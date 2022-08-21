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Новости

Автомобиль идеолога «русского мира» Александра Дугина, на котором ехала его дочь, взорвался в Подмосковье. Главное Статьи редакции

В последний момент философ решил сесть в другую машину.

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Видео: телеграм-канал «Новости. Как есть»

Автомобиль, в котором ехала дочь Александра Дугина Дарья, взорвался в ночь на воскресенье на Можайском шоссе в районе посёлка Большие Вязёмы Московской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, заявив, что в автомобиле, предположительно, установили взрывное устройство. Это могли сделать на парковке около усадьбы, где проходил фестиваль «Традиция», на котором Дугин выступал с лекцией, а Дарья была почётной гостьей, пишет телеграм-канал «112». Baza со ссылкой на организаторов мероприятия передаёт, что Land Cruiser Дугиной был припаркован на импровизированной VIP-парковке, на которую пускали только по спискам.

Александр и Дарья Дугины за несколько часов до взрыва. Фото из твиттера Vasilisa

Александр Дугин стал первым, кто оказался на месте аварии, так как ехал на машине следом за Дарьей. По словам очевидцев, он решил сесть в другую машину в последний момент. После гибели дочери Дугин находится в больнице, сообщает политолог Сергей Марков. Основная версия следствия — покушение на самого философа, пишет Baza.

Александр Дугин на месте гибели Дарьи

Дарья Дугина — выпускница философского факультета МГУ, автор колонок на RT и «Царьграде». Также она была одним из соавторов «Книги Z» о боевых действиях в Украине. В июле Дугину внесли в санкционные списки США и Великобритании.

Александр Дугин — политолог-пропагандист, ярый сторонник военных действий в Украине. Идеолог «русского мира», «неоевразийства» — концепции доминирования России над соседями, противостояния США и НАТО и распространения ее влияния на территории евразийского континента. Сторонник идеи создания сверхдержавы через интеграцию России с бывшими советскими республиками.

В 2015 году Дугин попал под санкции США, ЕС и Канады. Западные СМИ считают Дугина одним из главных идеологов современной России, к которому прислушивается Владимир Путин, многие силовики и кремлёвские чиновники. В марте 2022 года американская газета Washington Post назвала философа «мозгом Путина».

#новости #проишествия

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32 комментария
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 norm
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norm

Открывая статью думал, что картинка со слоупоком может быть неуместна, если у вас будет большой материал с разбором. Но поглядел на этот ваш пост и посмеялся.

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Тихий крюк

Разбор чего? Как такую же бомбу сделать? И про слоупочность странновато, потому что всё случилось ночью, а в тж никто не работает круглосуточно или с 6 утра 🥴

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norm

Да в последнее время ощущение, что на TJ и днём никто не работает.

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испанский смех

в последнее?!

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Тихий крюк

Странное ощущение, потому что, например, это главное вышло 14 минут назад, а не ночью во вторник))0 Для сравнения, в той же "Медузе" тоже никто, похоже, никогда не работает, потому что главное об этом случае у них вышло около 11:56

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испанский смех

тут блять за 12 часов уже 100500 оовнопостов высрали и нихуя непонятно было кто это и что происходит

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Nikolay Vasiliev

Нормальное фото прикладывать надо

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Аналитический самолет

слева катя клэп?

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ЧичаГад

пиздец ты вспомнил

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Cлоновьи хоботы

Философ блеать, о России он думает - штаны сука постирай, подстригись, сходи на чистку зубов. Себя сначала в порядок приведи.

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Аналитический самолет

решили не торопиться с новостью, понимаю

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Решительный Филипп

Чтобы настоялись комменты

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Решительный Филипп

Вахтёр, сторож, шериф, приготовиться. На нас надвигается орда лахтоботов

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Господин Гексоген

Вспышка справа!

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Решительный Филипп

Хлопок!

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Yasos Biba
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Bad Mother Fucker

руки потираешь?

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И такое бывает
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Sergiu Mulear

Идеолог русского мира ездит по стране на американской машине и промывает мозги тем кто ездит на Ладе

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Bad Mother Fucker

традиция

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Трамп спас Америку

.

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Аналитический самолет

Сообщение удалено

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Панорама

Ура!

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Коровка говорит Мууу
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Cлоновьи хоботы

Так и запишем, Дугина утратила соборность.

Смерть это когда твои кишки разматывает по асфальту например, тупая ты пизда.

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Театральный щит
«неоевразийства» — концепции доминирования России над соседями

Давно редакторы отсебятину пишут?

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Чужой фонарь

неоазиопство

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VladKlar

Таблоид же

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Андрей Васильев

https://coub.com/view/2263nw

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Tannim

Это очевидно фейк. Спектакль и постановка ФСБ.

Если взрыв и был настоящим, то это сам Александр убил свою дочь, чтобы обвинить в этом кого-то. Возможно даже украинцев.

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Полтергей

Пользуясь случаем, какую книгу Дугина стоит прочитать, раз уж он мозг Путина? Хотелось бы понять, чем он мог засрать череп плешивому в плане картины мира

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