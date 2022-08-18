Пермская компания «Промобот» поставит партию роботизированное кафе с кассиршей-супермоделью «Дуняшей» в ОАЭ. Робота локализуют под местный рынок, пишет RB.

По контракту на 2022-2023 год в ОАЭ могут отправить не менее пяти роботизированных кафе с «Дуняшей». Покупатель, компания Action to Action, оплатил одного робота, который обошёлся ему в 300 тысяч долларов (18 миллионов рублей).

«Конечно, робота придётся локализовать под местный рынок. Либо надеть паранджу, либо сделать робота-кассира мужчиной. В скором времени мы уже окончательно определимся и сделаем выбор», — отметил руководитель Action to Action Рами Кабани.

Кастомизация робота может стоить 50 тысяч долларов (три миллиона рублей), уточнили в «Промоботе». «[Кастомизация] ключевой момент, поскольку от данных особенностей будет зависеть успех проекта на рынке ближнего востока», — пояснили в компании.

Робокафе может приготовить мягкое мороженое, газировку, кофе с помощью роботизированных рук-манипуляторов. С клиентами будет общаться «Дуняша». По предварительным расчётам, робот обеспечивает выручку от 40 тысяч рублей в день, что позволит окупить его покупку примерно за 1,5 года.