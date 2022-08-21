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Новости
DTF

Российские ритейлеры открыли предзаказы на MacBook с чипами M2 Статьи редакции

В среднем цена ноутбуков в полтора раза выше, чем в Европе.

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Ритейлеры re:Store, «М.Видео-Эльдорадо» и «Ситилинк» объявили о том, что организуют поставки ноутбуков MacBook Air и Pro с чипами M2, представленные компанией Apple на конференции WWDC 2022. Некоторые сети электроники уже открыли предзаказы на устройства.

Цены в РФ

  • MacBook Air 8/256 ГБ — 139 990 рублей
  • MacBook Pro 8/256 ГБ — 159 990 рублей
  • MacBook Pro 8/512 ГБ — 179 990 рублей

Судя по всему, ритейлеры обеспечили поставки ноутбуков по механизму параллельного импорта. В результате этого стоимость MacBook оказалась заметно выше по сравнению с ценами в Европе.

Цены в Европе

  • MacBook Air 8/256 ГБ — 1499 евро (около 89 тысяч рублей)
  • MacBook Pro 8/256 ГБ — 1599 евро (около 95 тысяч рублей)
  • MacBook Pro 8/512 ГБ — 1829 евро (около 110 тысяч рублей)

Продажи MacBook с чипами M2 начнутся в re:Store уже 22 августа, а в «Ситилинке» — в сентябре 2022 года.

Технологии
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Numerama

#новости #apple #macbook #ноутбуки

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32 комментария
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Конституционный паук например

Цена в 1,5 раза выше, зарплаты в 3 раза ниже

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Храм Набросов

Ты не прав, зп ниже в 10 раз (в регионах)

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Daffy Duck

То есть цены такие же как при курсе 100?

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Вертикальный шмель

Официальный довоенный курс Apple был примерно 85 рублей за евро.

(Исправил комментарий, потому что сначала сравнил с ценой в долларах)

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ЧичаГад

что по налогам?

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Незначительный Орзэмэс

Внизу сноска есть

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Yury Yuryevich

Одинаковый налог примерно 17-18%

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Вертикальный шмель

Во Франции 20%, как в России

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ЧичаГад

ниже!

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Daffy Duck

Ну плюс минус да, вообще странно, либо решили наглость по нарастающей выводить, либо здравый смысл позволяет ставить почти довоенный ценник (в чем я сомневаюсь)

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имя мое и фамилия

Либо что-то с курсом

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Холодный Магнит

для первого 93, для второго 100, для третьего 98

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darkAlert

При курсе 100 по 300к макбуки были в марте

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зов кобзона

Что с гарантией?

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Армейский Макс

за щекой гарантия

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Приятный шар

За щекой уже что-то. Но, думаю, и такой не будет

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Армейский Макс

мне кофемашинку филипс вот не смогли починить по гарантии, запчастей нет никаких)

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зов кобзона

Стрёмно брать тогда макбук

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Армейский Макс

никто не заставляет

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зов кобзона

Не ну а как без макбука.

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Армейский Макс

так же, как и с макбуком, только без

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Michael K.

Других ноутов не существует?

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зов кобзона

Я везде только макбуки вижу. На какой канал в ютубе ни зайди, такое ощущение, что не существует.

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Армейский Макс

Твоими желаниями управляют ютуберы?

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Michael K.

лол, ты выбираешь ноут по принципу, как часто видишь его у ютуберов? Сильно

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Серёга Иванов

СМИ пока не запретили писать о поставках ритейлеров?

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Depeche Mode

Рф вообще раза в полтора лучше всех

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Нормальный размер

На Яндекс маркете уже давно лежат. Но что то все терзают сомнения менять M1

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KillVoice

Есть ощущение, что нет смысла M1 уже прям всем хорош

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Нормальный размер

Порты надо

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KillVoice

Так там вроде в портах без изменений

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зов кобзона

А зачем менять?
Чтобы что?
Чтобы грелся?

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