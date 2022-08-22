ФСБ обвинила украинские спецслужбы во взрыве автомобиля Дарьи Дугиной Статьи редакции
По версии спецслужбы, после взрыва исполнители уехали в Эстонию.
ФСБ заявила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной, дочери идеолога «русского мира» Александра Дугина, обвинив при этом украинские спецслужбы. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
По версии ФСБ, исполнителем является гражданка Наталья Вовк, которая прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Софией Шабан. После преступления, отметили в спецслужбе, Вовк и Шабан выехали через Псковскую область в Эстонию.
Утверждается, что для убийства Дугиной «они арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая», и использовали Mini Cooper, в которой меняли номера. При въезде в Россию использовали номера ДНР, в Москве — казахстанские, при выезде — украинские.
Автомобиль Дарьи Дугиной взорвали в ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье. По словам очевидцев, Александр Дугин должен был ехать в той же машине, но в последний момент передумал и сел в другую.
Дарья Дугина — выпускница философского факультета МГУ, автор колонок на RT и «Царьграде». Также она была одним из соавторов «Книги Z» о боевых действиях в Украине.
21 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг причастность страны к убийству Дугиной.
Телеграм-канал Mash со ссылкой на следствие сообщил, что, предположительно, за автомобилем Дарьи Дугиной перед её убийством следили люди с обезличенными телефонами. По звонку с одного из них могла сработать взрывчатка.
А где Sims 3? Визитка Яроша? Не похоже на почерк украинских спецслужб
визитки в типографии - закончились
а вы докажите, их там нет, зачем это Украине, бомбу можно в любом военторге купить.
Что там еще из методичного репертуара ботов для ответа вопросами я забыл?
Так же, в процессе расследования, травму получил старший лейтенант В., у которого, в процессе придумывания истории, застрял палец в носу.
По результатам этого причинения тяжкого вреда здоровью сотруднику уголовного розыска, гражданину Навальному добавлено 10 лет колонии строгого режима
Агент 007 и камеры отключила и убийство совершила и спокойно уехала. Жаль российские спецслужбы
Улетели на вертолёте и далее из Внуково-3 частным бортом, попивая Дом Переньон.
Получается россия признала, что украинцы уже и в москве рашистов убивают... хорошая такая дискредитация себя же
Теперь, вероятно, начнут перетряхивать всех граждан Украины, живущих в России. Будут докапываться до мышей.
В чем дискредитация? Сколько беженцев въезжает разве можно сразу определить? Глупости говорите, однако.
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Куда после закрытия пойдёшь воевать, БРАТ?
Любишь шастать по помойкам?)
Как же ахуенно что скоро кому то гайки закрутят по полной) особенно весело будет когда всякие нодовцы и прочий нацискам будет устраивать репресии)) вот умора)
Ты сейчас про что именно
.
пошел нахуй, биомусор
Как раскрыть висяк за 10 минут, методика ФСБ РФ:
- Ищите в базе таможенников, кто только что выехал из страны и рандомно выбираете из списка.
Даже здесь не обошлось без намека на англосаксов и упомянули миникупер
Красавчики, даже у Генерала СВР версия выглядит убедительнее
Лучше бы они с такой скоростью дела Немцова и Листьева раскрыли
Ну тут Украину не обвинишь, да и со стула придётся вставать.
А в этом деле, поковырялись пальцем в одном месте и раскрыли дело. Можно сказать долго разрабатывали, а чего я выдумываю, разработали себе анус.
ФСБ рассказало, почему оно оподливилось, но при этом - невиновато.
По делу Немцова что-то до сих пор не могут определиться, а тут такая скорость, ну надо же
На DTF глумятся мол какие мы тут все мрази что радуемся смерти пропагандистки. Мне казалось все радуются... как дальше жить без тж
Ну нихуя они быстрые.. За пару дней такое спецрасследование провели. А "террористки" еще и тупые. Из россии то на украинских номерах выезжали, во уморы!
Никто не знает - расследование по отравлению Навальному уже начато?
Въехали на номерах ДНР, выехали на украинских, и у пограничников и таможенников не возникло вопросов? Как же декларация на временный ввоз, сверка всех номеров с лупой?
Возили с собой три комплекта номеров, несовершеннолетнюю дочь с другой фамилией, 400 гр тротила, набор одноразовых телефонов.
В этот раз не взяли черно красный флаг и книги про Бандеру, поэтому не спалились.
Это что за обезличенные телефоны такие? А как же продажа симок по паспортам, закон Яровой, вот это вот всё???
Это не наши телефоны, они уводились 2 недели назад
Следователи понюхали оставшиеся части обгоревшего тела девушки и учуяли запах украинской бомбы.
Бiмбы.
В расследовании главное не выйти на самих себя
Главное на самого себя не выйти
Для приличия можно было бы хотя бы недельку подождать.
Надеюсь, что ФСБ в этот раз правду сказали.
Ну в таком случае лучше было бы Симоньян уже тогда грохнуть.Зрада
Ну им обвинить то больше некого, зуле
Все мы знает как работают спецслужбы России - роются в трусах оппозиционеров
Верим?
Номера ДНР - украинские нацисты... Хм.
)))
Это был я, не благодарите.
Два дня прошло, а уже преступление раскрыли
С тем же успехом можно сказать что-то такое: в результате сильных срачей на веб-ресурсе https://tjournal.ru/ за последний месяц, образовалась критическая концентрация огненной массы, которая уебала в машину Дарьи Дугиной
Сестра Тараса?
Дочь Ангелины
А с чего ФСБ занимается расследованием убийств? Это дело полиции, как и при убийстве Немцова
У меня другая версия. Путин наконец то понял что вся философия дугина это чушь которую дугин выдумал что бы ездить по всяким форумам и зарабатывать себе на жизнь. Никакого обещанного Русского мира не случилось, простому народу наплевать на эту идею. Вот путин и обиделся что он тоже оказался среди лохов. И как садист решил наказать дугина через дочку.
Лол. Интересно, а книжечка майн камфа тоже будет фигурировать в деле? Без портретов гителра и визитки Яроша я не поверю.
А вообще конечно забавно, убийцу Немцова найти так и не смогли, дело спустили на тормоза.
Это всё было необходимый реквизит для патриотического фестиваля Традиция. Поэтому никто ничего не заподозрил
ГУР Украины на столько ахуели, что отправляют на задание с собственными детьми!!!
Это не её ребёнок, она его украла в Мариуполе и поехала продавать на органы в Эстонию.