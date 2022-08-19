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Афганистан предложил обменивать российскую нефть на изюм и лекарственные травы Статьи редакции

И «какие-то свои полезные ископаемые».

Об этом заявил РИА «Новости» министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи. Он хотел бы до конца 2022 года договориться с Россией о поставках около миллиона тонн бензина и миллиона тонн дизельного топлива.

Нынешнее афганское правительство контролирует территорию всей страны, ситуация безопасна. И сейчас мы можем предоставить России какие-то свои полезные ископаемые в обмен на импорт из России, в том числе на продукты и энергоресурсы из России. Помимо этого у нас есть, например, сухофрукты, изюм и лекарственные травы, Афганистан исторически поставлял большие объемы изюма в Россию. Мы можем поставить в Россию сотни тонн такой продукции. Например, на лекарственные травы цены сейчас очень высоки, а Россия нуждается в таком сырье для медицины.

Нуриддин Азизи, министр промышленности и торговли Афганистана

#новости #афганистан

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12 комментариев
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Блять, я будто живу в ИА Панорама

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Олег Кулаженко

нормальный бартер, лекарственных трав(опия, героина) как раз верхушке рф не хватает

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Алексей Суворов

Нет, ну я конечно слышал о программе неыть в обмен на продовольстие, но не думал, что она с Афганистаном будет. Ну надеюсь изюм у них хотя бы вкусный.

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Богдан Мамаев

Супердержавненько - нефть в обмен на изюм. Кто-то боялся, что с рублем будет плохо и Россия в 1980-е вернётся. Тут до каменного века рукой подать

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Редкий Натр

И планчик)
Без пыха столько изюма не слопать

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Принятый Валера
И «какие-то свои полезные ископаемые».

За эти "полезные ископаемые" вообще-то уголовная статья во всех странах мира...

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Культурный чувак

Изюм - сладкая жизнь. Лечебные травы - здоровье. Чего опять недовольны?

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Noel Sanderson

Мммм, лекарственные травы. Тамбовская братва и кремлёвский пахан одобряют.

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Bad Mother Fucker

знаем мы эти лекарственные травы

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Александр Прохоренко

Нормально, что у тех, что у других проблемы с конвертацией валюты, так что натуральный обмен - то, что афганский доктор прописал

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Виртуальный Слава

Сделка великих держав

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Неприемлимый русский

Мид Рф явно будет доволен

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