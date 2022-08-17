Новости

Эстония запланировала не впускать в страну россиян с визами, выданными в других странах Евросоюза Статьи редакции

Границы для людей с документами, выданными республикой, закроют 18 августа.

Эстония запланировала не впускать в страну россиян с визами, выданными в других странах Евросоюза. Об этом изданию ERR сообщил глава МИД страны Урмас Рейнсалу.

Министерство внутренних дел и МИД подготовят предложения по этому вопросу с 22 по 28 августа. По словам Рейнсалу, мера не противоречит законам ЕС. В пример чиновник привёл пандемию, когда европейские страны закрыли въезд для граждан других государств.

Эта масса граждан России, 850 тысяч человек, въехавшая в Европейский союз по состоянию на конец первой недели августа, к сожалению, растёт, поэтому мы должны быть готовы предпринять шаги, чтобы поддержать победу Украины.

Урмас Рейнсалу

С 18 августа в Эстонию гражданам РФ нельзя будет въехать по шенгенской визе, выданной республикой.

#новости #эстония #санкции #визы

2217 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
126 комментариев
Написать комментарий...
 Доктор Пречистенка
предпринять шаги, чтобы поддержать победу

loool

Ответить
Развернуть ветку
Бумажный пришелец

Ну да, все кого не пустили поедут воевать на стороне Украины, это так работает.

Ответить
Развернуть ветку
32 комментария
Вертер Робот

Что тут смешного? Россияне в своей стране на положении рабов, им могут приказать, или убедить по другому, привозить дроны, микросхемы, смартфоны и т.п. санкционные товары в т.ч. военного назначения. Перекрыть им границу - вполне разумное решение.

Разбираться с каждым встречным, что он не виноват, а его заставили сосать куйцов - это демагогия, в которой погряз ТЖ.

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Бумажный пришелец
Ответить
Развернуть ветку
Выстрел в член

Я здесь братан, но в этой ситуации с ним не согласен

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
ProxyVex

У нас парней не выпускают из-за войны, а русские будут шляться по заграницам.

Нет уж, пускай уровень фрустрации поднимется достаточно, что бы не бороться внутри страны было просто невыносимо.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Лмао

"предпринять шаги, чтобы поддержать победу Украины"

Эффективность на уровне митинга с фонариками у подъезда

Ответить
Развернуть ветку
Бумажный пришелец

Хуже, тут деструктивный эффект.

Ответить
Развернуть ветку
Alexander D

Свободная страна, имеют право.

Ответить
Развернуть ветку
Огненный бокал

это да, но какой профит в этом?

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Nick Rosenberg

Может из ЕС выйдут? Чтобы не нарушать правила шенгена.

Ответить
Развернуть ветку
ИВАНКО ИВАНОВИЧ

Имеет рот - может есть говно. Но зачем?

Ответить
Развернуть ветку
Karamba

Пидары, зимой охуеете.

Ответить
Развернуть ветку
Moran Shetland

Ножкой топни, чтобы сильнее охуели.

Ответить
Развернуть ветку
17 комментариев
Прекрасный россиянин

не, не охуеем. пиздуйте в свой иран, расеяни.

Ответить
Развернуть ветку
Уютный Багажник

Да и хуй с ней, хоспаде.

Ответить
Развернуть ветку
И такое бывает

А я думаю хуле так жарко, а это у хороших руських жопа пылает :D

Ответить
Развернуть ветку
Выстрел в член

Это ответ на ту ссанину от печеньки

Ответить
Развернуть ветку
Егор Васильев

Логика такая: Мы запрещаем русским въезд в эстонию -> Русские остаются в России -> *** -> Украина побеждает в войне.
Внимание вопрос, что за такое это самое ***?

Ответить
Развернуть ветку
Few

Обиженные русские идут убеждать Путина прекратить войну, чтобы потом вернуться в страну которая их выгнала

Ответить
Развернуть ветку
RAA

Подгорают

Ответить
Развернуть ветку
ProxyVex

Тиранов диктаторов только свергают. Почему вы думаете что в России будет иначе?

Ответить
Развернуть ветку
Максим Энкель

Балтийские страны радуют прям каждый раз. Если бы такую решилтельность показывали другие страны, то всей этой кровавой бани может быть и не случилось.

Ответить
Развернуть ветку
Московский

Сайт не доступен с российского айпи кек

Ответить
Развернуть ветку
Московский

Но вообще не понятно – они через себя закроют въезд в шенген? А что будет если ты уже в шенгене и на машине приедешь через границу? Её же нет

Ответить
Развернуть ветку
8 комментариев
Atacms

И нахуя??? Теперь россияне вынуждены будут идти на фронт за путина

Ответить
Развернуть ветку
dfrftg8989

Скорее они просто будут жить в Германии

Ответить
Развернуть ветку
Atacms

@Sdafs 156 Это сарказм(

Ответить
Развернуть ветку
ProxyVex

Протестовать разучились?

