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Новости

Власти Японии объявили конкурс на способы побудить молодёжь пить алкоголь Статьи редакции

Налоговые поступления от этой отрасли сократились.

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Налоговое агентство Японии объявило общенациональный конкурс среди людей в возрасте от 20 до 39 лет — нужно предложить способы склонить молодёжь к большему потреблению алкоголя. Об этом сообщает Financial Times.

Конкурс Sake Viva! продлится до 9 сентября. Участникам нужно представить «новые продукты и дизайны», а также способы поощрения употребления спиртного дома.

Причиной такой инициативы стало сокращение налоговых поступлений от алкогольной отрасли из-за демографических изменений, пандемии коронавируса и изменения отношения людей к своему здоровью.

Минздрав Японии выразил надежду, что проведение конкурса будет «разумным» в части допустимого количества алкоголя, которое можно употреблять.

В 2011 году на долю алкогольной продукции приходилось 3% всех налоговых поступлений. К 2020 году эта доля сократилась до 2%. Снизилось среднегодовое потребление алкоголя взрослым человеком: со 100 л в 1995 году до 75 л в 2020 финансовом году. Снижение продаж алкоголя ударило по бюджету Японии, который уже имеет дефицит более 48 триллионов йен (более 21 триллиона рублей). Общий доход от налога на алкоголь в 2020 финансовом году упал более чем на 110 миллиардов йен (около 49,5 миллиарда рублей) до 1,1 триллиона йен по сравнению с предыдущим годом.

#новости #япония #алкоголь

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55 комментариев
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 Джордж Оруэлл

Двойные стандарты во всей красе. Марихуана - это зло и ужас, и если ее находят у кого-то в Японии, то человек может полностью закапывать себя, так как о будущем может полностью забыть, а в худшем случае неплохо так присесть в тюрьме (даже не обязательно реально курить, достаточно подозрений, этого для японской культуры отмены достаточно). Зато пить алкоголь - это нормально и всячески одобряется в обществе, а если не пьёшь, то ты очень странный тип и в рабочий коллектив не хочешь войти, мерзавец.

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Иван Цыревич

нахуй нужны такие коллективы, да и страны. никакие технологии не стоят этих маразматичных "инициатив". в который раз убеждаюсь в правильности выбора не связываться с ебанутыми восточноазиатами.

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пепси

Я! Я!! РЕБЯТА!

ПРИВЕЗИТЕ МЕНЯ! Я БУДУ ПИТЬ! ЧЕСТНО!

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ВTopHuk

Хитрый какой, тут очередь

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Макрон потерял телефон

Просто разрешите всем один кустик дома

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XXL

Это больше приведет к росту доходов от кондитерских изделий

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gr666stlan

Разрешаю, главное не рассказывай никому

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Грязный инструмент
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Фантастический Илья

Нужно всего лишь заменить японцев на глубинных россиян

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Михаил Желтухин

Может не сработать и налоговые сборы только за свхар увеличатся

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радио водка оптимизм

нужно просто отдать Курилы

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5 комментариев
Некачественный русский, 2 из 5

При Абе такой фигни не было, он хотел молодёжь трахаться и плодиться заставить.
Помянем.

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Исторический нос

Тут двух зайцев разом.

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3 комментария
Максим

Там действительно нашли что Абе (как и егоотец, и дед) действительно были связаны с этой корейской сектой. Многих в правительстве меняют.

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2 комментария
Хушанг Камолетдинов

Садиться рядом с непьющими и наливать, приговаривая: "Ты меня не уважаешь?!"

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Николай

"Нет. Пидору ответ"

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Модный космос

Странно, что японцы не понимают свою выгоду.
Та же россия ежегодно тратит миллиарды долларов на лечение болезней связанных с алкоголем и курением.
Эта сумма просто не сравнима с прибылью от продаж алкоголя

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Фантастический Илья

А как именно Россия тратит миллиарды долларов на лечение болезней, связанных с алкоголем?

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4 комментария
Андрей Лагутин

ебать, аригато, нахуй, чекнули бы лучше, может ли сад камней плотить нологи

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drama llama

Готов стать конкурсантом этой вашей хуйни.

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Gomotest

тама у нихов есть чего бухануть.
Иногда в мордоре пидоры таможенные ликуют, ловя контробанду, а мне всегда грустно, потому что они лишили кого-то хорошей выпивки.

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радио водка оптимизм

в очередь! в очередь!

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sardelkin

ввели бы налог на аниме и всего делов-то

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asdsdf

Блэт, почему о самых тупых японских новостях я узнаю из иностранных сми??

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Фантастический Илья

А откуда должен?

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10 комментариев
Vitalii Lepeshev

Взять на слабо.

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Капитальный ГОСТ

кек

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Ведущий кофе

как переехать в Японию
я пью как десять японцев

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Alex Fielding

wtf

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Faraway Frog

:— /

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Больной клуб

пригласите экспертов из Европы

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