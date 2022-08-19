Афганистан предложил обменивать российскую нефть на изюм и лекарственные травы Статьи редакции
И «какие-то свои полезные ископаемые».
Об этом заявил РИА «Новости» министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи. Он хотел бы до конца 2022 года договориться с Россией о поставках около миллиона тонн бензина и миллиона тонн дизельного топлива.
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Блять, я будто живу в ИА Панорама
нормальный бартер, лекарственных трав(опия, героина) как раз верхушке рф не хватает
Нет, ну я конечно слышал о программе неыть в обмен на продовольстие, но не думал, что она с Афганистаном будет. Ну надеюсь изюм у них хотя бы вкусный.
Супердержавненько - нефть в обмен на изюм. Кто-то боялся, что с рублем будет плохо и Россия в 1980-е вернётся. Тут до каменного века рукой подать
И планчик)
Без пыха столько изюма не слопать
За эти "полезные ископаемые" вообще-то уголовная статья во всех странах мира...
Изюм - сладкая жизнь. Лечебные травы - здоровье. Чего опять недовольны?
Мммм, лекарственные травы. Тамбовская братва и кремлёвский пахан одобряют.
знаем мы эти лекарственные травы
Нормально, что у тех, что у других проблемы с конвертацией валюты, так что натуральный обмен - то, что афганский доктор прописал
Сделка великих держав
Мид Рф явно будет доволен