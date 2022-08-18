Российское робокафе с кассиршей «Дуняшей» поставят в ОАЭ. Её придётся одеть в паранджу или сделать мужчиной Статьи редакции
Пермская компания «Промобот» поставит партию роботизированное кафе с кассиршей-супермоделью «Дуняшей» в ОАЭ. Робота локализуют под местный рынок, пишет RB.
По контракту на 2022-2023 год в ОАЭ могут отправить не менее пяти роботизированных кафе с «Дуняшей». Покупатель, компания Action to Action, оплатил одного робота, который обошёлся ему в 300 тысяч долларов (18 миллионов рублей).
«Конечно, робота придётся локализовать под местный рынок. Либо надеть паранджу, либо сделать робота-кассира мужчиной. В скором времени мы уже окончательно определимся и сделаем выбор», — отметил руководитель Action to Action Рами Кабани.
Кастомизация робота может стоить 50 тысяч долларов (три миллиона рублей), уточнили в «Промоботе». «[Кастомизация] ключевой момент, поскольку от данных особенностей будет зависеть успех проекта на рынке ближнего востока», — пояснили в компании.
Робокафе может приготовить мягкое мороженое, газировку, кофе с помощью роботизированных рук-манипуляторов. С клиентами будет общаться «Дуняша». По предварительным расчётам, робот обеспечивает выручку от 40 тысяч рублей в день, что позволит окупить его покупку примерно за 1,5 года.
По уровню абсурдности новости перегнали нас, прикольно
Кого вас? Подсайт, который паразитирует на известности панорамы??
Бендеру только розетку подавай
Будет первый в мире робот-трансгендр
И это не новость «ИА» Панорама.
Подтверждаем
И сделать обрезание?
И одеть жилет
Будут ли локализовывать имя??
А, во. Надо назвать Дуньяша.
Михаил Виктор?
Пофиг, главное, чтобы сиськи не трогали
а можно было б из них добавлять молоко
Думали бы головой, накинули бы на робоскелет паранджу, и не нужно было тратить бабло на реалистичность
Ты ещё хуй реалистичную паранджу сделаешь
в армию отправят чтоль? Иначе не мужик
Я не знал, что в ОАЭ есть цирк кринжа
Кстати, хорошая идея сделать такое
Ну конечно. Лучшие "российские" разработки чиновники увозят к себе на родину
Не сказать, что это "лучшая разработка". Вряд ли в ОАЭ этот робот будет пользоваться большим спросом. Это, скорее, для российской аудитории, типа: «"наши" технологии востребованы в других странах, несмотря на санкции!»
кринге
В подсайт @Заголовки
Вопрос, почему Дуняша выглядит как главная похоронная леди всея руси Виктория Шелягова, нахуй обколотая гиалуронкой, ботоксом и отшлифованная лазером. Пиздец нафталин.
плюсую. щекастая харя или нос картохой смотрелись бы куда уместней.
300к за распберри пай с рукой
50к за паранджу
Найс
Кроме смены пола, "Дуняшу" нужно еще арабский выучить, а это дело непростое. Ишак или падишах могут к тому времени сдохнуть.
Кстати, и делать капуч на овсяном
Пиздец
Зачем компании, которая производит роботов, покупать робота?
А арабские шейхи реально просто любую хуйню покупают?
Интересно, кто смог арабов развести на эту хуйню
Нереально. В Дубае уже давно автоматизированные кассы самообслуживания, и они все напрочь Made in Germany или Made in the UK.
Если одеть паранджу, то можно продавать только верхнуюю часть лица манекена, вместо целого.