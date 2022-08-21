В среднем цена ноутбуков в полтора раза выше, чем в Европе.

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Ритейлеры re:Store, «М.Видео-Эльдорадо» и «Ситилинк» объявили о том, что организуют поставки ноутбуков MacBook Air и Pro с чипами M2, представленные компанией Apple на конференции WWDC 2022. Некоторые сети электроники уже открыли предзаказы на устройства.

Цены в РФ

MacBook Air 8/256 ГБ — 139 990 рублей

MacBook Pro 8/256 ГБ — 159 990 рублей

MacBook Pro 8/512 ГБ — 179 990 рублей

Судя по всему, ритейлеры обеспечили поставки ноутбуков по механизму параллельного импорта. В результате этого стоимость MacBook оказалась заметно выше по сравнению с ценами в Европе.

Цены в Европе

MacBook Air 8/256 ГБ — 1499 евро (около 89 тысяч рублей)

MacBook Pro 8/256 ГБ — 1599 евро (около 95 тысяч рублей)

MacBook Pro 8/512 ГБ — 1829 евро (около 110 тысяч рублей)

Продажи MacBook с чипами M2 начнутся в re:Store уже 22 августа, а в «Ситилинке» — в сентябре 2022 года.