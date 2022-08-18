Бывшая сеть Starbucks в России открылась как Stars Coffee, в некоторых точках будут продавать алкоголь Статьи редакции
Цены на напитки — от 140 до 395 рублей.
18 августа 2022 года Stars Coffee открыла первую кофейню на Новом Арбате в Москве. Совладельцами сети стали Тимати, ресторатор Антон Пинский и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова.
На логотипе сети вместо русалки — девушка в кокошнике с пятиконечной звездой. Заявку на регистрацию этого знака Пинский подал в начале августа.
По его словам, в день официального запуска открылась только одна флагманская кофейня. Ещё десять откроются 22-28 августа, а все точки — до конца сентября. Как передаёт Msk1.ru, флагманская кофейня откроется для всех желающих только 19 августа.
Владельцы рассказали, что Stars Coffee будет работать в трёх форматах: кофейни как на Новом Арбате, большие заведения разделят на Stars и Red Box (сеть ресторанов азиатской кухни Пинского и Тимати) и Stars премиум — таких точек будет две-три. В некоторых премиальных точках будут продавать алкоголь.
По словам совладельцев, они сохранили все рабочие места.
В меню — американо, капучино, фильтр-кофе и другие кофейные напитки, сэндвичи, салат, паста и сладости. Цены на напитки — от 140 до 395 рублей. Цены во всех кофейнях будут такими же, как и в открывшейся 18 августа. Еду раньше привозили в замороженном виде, а теперь «будут доготавливать на месте», рассказали совладельцы.
Судя по фотографиям, которые публикуют с открытия СМИ, сотрудники новой сети пишут на стаканах имена клиентов — так же делала Starbucks.
Starbucks прекратила работу в России в начале марта 2022 года, а в мае заявила об окончательном уходе из страны. Всего у неё было 130 кофеен в России.
Водка 140
Кофе 395
Вот примерно об этом я в прошлых постах и писал. Кстати сейчас в КБ заходил... Вода 40-50 пиво 37
Нормально они так лого импортозаместили (спиздили)
Звездочки кофе
Шавермахтстарс и точка
Всего наихудшего отжатому бизнесу продажного куска говна