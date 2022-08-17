Границы для людей с документами, выданными республикой, закроют 18 августа.

Эстония запланировала не впускать в страну россиян с визами, выданными в других странах Евросоюза. Об этом изданию ERR сообщил глава МИД страны Урмас Рейнсалу.

Министерство внутренних дел и МИД подготовят предложения по этому вопросу с 22 по 28 августа. По словам Рейнсалу, мера не противоречит законам ЕС. В пример чиновник привёл пандемию, когда европейские страны закрыли въезд для граждан других государств.

Эта масса граждан России, 850 тысяч человек, въехавшая в Европейский союз по состоянию на конец первой недели августа, к сожалению, растёт, поэтому мы должны быть готовы предпринять шаги, чтобы поддержать победу Украины. Урмас Рейнсалу

С 18 августа в Эстонию гражданам РФ нельзя будет въехать по шенгенской визе, выданной республикой.