Российские ритейлеры открыли предзаказы на MacBook с чипами M2 Статьи редакции
В среднем цена ноутбуков в полтора раза выше, чем в Европе.
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Ритейлеры re:Store, «М.Видео-Эльдорадо» и «Ситилинк» объявили о том, что организуют поставки ноутбуков MacBook Air и Pro с чипами M2, представленные компанией Apple на конференции WWDC 2022. Некоторые сети электроники уже открыли предзаказы на устройства.
Цены в РФ
- MacBook Air 8/256 ГБ — 139 990 рублей
- MacBook Pro 8/256 ГБ — 159 990 рублей
- MacBook Pro 8/512 ГБ — 179 990 рублей
Судя по всему, ритейлеры обеспечили поставки ноутбуков по механизму параллельного импорта. В результате этого стоимость MacBook оказалась заметно выше по сравнению с ценами в Европе.
Цены в Европе
- MacBook Air 8/256 ГБ — 1499 евро (около 89 тысяч рублей)
- MacBook Pro 8/256 ГБ — 1599 евро (около 95 тысяч рублей)
- MacBook Pro 8/512 ГБ — 1829 евро (около 110 тысяч рублей)
Продажи MacBook с чипами M2 начнутся в re:Store уже 22 августа, а в «Ситилинке» — в сентябре 2022 года.
Цена в 1,5 раза выше, зарплаты в 3 раза ниже
Ты не прав, зп ниже в 10 раз (в регионах)
То есть цены такие же как при курсе 100?
Официальный довоенный курс Apple был примерно 85 рублей за евро.
(Исправил комментарий, потому что сначала сравнил с ценой в долларах)
что по налогам?
Внизу сноска есть
Одинаковый налог примерно 17-18%
Во Франции 20%, как в России
ниже!
Ну плюс минус да, вообще странно, либо решили наглость по нарастающей выводить, либо здравый смысл позволяет ставить почти довоенный ценник (в чем я сомневаюсь)
Либо что-то с курсом
для первого 93, для второго 100, для третьего 98
При курсе 100 по 300к макбуки были в марте
Что с гарантией?
за щекой гарантия
За щекой уже что-то. Но, думаю, и такой не будет
мне кофемашинку филипс вот не смогли починить по гарантии, запчастей нет никаких)
Стрёмно брать тогда макбук
никто не заставляет
Не ну а как без макбука.
так же, как и с макбуком, только без
Других ноутов не существует?
Я везде только макбуки вижу. На какой канал в ютубе ни зайди, такое ощущение, что не существует.
Твоими желаниями управляют ютуберы?
лол, ты выбираешь ноут по принципу, как часто видишь его у ютуберов? Сильно
СМИ пока не запретили писать о поставках ритейлеров?
Рф вообще раза в полтора лучше всех
На Яндекс маркете уже давно лежат. Но что то все терзают сомнения менять M1
Есть ощущение, что нет смысла M1 уже прям всем хорош
Порты надо
Так там вроде в портах без изменений
А зачем менять?
Чтобы что?
Чтобы грелся?