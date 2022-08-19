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В программу бесплатного доступа к социально значимым сайтам попали только два ресурса — Госуслуги и «ВКонтакте» Статьи редакции

Обновлять или расширять его не планируют как минимум в ближайшие четыре месяца.

  • Минцифры не нашло других социально значимых сервисов, кроме Госуслуг и «ВКонтакте», для включения в проект «Доступный интернет» — по нему доступ к сайтам предоставляется бесплатно, пишут «Ведомости».
  • Госуслуги и «ВКонтакте» попали в список в начале 2022 года, а актуальный перечень должны были утвердить 1 августа. Но обновлять или расширять его Минцифры не планирует как минимум до конца 2022-го. Подавали ли заявки другие сайты, в ведомстве не рассказали.
  • Представитель Минцифры объяснил, что «ВКонтакте» и Госуслуги «выступают в роли универсальной точки доступа к любой важной для людей информации и материалам, размещаемым органами власти, СМИ, образовательными организациями и так далее».
  • Сайт может считаться социально значимым, если его посещают не менее пяти млн пользователей в день. Кроме того, на нём должно быть расположено не менее 5000 аккаунтов госорганов, государственных СМИ и крупнейших российских телеканалов.
  • Минцифры запустило эксперимент с бесплатным доступом россиян к социально значимым сайтам в апреле 2020 года. Он должен был завершиться 1 июля 2021 года, но его продлили до 31 декабря 2021-го.
  • В сентябре 2020 года участники эксперимента попросили власти компенсировать им расходы на проект — по оценкам РСПП, в апреле-июне 2020 года недополученная выручка операторов составила 191,6–220,2 млн рублей в зависимости от скорости доступа

#новости #госуслуги #вконтакте

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51 комментарий
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 Заебавшийся опоссум

"и «ВКонтакте»"

Спасибо, товарищ майор. Но иди-ка ты на хуй

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ЧичаГад

лучший порносайт так-то

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2 комментария
Чуждый хот-дог

«У России есть только два сайта — Госуслуги и VK»

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fiscal registrar

гос услуги это не сайт, а портал. в ад . да и вк тоже.

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4 комментария
Грустно - и просрочка.

Майлру, яндексы и тонны прпагандистских новостных порталов не в счёт?

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AoHeaven

Банки видимо незначительные ресурсы 😀

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Gleb Svirskiy

Ну в целом все правильно. Госуслуги, чтобы штраф оплатить, вконтакте - чтобы его заработать. Разве ещё что-то нужно

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Виртуальный Слава

А разговоров то было.

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fiscal registrar

ниче, есть же еще хвалёный якутский софт

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neolol

Надеюсь, когда Путин сдохнет, Пашка вернётся в пидорашку и ему либерахи просто отдадут вк, чтобы он всё исправил.

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VIPER
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Виртуальный Слава

Либерахи посадят Пашку за то что он перед выездом не сделал на серверах rm rf

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fiscal registrar

от пашки походу только нейросетка осталась, которая от его имени сочиняет переодически высказывания в сети). лучше бы он это говно уничтожил, потому что это теперь абсолютное зло у пропагандонов

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Haruki Nakayama

Ага, ещё и стену вернёт!

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Печеньки Госдепа

Вконтакте социально значимый? Ну в общем не соврали. Бесплатное порно, краденная музыка и фильмы, даже лгбт сеть имеется!

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Чуждый хот-дог

А Яндекс пролетел, а столько сапоги чистил хозяевам.

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мЕдь

А не пофиг? Попадание в этот список не выглядит чем-то важным.

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Специальный кавалер

Профита никакого

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Despondency
2022
вконтакте

Какого еще говна навернуть предложат?

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Хитрый Гоша

Государство даёт нам бесплатный доступ к порнухе. Такого не было даже в совке.

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Михаил

до сих пор не понимаю как это будет работать. Можно за инет не платить и доступ к вк будет?

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CJMAXiK

У некоторых операторов подключается отдельная услуга, по которой дается доступ к бесплатным сервисам, но одновременно отключается весь остальной Интернет. Хочешь пользоваться Интернетом? Отключай бесплатный доступ.

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fiscal registrar

да щас. так же как и с газом и с большими доходами от ресурсов россии. будут платными, оплата будет включена в квартплату. платить за доступ в три раза больше, чем за спотифай. другим странам платить не надо. раньше к примеру всякие базы данных на россиян были в открытом доступе, а теперь РоскомнадзоРРР их заблокировал и у россеян нет к ним доступа, а у всех остальных есть. чувствуете логику? вот так и с остальным....

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13 комментариев
VIPER

Если у тебя не оплачен инет, то другие сайты не открываются. А ВК открывается и работает

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2 комментария
Killboy Powerhead

Работать это будет так. На МТС:

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4 комментария
Специальный кавалер

Спасибо

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