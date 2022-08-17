Эстония запланировала не впускать в страну россиян с визами, выданными в других странах Евросоюза Статьи редакции
Границы для людей с документами, выданными республикой, закроют 18 августа.
Эстония запланировала не впускать в страну россиян с визами, выданными в других странах Евросоюза. Об этом изданию ERR сообщил глава МИД страны Урмас Рейнсалу.
Министерство внутренних дел и МИД подготовят предложения по этому вопросу с 22 по 28 августа. По словам Рейнсалу, мера не противоречит законам ЕС. В пример чиновник привёл пандемию, когда европейские страны закрыли въезд для граждан других государств.
С 18 августа в Эстонию гражданам РФ нельзя будет въехать по шенгенской визе, выданной республикой.
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loool
Ну да, все кого не пустили поедут воевать на стороне Украины, это так работает.
Что тут смешного? Россияне в своей стране на положении рабов, им могут приказать, или убедить по другому, привозить дроны, микросхемы, смартфоны и т.п. санкционные товары в т.ч. военного назначения. Перекрыть им границу - вполне разумное решение.
Разбираться с каждым встречным, что он не виноват, а его заставили сосать куйцов - это демагогия, в которой погряз ТЖ.
Я здесь братан, но в этой ситуации с ним не согласен
У нас парней не выпускают из-за войны, а русские будут шляться по заграницам.
Нет уж, пускай уровень фрустрации поднимется достаточно, что бы не бороться внутри страны было просто невыносимо.
"предпринять шаги, чтобы поддержать победу Украины"
Эффективность на уровне митинга с фонариками у подъезда
Хуже, тут деструктивный эффект.
Свободная страна, имеют право.
это да, но какой профит в этом?
Может из ЕС выйдут? Чтобы не нарушать правила шенгена.
Имеет рот - может есть говно. Но зачем?
Пидары, зимой охуеете.
Ножкой топни, чтобы сильнее охуели.
не, не охуеем. пиздуйте в свой иран, расеяни.
Да и хуй с ней, хоспаде.
А я думаю хуле так жарко, а это у хороших руських жопа пылает :D
Это ответ на ту ссанину от печеньки
Логика такая: Мы запрещаем русским въезд в эстонию -> Русские остаются в России -> *** -> Украина побеждает в войне.
Внимание вопрос, что за такое это самое ***?
Обиженные русские идут убеждать Путина прекратить войну, чтобы потом вернуться в страну которая их выгнала
Подгорают
Тиранов диктаторов только свергают. Почему вы думаете что в России будет иначе?
Балтийские страны радуют прям каждый раз. Если бы такую решилтельность показывали другие страны, то всей этой кровавой бани может быть и не случилось.
Сайт не доступен с российского айпи кек
Но вообще не понятно – они через себя закроют въезд в шенген? А что будет если ты уже в шенгене и на машине приедешь через границу? Её же нет
И нахуя??? Теперь россияне вынуждены будут идти на фронт за путина
Скорее они просто будут жить в Германии
@Sdafs 156 Это сарказм(
Протестовать разучились?
Разводите русофобию, помогайте российской пропаганде рассказывать как русских угнетают
Чтобы не делал запад — это помогает пропаганде.
Ничего не делают — слабаки.
дают оружие — разжигают конфликт.
Пускают русских — слабаки.
не пускают русских — разводят русофобию.
Не отказываются от нефти — зависимые слютняи
Отказываются от нефти — ну еще не придумали, ждемс.
якось в цивілізовано світі всім піхуй на ваших пропагандонів, з них тільки сміються
Больше чем половина населения Эстонии между прочим
Когда на колени вставать начнут в начале матчей?
Ну, по факту для новых иммигрантов должно мало что изменится.
Если раньше прибалтийские страны рассматривались как изи вариант за счет слабого языкового барьера. То с недавних пор, тем кому нужно конкретно в ЕС, очевидно предпочтут ту же Португалию / Испанию / Черногорию и проч.
Если уж работать и платить налоги, то лучше это делать в стране, где тебе обращаются как к личности, вне зависимости от твоего места рождения и гражданства.
Против прибалтики ничего не имею против, ситуация непростая и рост русскоязычного населения, в небольшой стране, граничащей с РФ, действительно может быть неприятен и даже пугать. Если такие запреты не нарушают уставы ЕС - ну что ж, пускай, им виднее.
Так они не по месту рождения и гражданству смотрят. Они не будут пускать убийц.
Лучше бы они выгнали русский газ
Горячий тейк: я не думаю, что после всей вот этой вот их русофобской хуйни остались россиянине, желающие поехать в прибалтику.
Плохо думаешь, совсем недавно один Z-долбоеб с двойным гражданством туда спокойно катался и работал там, пока в голову ему не пришла гениальная идея купить для российской армии парочку дронов и купить их именно в Эстонии. Так что хотя бы ради денег ехать туда будут, пока это будет возможно, по крайней мере
Тихоокеанские водоросли, 300 миллионов тонн, унесённые течением в Северно-ледовитый на конец июня прошлого года, к нашему огорчению, растут. Поэтому мы должны быть готовы навалить огромную кучу во дворе, чтобы наш интернет работал быстрее.
перемога
А как по эстонски будет Зиг Хайль?
Знаю каков будет ответ, рассказать?
Кстати, если есть ВНЖ страны ЕС в Эстонию пускают?
Я недавно был по французскому. Пока что будут пускать, потом увидем:)
Пускают. С завтрашнего дня не будут пускать только с эстонским шенгеном. Про другие шенгены это только лишь проект. С остальными документами типа ВНЖ - пускают в любом случае.
Они на границе с ЕС собираются погран пункты ставить и проверять у всех документы или это текст новости как всегда кривой
это касается только внешней границы
А что произошло? Почему это хорошие русские должны страдать?
Нет, что бы путина свергать, пока русские в Таллине будут пить кофе, разводят русофобию
Дорожная карта перехода к безвизу в действии
Прекрасно.
Сейчас и вскроются латентные zигующие, которые были "какбэпротив, но...".
Посмотрим что из этого выйдет.
Что-то мне подсказывает, что после иска в ЕСПЧ - эстонцы отменят запрет
Если есть виза в другой стране ЕС,зачем кому-то еще куда-то переться,если только родственники в беду не попали?
Почему россияне все на свой счет воспринимают, как-будто цель поднасрать россиянам? В Эстонии могут хотеть оградиться от россиян ради собственной безопасности.