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Новости

Дочь российского сенатора дала антивоенное интервью. Он публично от неё отрёкся, назвав «предательницей» Статьи редакции

Сенатор заявил, что не воспитывал её с трёх лет, но указал на попытки суицида и принадлежность к представителям ЛГБТ.

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Диана и Эдуард Исаковы

Дочь сенатора от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуарда Исакова — Диана Исакова — заявила, что не поддерживает вооружённый конфликт в Украине, участвовала в антивоенных акциях и уехала из страны. Об этом она рассказала в интервью «Медузе» и «Би-би-си».

По словам Исаковой, в марте она вышла на митинг, который прошел в Сочи, а в середине апреля распространила антивоенные листовки собственного дизайна, из-за чего ее задержали «люди в гражданском» и доставили на допрос в полицию. На следующий день после этого ее вызвали на допрос в ФСБ.

До отца Дианы, сенатора Эдуарда Исакова, информация о задержании дочери дошла вечером после допроса в ФСБ, рассказала она Би-би-си. «Я узнала, что он не просто узнал, а ему позвонили невероятное количество чиновников, и в итоге [председатель Совфеда Валентина] Матвиенко ему рассказывала про это», — сказал Исакова.

По ее словам, она очень боялась отца, так как ранее у них были конфликты, в том числе на почве политических взглядов Дианы.

Я была сломанная девушка, это последствия жестокого воспитания, где не учитывались мои потребности и в основном всё крутилось вокруг потребностей родителей. Как-то папа мне позвонил, [когда я была] вот в этом состоянии сломанном. Психология у нас до сих пор очень не развита в стране, а 10 лет назад вообще никто об этом не слышал. У нас в России пацанское такое воспитание, всё, что связано с чувствами, эмоциями, обесценивается. И папа мне позвонил, в очередной раз обесценил мои чувства, эмоции, потребности. В общем, я его послала на три буквы, и мы не разговаривали два года.

Диана Исакова

В итоге Диана помирилась с отцом и переехала в его дом в Сочи, где прожила пять лет. Но когда Исаков узнал о её антивоенной позиции, то «пытался выставить» её «виноватой, предательницей», называл «врагом семьи» и «врагом народа», а также потребовал, чтобы она съехала из его дома. В разговоре с «Би-би-си» она также подтвердила, что бисексуальна — об этом она также рассказывала в своём инстаграме*.

После публикаций интервью Исаков в своём телеграм-канале публично отрёкся от своей дочери. Он заявил, что «не воспитывает Диану с трёх лет», а также пояснил, что девушка состоит на учёте в психоневрологическом диспансере из-за неоднократных попыток суицида.

Друзья, сегодня мой телефон разрывается. В СМИ, признанными иногагентами, вышли интервью с моей старшей дочерью от первого брака Дианой. Она высказывает свою позицию против проведения специальной военной операции, против политики своей страны. Видимо, она получила денежные средства от данных средств массовой информации, другими словами, продала своего отца, семью, Родину, и покинула Россию.

Сложно подобрать слова, когда твоя дочь оказывается предателем.

В апреле Диана принимала участие в акции против СВО. Когда я об этом узнал, я пытался объяснить ей необходимость проведения СВО, предлагал посетить места боевой славы советского народа, почитать об истории своей страны. Предлагал поехать на Донбасс в качестве волонтера, помогать людям, которые восемь лет жили в состоянии войны, и из первых уст узнать причины СВО.

Но, к сожалению, моя дочь хочет лишь хайпануть на такой серьезной теме, поэтому и обратилась в СМИ, рассказав о своей позиции, не забыв упомянуть, что она — дочь сенатора.

Так сложилось, что я не воспитываю Диану с трех лет. Сейчас ей 25 лет. Она состоит на учёте в психоневрологическом диспансере в городе Югорске, откуда родом, в связи с попытками суицида. С ней сложно общаться.

Три года она говорила, что является представительницей ЛГБТ, стриглась налысо, одевалась как мальчик, потом стала встречаться с мужчиной и решила, что она всё-таки девочка.

У Дианы нет образования, она закончила школу и не захотела учиться дальше. Она не работала ни дня, просила у меня деньги на своё обеспечение.

С того момента, как я узнал, что у нее антироссийская позиция, мы не общаемся, я её не обеспечиваю, не предоставляю жильё. Думал, что пойдет работать, начнет взрослую жизнь, будет думать по-взрослому. А она решила заработать деньги, продав своё интервью, представившись дочерью сенатора.

Эдуард Исаков, член Совета Федерации

#новости #конфликтвукраине

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67 комментариев
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 Dr. Acula
не воспитывал её с трёх лет, но указал на попытки суицида

скрепная семья, скрепный депутат

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KZ Forever

Это другое, ты не понимаешь

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Резиновый паркур

Ему виднее, он же бать 🌚

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симуляцiя активностi

Назовите, в каких ещё странах принадлежность к представителям ЛГБТ считается чем-то порицаемым?

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А Я

в основном только те, которые либо ведут себя как россия либо как террористы.

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2 комментария
K0dt47

Так в дружественных же

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Ganna Olenyeva

Долго перечислять, проще картой: https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-02-07/the-global-map-of-homophobia

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14 комментариев
YDenis

В основном в тех, куда все летают на отдых.

