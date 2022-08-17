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Суд в Крыму оштрафовал мужчину на 50 тысяч рублей за заказ украинской песни. Диджею, поставившему трек, дали 10 суток Статьи редакции

Вместе с песней включился клип, где демонстрировалась символика «Азова», запрещённого на территории России.

Ленинский районный суд Крыма выписал штраф посетителю караоке-бара «Краб» за дискредитацию вооружённых сил России, пишет «Коммерсантъ». Дмитрий Гайн 12 августа отдыхал в кафе и попросил диджея включить трек «Дикое поле» украинского рэпера YARMAK.

Источник «Ъ» в суде пояснил, что Гайн заказал «националистическую песню», но на проекторе одновременно включился клип с «дискредитирующими армию» кадрами и символикой батальона Азов — в начале августа верховный суд России признал его террористической организацией.

Новости
Верховный суд России признал полк «Азов» террористической организацией Статьи редакции

С этого момента деятельность организации официально запрещена в России.

На суде обвиняемый полностью признал свою вину и заявил, что был «сильно пьян». Незадолго до этого крымские СМИ публиковали видео, на которых Гайн извиняется за «проступок» и обещает больше так не делать. Также мужчина в ролике заявляет, что полностью поддерживает действия России в конфликте с Украиной, сообщает «Дождь».

Штраф Гайну — не первое решение суда по этому инциденту. Ранее диджею караоке-бара Юрию Родионову назначили десять суток административного ареста по обвинению в демонстрации экстремистской символики.

#штрафы #конфликтвукраине #крым #новости

1857 просмотров
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32 комментария
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 Depeche Mode

Ёбаный путинизм, в котором опьянение считается облегчающим обстоятельством

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Гордон Фриман

Камчатского экс-депутата Редькина приговорили к девяти месяцам лишения свободы за убийство

https://www.kommersant.ru/doc/5502147

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Depeche Mode

Богатый долбоеб подстрелил бедного

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Гордон Фриман

зато свежее: Прокуратура Камчатки сочла приговор миллиардеру Редькину слишком мягким
Надзорное ведомство требует полной отмены судебного вердикта

https://vostok.today/42423-prokuratura-kamchatki-sochla-prigovor-milliarderu-redkinu-slishkom-mjagkim.html

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Depeche Mode

Все по ярославской правде: за убийство холопа- 30 лимонов
Подстрелил бы мусора - отжался поболее

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Гордон Фриман

сейчас не могу найти где упоминалось что он был пьян

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Коммунальный хичхакер

Но притесняют русский язык в Украине, запомните

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Коммунальный хичхакер
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Denys

Оруэлл офигел бы. Такого даже в Чиполлино не было

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Гордон Фриман

в Беларуси было

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Александр Сурков

вообще забавно прийти окупировать другую страну и сажать людей за то что они хотят слушать песню на языке той страны...

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Sergei

Часть страны. Временно.

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Тимурчик

В России запретили символику города Азов?

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Котэ подался в криминал

Ага... Такие дела.

https://tjournal.ru/news/697439-verhovnyy-sud-rossii-priznal-polk-azov-terroristicheskoy-organizaciey

Верховный суд России признал полк «Азов…
С этого момента деятельность организации официально запрещена в России.
tjournal.ru
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SergeB
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SergeB
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Depeche Mode

Отмылся)

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SergeB

Тю!.. Я не ждал, что все будет так печально.

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Кирилл Деревянко против войны

А что за песня?
У меня на даче пол лета вопли видоплясова играли, наоборот соседи подпевали под ти ж мене пидманула.

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Говнокодер

https://www.youtube.com/watch?v=mOOClonYKmc

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Кирилл Деревянко против войны

О, спасибо. Ну хрен его знает, тут понятно что не за обычную украинскую песню. ic3peak и за более лайтовую музыку ещё задолго за февраля везде запрещали.

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kerokero

А ведь классный трек. И видеоряд атмосферный.

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Илон Маск купил тж

При том очень много красивых украинских песен, моя любимая висна висна приде

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SergeB

Ненавижу Скрипку. Еще с тех времен, когда он у нас в студ. клубе репетировал.

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Печеньки Госдепа

Ленинский районный суд Крыма выписал штраф посетителю караоке-бара «Краб»...
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Краб на галерах?

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Петя Веников

почему штраф посетителю если песню ставил диждей?

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SergeB

Спонсор терроризма.

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Котэ подался в криминал

Заказал украинскую песню, а на суде заявил, что полностью поддерживает действия РП в Украине... Ссыкун блять. Либо шизофреник.

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Depeche Mode

Возможно, пригубил бутылку анусом

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Илон Маск купил тж

Вот еб**** и больше слов нет ((

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Sun City

Такие пидрилы. Обвиняют в отмене русского языка, а сами запрещают все украинское даже на территории бывшей Украины.

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Владислав Сластушевский

Диджей теперь шансон будет ставить бесплатно

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