В последний момент философ решил сесть в другую машину.

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Видео: телеграм-канал «Новости. Как есть»

Автомобиль, в котором ехала дочь Александра Дугина Дарья, взорвался в ночь на воскресенье на Можайском шоссе в районе посёлка Большие Вязёмы Московской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, заявив, что в автомобиле, предположительно, установили взрывное устройство. Это могли сделать на парковке около усадьбы, где проходил фестиваль «Традиция», на котором Дугин выступал с лекцией, а Дарья была почётной гостьей, пишет телеграм-канал «112». Baza со ссылкой на организаторов мероприятия передаёт, что Land Cruiser Дугиной был припаркован на импровизированной VIP-парковке, на которую пускали только по спискам.

Александр и Дарья Дугины за несколько часов до взрыва. Фото из твиттера Vasilisa

Александр Дугин стал первым, кто оказался на месте аварии, так как ехал на машине следом за Дарьей. По словам очевидцев, он решил сесть в другую машину в последний момент. После гибели дочери Дугин находится в больнице, сообщает политолог Сергей Марков. Основная версия следствия — покушение на самого философа, пишет Baza.

Александр Дугин на месте гибели Дарьи

Дарья Дугина — выпускница философского факультета МГУ, автор колонок на RT и «Царьграде». Также она была одним из соавторов «Книги Z» о боевых действиях в Украине. В июле Дугину внесли в санкционные списки США и Великобритании.

Александр Дугин — политолог-пропагандист, ярый сторонник военных действий в Украине. Идеолог «русского мира», «неоевразийства» — концепции доминирования России над соседями, противостояния США и НАТО и распространения ее влияния на территории евразийского континента. Сторонник идеи создания сверхдержавы через интеграцию России с бывшими советскими республиками.