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В Госдуму внесли законопроект о принудительном лицензировании — онлайн-кинотеатры называли его «легализацией пиратства» Статьи редакции

Новые правила защитят онлайн-кинотеатры, стриминги и зарубежных авторов, считают в Госдуме.

По законопроекту, принудительное лицензирование коснётся контента, на который правообладатели из «недружественных» стран (или лица под их влиянием) отозвали лицензии. Автор и депутат Госдумы Андрей Кузнецов пишет в пояснительной записке, что принудительное лицензирование уже описано в Гражданском кодексе, но касается только изобретений, полезных моделей или промышленных образцов.

Под контентом в законопроекте имеются в виду «кинопроизведения, компьютерные программы, музыкальные коллекции, литературные и другие произведения».

Условие для выдачи принудительной лицензии — полная недоступность объекта авторских и смежных прав на рынке. Правообладатели смогут получить деньги через спецсчета. По указу Путина, доступ к ним будет давать правительственная комиссия.

Мера поможет защитить российский бизнес, который «занимался распространением контента и теперь терпит убытки», зарубежных авторов, которые перестали получать выплаты, и предотвратит развитие пиратства, считает Кузнецов.

О разработке законопроекта в апреле 2022 года писали «Ведомости» со ссылкой на источники. В мае против принудительного лицензирования выступила ассоциация «Интернет-видео» — в неё входят крупные российские онлайн-кинотеатры, включая ivi, Okko, «Амедиатеку», Start и viju. Авторы письма в Госдуму, Минкульт и другие ведомства назвали инициативу «легализацией пиратства».

#новости #пиратство

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20 комментариев
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 Винный Пук

Как же они любят усугублять своё положение, любо дорого смотреть. В мире животных, прям.

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chencher

Животные всё же умеют на своих ошибках учиться — естественный отбор работает как и должен. Тут же отбор отрицательный. Но от этого наблюдение не становится менее интересным.

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мЕдь
Новые правила защитят ... зарубежных авторов
Правообладатели смогут получить деньги через спецсчета.

Какая потешная фигня. Мол это не пиратство, вот даже деньги мы для вас подготовили, но вы их только фантиками получите, ой, то есть рублями.

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Дмитрий Царь
По указу Путина, доступ к ним будет давать правительственная комиссия.

И только если комиссия разрешит))))

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мЕдь
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Печеньки Госдепа

Лицензировай давай!

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Квадратный глобус
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Just Whatever

В руке Coolcola, так понимаю

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Чуждый хот-дог

Страны недружественные, но контент есть контент.

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Iskr

опять деньги для ебучего бесогона будем всей страной собирать

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Pekos Jerry

Kino.pub 250р в месяц. Можно смотреть на андроид, АПЛ тв. на Самсунг и lg удобно через приложение media station x )

Бесплатно lampa.mx каталог - агрегатор бесплатных источников ( до 12 шт, в настройках надо включить плагин ) так же удобнее на тв открывать через media station x . адаптирован для ТВ пульта.

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Pekos Jerry

С пиратскими сервисами ложно будет им соревноваться. Разве что по удобству установки для простых пользователей. Но это до тех пор пока они будут в магазинах Samsung, lg, Apple tv

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Железнодорожный турник

А европа, америка хуля сидят с языком в жопе?
Подавайте в суд на кинотеатры, онлайн кинотеатры за использования медия без лицензии.
Там иски как минимум на десятки миллионов долларов, пусть штраф платят

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мЕдь

А в какой суд эти иски подавать? Рязанский?

Обычно нет проблем с такими судами. В России ебут нарушителей авторского права. Но сейчас это не будет работать.

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Железнодорожный турник

в международные суды, куда еще

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Жестокий цветок

ещё и по гаагаскому решению Вову посадят

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Рыжий яд

А кто будет следить за приведением решений о штрафах к исполнению?

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Железнодорожный турник

понятно, что хрен кто кому платить будет, но сам факт, чтобы они это сделали и выиграли суд, и если вдруг санкции снимут, то давайте ребята штраф сначала заплатите 50 -100 млн, потом будем говорить.
просто сидеть и смотреть на эти преступления такое

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Bink Orrie

маразм крепчал

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Аркадий Гайдаржи

Tsap-Tsarap Act

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