Ответить
Развернуть ветку
Few

Разводите русофобию, помогайте российской пропаганде рассказывать как русских угнетают

Ответить
Развернуть ветку
Tannim

Чтобы не делал запад — это помогает пропаганде.

Ничего не делают — слабаки.

дают оружие — разжигают конфликт.

Пускают русских — слабаки.

не пускают русских — разводят русофобию.

Не отказываются от нефти — зависимые слютняи

Отказываются от нефти — ну еще не придумали, ждемс.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Sdafs 156

якось в цивілізовано світі всім піхуй на ваших пропагандонів, з них тільки сміються

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Сплошной Негатив
Эта масса граждан России, 850 тысяч человек, въехавшая в Европейский союз

Больше чем половина населения Эстонии между прочим

Ответить
Развернуть ветку
Miku Hatsune

Когда на колени вставать начнут в начале матчей?

Ответить
Развернуть ветку
Владислав Косинов

Ну, по факту для новых иммигрантов должно мало что изменится.
Если раньше прибалтийские страны рассматривались как изи вариант за счет слабого языкового барьера. То с недавних пор, тем кому нужно конкретно в ЕС, очевидно предпочтут ту же Португалию / Испанию / Черногорию и проч.
Если уж работать и платить налоги, то лучше это делать в стране, где тебе обращаются как к личности, вне зависимости от твоего места рождения и гражданства.
Против прибалтики ничего не имею против, ситуация непростая и рост русскоязычного населения, в небольшой стране, граничащей с РФ, действительно может быть неприятен и даже пугать. Если такие запреты не нарушают уставы ЕС - ну что ж, пускай, им виднее.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Демяненко

Так они не по месту рождения и гражданству смотрят. Они не будут пускать убийц.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
dfrftg8989

Лучше бы они выгнали русский газ

Ответить
Развернуть ветку
Leo Bonhart

Горячий тейк: я не думаю, что после всей вот этой вот их русофобской хуйни остались россиянине, желающие поехать в прибалтику.

Ответить
Развернуть ветку
Шелби

Плохо думаешь, совсем недавно один Z-долбоеб с двойным гражданством туда спокойно катался и работал там, пока в голову ему не пришла гениальная идея купить для российской армии парочку дронов и купить их именно в Эстонии. Так что хотя бы ради денег ехать туда будут, пока это будет возможно, по крайней мере

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Женечка
Эта масса граждан России, 850 тысяч человек, въехавшая в Европейский союз по состоянию на конец первой недели августа, к сожалению, растёт, поэтому мы должны быть готовы предпринять шаги, чтобы поддержать победу Украины.
Тихоокеанские водоросли, 300 миллионов тонн, унесённые течением в Северно-ледовитый на конец июня прошлого года, к нашему огорчению, растут. Поэтому мы должны быть готовы навалить огромную кучу во дворе, чтобы наш интернет работал быстрее.
Ответить
Развернуть ветку
Sdafs 156

перемога

Ответить
Развернуть ветку
Иван Петров

А как по эстонски будет Зиг Хайль?

Ответить
Развернуть ветку
Выстрел в член

Знаю каков будет ответ, рассказать?

Ответить
Развернуть ветку
Леха Гнидцев

Кстати, если есть ВНЖ страны ЕС в Эстонию пускают?

Ответить
Развернуть ветку
Женечка

Я недавно был по французскому. Пока что будут пускать, потом увидем:)

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Легендарный Гоша

Пускают. С завтрашнего дня не будут пускать только с эстонским шенгеном. Про другие шенгены это только лишь проект. С остальными документами типа ВНЖ - пускают в любом случае.

Ответить
Развернуть ветку
Спокойный яд

Они на границе с ЕС собираются погран пункты ставить и проверять у всех документы или это текст новости как всегда кривой

Ответить
Развернуть ветку
Сплошной Негатив

это касается только внешней границы

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
wladimir aga

А что произошло? Почему это хорошие русские должны страдать?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Демяненко

Нет, что бы путина свергать, пока русские в Таллине будут пить кофе, разводят русофобию

Ответить
Развернуть ветку
Вячеслав

Дорожная карта перехода к безвизу в действии

Ответить
Развернуть ветку
Прекрасный россиянин

Прекрасно.
Сейчас и вскроются латентные zигующие, которые были "какбэпротив, но...".

Ответить
Развернуть ветку
Коматозник

Посмотрим что из этого выйдет.
Что-то мне подсказывает, что после иска в ЕСПЧ - эстонцы отменят запрет

Ответить
Развернуть ветку
Шёлковая Касатка

Если есть виза в другой стране ЕС,зачем кому-то еще куда-то переться,если только родственники в беду не попали?

Ответить
Развернуть ветку
nik

Почему россияне все на свой счет воспринимают, как-будто цель поднасрать россиянам? В Эстонии могут хотеть оградиться от россиян ради собственной безопасности.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 126 комментариев
null