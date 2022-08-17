Вместе с песней включился клип, где демонстрировалась символика «Азова», запрещённого на территории России.

Ленинский районный суд Крыма выписал штраф посетителю караоке-бара «Краб» за дискредитацию вооружённых сил России, пишет «Коммерсантъ». Дмитрий Гайн 12 августа отдыхал в кафе и попросил диджея включить трек «Дикое поле» украинского рэпера YARMAK.

Источник «Ъ» в суде пояснил, что Гайн заказал «националистическую песню», но на проекторе одновременно включился клип с «дискредитирующими армию» кадрами и символикой батальона Азов — в начале августа верховный суд России признал его террористической организацией.

Новости 2 авг организацией Статьи редакции Верховный суд России признал полк «Азов» террористической С этого момента деятельность организации официально запрещена в России.

На суде обвиняемый полностью признал свою вину и заявил, что был «сильно пьян». Незадолго до этого крымские СМИ публиковали видео, на которых Гайн извиняется за «проступок» и обещает больше так не делать. Также мужчина в ролике заявляет, что полностью поддерживает действия России в конфликте с Украиной, сообщает «Дождь».

Штраф Гайну — не первое решение суда по этому инциденту. Ранее диджею караоке-бара Юрию Родионову назначили десять суток административного ареста по обвинению в демонстрации экстремистской символики.