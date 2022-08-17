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Anacondaz заявили о начале судебных процессов против властей из-за срыва концертов в Екатеринбурге и Перми Статьи редакции

Группа перенесла все российские концерты, запланированные на 2022 год, из-за «давления властей на концертные площадки и организаторов».

Об этом группа заявила в своём твиттере. Судебные процессы Anacondaz помогают организовывать правозащитники из «Агоры».

Из-за давления властей на концертные площадки и организаторов мы вынуждены объявить о переносе всех наших шоу, запланированных на 2022 год в России. Билеты будут действительны, менять их не нужно. Кроме того, вместе с нашими друзьями из правозащитной группы «Агора» мы начинаем судебные процессы против властей за срывы концертов в Екатеринбурге и Перми.

группа Anacondaz

23 июля полицейские сорвали концерт Anacondaz в Перми. Группа попыталась обойти цензурные ограничения, выступая без своего названия, но после четвертой песни полицейские прервали концерт. Ранее концерт Anacondaz прямо перед выступлением был отменен в Екатеринбурге.

Anacondaz открыто выступали против вооруженного конфликта в Украине.

#новости #отменыконцертов

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Прекрасный череп

Так пишут, будто у нас судебная власть независима от исполнительной. Все повязаны, а сейчас они в своей шизе особенно едины.

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Предельный корабль

Все равно надо шатать. Если права повсеместно попираются, то надо всем идти в суд. В рамках гражданско-правового процесса надо всегда гнуть систему, в любое время и по любому поводу.

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dear575575

Ща тебе скажут что это все невозможно и вообще блабла..сиди и бойся.

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Miku Hatsune

С кем судиться будут? Владельцы клубов первые же дадут заднюю и откажутся от показаний что им кто-то звонил или угрожал требуя отмены

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Павел Сергеев

Надо!

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Туалетный
Все равно надо шатать. Если права повсеместно попираются, то надо всем идти в суд. В рамках гражданско-правового процесса надо всегда гнуть систему, в любое время и по любому поводу.

В теории звучит красиво, но на практике нет примеров, когда бы это приводило к каким-то изменениям в структурах власти. Скорее даже наоборот, все эти безобидные суды создают видимость судебной системы и сбрасывают напряжение протеста, мол «ну мы же вот что-то сделали, можно расслабиться».

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Master

"В своей шизе особенно едины"
Единая Россия же

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Сосновый Лис

Они в своей шизе уже настолько преисполнились...

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Архитектурный татарин

надеюсь их посадят, это не музыка а говно

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Дон Чипсон

Ебленюк

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Уютный Багажник

Знатно набросил)

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Дорожный Даниль

Это пост-мета-ирония или ты реально не вкуриваешь, что дело вовсе не в музыке?

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Volokhata Ruka

Дрочишь на их раннее?

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Архитектурный татарин

нет

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Volokhata Ruka

Разлюбил, бывает. Не грусти, малыш.

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Архитектурный татарин

никогда это говно не нравилось

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Bad Mother Fucker

как же ты в зеркало смотришь

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Архитектурный татарин

глазами, фанаты анакондаза жопой наверное

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Bad Mother Fucker

понятно, что глазами

но тебе же говно никогда не нравилось, вот я и спрашиваю

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Архитектурный татарин

ты очень остроумный, учился на песнях анакондаз и нойз мс?

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Bad Mother Fucker

так тебе ещё и нойз не угодил

давай, огласи весь список

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Уютный Багажник

ШТОШ удачи им лол ШТОШ

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Смертельный историк

штош

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Уютный Багажник

Ш
Т
О
Ш

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Смертельный историк

И
К

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Уютный Багажник

БУДЬ ЗДОРОВА

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Арсений Зябликов

ОНА НЕ ЧИХАЛА

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Смертельный историк

СПАСИБО брат

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Уютный Багажник
брат

Ты гепард штоли?

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Finkel

порвались , жаль

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Смычорог

Я не люблю властей, я презираю их
Главный плюс, что они биоразлагаемы

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Pavel Cree

Странное заявление. Как мне кажется, в текущей ситуации никакие судебные тяжбы против государства, связанные с политикой, не могут быть выиграны.

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Anton

поэтому ничего не надо делать?

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Предельный корабль

Если гражданин чем-то недоволен- он идет в суд. Если никто не идет в суд, всех все устраивает?
Митинги это только способ выражения позиции гражданского общества, один из. Реальные дела- это судебные иски. Они могут длиться долго, некоторые тяжбы переживут президента, и судебные дела останутся так или иначе в истории страны.

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ваш ханимун

это просто позиция. я верю в институт суда и защищаю себя, либо я выиграл и подтвердил свою позицию, либо "проиграл" и указал на дыру в системе (на будущее или сейчас whatever)

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Explosive Magic

Просто в очередной раз напомнить, насколько прогнили российские суды. Если проблему замалчивать, то про неё забудут или свыкнутся.

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Lomil

Правильно сделали что пошли в суд. Даже если проиграют, решение суда всегда можно будет оспорить когда Хуйло кони двинет.

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Антон Занудный

Да до сих пор можно дойти до международных судов типа тех, которые при ООН. Сейчас, конечно, РФ ничего исполнять не будет, но это всё не ради сейчас.

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Сосновый Лис

Добавлю ещё. Очень хочется верить, что мы всё же доживём когда-нибудь до того, чтобы начать становиться цивилизованным правовым государством, в таком случае судебная система, как и многие другие, потребует серьёзной чистки и неправосудные решения сейчас могут стать однозначным основанием для люстраций в этой системе в будущем.

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dear575575

Вообщем то мне похуй

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Anton

настолько похуй, что аж высрал камент тут

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Bad Mother Fucker

настолько похуй, что не может об этом молчать

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Арсений Зябликов

невыдуманный похуй о котором невозможно молчать

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dear575575

Ждал этого комента :))
Психологию не зря учил

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Anton
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Alex Fielding

https://www.youtube.com/watch?v=0po76IwTZ38

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Ras

О а хто эта такие то?

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Печеньки Госдепа

Штаа? Судебные процессы против властей?

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