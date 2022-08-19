Дочь российского сенатора дала антивоенное интервью. Он публично от неё отрёкся, назвав «предательницей» Статьи редакции
Сенатор заявил, что не воспитывал её с трёх лет, но указал на попытки суицида и принадлежность к представителям ЛГБТ.
Дочь сенатора от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуарда Исакова — Диана Исакова — заявила, что не поддерживает вооружённый конфликт в Украине, участвовала в антивоенных акциях и уехала из страны. Об этом она рассказала в интервью «Медузе» и «Би-би-си».
По словам Исаковой, в марте она вышла на митинг, который прошел в Сочи, а в середине апреля распространила антивоенные листовки собственного дизайна, из-за чего ее задержали «люди в гражданском» и доставили на допрос в полицию. На следующий день после этого ее вызвали на допрос в ФСБ.
До отца Дианы, сенатора Эдуарда Исакова, информация о задержании дочери дошла вечером после допроса в ФСБ, рассказала она Би-би-си. «Я узнала, что он не просто узнал, а ему позвонили невероятное количество чиновников, и в итоге [председатель Совфеда Валентина] Матвиенко ему рассказывала про это», — сказал Исакова.
По ее словам, она очень боялась отца, так как ранее у них были конфликты, в том числе на почве политических взглядов Дианы.
В итоге Диана помирилась с отцом и переехала в его дом в Сочи, где прожила пять лет. Но когда Исаков узнал о её антивоенной позиции, то «пытался выставить» её «виноватой, предательницей», называл «врагом семьи» и «врагом народа», а также потребовал, чтобы она съехала из его дома. В разговоре с «Би-би-си» она также подтвердила, что бисексуальна — об этом она также рассказывала в своём инстаграме*.
После публикаций интервью Исаков в своём телеграм-канале публично отрёкся от своей дочери. Он заявил, что «не воспитывает Диану с трёх лет», а также пояснил, что девушка состоит на учёте в психоневрологическом диспансере из-за неоднократных попыток суицида.
скрепная семья, скрепный депутат
Это другое, ты не понимаешь
Ему виднее, он же бать 🌚
Назовите, в каких ещё странах принадлежность к представителям ЛГБТ считается чем-то порицаемым?
в основном только те, которые либо ведут себя как россия либо как террористы.
Так в дружественных же
Долго перечислять, проще картой: https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-02-07/the-global-map-of-homophobia
В основном в тех, куда все летают на отдых.
В любых?
Публично отрекся понятно почему... а если реально отрекся, то что ж, это показывает уровень скреп, насколько он готов лизать жопу власти или деньги не пахнут? Дочь сломала систему. Какая неудобная дочь.
хлебать денежный поток важнее собственной дочери.
Скорее это показывает что там давно уже нет никакой семьи. Что все давно рухнуло. Что впрочем и не удивительно, поскольку папаша давным давно бросил дочь.
Он просто мудак упертый
Каким же жалким нужно быть, чтобы отречься от собственной дочери ради того, чтобы угодить власти? Если ты не согласен с ней, так и скажи.
Но публично выставлять свою родную дочь нелюдем, предательницей, вываливать всю грязь — это не просто низко. Так даже последние мрази не поступают.
Отрицательная селекция во власти оставляет только таких вот нелюдей, у которых не осталось ничего человеческого.
Кстати, тут можно сравнить отношение к семье "клятых либералов" и "патриётов". Судя по вью дудю, та же "либералка-предательница" дочь Машкова от папки не отреклась, и пыталась как-то защитить, сказать, что заблуждается, что прозреет. А тут - мразотное лизоблюдство, дочь родную продает сенатор. Вот вам и семейные ценности
Тут обычные люди, без всякой выгоды для себя, отрекаются от таких "предателей". Я у половины родственников такой "враг народа", хотя кому они могут этим угодить, ума не приложу.
Это ж смахивает с нее подозрения на лояльность Кремлю и излишние санкции. 😉
неплохо так он дочу чмырит
Главное делать вид, что отказался от нее, чтобы счета не не блокировали.
кейс как вывести детей из под санкций
конспирологи в чяте
Перестала быть дочерью ещё две недели назад
Она как выйдет замуж за американца и отец наверное не выдержит.
Не выдержит... и пойдёт через него в обход дочки баблом фаршировать счета в американских банках.
Она замужем
Лучше дочь проститутка крч)
Но проститутка папаша.
Классика)
Променять дочь на жопу президента. Ну да конечно дерьмецо из жопы и теплее и роднее. Каждое дитя должно взять обязательство припомнить своим родокам поддерживающие Пыню за лишения нормального будущего. Стакан воды в старости, ответ на их сентиментальные звонки, поддержка их из за низкой пенсии. ИДИТЕ НАХУЙ СУКИ!!!
P.S. Сорян. У меня своя история с отцом.
Ебанат
Как его ориентация помешала ему сициднуться?
Пока на зарплату жить не будет - все её слова вода и уловки.
Своих не бросаем
Типичный жалкий имперец. Спросите родителей, отрекутся ли от вас если будете публично декларировать антивоенную позицию. Посмотрел «Разрыв связи» Лошака, уже не удивляюсь.
Отрекутся и еще как.
Если и правда не живёт на "папины" деньги – она молодец. Не герой, не борец, а просто нормальный (сейчас редкость) человек.
Интервьюер немного из себя вышел.
В итоге Диана помирилась с отцом и переехала в его дом в Сочи, где прожила пять лет.
Девчонка молодец, папаша мудила. Вот бы сейчас волна пошла таких откровений, было бы здорово
Тяжело и вправду образование получать когда постоянно думаешь о суициде и получаешь ведры говна от казалось бы родного человека.Надеюсь Диана восстановит своё ментальное здоровье после стольких лет пиздеца, найдет работу,может даже получит образование и её жизнь наладится.Сил ей и всем кто в подобной ситуации.
научились крафтить визу. +3 к скорости передвижению
С одной стороны нехорошо связывать проблемы с менталкой и политическую позицию. С другой стороны, зачем представляться дочерью сенатора? Ну выступи как независимое лицо. А так, видимо, месть. 5 минут славы в обмен на полный разрыв с отцом.
Будет ещё обратно в отцы проситься, когда будет больным и старым.
Типичная Овсянникова, а вы и повелись, дурачьё. Ещё и пожалейте её!
Хотя нет, при всей нелюбви к экс пропагандонке, та хоть что то попробовала сделать.
Ой как было бы круто чтобы Диана Эдуардовна В ПОДРОБНОСТЯХ расписала всё участие её бати в её жизни.
Он пытается "отречься", а она не отпустит и это заруинит ему карьеру))