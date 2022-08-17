Anacondaz заявили о начале судебных процессов против властей из-за срыва концертов в Екатеринбурге и Перми Статьи редакции
Группа перенесла все российские концерты, запланированные на 2022 год, из-за «давления властей на концертные площадки и организаторов».
Об этом группа заявила в своём твиттере. Судебные процессы Anacondaz помогают организовывать правозащитники из «Агоры».
23 июля полицейские сорвали концерт Anacondaz в Перми. Группа попыталась обойти цензурные ограничения, выступая без своего названия, но после четвертой песни полицейские прервали концерт. Ранее концерт Anacondaz прямо перед выступлением был отменен в Екатеринбурге.
Anacondaz открыто выступали против вооруженного конфликта в Украине.
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Так пишут, будто у нас судебная власть независима от исполнительной. Все повязаны, а сейчас они в своей шизе особенно едины.
Все равно надо шатать. Если права повсеместно попираются, то надо всем идти в суд. В рамках гражданско-правового процесса надо всегда гнуть систему, в любое время и по любому поводу.
Ща тебе скажут что это все невозможно и вообще блабла..сиди и бойся.
С кем судиться будут? Владельцы клубов первые же дадут заднюю и откажутся от показаний что им кто-то звонил или угрожал требуя отмены
Надо!
В теории звучит красиво, но на практике нет примеров, когда бы это приводило к каким-то изменениям в структурах власти. Скорее даже наоборот, все эти безобидные суды создают видимость судебной системы и сбрасывают напряжение протеста, мол «ну мы же вот что-то сделали, можно расслабиться».
"В своей шизе особенно едины"
Единая Россия же
Они в своей шизе уже настолько преисполнились...
надеюсь их посадят, это не музыка а говно
Ебленюк
Знатно набросил)
Это пост-мета-ирония или ты реально не вкуриваешь, что дело вовсе не в музыке?
Дрочишь на их раннее?
нет
Разлюбил, бывает. Не грусти, малыш.
никогда это говно не нравилось
как же ты в зеркало смотришь
глазами, фанаты анакондаза жопой наверное
понятно, что глазами
но тебе же говно никогда не нравилось, вот я и спрашиваю
ты очень остроумный, учился на песнях анакондаз и нойз мс?
так тебе ещё и нойз не угодил
давай, огласи весь список
ШТОШ удачи им лол ШТОШ
штош
Ш
Т
О
Ш
И
К
БУДЬ ЗДОРОВА
ОНА НЕ ЧИХАЛА
СПАСИБО брат
Ты гепард штоли?
порвались , жаль
Я не люблю властей, я презираю их
Главный плюс, что они биоразлагаемы
Странное заявление. Как мне кажется, в текущей ситуации никакие судебные тяжбы против государства, связанные с политикой, не могут быть выиграны.
поэтому ничего не надо делать?
Если гражданин чем-то недоволен- он идет в суд. Если никто не идет в суд, всех все устраивает?
Митинги это только способ выражения позиции гражданского общества, один из. Реальные дела- это судебные иски. Они могут длиться долго, некоторые тяжбы переживут президента, и судебные дела останутся так или иначе в истории страны.
это просто позиция. я верю в институт суда и защищаю себя, либо я выиграл и подтвердил свою позицию, либо "проиграл" и указал на дыру в системе (на будущее или сейчас whatever)
Просто в очередной раз напомнить, насколько прогнили российские суды. Если проблему замалчивать, то про неё забудут или свыкнутся.
Правильно сделали что пошли в суд. Даже если проиграют, решение суда всегда можно будет оспорить когда Хуйло кони двинет.
Да до сих пор можно дойти до международных судов типа тех, которые при ООН. Сейчас, конечно, РФ ничего исполнять не будет, но это всё не ради сейчас.
Добавлю ещё. Очень хочется верить, что мы всё же доживём когда-нибудь до того, чтобы начать становиться цивилизованным правовым государством, в таком случае судебная система, как и многие другие, потребует серьёзной чистки и неправосудные решения сейчас могут стать однозначным основанием для люстраций в этой системе в будущем.
Вообщем то мне похуй
настолько похуй, что аж высрал камент тут
настолько похуй, что не может об этом молчать
невыдуманный похуй о котором невозможно молчать
Ждал этого комента :))
Психологию не зря учил
https://www.youtube.com/watch?v=0po76IwTZ38
О а хто эта такие то?
Штаа? Судебные процессы против властей?