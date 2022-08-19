Сегодня больше половины наших граждан хотели бы улучшить жилищные условия. Одни мечтают переехать в новую, более просторную квартиру в районе с развитой инфраструктурой, другие – о тихом месте поближе к природе. И конечно, государство должно сделать всё, для того чтобы у людей были такие возможности. Главное здесь – повысить доступность жилья.

Главная тема этого форума — «Свой дом». Великий русский писатель Лев Толстой говорил: «Счастлив тот, кто счастлив в своём доме». И действительно, понятие «дом», даже если речь идёт о небольшой квартире, — это намного больше, чем просто материальное благо или актив. Это атмосфера, чувство уверенности, безопасности. Именно поэтому человек всегда стремится приобрести собственное жильё.

Историк и журналист Андрей Захаров указал на то, что чиновник использовал в своей речи фейковую фразу Толстого. «Школьников часто заставляют писать сочинения на тему этой цитаты, только поиск по 90-томному полному собранию сочинений Толстого показывает, что её нет», — написал он. Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель добавил, что даже фразы «Счастливъ тотъ» российский классик не писал (в 90-томнике есть части, написанные в дореформенной орфографии).

«Я заговорил о семейном зле и раздорах, от которых так трудно уберечься,

— Да, да, — подумавши, сказал Л.Н.— Самое тяжкое испытание, которое Бог посылает человеку, это — семья. Не даром кто-то сказал, что счастлив только тот, кто счастлив у себя дома. Главное, что ты прикован к семье навсегда и ежеминутно подвергаешься перекрёстным мнениям, делам и разговорам, какие тебе не нравятся, или каких ты не можешь терпеть, не возбуждая в себе гнева. Здесь только и помогает совет Иисуса: "мирись с соперником", т.е. со своим гневом. И в этом главное: чтобы не гневаться и не раздражаться, какие бы ни были приступы досады. Женщины, как дети, не любят, когда муж изливает на них свой гнев в обидных словах и не уступает им всегда -- и в нужном деле и в капризах... Я всегда старался не раздражаться и уступать в ссоре, чем и достигал умиротворения, а потом, уже в спокойном состоянии, дело улаживалось само собою. В семейной жизни, как вообще в отношениях с людьми, всегда лучше уступить, лишь бы не вызвать гнева, потому что всякий, не потушенный в начале гнев, подобен кому снега, который, чем больше катится, тем больше нарастает. Почти всегда приходится жалеть, что ссора не была прекращена в начале...»