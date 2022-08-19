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Новости

Историк заметил в речи премьер-министра Михаила Мишустина фейковую цитату Льва Толстого Статьи редакции

Чиновник прокомментировал несуществующей фразой классика желание россиян улучшить жилищные условия.

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Премьер-министр Михаил Мишустин выступил на форуме «Среда для жизни» в Тамбове, где обсуждали развитие малоэтажного, в том числе индивидуального строительства в России. Он прокомментировал проблему малой обеспеченности граждан своим жильём фразой «Счастлив тот, кто счастлив в своём доме», которую приписал Льву Толстому. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Главная тема этого форума — «Свой дом». Великий русский писатель Лев Толстой говорил: «Счастлив тот, кто счастлив в своём доме». И действительно, понятие «дом», даже если речь идёт о небольшой квартире, — это намного больше, чем просто материальное благо или актив. Это атмосфера, чувство уверенности, безопасности. Именно поэтому человек всегда стремится приобрести собственное жильё.

Сегодня больше половины наших граждан хотели бы улучшить жилищные условия. Одни мечтают переехать в новую, более просторную квартиру в районе с развитой инфраструктурой, другие – о тихом месте поближе к природе. И конечно, государство должно сделать всё, для того чтобы у людей были такие возможности. Главное здесь – повысить доступность жилья.


премьер-министр Михаил Мишустин

Историк и журналист Андрей Захаров указал на то, что чиновник использовал в своей речи фейковую фразу Толстого. «Школьников часто заставляют писать сочинения на тему этой цитаты, только поиск по 90-томному полному собранию сочинений Толстого показывает, что её нет», — написал он. Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель добавил, что даже фразы «Счастливъ тотъ» российский классик не писал (в 90-томнике есть части, написанные в дореформенной орфографии).

Подписчик Захарова провёл литературоведческое расследование, как пишет историк, и обнаружил, откуда взялась фейковая цитата Толстого. Она нашлась в воспоминаниях о нём крестьянина и толстовца Михаила Новикова:

«Я заговорил о семейном зле и раздорах, от которых так трудно уберечься,

— Да, да, — подумавши, сказал Л.Н.— Самое тяжкое испытание, которое Бог посылает человеку, это — семья. Не даром кто-то сказал, что счастлив только тот, кто счастлив у себя дома. Главное, что ты прикован к семье навсегда и ежеминутно подвергаешься перекрёстным мнениям, делам и разговорам, какие тебе не нравятся, или каких ты не можешь терпеть, не возбуждая в себе гнева. Здесь только и помогает совет Иисуса: "мирись с соперником", т.е. со своим гневом. И в этом главное: чтобы не гневаться и не раздражаться, какие бы ни были приступы досады. Женщины, как дети, не любят, когда муж изливает на них свой гнев в обидных словах и не уступает им всегда -- и в нужном деле и в капризах... Я всегда старался не раздражаться и уступать в ссоре, чем и достигал умиротворения, а потом, уже в спокойном состоянии, дело улаживалось само собою. В семейной жизни, как вообще в отношениях с людьми, всегда лучше уступить, лишь бы не вызвать гнева, потому что всякий, не потушенный в начале гнев, подобен кому снега, который, чем больше катится, тем больше нарастает. Почти всегда приходится жалеть, что ссора не была прекращена в начале...»

«Спичрайтерам Мишустина — совет: читайте больше книг и не доверяйте подборкам "100 лучших цитат о любви/смерти/Родине"», — заключил Захаров.

#новости #фейки #мишустин #история

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13 комментариев
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 Мифический русский

Достаточно почитать биографию Толстого, а также его самого тексты, чтобы понять, что назначать такого человека авторитетом в семейных делах как минимум странно.

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Александр Прохоренко

Да ладно, по сравнению с сегодняшними местными семейными ценностями, он ещё ого-го

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Депутат миллионов

Какой премьер-министр, такие и цитаты...

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Специальный кавалер
Главная тема этого форума — «Свой дом». Великий русский писатель Лев Толстой говорил: «Самое тяжкое испытание, которое Бог посылает человеку, это — семья». И действительно,
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Игорь Херник

Фейковые цитаты, прибаутки, народный фольклор, "как говорится" и другие профессиональные ораторские приёмы

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испанский смех

пиплу нравится

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Like.no.other

пипл хавает

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Нормальный размер

нынешняя ипотека это способ удержать россиянина от бузотерства и держаться за свою нищую стабильность

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Агрессивный меч
100 лучших цитат о любви/смерти/роботах
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Bad Mother Fucker

никогда такого не было, чтоб русский чиновник напиздел липовой цитатой

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Gre Li

Что-то я не понял. Почему цитата «фейковая», если её приводит очевидец как слова Толстого?

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Paul McArrow

Первый комментарий по существу.

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андрей Андреев

Самое тяжкое испытание,которое посылает бог запутинцу ,это мозг.Ибо носить его в черепной коробке и не использовать ,тяжкое бремя

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