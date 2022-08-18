Власти Японии объявили конкурс на способы побудить молодёжь пить алкоголь Статьи редакции
Налоговые поступления от этой отрасли сократились.
Налоговое агентство Японии объявило общенациональный конкурс среди людей в возрасте от 20 до 39 лет — нужно предложить способы склонить молодёжь к большему потреблению алкоголя. Об этом сообщает Financial Times.
Конкурс Sake Viva! продлится до 9 сентября. Участникам нужно представить «новые продукты и дизайны», а также способы поощрения употребления спиртного дома.
Причиной такой инициативы стало сокращение налоговых поступлений от алкогольной отрасли из-за демографических изменений, пандемии коронавируса и изменения отношения людей к своему здоровью.
Минздрав Японии выразил надежду, что проведение конкурса будет «разумным» в части допустимого количества алкоголя, которое можно употреблять.
В 2011 году на долю алкогольной продукции приходилось 3% всех налоговых поступлений. К 2020 году эта доля сократилась до 2%. Снизилось среднегодовое потребление алкоголя взрослым человеком: со 100 л в 1995 году до 75 л в 2020 финансовом году. Снижение продаж алкоголя ударило по бюджету Японии, который уже имеет дефицит более 48 триллионов йен (более 21 триллиона рублей). Общий доход от налога на алкоголь в 2020 финансовом году упал более чем на 110 миллиардов йен (около 49,5 миллиарда рублей) до 1,1 триллиона йен по сравнению с предыдущим годом.
Двойные стандарты во всей красе. Марихуана - это зло и ужас, и если ее находят у кого-то в Японии, то человек может полностью закапывать себя, так как о будущем может полностью забыть, а в худшем случае неплохо так присесть в тюрьме (даже не обязательно реально курить, достаточно подозрений, этого для японской культуры отмены достаточно). Зато пить алкоголь - это нормально и всячески одобряется в обществе, а если не пьёшь, то ты очень странный тип и в рабочий коллектив не хочешь войти, мерзавец.
нахуй нужны такие коллективы, да и страны. никакие технологии не стоят этих маразматичных "инициатив". в который раз убеждаюсь в правильности выбора не связываться с ебанутыми восточноазиатами.
Я! Я!! РЕБЯТА!
ПРИВЕЗИТЕ МЕНЯ! Я БУДУ ПИТЬ! ЧЕСТНО!
Хитрый какой, тут очередь
Просто разрешите всем один кустик дома
Это больше приведет к росту доходов от кондитерских изделий
Разрешаю, главное не рассказывай никому
Нужно всего лишь заменить японцев на глубинных россиян
Может не сработать и налоговые сборы только за свхар увеличатся
нужно просто отдать Курилы
При Абе такой фигни не было, он хотел молодёжь трахаться и плодиться заставить.
Помянем.
Тут двух зайцев разом.
Там действительно нашли что Абе (как и егоотец, и дед) действительно были связаны с этой корейской сектой. Многих в правительстве меняют.
Садиться рядом с непьющими и наливать, приговаривая: "Ты меня не уважаешь?!"
"Нет. Пидору ответ"
Странно, что японцы не понимают свою выгоду.
Та же россия ежегодно тратит миллиарды долларов на лечение болезней связанных с алкоголем и курением.
Эта сумма просто не сравнима с прибылью от продаж алкоголя
А как именно Россия тратит миллиарды долларов на лечение болезней, связанных с алкоголем?
ебать, аригато, нахуй, чекнули бы лучше, может ли сад камней плотить нологи
Готов стать конкурсантом этой вашей хуйни.
тама у нихов есть чего бухануть.
Иногда в мордоре пидоры таможенные ликуют, ловя контробанду, а мне всегда грустно, потому что они лишили кого-то хорошей выпивки.
в очередь! в очередь!
ввели бы налог на аниме и всего делов-то
Блэт, почему о самых тупых японских новостях я узнаю из иностранных сми??
А откуда должен?
Взять на слабо.
кек
как переехать в Японию
я пью как десять японцев
wtf
:— /
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