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Вольдемаръ Дурбовскiй

В любых?

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2 комментария
Резиновый паркур

Публично отрекся понятно почему... а если реально отрекся, то что ж, это показывает уровень скреп, насколько он готов лизать жопу власти или деньги не пахнут? Дочь сломала систему. Какая неудобная дочь.

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А Я

хлебать денежный поток важнее собственной дочери.

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Wirae

Скорее это показывает что там давно уже нет никакой семьи. Что все давно рухнуло. Что впрочем и не удивительно, поскольку папаша давным давно бросил дочь.

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James Holden

Он просто мудак упертый

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Непростой Петя

Каким же жалким нужно быть, чтобы отречься от собственной дочери ради того, чтобы угодить власти? Если ты не согласен с ней, так и скажи.
Но публично выставлять свою родную дочь нелюдем, предательницей, вываливать всю грязь — это не просто низко. Так даже последние мрази не поступают.

Отрицательная селекция во власти оставляет только таких вот нелюдей, у которых не осталось ничего человеческого.

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Психологический спрей

Кстати, тут можно сравнить отношение к семье "клятых либералов" и "патриётов". Судя по вью дудю, та же "либералка-предательница" дочь Машкова от папки не отреклась, и пыталась как-то защитить, сказать, что заблуждается, что прозреет. А тут - мразотное лизоблюдство, дочь родную продает сенатор. Вот вам и семейные ценности

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Джо

Тут обычные люди, без всякой выгоды для себя, отрекаются от таких "предателей". Я у половины родственников такой "враг народа", хотя кому они могут этим угодить, ума не приложу.

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1 комментарий
Dan Master

Это ж смахивает с нее подозрения на лояльность Кремлю и излишние санкции. 😉

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2 комментария
базований кавун

неплохо так он дочу чмырит

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Антон Лисин

Главное делать вид, что отказался от нее, чтобы счета не не блокировали.

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Тимурчик

кейс как вывести детей из под санкций

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Andrew Nikolaev

конспирологи в чяте

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Darth Bender

Перестала быть дочерью ещё две недели назад

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Антон Лисин

Она как выйдет замуж за американца и отец наверное не выдержит.

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YDenis

Не выдержит... и пойдёт через него в обход дочки баблом фаршировать счета в американских банках.

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bor.vn

Она замужем

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Some1 Else

Лучше дочь проститутка крч)

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jumanji

Но проститутка папаша.

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1 комментарий
Приплеташка
называл «врагом народа»

Классика)

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ХАНТЕР73

Променять дочь на жопу президента. Ну да конечно дерьмецо из жопы и теплее и роднее. Каждое дитя должно взять обязательство припомнить своим родокам поддерживающие Пыню за лишения нормального будущего. Стакан воды в старости, ответ на их сентиментальные звонки, поддержка их из за низкой пенсии. ИДИТЕ НАХУЙ СУКИ!!!
P.S. Сорян. У меня своя история с отцом.

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slowhands

Ебанат

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Скрепный кремпай
но указал на попытки суицида и принадлежность к представителям ЛГБТ.

Как его ориентация помешала ему сициднуться?

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symfiliotis

Пока на зарплату жить не будет - все её слова вода и уловки.

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Антон Занудный

Своих не бросаем

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OlD

Типичный жалкий имперец. Спросите родителей, отрекутся ли от вас если будете публично декларировать антивоенную позицию. Посмотрел «Разрыв связи» Лошака, уже не удивляюсь.

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Джо

Отрекутся и еще как.

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1 комментарий
bor.vn

Если и правда не живёт на "папины" деньги – она молодец. Не герой, не борец, а просто нормальный (сейчас редкость) человек.

Интервьюер немного из себя вышел.

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испанский смех

В итоге Диана помирилась с отцом и переехала в его дом в Сочи, где прожила пять лет.

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James Holden

Девчонка молодец, папаша мудила. Вот бы сейчас волна пошла таких откровений, было бы здорово

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Режу лук как Итачи

Тяжело и вправду образование получать когда постоянно думаешь о суициде и получаешь ведры говна от казалось бы родного человека.Надеюсь Диана восстановит своё ментальное здоровье после стольких лет пиздеца, найдет работу,может даже получит образование и её жизнь наладится.Сил ей и всем кто в подобной ситуации.

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Миржан Досымбаев

научились крафтить визу. +3 к скорости передвижению

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Ицтерские Данелянды

С одной стороны нехорошо связывать проблемы с менталкой и политическую позицию. С другой стороны, зачем представляться дочерью сенатора? Ну выступи как независимое лицо. А так, видимо, месть. 5 минут славы в обмен на полный разрыв с отцом.

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Зинаида Тракторенко

Будет ещё обратно в отцы проситься, когда будет больным и старым.

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Belarus

Типичная Овсянникова, а вы и повелись, дурачьё. Ещё и пожалейте её!
Хотя нет, при всей нелюбви к экс пропагандонке, та хоть что то попробовала сделать.

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Исключительный клуб

Ой как было бы круто чтобы Диана Эдуардовна В ПОДРОБНОСТЯХ расписала всё участие её бати в её жизни.

Он пытается "отречься", а она не отпустит и это заруинит ему карьеру))

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