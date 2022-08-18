В 2011 году на долю алкогольной продукции приходилось 3% всех налоговых поступлений. К 2020 году эта доля сократилась до 2%. Снизилось среднегодовое потребление алкоголя взрослым человеком: со 100 л в 1995 году до 75 л в 2020 финансовом году. Снижение продаж алкоголя ударило по бюджету Японии, который уже имеет дефицит более 48 триллионов йен (более 21 триллиона рублей). Общий доход от налога на алкоголь в 2020 финансовом году упал более чем на 110 миллиардов йен (около 49,5 миллиарда рублей) до 1,1 триллиона йен по сравнению с предыдущим годом.