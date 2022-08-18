Приобретая в каталог фильм или сериал, видеосервисы подписывают договор с правообладателем на определённый срок. В текущих условиях продление договоров занимает больше времени, к примеру, проекты таких студий, как Warner Bros. и Disney действительно могут быть пока недоступны. Это небольшая часть всего каталога «Кинопоиска», но популярные и любимые пользователями тайтлы, мы ведём переговоры с партнёрами и продолжаем расширять библиотеку.