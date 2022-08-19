В программу бесплатного доступа к социально значимым сайтам попали только два ресурса — Госуслуги и «ВКонтакте» Статьи редакции
Обновлять или расширять его не планируют как минимум в ближайшие четыре месяца.
- Минцифры не нашло других социально значимых сервисов, кроме Госуслуг и «ВКонтакте», для включения в проект «Доступный интернет» — по нему доступ к сайтам предоставляется бесплатно, пишут «Ведомости».
- Госуслуги и «ВКонтакте» попали в список в начале 2022 года, а актуальный перечень должны были утвердить 1 августа. Но обновлять или расширять его Минцифры не планирует как минимум до конца 2022-го. Подавали ли заявки другие сайты, в ведомстве не рассказали.
- Представитель Минцифры объяснил, что «ВКонтакте» и Госуслуги «выступают в роли универсальной точки доступа к любой важной для людей информации и материалам, размещаемым органами власти, СМИ, образовательными организациями и так далее».
- Сайт может считаться социально значимым, если его посещают не менее пяти млн пользователей в день. Кроме того, на нём должно быть расположено не менее 5000 аккаунтов госорганов, государственных СМИ и крупнейших российских телеканалов.
- Минцифры запустило эксперимент с бесплатным доступом россиян к социально значимым сайтам в апреле 2020 года. Он должен был завершиться 1 июля 2021 года, но его продлили до 31 декабря 2021-го.
- В сентябре 2020 года участники эксперимента попросили власти компенсировать им расходы на проект — по оценкам РСПП, в апреле-июне 2020 года недополученная выручка операторов составила 191,6–220,2 млн рублей в зависимости от скорости доступа
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"и «ВКонтакте»"
Спасибо, товарищ майор. Но иди-ка ты на хуй
лучший порносайт так-то
«У России есть только два сайта — Госуслуги и VK»
гос услуги это не сайт, а портал. в ад . да и вк тоже.
Майлру, яндексы и тонны прпагандистских новостных порталов не в счёт?
Банки видимо незначительные ресурсы 😀
Ну в целом все правильно. Госуслуги, чтобы штраф оплатить, вконтакте - чтобы его заработать. Разве ещё что-то нужно
А разговоров то было.
ниче, есть же еще хвалёный якутский софт
Надеюсь, когда Путин сдохнет, Пашка вернётся в пидорашку и ему либерахи просто отдадут вк, чтобы он всё исправил.
Либерахи посадят Пашку за то что он перед выездом не сделал на серверах rm rf
от пашки походу только нейросетка осталась, которая от его имени сочиняет переодически высказывания в сети). лучше бы он это говно уничтожил, потому что это теперь абсолютное зло у пропагандонов
Ага, ещё и стену вернёт!
Вконтакте социально значимый? Ну в общем не соврали. Бесплатное порно, краденная музыка и фильмы, даже лгбт сеть имеется!
А Яндекс пролетел, а столько сапоги чистил хозяевам.
А не пофиг? Попадание в этот список не выглядит чем-то важным.
Профита никакого
вконтакте
Какого еще говна навернуть предложат?
Государство даёт нам бесплатный доступ к порнухе. Такого не было даже в совке.
до сих пор не понимаю как это будет работать. Можно за инет не платить и доступ к вк будет?
У некоторых операторов подключается отдельная услуга, по которой дается доступ к бесплатным сервисам, но одновременно отключается весь остальной Интернет. Хочешь пользоваться Интернетом? Отключай бесплатный доступ.
да щас. так же как и с газом и с большими доходами от ресурсов россии. будут платными, оплата будет включена в квартплату. платить за доступ в три раза больше, чем за спотифай. другим странам платить не надо. раньше к примеру всякие базы данных на россиян были в открытом доступе, а теперь РоскомнадзоРРР их заблокировал и у россеян нет к ним доступа, а у всех остальных есть. чувствуете логику? вот так и с остальным....
Если у тебя не оплачен инет, то другие сайты не открываются. А ВК открывается и работает
Работать это будет так. На МТС:
Спасибо