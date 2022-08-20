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Новости
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Марк Цукерберг отреагировал на мемы о своей метавселенной и показал аватар с улучшенной графикой Статьи редакции

Он пообещал, что Horizon Worlds станет гораздо лучше в визуальном плане.

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В середине августа 2022 года метавселенную компании Meta* массово раскритиковали в сети за низкокачественную графику. Это произошло после того, как Марк Цукерберг опубликовал скриншот своего виртуального аватара на фоне Эйфелевой башни.

Спустя несколько дней глава Meta* отреагировал на критику. Он заявил, что разработчики готовят крупные обновления графики в Horizon Worlds, которые в том числе коснутся аватаров. В качестве примера он показал два скриншота. На одном из них изображён аватар самого Цукерберга, а на втором — некая локация из метавселенной.

Что касается оригинального скриншота, то Цукерберг объяснил, что его сделали второпях, просто с целью отпраздновать запуск метавселенной в Испании и Франции. При этом глава Meta* признал, что изображение получилось очень примитивным.

#новости #meta #метавселенная

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22 комментария
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 Святий Фалос
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Андрей Лагутин

вы долбоёбы, я видел это видео до конца, он кричал мама я не хочу во вселенную мета

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Магомед-Султан Байболатович

Там людей ебут

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Enoxix

Откуда это?

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Магомед-Султан Байболатович

Аморальный грабеж

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Enoxix

Зря я спросил

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Магомед-Султан Байболатович

Не зря, это классика, это знать надо. Шедевр Российского кинематографа.

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Наружный коктейль

Звездочку после Meta поставили, а сноску сделать забыли. Как я теперь узнаю, что Meta признана экстремистской организацией на территории РФ?

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Магомед-Султан Байболатович
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xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

Цукер ебанулся

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Lebowski

Always has been

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Прочный Паша

Мокрое нельзя намочить

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xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

Можно. Я однажды намочил мокрое полотенце

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Serge Shima

Ответственные уже уволены. Просили передать, что им очень жаль, и ещё что-то по поводу феминисток, но мы это озвучивать не будем.

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Штош

А мы сейчас тут можем зайти в его эту метавселенную и самим оценить её?

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Наружный коктейль

Нет, конечно. Можно только подписаться на рассылку, заполнив форму с персональными данными

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Штош

Рассылку? Типа инвайт?

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Наружный коктейль

Они даже это внятно объяснить не могут

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Наружный коктейль

В общем, со мной свяжутся

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Штош

Потом пильни репорт любопытно

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Предыдущий якорь

Всё равно хаута, Марк.

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ЧичаГад

молодец марк, теперь это выглядит как высер "индистудии" из 1 человека на анриле, а-ля дарк саси

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