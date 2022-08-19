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Банда из Индии восемь месяцев управляла подставным полицейским участком в 500 метрах от дома шефа настоящей полиции Статьи редакции

Преступники вымогали деньги у местных жителей, пока их не заметил один из настоящих полицейских.

Фото NurPhoto

Группа преступников из индийского штата Бихар организовала ненастоящий полицейский участок в здании местного отеля и в течение восьми месяцев имитировали деятельность правоохранительных органов, вымогая деньги у сотен гражданских лиц, сообщает The Guardian.

По словам официального представителя местной полиции, фейковый участок расположился всего в полукилометре от места жительства настоящего шефа полиции. Сотрудники участка ходили в настоящей форме, со значками и даже оружием и брали деньги у посетителей за рассмотрение их дел, подачи жалоб и обещания помочь с работой.

В участок нанимали массовку преимущественно из сельской местности — это помогало эффективнее имитировать настоящую работу полиции. Каждому «офицеру» платили зарплату в размере 500 рупий (около 370 рублей) в день.

Афера вскрылась, когда настоящий сотрудник полиции обратил внимание на двух «офицеров», у которых вместо официального табельного оружия при себе были пистолеты, изготовленные в местной мастерской. Шестерых членов ОПГ, включая одну женщину, задержали, однако глава банды всё ещё остаётся на свободе. Полиция Индии начала официальное расследование.

#новости #индия #мошенничество #полиция

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22 комментария
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 мЕдь

И где этот шеф был ВОСИМЬ МЕСЯЦЕВ??

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ВTopHuk

И где танцы?

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Мохнатый шмель
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Михаил

на тнт скоро новый сезон

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Недовольный рак
Сотрудники брали деньги у посетителей за рассмотрение их дел, подачи жалоб и обещания помочь с работой.

В России бы не заметили разницы)

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Rostilj je najbolje

Так и там не заметили. Просто полиция конкурентов закрыла.

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Жабка
имитировали деятельность правоохранительных органов, вымогая деньги у сотен гражданских лиц

Интересные представления о работе полиции.

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Виртуальный Слава

Так специально же делали чтобы не заметили разницы

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Исключительный клуб

Погоди, а что не так 🤔

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Закомплексованная Душа

У нас такое не реально было провернуть, у нас каждый мент другого в лицо знает

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Михаил

у нас подставной президент десятки лет уже, о чём ты

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Кремлевский Макс

Парень дело говорит

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Закомплексованная Душа

Ну об этом все знают, просто с этим ничего не могут поделать

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Специальный кавалер

Банкетный

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ВTopHuk

И цапки ещё поляну стригут

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Stan Majors

Подставной участок против настоящего)

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Андрей Васильев
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Elendiar

У них еще и нацистские капища есть! Срочно денацифицировать!

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Кристобаль Фейра

Индусы даже воевать не будут. Просто дружно побегут за российскими паспортами и через 6 месяцев тут будет Индия.

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Lauris

Сначала прикрыли нелегальную "лигу" крикета, теперь это. Так скоро, Индия и цивилизованной становиться начнёт

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Hammer Christoph

Видимо ему не вовремя занесли. Ну что ж 8 месяцев он зарабатывал неплохо судя по всему.

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Сергей Зайкевич

То фейковая лига по крикету, теперь фейковый полицейский участок. Что дальше?

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