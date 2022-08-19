Историк заметил в речи премьер-министра Михаила Мишустина фейковую цитату Льва Толстого Статьи редакции
Чиновник прокомментировал несуществующей фразой классика желание россиян улучшить жилищные условия.
Премьер-министр Михаил Мишустин выступил на форуме «Среда для жизни» в Тамбове, где обсуждали развитие малоэтажного, в том числе индивидуального строительства в России. Он прокомментировал проблему малой обеспеченности граждан своим жильём фразой «Счастлив тот, кто счастлив в своём доме», которую приписал Льву Толстому. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
Историк и журналист Андрей Захаров указал на то, что чиновник использовал в своей речи фейковую фразу Толстого. «Школьников часто заставляют писать сочинения на тему этой цитаты, только поиск по 90-томному полному собранию сочинений Толстого показывает, что её нет», — написал он. Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель добавил, что даже фразы «Счастливъ тотъ» российский классик не писал (в 90-томнике есть части, написанные в дореформенной орфографии).
Подписчик Захарова провёл литературоведческое расследование, как пишет историк, и обнаружил, откуда взялась фейковая цитата Толстого. Она нашлась в воспоминаниях о нём крестьянина и толстовца Михаила Новикова:
«Я заговорил о семейном зле и раздорах, от которых так трудно уберечься,
— Да, да, — подумавши, сказал Л.Н.— Самое тяжкое испытание, которое Бог посылает человеку, это — семья. Не даром кто-то сказал, что счастлив только тот, кто счастлив у себя дома. Главное, что ты прикован к семье навсегда и ежеминутно подвергаешься перекрёстным мнениям, делам и разговорам, какие тебе не нравятся, или каких ты не можешь терпеть, не возбуждая в себе гнева. Здесь только и помогает совет Иисуса: "мирись с соперником", т.е. со своим гневом. И в этом главное: чтобы не гневаться и не раздражаться, какие бы ни были приступы досады. Женщины, как дети, не любят, когда муж изливает на них свой гнев в обидных словах и не уступает им всегда -- и в нужном деле и в капризах... Я всегда старался не раздражаться и уступать в ссоре, чем и достигал умиротворения, а потом, уже в спокойном состоянии, дело улаживалось само собою. В семейной жизни, как вообще в отношениях с людьми, всегда лучше уступить, лишь бы не вызвать гнева, потому что всякий, не потушенный в начале гнев, подобен кому снега, который, чем больше катится, тем больше нарастает. Почти всегда приходится жалеть, что ссора не была прекращена в начале...»
«Спичрайтерам Мишустина — совет: читайте больше книг и не доверяйте подборкам "100 лучших цитат о любви/смерти/Родине"», — заключил Захаров.
Достаточно почитать биографию Толстого, а также его самого тексты, чтобы понять, что назначать такого человека авторитетом в семейных делах как минимум странно.
Да ладно, по сравнению с сегодняшними местными семейными ценностями, он ещё ого-го
Какой премьер-министр, такие и цитаты...
Фейковые цитаты, прибаутки, народный фольклор, "как говорится" и другие профессиональные ораторские приёмы
пиплу нравится
пипл хавает
нынешняя ипотека это способ удержать россиянина от бузотерства и держаться за свою нищую стабильность
никогда такого не было, чтоб русский чиновник напиздел липовой цитатой
Что-то я не понял. Почему цитата «фейковая», если её приводит очевидец как слова Толстого?
Первый комментарий по существу.
Самое тяжкое испытание,которое посылает бог запутинцу ,это мозг.Ибо носить его в черепной коробке и не использовать ,тяжкое бремя