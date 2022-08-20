Марк Цукерберг отреагировал на мемы о своей метавселенной и показал аватар с улучшенной графикой Статьи редакции
Он пообещал, что Horizon Worlds станет гораздо лучше в визуальном плане.
В середине августа 2022 года метавселенную компании Meta* массово раскритиковали в сети за низкокачественную графику. Это произошло после того, как Марк Цукерберг опубликовал скриншот своего виртуального аватара на фоне Эйфелевой башни.
Спустя несколько дней глава Meta* отреагировал на критику. Он заявил, что разработчики готовят крупные обновления графики в Horizon Worlds, которые в том числе коснутся аватаров. В качестве примера он показал два скриншота. На одном из них изображён аватар самого Цукерберга, а на втором — некая локация из метавселенной.
Что касается оригинального скриншота, то Цукерберг объяснил, что его сделали второпях, просто с целью отпраздновать запуск метавселенной в Испании и Франции. При этом глава Meta* признал, что изображение получилось очень примитивным.
вы долбоёбы, я видел это видео до конца, он кричал мама я не хочу во вселенную мета
Там людей ебут
Откуда это?
Аморальный грабеж
Зря я спросил
Не зря, это классика, это знать надо. Шедевр Российского кинематографа.
Звездочку после Meta поставили, а сноску сделать забыли. Как я теперь узнаю, что Meta признана экстремистской организацией на территории РФ?
Цукер ебанулся
Always has been
Мокрое нельзя намочить
Можно. Я однажды намочил мокрое полотенце
Ответственные уже уволены. Просили передать, что им очень жаль, и ещё что-то по поводу феминисток, но мы это озвучивать не будем.
А мы сейчас тут можем зайти в его эту метавселенную и самим оценить её?
Нет, конечно. Можно только подписаться на рассылку, заполнив форму с персональными данными
Рассылку? Типа инвайт?
Они даже это внятно объяснить не могут
В общем, со мной свяжутся
Потом пильни репорт любопытно
Всё равно хаута, Марк.
молодец марк, теперь это выглядит как высер "индистудии" из 1 человека на анриле, а-ля дарк саси