Новые правила защитят онлайн-кинотеатры, стриминги и зарубежных авторов, считают в Госдуме.

По законопроекту, принудительное лицензирование коснётся контента, на который правообладатели из «недружественных» стран (или лица под их влиянием) отозвали лицензии. Автор и депутат Госдумы Андрей Кузнецов пишет в пояснительной записке, что принудительное лицензирование уже описано в Гражданском кодексе, но касается только изобретений, полезных моделей или промышленных образцов.

Под контентом в законопроекте имеются в виду «кинопроизведения, компьютерные программы, музыкальные коллекции, литературные и другие произведения».

Условие для выдачи принудительной лицензии — полная недоступность объекта авторских и смежных прав на рынке. Правообладатели смогут получить деньги через спецсчета. По указу Путина, доступ к ним будет давать правительственная комиссия.

Мера поможет защитить российский бизнес, который «занимался распространением контента и теперь терпит убытки», зарубежных авторов, которые перестали получать выплаты, и предотвратит развитие пиратства, считает Кузнецов.

О разработке законопроекта в апреле 2022 года писали «Ведомости» со ссылкой на источники. В мае против принудительного лицензирования выступила ассоциация «Интернет-видео» — в неё входят крупные российские онлайн-кинотеатры, включая ivi, Okko, «Амедиатеку», Start и viju. Авторы письма в Госдуму, Минкульт и другие ведомства назвали инициативу «легализацией пиратства».