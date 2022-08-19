В Госдуму внесли законопроект о принудительном лицензировании — онлайн-кинотеатры называли его «легализацией пиратства» Статьи редакции
Новые правила защитят онлайн-кинотеатры, стриминги и зарубежных авторов, считают в Госдуме.
По законопроекту, принудительное лицензирование коснётся контента, на который правообладатели из «недружественных» стран (или лица под их влиянием) отозвали лицензии. Автор и депутат Госдумы Андрей Кузнецов пишет в пояснительной записке, что принудительное лицензирование уже описано в Гражданском кодексе, но касается только изобретений, полезных моделей или промышленных образцов.
Под контентом в законопроекте имеются в виду «кинопроизведения, компьютерные программы, музыкальные коллекции, литературные и другие произведения».
Условие для выдачи принудительной лицензии — полная недоступность объекта авторских и смежных прав на рынке. Правообладатели смогут получить деньги через спецсчета. По указу Путина, доступ к ним будет давать правительственная комиссия.
Мера поможет защитить российский бизнес, который «занимался распространением контента и теперь терпит убытки», зарубежных авторов, которые перестали получать выплаты, и предотвратит развитие пиратства, считает Кузнецов.
О разработке законопроекта в апреле 2022 года писали «Ведомости» со ссылкой на источники. В мае против принудительного лицензирования выступила ассоциация «Интернет-видео» — в неё входят крупные российские онлайн-кинотеатры, включая ivi, Okko, «Амедиатеку», Start и viju. Авторы письма в Госдуму, Минкульт и другие ведомства назвали инициативу «легализацией пиратства».
Как же они любят усугублять своё положение, любо дорого смотреть. В мире животных, прям.
Животные всё же умеют на своих ошибках учиться — естественный отбор работает как и должен. Тут же отбор отрицательный. Но от этого наблюдение не становится менее интересным.
Правообладатели смогут получить деньги через спецсчета.
Какая потешная фигня. Мол это не пиратство, вот даже деньги мы для вас подготовили, но вы их только фантиками получите, ой, то есть рублями.
И только если комиссия разрешит))))
Лицензировай давай!
В руке Coolcola, так понимаю
Страны недружественные, но контент есть контент.
опять деньги для ебучего бесогона будем всей страной собирать
Kino.pub 250р в месяц. Можно смотреть на андроид, АПЛ тв. на Самсунг и lg удобно через приложение media station x )
Бесплатно lampa.mx каталог - агрегатор бесплатных источников ( до 12 шт, в настройках надо включить плагин ) так же удобнее на тв открывать через media station x . адаптирован для ТВ пульта.
С пиратскими сервисами ложно будет им соревноваться. Разве что по удобству установки для простых пользователей. Но это до тех пор пока они будут в магазинах Samsung, lg, Apple tv
А европа, америка хуля сидят с языком в жопе?
Подавайте в суд на кинотеатры, онлайн кинотеатры за использования медия без лицензии.
Там иски как минимум на десятки миллионов долларов, пусть штраф платят
А в какой суд эти иски подавать? Рязанский?
Обычно нет проблем с такими судами. В России ебут нарушителей авторского права. Но сейчас это не будет работать.
в международные суды, куда еще
ещё и по гаагаскому решению Вову посадят
А кто будет следить за приведением решений о штрафах к исполнению?
понятно, что хрен кто кому платить будет, но сам факт, чтобы они это сделали и выиграли суд, и если вдруг санкции снимут, то давайте ребята штраф сначала заплатите 50 -100 млн, потом будем говорить.
просто сидеть и смотреть на эти преступления такое
маразм крепчал
Tsap-Tsarap Act