Суд в Крыму оштрафовал мужчину на 50 тысяч рублей за заказ украинской песни. Диджею, поставившему трек, дали 10 суток Статьи редакции
Вместе с песней включился клип, где демонстрировалась символика «Азова», запрещённого на территории России.
Ленинский районный суд Крыма выписал штраф посетителю караоке-бара «Краб» за дискредитацию вооружённых сил России, пишет «Коммерсантъ». Дмитрий Гайн 12 августа отдыхал в кафе и попросил диджея включить трек «Дикое поле» украинского рэпера YARMAK.
Источник «Ъ» в суде пояснил, что Гайн заказал «националистическую песню», но на проекторе одновременно включился клип с «дискредитирующими армию» кадрами и символикой батальона Азов — в начале августа верховный суд России признал его террористической организацией.
На суде обвиняемый полностью признал свою вину и заявил, что был «сильно пьян». Незадолго до этого крымские СМИ публиковали видео, на которых Гайн извиняется за «проступок» и обещает больше так не делать. Также мужчина в ролике заявляет, что полностью поддерживает действия России в конфликте с Украиной, сообщает «Дождь».
Штраф Гайну — не первое решение суда по этому инциденту. Ранее диджею караоке-бара Юрию Родионову назначили десять суток административного ареста по обвинению в демонстрации экстремистской символики.
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Подстрелил бы мусора - отжался поболее
сейчас не могу найти где упоминалось что он был пьян
Но притесняют русский язык в Украине, запомните
Оруэлл офигел бы. Такого даже в Чиполлино не было
в Беларуси было
вообще забавно прийти окупировать другую страну и сажать людей за то что они хотят слушать песню на языке той страны...
Часть страны. Временно.
В России запретили символику города Азов?
Ага... Такие дела.
https://tjournal.ru/news/697439-verhovnyy-sud-rossii-priznal-polk-azov-terroristicheskoy-organizaciey
Отмылся)
Тю!.. Я не ждал, что все будет так печально.
А что за песня?
У меня на даче пол лета вопли видоплясова играли, наоборот соседи подпевали под ти ж мене пидманула.
https://www.youtube.com/watch?v=mOOClonYKmc
О, спасибо. Ну хрен его знает, тут понятно что не за обычную украинскую песню. ic3peak и за более лайтовую музыку ещё задолго за февраля везде запрещали.
А ведь классный трек. И видеоряд атмосферный.
При том очень много красивых украинских песен, моя любимая висна висна приде
Ненавижу Скрипку. Еще с тех времен, когда он у нас в студ. клубе репетировал.
Ленинский районный суд Крыма выписал штраф посетителю караоке-бара «Краб»...
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Краб на галерах?
почему штраф посетителю если песню ставил диждей?
Спонсор терроризма.
Заказал украинскую песню, а на суде заявил, что полностью поддерживает действия РП в Украине... Ссыкун блять. Либо шизофреник.
Возможно, пригубил бутылку анусом
Вот еб**** и больше слов нет ((
Такие пидрилы. Обвиняют в отмене русского языка, а сами запрещают все украинское даже на территории бывшей Украины.
Диджей теперь шансон будет ставить бесплатно