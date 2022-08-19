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Роскомнадзор обязал поисковики маркировать TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest как нарушителей законов РФ Статьи редакции

Это связано с неудалением запрещённых материалов.

Роскомнадзор объявил о введении «мер понуждения» в отношении TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest. Теперь российские поисковые системы должны информировать пользователей, что сервисы нарушают российское законодательство.

Вышеуказанные ИТ-компании не соблюдают порядок удаления запрещённой информации и основные обязанности, установленные федеральным законом № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в сети «Интернет» на территории РФ».

#новости #роскомнадзор #tiktok #telegram #zoom #discord #pinterest

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62 комментария
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Жалкий франт
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Jerod alp

Тетрадь обид

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Холодный Магнит

Уже яростно топнули ножкой или пока просто топнули?¿

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Григорий Охтин против ху...

Топнули ножкой и тактически обосрались.

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1 комментарий
Специальный кавалер

Телеграм? А чего тогда всякие путинские сми и органы там каналы ведут?

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Майкл Светлов против фашизма

TikTok? Товарищ Xi знает?

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Клаус Шульце

Нет ничего более бесполезного и жалкого, чем роскомнадзор.

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bor.vn

Уполномоченные по правам человека

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Редкий Натр

Долбоебы-импотенты: мало того что не могут, так ещё и сообщают об этом всем

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испанский смех

Есть - меры понуждения

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мЕдь
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Harpy

Тебе смешно, а обходить блокировки с каждым днем будет сложнее.

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8 комментариев
Pekos Jerry

Zoom то каким боком?

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Храм Набросов

Устраивали видеомитинги

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1 комментарий
Руденко Сергей против войны

*Яндекс*: А меня и просить не надо!

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Железнодорожный паркур

А кого заставит-то? Яндекс поиск? Так это же говнище. Хотя у Яндекса есть и реально хорошие сервисы

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Вася

Что такое Pinterest? Видел его тысячу раз, предназначение так и не понял

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SunnyDays

Картинки любой тематики, удобно искать похожие, у них алгоритмы поиска не плохие. Так же коллекции создавать, делиться и т.п. Сама не пользуюсь, но когда то регалась.
Удобно, например, когда ремонт делаешь альбом с идеями понравившимися создать, чтоб не скачивать и всё в одном месте. Или я вон татуировки разные собирала.
Крч не то чтобы незаменимая вещь, но некоторым может быть полезна. Плюс появилась давно уже, в тот момент аналогов не было (хз как сейчас)

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Thakar

Коллекции картинок по темам, схожим интересам. Например, решил ты найти картинку как парни целуются. Задал в поиске увидел кучу таких. Щелкаешь на любую - а пониже высвечиваются еще картинки, которые добавили другие пользователи в свои коллекции наряду с вот этой картинкой: может они там уже не только целуются, а еще гуляют за ручку. И вот так гуляешь по картинкам, смотришь новые, можешь сохранять в свою коллекцию - и медитируешь потихоньку на новые и новые. Расширяешь, так сказать, кругозор

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3 комментария
Trident Force
Роскомнадзор объявил о введении «мер понуждения»

Мер терпения.

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FloatingCrowbar

Прямо знак качества какой то :)

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радио водка оптимизм

кек, и даже теплоламповый пинтерест чё-то там нарушает?)

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Indis Dv

Интересно, а владелец об этом знает? :))

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Виртуальный Слава

Тебе надо ты и маркируй, ответили в Гугле .

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Железнодорожный турник

знак качества, спасибо РКН

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Железнодорожный турник

хотя что там делает тикток

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2 комментария
Григорий Охтин против ху...

А какие у нас российские поисковые системы, кроме Яндекса?

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zero endorphine

мейл и трамблёр

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2 комментария
Andy

Анус пускай себе промаркируют, клоуны

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Yggdrasil

Поднимите руку, кому не похуй.

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Классический бокал

Дружба школ и универов с зумом закончится на этом?

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Harpy

Блокировать боятся чтоле?

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Местный колос

А их в поиске ищут? Кто вбивает запрос и переходит в паблик телеграм, или на видос тик ток с поиска ?)))))00

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испанский смех

Дорогие россияне

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Naotaka Yokoyama

Pinterest, лол.

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Man

Уже всем настр

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Бесполезный магнит
Роскомнадзор обязал поисковики

РоскомнадZор, если быть точным

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Ласковые похлопывания по попке
Теперь российские поисковые системы должны информировать пользователей

Все 0 поисковых систем что ли? Яндекс уже одной ногой в Израиле.

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испанский смех

Гугл, бинг, алтависта и дакдакгоу

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Danil Shtern

Предлагаю добавить дтф с меткой
" нарушители законов эволюции "

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Misha Stakhyr

еще не начинали)

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Катя

А пинтерест за что?

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Катя

Слишком красивые дизайны ноготков или что

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Gnome

Вот кому не похуй на эти маркировки?

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Разнообразный крюк
должны информировать пользователей, что сервисы нарушают российское законодательство.

А вот с чего они взяли, что пользователям на это не насрать?

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