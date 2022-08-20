Он пообещал, что Horizon Worlds станет гораздо лучше в визуальном плане.

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В середине августа 2022 года метавселенную компании Meta* массово раскритиковали в сети за низкокачественную графику. Это произошло после того, как Марк Цукерберг опубликовал скриншот своего виртуального аватара на фоне Эйфелевой башни.

Спустя несколько дней глава Meta* отреагировал на критику. Он заявил, что разработчики готовят крупные обновления графики в Horizon Worlds, которые в том числе коснутся аватаров. В качестве примера он показал два скриншота. На одном из них изображён аватар самого Цукерберга, а на втором — некая локация из метавселенной.