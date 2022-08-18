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Новости
vc.ru

Бывшая сеть Starbucks в России открылась как Stars Coffee, в некоторых точках будут продавать алкоголь Статьи редакции

Цены на напитки — от 140 до 395 рублей.

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Фото РБК

18 августа 2022 года Stars Coffee открыла первую кофейню на Новом Арбате в Москве. Совладельцами сети стали Тимати, ресторатор Антон Пинский и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова.

На логотипе сети вместо русалки — девушка в кокошнике с пятиконечной звездой. Заявку на регистрацию этого знака Пинский подал в начале августа.

По его словам, в день официального запуска открылась только одна флагманская кофейня. Ещё десять откроются 22-28 августа, а все точки — до конца сентября. Как передаёт Msk1.ru, флагманская кофейня откроется для всех желающих только 19 августа.

Владельцы рассказали, что Stars Coffee будет работать в трёх форматах: кофейни как на Новом Арбате, большие заведения разделят на Stars и Red Box (сеть ресторанов азиатской кухни Пинского и Тимати) и Stars премиум — таких точек будет две-три. В некоторых премиальных точках будут продавать алкоголь.

По словам совладельцев, они сохранили все рабочие места.

В меню — американо, капучино, фильтр-кофе и другие кофейные напитки, сэндвичи, салат, паста и сладости. Цены на напитки — от 140 до 395 рублей. Цены во всех кофейнях будут такими же, как и в открывшейся 18 августа. Еду раньше привозили в замороженном виде, а теперь «будут доготавливать на месте», рассказали совладельцы.

РБК
Ответ на публикацию РБК
А так теперь выглядит меню сети Stars Coffee, открывшейся вместо ушедшего из России Starbucks.

Судя по фотографиям, которые публикуют с открытия СМИ, сотрудники новой сети пишут на стаканах имена клиентов — так же делала Starbucks.

Starbucks прекратила работу в России в начале марта 2022 года, а в мае заявила об окончательном уходе из страны. Всего у неё было 130 кофеен в России.

#новости #starbucks

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6 комментариев
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 Макрон потерял телефон

Водка 140
Кофе 395

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SirDarkWolf

Вот примерно об этом я в прошлых постах и писал. Кстати сейчас в КБ заходил... Вода 40-50 пиво 37

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Alex Blake

Нормально они так лого импортозаместили (спиздили)

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Криминальный паркур

Звездочки кофе

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fiscal registrar

Шавермахтстарс и точка

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Секретный Абдужаббор

Всего наихудшего отжатому бизнесу продажного куска говна

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