Роскомнадзор обязал поисковики маркировать TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest как нарушителей законов РФ Статьи редакции
Это связано с неудалением запрещённых материалов.
Роскомнадзор объявил о введении «мер понуждения» в отношении TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest. Теперь российские поисковые системы должны информировать пользователей, что сервисы нарушают российское законодательство.
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Тетрадь обид
Уже яростно топнули ножкой или пока просто топнули?¿
Топнули ножкой и тактически обосрались.
Телеграм? А чего тогда всякие путинские сми и органы там каналы ведут?
TikTok? Товарищ Xi знает?
Нет ничего более бесполезного и жалкого, чем роскомнадзор.
Уполномоченные по правам человека
Долбоебы-импотенты: мало того что не могут, так ещё и сообщают об этом всем
Есть - меры понуждения
Тебе смешно, а обходить блокировки с каждым днем будет сложнее.
Zoom то каким боком?
Устраивали видеомитинги
*Яндекс*: А меня и просить не надо!
А кого заставит-то? Яндекс поиск? Так это же говнище. Хотя у Яндекса есть и реально хорошие сервисы
Что такое Pinterest? Видел его тысячу раз, предназначение так и не понял
Картинки любой тематики, удобно искать похожие, у них алгоритмы поиска не плохие. Так же коллекции создавать, делиться и т.п. Сама не пользуюсь, но когда то регалась.
Удобно, например, когда ремонт делаешь альбом с идеями понравившимися создать, чтоб не скачивать и всё в одном месте. Или я вон татуировки разные собирала.
Крч не то чтобы незаменимая вещь, но некоторым может быть полезна. Плюс появилась давно уже, в тот момент аналогов не было (хз как сейчас)
Коллекции картинок по темам, схожим интересам. Например, решил ты найти картинку как парни целуются. Задал в поиске увидел кучу таких. Щелкаешь на любую - а пониже высвечиваются еще картинки, которые добавили другие пользователи в свои коллекции наряду с вот этой картинкой: может они там уже не только целуются, а еще гуляют за ручку. И вот так гуляешь по картинкам, смотришь новые, можешь сохранять в свою коллекцию - и медитируешь потихоньку на новые и новые. Расширяешь, так сказать, кругозор
Мер терпения.
Прямо знак качества какой то :)
кек, и даже теплоламповый пинтерест чё-то там нарушает?)
Интересно, а владелец об этом знает? :))
Тебе надо ты и маркируй, ответили в Гугле .
знак качества, спасибо РКН
хотя что там делает тикток
А какие у нас российские поисковые системы, кроме Яндекса?
мейл и трамблёр
Анус пускай себе промаркируют, клоуны
Поднимите руку, кому не похуй.
Дружба школ и универов с зумом закончится на этом?
Блокировать боятся чтоле?
А их в поиске ищут? Кто вбивает запрос и переходит в паблик телеграм, или на видос тик ток с поиска ?)))))00
Дорогие россияне
Pinterest, лол.
Уже всем настр
РоскомнадZор, если быть точным
Все 0 поисковых систем что ли? Яндекс уже одной ногой в Израиле.
Гугл, бинг, алтависта и дакдакгоу
Предлагаю добавить дтф с меткой
" нарушители законов эволюции "
еще не начинали)
А пинтерест за что?
Слишком красивые дизайны ноготков или что
Вот кому не похуй на эти маркировки?
А вот с чего они взяли, что пользователям на это не насрать?