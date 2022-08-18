Новости

Российское робокафе с кассиршей «Дуняшей» поставят в ОАЭ. Её придётся одеть в паранджу или сделать мужчиной Статьи редакции

Пермская компания «Промобот» поставит партию роботизированное кафе с кассиршей-супермоделью «Дуняшей» в ОАЭ. Робота локализуют под местный рынок, пишет RB.

По контракту на 2022-2023 год в ОАЭ могут отправить не менее пяти роботизированных кафе с «Дуняшей». Покупатель, компания Action to Action, оплатил одного робота, который обошёлся ему в 300 тысяч долларов (18 миллионов рублей).

«Конечно, робота придётся локализовать под местный рынок. Либо надеть паранджу, либо сделать робота-кассира мужчиной. В скором времени мы уже окончательно определимся и сделаем выбор», — отметил руководитель Action to Action Рами Кабани.

Кастомизация робота может стоить 50 тысяч долларов (три миллиона рублей), уточнили в «Промоботе». «[Кастомизация] ключевой момент, поскольку от данных особенностей будет зависеть успех проекта на рынке ближнего востока», — пояснили в компании.

Робокафе может приготовить мягкое мороженое, газировку, кофе с помощью роботизированных рук-манипуляторов. С клиентами будет общаться «Дуняша». По предварительным расчётам, робот обеспечивает выручку от 40 тысяч рублей в день, что позволит окупить его покупку примерно за 1,5 года.

#новости #технологии #роботы

1575 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
58 комментариев
Написать комментарий...
 Панорама

По уровню абсурдности новости перегнали нас, прикольно

Ответить
Развернуть ветку
Исторический нос

Кого вас? Подсайт, который паразитирует на известности панорамы??

Ответить
Развернуть ветку
13 комментариев
Волшебный ящик
или сделать мужчиной
Ответить
Развернуть ветку
Павел Каташев

Бендеру только розетку подавай

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
XXL

Будет первый в мире робот-трансгендр

Ответить
Развернуть ветку
Keglin
Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Нурсултан из Нур-Султана

И это не новость «ИА» Панорама.

Ответить
Развернуть ветку
Панорама

Подтверждаем

Ответить
Развернуть ветку
Отечественный корабль

И сделать обрезание?

Ответить
Развернуть ветку
Недоденацифицированный

И одеть жилет

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Исторический нос

Будут ли локализовывать имя??

А, во. Надо назвать Дуньяша.

Ответить
Развернуть ветку
Отечественный корабль

Михаил Виктор?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Недоденацифицированный

Пофиг, главное, чтобы сиськи не трогали

Ответить
Развернуть ветку
Больной клуб

а можно было б из них добавлять молоко

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Дворниченко

Думали бы головой, накинули бы на робоскелет паранджу, и не нужно было тратить бабло на реалистичность

Ответить
Развернуть ветку
Фантастический Илья

Ты ещё хуй реалистичную паранджу сделаешь

Ответить
Развернуть ветку
Михаил
или сделать мужчиной

в армию отправят чтоль? Иначе не мужик

Ответить
Развернуть ветку
Конь Федерации

Я не знал, что в ОАЭ есть цирк кринжа

Ответить
Развернуть ветку
Конь Федерации

Кстати, хорошая идея сделать такое

Ответить
Развернуть ветку
smd 812

Ну конечно. Лучшие "российские" разработки чиновники увозят к себе на родину

Ответить
Развернуть ветку
Панорама

Не сказать, что это "лучшая разработка". Вряд ли в ОАЭ этот робот будет пользоваться большим спросом. Это, скорее, для российской аудитории, типа: «"наши" технологии востребованы в других странах, несмотря на санкции!»

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Приплеташка

кринге

Ответить
Развернуть ветку
Фантастический Илья

В подсайт @Заголовки

Ответить
Развернуть ветку
Лариса Гузеева в молодости

Вопрос, почему Дуняша выглядит как главная похоронная леди всея руси Виктория Шелягова, нахуй обколотая гиалуронкой, ботоксом и отшлифованная лазером. Пиздец нафталин.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Цыревич

плюсую. щекастая харя или нос картохой смотрелись бы куда уместней.

Ответить
Развернуть ветку
Грустный Филипп

300к за распберри пай с рукой
50к за паранджу
Найс

Ответить
Развернуть ветку
MMM123

Кроме смены пола, "Дуняшу" нужно еще арабский выучить, а это дело непростое. Ишак или падишах могут к тому времени сдохнуть.

Ответить
Развернуть ветку
Недоденацифицированный

Кстати, и делать капуч на овсяном

Ответить
Развернуть ветку
Печеньки Госдепа

Пиздец

Ответить
Развернуть ветку
Nestor
компания Action to Action

Зачем компании, которая производит роботов, покупать робота?

Ответить
Развернуть ветку
Александр Прохоренко

А арабские шейхи реально просто любую хуйню покупают?

Ответить
Развернуть ветку
Nick Rosenberg
Ответить
Развернуть ветку
Закомплексованная Душа

Интересно, кто смог арабов развести на эту хуйню

Ответить
Развернуть ветку
Баллон Помоев

Нереально. В Дубае уже давно автоматизированные кассы самообслуживания, и они все напрочь Made in Germany или Made in the UK.

Ответить
Развернуть ветку
IvanDurov

Если одеть паранджу, то можно продавать только верхнуюю часть лица манекена, вместо целого.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 58 комментариев
null