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Из библиотеки онлайн-кинотеатра «Кинопоиска» пропали старые фильмы и сериалы Статьи редакции

Больше нет «Друзей».

В крупнейшем российском видеосервисе «Кинопоиске» больше недоступны фильмы «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец», «Маска», сериал «Друзья». Внимание на это обратил «Коммерсантъ».

В компании пояснили, что продление договоров с партнёрами «занимает больше времени». Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Universal Pictures и другие зарубежные кинопроизводители официально остановили продажу лицензий на новинки российским онлайн-кинотеатрам весной. Но сервисы заявляли, что старые библиотеки контента не попали под санкции и остаются доступными.

Приобретая в каталог фильм или сериал, видеосервисы подписывают договор с правообладателем на определённый срок. В текущих условиях продление договоров занимает больше времени, к примеру, проекты таких студий, как Warner Bros. и Disney действительно могут быть пока недоступны. Это небольшая часть всего каталога «Кинопоиска», но популярные и любимые пользователями тайтлы, мы ведём переговоры с партнёрами и продолжаем расширять библиотеку.

«Кинопоиск»

Онлайн-кинотеатр Wink добавил, что со стороны правообладателей почти не было инициатив по досрочному прекращению действия контрактов с российскими сервисами. В Ivi и Okko отказались от комментариев по поводу проблем с зарубежным контентом, а в Premier, Kion, Amediateka не ответили на запросы.

#новости #кино #кинопоиск #санкции

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37 комментариев
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 quoi .

Так же как на и яндексмузыке нет многих новых релизов

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Овсей Дриз

Там ещё и имеющиеся исчезают пачками. Вчера только обнаружил, что многие мои плейлисты с самой разной музыкой полностью или наполовину недоступны.

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пепси

слушай гимн Единого Государства

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Овсей Дриз

Его тоже потёрли

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nadav tayzland

Расскажи какие группы пропадают, или какие новые релизы не появляются. Я просто хочу сравнить библиотеки. Узнать у Яндекса проблема только в России или и в других странах

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Овсей Дриз

Про новые релизы не могу сказать. С тех пор, как перешёл со Споти на Яму, отпала необходимость отслеживать свежее — Моя волна и Плейлист дня очень много годноты регулярно стали выдавать. Ее не успевал заслушать так, чтобы ещё и новое искать. А вот по поводу тех исполнителей, что стали исчезать (точнее многие их треки неактивными стали) — смотри скрины ниже. Разрез жанров разный: прогметал, хаус всякий и тд.

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Овсей Дриз

Тут вообще занятно. Автор насколько я знаю из Владимира, живет в России. Очень обидно потерять такую библиотеку, музыка у него особенная

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пепси

сосатб яндекс

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Шизокотя

А я помню времена, когда дтферы в начале всего этого кричали, что уход компаний на пару месяцев и как они еще подумают, принимать обратно ушедших или нет.

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Pavel Cree

Так они и думают сидят.

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Фантастический Илья

Блять, это из-за них все. Не принимают, суки

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Криминальный паркур
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Вам какого ляха надо
Больше нет «Друзей».

Больше нет "Мотель Бйтса"

я вам этого не прощу гниды

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Григорий Охтин против ху...

Можно смотреть "Друзя".

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Управляющий Влад

Он же одноразовый. Как это можно пересматривать?

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Вам какого ляха надо

раз в год стабильно ) его психопатия это крутяк

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Управляющий Влад

Ну, ради Фармиги и Оливии Кук пожалуй можно

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Петров-Васечкин.

сам ты одноразовый

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Kirchise

Больше нет "Теория большего взрыва"

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ЧичаГад
Amediateka не ответили на запросы

Так они и новинки вроде как выпускают, у них ок всё

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Управляющий Влад

Только НВО пока что, шоутайма нет

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Фантастический Илья

Теперь не подружишь вечером под пивко

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Положительный хот-дог

Без друзей меня чуть-чуть,
Без друзей меня чуть-чуть,
А с друзьями много

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Double time

гугл —> смотреть онлайн сериалнейм
Не благодарите.

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Atacms
Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Universal Pictures и другие зарубежные кинопроизводители официально остановили продажу лицензий на новинки российским онлайн-кинотеатрам весной.

И как это остановит путина????

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Bink Orrie

а подумай

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Солнечный клуб

А зачем вам друзья

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Фантастический Илья

Бургундия и Мали как-то не очень смешные оказались друзья

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Отечественный корабль

Придется опять подключать NAS

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Vlad Gigachad

на кинопабе все на месте

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Григорий Охтин против ху...

Пришло время возвращаться.

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Закомплексованная Душа

А что им мешает поступить так же как и кинотеатрам.
Пусть по договору аренды сдают онлайн кинотеатр в аренду, а те в свою очередь будут пиратские фильмы транслировать

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Шизокотя

Ну да, для международных компаний с иностранными держателями акций это будет охуенный ход.

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Закомплексованная Душа

*сарказм

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Alexander D

КП тупые что ли, давно могли скопировать все сериалы на флешки и потом крутить их в своих облаках ☝️

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пепси

отлично

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Гордон Фриман

Зачем стриминг если сейчас на телефонах по пол терабайта памяти которую можно забить контентом с рутрекера)

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