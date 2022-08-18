Из библиотеки онлайн-кинотеатра «Кинопоиска» пропали старые фильмы и сериалы Статьи редакции
Больше нет «Друзей».
В крупнейшем российском видеосервисе «Кинопоиске» больше недоступны фильмы «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец», «Маска», сериал «Друзья». Внимание на это обратил «Коммерсантъ».
В компании пояснили, что продление договоров с партнёрами «занимает больше времени». Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Universal Pictures и другие зарубежные кинопроизводители официально остановили продажу лицензий на новинки российским онлайн-кинотеатрам весной. Но сервисы заявляли, что старые библиотеки контента не попали под санкции и остаются доступными.
Онлайн-кинотеатр Wink добавил, что со стороны правообладателей почти не было инициатив по досрочному прекращению действия контрактов с российскими сервисами. В Ivi и Okko отказались от комментариев по поводу проблем с зарубежным контентом, а в Premier, Kion, Amediateka не ответили на запросы.
Так же как на и яндексмузыке нет многих новых релизов
Там ещё и имеющиеся исчезают пачками. Вчера только обнаружил, что многие мои плейлисты с самой разной музыкой полностью или наполовину недоступны.
слушай гимн Единого Государства
Его тоже потёрли
Расскажи какие группы пропадают, или какие новые релизы не появляются. Я просто хочу сравнить библиотеки. Узнать у Яндекса проблема только в России или и в других странах
Про новые релизы не могу сказать. С тех пор, как перешёл со Споти на Яму, отпала необходимость отслеживать свежее — Моя волна и Плейлист дня очень много годноты регулярно стали выдавать. Ее не успевал заслушать так, чтобы ещё и новое искать. А вот по поводу тех исполнителей, что стали исчезать (точнее многие их треки неактивными стали) — смотри скрины ниже. Разрез жанров разный: прогметал, хаус всякий и тд.
Тут вообще занятно. Автор насколько я знаю из Владимира, живет в России. Очень обидно потерять такую библиотеку, музыка у него особенная
сосатб яндекс
А я помню времена, когда дтферы в начале всего этого кричали, что уход компаний на пару месяцев и как они еще подумают, принимать обратно ушедших или нет.
Так они и думают сидят.
Блять, это из-за них все. Не принимают, суки
Больше нет "Мотель Бйтса"
я вам этого не прощу гниды
Можно смотреть "Друзя".
Он же одноразовый. Как это можно пересматривать?
раз в год стабильно ) его психопатия это крутяк
Ну, ради Фармиги и Оливии Кук пожалуй можно
сам ты одноразовый
Больше нет "Теория большего взрыва"
Так они и новинки вроде как выпускают, у них ок всё
Только НВО пока что, шоутайма нет
Теперь не подружишь вечером под пивко
Без друзей меня чуть-чуть,
Без друзей меня чуть-чуть,
А с друзьями много
гугл —> смотреть онлайн сериалнейм
Не благодарите.
И как это остановит путина????
а подумай
А зачем вам друзья
Бургундия и Мали как-то не очень смешные оказались друзья
Придется опять подключать NAS
на кинопабе все на месте
Пришло время возвращаться.
А что им мешает поступить так же как и кинотеатрам.
Пусть по договору аренды сдают онлайн кинотеатр в аренду, а те в свою очередь будут пиратские фильмы транслировать
Ну да, для международных компаний с иностранными держателями акций это будет охуенный ход.
*сарказм
КП тупые что ли, давно могли скопировать все сериалы на флешки и потом крутить их в своих облаках ☝️
отлично
Зачем стриминг если сейчас на телефонах по пол терабайта памяти которую можно забить контентом с рутрекера)