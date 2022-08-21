Автомобиль идеолога «русского мира» Александра Дугина, на котором ехала его дочь, взорвался в Подмосковье. Главное Статьи редакции
В последний момент философ решил сесть в другую машину.
Автомобиль, в котором ехала дочь Александра Дугина Дарья, взорвался в ночь на воскресенье на Можайском шоссе в районе посёлка Большие Вязёмы Московской области.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, заявив, что в автомобиле, предположительно, установили взрывное устройство. Это могли сделать на парковке около усадьбы, где проходил фестиваль «Традиция», на котором Дугин выступал с лекцией, а Дарья была почётной гостьей, пишет телеграм-канал «112». Baza со ссылкой на организаторов мероприятия передаёт, что Land Cruiser Дугиной был припаркован на импровизированной VIP-парковке, на которую пускали только по спискам.
Александр Дугин стал первым, кто оказался на месте аварии, так как ехал на машине следом за Дарьей. По словам очевидцев, он решил сесть в другую машину в последний момент. После гибели дочери Дугин находится в больнице, сообщает политолог Сергей Марков. Основная версия следствия — покушение на самого философа, пишет Baza.
Дарья Дугина — выпускница философского факультета МГУ, автор колонок на RT и «Царьграде». Также она была одним из соавторов «Книги Z» о боевых действиях в Украине. В июле Дугину внесли в санкционные списки США и Великобритании.
Александр Дугин — политолог-пропагандист, ярый сторонник военных действий в Украине. Идеолог «русского мира», «неоевразийства» — концепции доминирования России над соседями, противостояния США и НАТО и распространения ее влияния на территории евразийского континента. Сторонник идеи создания сверхдержавы через интеграцию России с бывшими советскими республиками.
В 2015 году Дугин попал под санкции США, ЕС и Канады. Западные СМИ считают Дугина одним из главных идеологов современной России, к которому прислушивается Владимир Путин, многие силовики и кремлёвские чиновники. В марте 2022 года американская газета Washington Post назвала философа «мозгом Путина».
Открывая статью думал, что картинка со слоупоком может быть неуместна, если у вас будет большой материал с разбором. Но поглядел на этот ваш пост и посмеялся.
Разбор чего? Как такую же бомбу сделать? И про слоупочность странновато, потому что всё случилось ночью, а в тж никто не работает круглосуточно или с 6 утра 🥴
Да в последнее время ощущение, что на TJ и днём никто не работает.
в последнее?!
Странное ощущение, потому что, например, это главное вышло 14 минут назад, а не ночью во вторник))0 Для сравнения, в той же "Медузе" тоже никто, похоже, никогда не работает, потому что главное об этом случае у них вышло около 11:56
тут блять за 12 часов уже 100500 оовнопостов высрали и нихуя непонятно было кто это и что происходит
Нормальное фото прикладывать надо
слева катя клэп?
пиздец ты вспомнил
Философ блеать, о России он думает - штаны сука постирай, подстригись, сходи на чистку зубов. Себя сначала в порядок приведи.
решили не торопиться с новостью, понимаю
Чтобы настоялись комменты
Вахтёр, сторож, шериф, приготовиться. На нас надвигается орда лахтоботов
Вспышка справа!
Хлопок!
руки потираешь?
Идеолог русского мира ездит по стране на американской машине и промывает мозги тем кто ездит на Ладе
традиция
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Сообщение удалено
Ура!
Так и запишем, Дугина утратила соборность.
Смерть это когда твои кишки разматывает по асфальту например, тупая ты пизда.
Давно редакторы отсебятину пишут?
неоазиопство
Таблоид же
https://coub.com/view/2263nw
Это очевидно фейк. Спектакль и постановка ФСБ.
Если взрыв и был настоящим, то это сам Александр убил свою дочь, чтобы обвинить в этом кого-то. Возможно даже украинцев.
Пользуясь случаем, какую книгу Дугина стоит прочитать, раз уж он мозг Путина? Хотелось бы понять, чем он мог засрать череп плешивому в плане картины мира