Банда из Индии восемь месяцев управляла подставным полицейским участком в 500 метрах от дома шефа настоящей полиции Статьи редакции
Преступники вымогали деньги у местных жителей, пока их не заметил один из настоящих полицейских.
Группа преступников из индийского штата Бихар организовала ненастоящий полицейский участок в здании местного отеля и в течение восьми месяцев имитировали деятельность правоохранительных органов, вымогая деньги у сотен гражданских лиц, сообщает The Guardian.
По словам официального представителя местной полиции, фейковый участок расположился всего в полукилометре от места жительства настоящего шефа полиции. Сотрудники участка ходили в настоящей форме, со значками и даже оружием и брали деньги у посетителей за рассмотрение их дел, подачи жалоб и обещания помочь с работой.
В участок нанимали массовку преимущественно из сельской местности — это помогало эффективнее имитировать настоящую работу полиции. Каждому «офицеру» платили зарплату в размере 500 рупий (около 370 рублей) в день.
Афера вскрылась, когда настоящий сотрудник полиции обратил внимание на двух «офицеров», у которых вместо официального табельного оружия при себе были пистолеты, изготовленные в местной мастерской. Шестерых членов ОПГ, включая одну женщину, задержали, однако глава банды всё ещё остаётся на свободе. Полиция Индии начала официальное расследование.
И где этот шеф был ВОСИМЬ МЕСЯЦЕВ??
И где танцы?
на тнт скоро новый сезон
В России бы не заметили разницы)
Так и там не заметили. Просто полиция конкурентов закрыла.
Интересные представления о работе полиции.
Так специально же делали чтобы не заметили разницы
Погоди, а что не так 🤔
У нас такое не реально было провернуть, у нас каждый мент другого в лицо знает
у нас подставной президент десятки лет уже, о чём ты
Парень дело говорит
Ну об этом все знают, просто с этим ничего не могут поделать
Банкетный
И цапки ещё поляну стригут
Подставной участок против настоящего)
У них еще и нацистские капища есть! Срочно денацифицировать!
Индусы даже воевать не будут. Просто дружно побегут за российскими паспортами и через 6 месяцев тут будет Индия.
Сначала прикрыли нелегальную "лигу" крикета, теперь это. Так скоро, Индия и цивилизованной становиться начнёт
Видимо ему не вовремя занесли. Ну что ж 8 месяцев он зарабатывал неплохо судя по всему.
То фейковая лига по крикету, теперь фейковый полицейский участок. Что дальше?