ядерного оружия.

Северная Корея запустила крылатые ракеты в направлении Западно-Корейского залива, сообщают со ссылкой на военные источники Yonhap и Khan.

Это произошло на 100-й день после инаугурации президента Южной Кореи Юн Сок Еля. Ранее в этот день он заявил, что если КНДР продемонстрирует «свою твердую волю» к денуклеаризации, то Южная Корея экономически и технологически поможет соседу. При этом Юн Сок Ёль подчеркнул, что северокорейским властям ничего не угрожает.

Северная Корея второй раз запускает ракеты с момента, когда Юн Сок Ель занял должность президента. Крылатые ракеты страна запускает впервые с января 2022 года. В отличие от баллистических, запуск крылатых ракет не нарушает резолюции Совбеза ООН, но они способны наносить высокоточные удары на большой дальности.

В конце июля лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что вооруженные силы Северной Кореи готовы к любому кризису, в том числе к столкновениям с США. Он считает, что Штаты проводят крупномасштабные совместные учения с Южной Кореей и несут угрозу национальной безопасности страны. Также он пригрозил Южной Корее и заявил, что её армия будет уничтожена при любой попытке напасть на Северную Корею.

Южная Корея и США с 16 августа проводят военные учения «Щит свободы» на севере страны, недалеко от границы с КНДР.