Цены на напитки — от 140 до 395 рублей.

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Фото РБК

18 августа 2022 года Stars Coffee открыла первую кофейню на Новом Арбате в Москве. Совладельцами сети стали Тимати, ресторатор Антон Пинский и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова.

На логотипе сети вместо русалки — девушка в кокошнике с пятиконечной звездой. Заявку на регистрацию этого знака Пинский подал в начале августа.

По его словам, в день официального запуска открылась только одна флагманская кофейня. Ещё десять откроются 22-28 августа, а все точки — до конца сентября. Как передаёт Msk1.ru, флагманская кофейня откроется для всех желающих только 19 августа.

Владельцы рассказали, что Stars Coffee будет работать в трёх форматах: кофейни как на Новом Арбате, большие заведения разделят на Stars и Red Box (сеть ресторанов азиатской кухни Пинского и Тимати) и Stars премиум — таких точек будет две-три. В некоторых премиальных точках будут продавать алкоголь.

По словам совладельцев, они сохранили все рабочие места.

В меню — американо, капучино, фильтр-кофе и другие кофейные напитки, сэндвичи, салат, паста и сладости. Цены на напитки — от 140 до 395 рублей. Цены во всех кофейнях будут такими же, как и в открывшейся 18 августа. Еду раньше привозили в замороженном виде, а теперь «будут доготавливать на месте», рассказали совладельцы.

РБК Ответ на публикацию РБК А так теперь выглядит меню сети Stars Coffee, открывшейся вместо ушедшего из России Starbucks. [{"image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/778ae6b7-50c8-588d-a52a-f25616b272a4\/","width":600,"height":800}}},{"image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6431375f-a0ce-53c0-a9d1-b6d2b4563d01\/","width":600,"height":800}}},{"image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/45e39e9f-997a-5960-8bfd-137a0aed8c0b\/","width":600,"height":800}}}]

Судя по фотографиям, которые публикуют с открытия СМИ, сотрудники новой сети пишут на стаканах имена клиентов — так же делала Starbucks.