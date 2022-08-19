Преступники вымогали деньги у местных жителей, пока их не заметил один из настоящих полицейских.

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Группа преступников из индийского штата Бихар организовала ненастоящий полицейский участок в здании местного отеля и в течение восьми месяцев имитировали деятельность правоохранительных органов, вымогая деньги у сотен гражданских лиц, сообщает The Guardian.

По словам официального представителя местной полиции, фейковый участок расположился всего в полукилометре от места жительства настоящего шефа полиции. Сотрудники участка ходили в настоящей форме, со значками и даже оружием и брали деньги у посетителей за рассмотрение их дел, подачи жалоб и обещания помочь с работой.

В участок нанимали массовку преимущественно из сельской местности — это помогало эффективнее имитировать настоящую работу полиции. Каждому «офицеру» платили зарплату в размере 500 рупий (около 370 рублей) в день.

Афера вскрылась, когда настоящий сотрудник полиции обратил внимание на двух «офицеров», у которых вместо официального табельного оружия при себе были пистолеты, изготовленные в местной мастерской. Шестерых членов ОПГ, включая одну женщину, задержали, однако глава банды всё ещё остаётся на свободе. Полиция Индии начала официальное расследование.