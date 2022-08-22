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Новости

ФСБ обвинила украинские спецслужбы во взрыве автомобиля Дарьи Дугиной Статьи редакции

По версии спецслужбы, после взрыва исполнители уехали в Эстонию.

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ФСБ заявила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной, дочери идеолога «русского мира» Александра Дугина, обвинив при этом украинские спецслужбы. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По версии ФСБ, исполнителем является гражданка Наталья Вовк, которая прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Софией Шабан. После преступления, отметили в спецслужбе, Вовк и Шабан выехали через Псковскую область в Эстонию.

Утверждается, что для убийства Дугиной «они арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая», и использовали Mini Cooper, в которой меняли номера. При въезде в Россию использовали номера ДНР, в Москве — казахстанские, при выезде — украинские.

Автомобиль Дарьи Дугиной взорвали в ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье. По словам очевидцев, Александр Дугин должен был ехать в той же машине, но в последний момент передумал и сел в другую.

Дарья Дугина — выпускница философского факультета МГУ, автор колонок на RT и «Царьграде». Также она была одним из соавторов «Книги Z» о боевых действиях в Украине.

21 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг причастность страны к убийству Дугиной.

Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, которым является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство.

Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины

Телеграм-канал Mash со ссылкой на следствие сообщил, что, предположительно, за автомобилем Дарьи Дугиной перед её убийством следили люди с обезличенными телефонами. По звонку с одного из них могла сработать взрывчатка.

Новости
Автомобиль идеолога «русского мира» Александра Дугина, на котором ехала его дочь, взорвался в Подмосковье. Главное Статьи редакции

В последний момент философ решил сесть в другую машину.

Видео: телеграм-канал «Новости. Как есть»

#новости #происшествия

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96 комментариев
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 nik

А где Sims 3? Визитка Яроша? Не похоже на почерк украинских спецслужб

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Ученый паркур

визитки в типографии - закончились

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3 комментария
Магомед-Султан Байболатович
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20 комментариев
Pavel Voronin

а вы докажите, их там нет, зачем это Украине, бомбу можно в любом военторге купить.

Что там еще из методичного репертуара ботов для ответа вопросами я забыл?

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2 комментария
Ученый паркур

Так же, в процессе расследования, травму получил старший лейтенант В., у которого, в процессе придумывания истории, застрял палец в носу.

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Дмитрий Царь

По результатам этого причинения тяжкого вреда здоровью сотруднику уголовного розыска, гражданину Навальному добавлено 10 лет колонии строгого режима

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1 комментарий
Магомед-Султан Байболатович
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3 комментария
Человек-человек

Агент 007 и камеры отключила и убийство совершила и спокойно уехала. Жаль российские спецслужбы

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Густой хот-дог

Улетели на вертолёте и далее из Внуково-3 частным бортом, попивая Дом Переньон.

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2 комментария
Рондо

Получается россия признала, что украинцы уже и в москве рашистов убивают... хорошая такая дискредитация себя же

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Арсений Зябликов

Теперь, вероятно, начнут перетряхивать всех граждан Украины, живущих в России. Будут докапываться до мышей.

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Марина Волченкова

В чем дискредитация? Сколько беженцев въезжает разве можно сразу определить? Глупости говорите, однако.

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Комментарий удален модератором

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Игорь с 10 сентября Безхерник

Куда после закрытия пойдёшь воевать, БРАТ?

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10 комментариев
Solo player
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сотня ненависти

Любишь шастать по помойкам?)

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Сергей Дворниченко

Как же ахуенно что скоро кому то гайки закрутят по полной) особенно весело будет когда всякие нодовцы и прочий нацискам будет устраивать репресии)) вот умора)

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Параллельный Макс

Ты сейчас про что именно

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Dmitry Pasyutin

.

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SneGoVik

пошел нахуй, биомусор

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Шило

Как раскрыть висяк за 10 минут, методика ФСБ РФ:
- Ищите в базе таможенников, кто только что выехал из страны и рандомно выбираете из списка.

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Параллельный Макс

Даже здесь не обошлось без намека на англосаксов и упомянули миникупер

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a handsome cat

Красавчики, даже у Генерала СВР версия выглядит убедительнее

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Петя Веников

Лучше бы они с такой скоростью дела Немцова и Листьева раскрыли

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Григорий Охтин против ху...

Ну тут Украину не обвинишь, да и со стула придётся вставать.
А в этом деле, поковырялись пальцем в одном месте и раскрыли дело. Можно сказать долго разрабатывали, а чего я выдумываю, разработали себе анус.

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1 комментарий
сотня ненависти

ФСБ рассказало, почему оно оподливилось, но при этом - невиновато.

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Tatiana Wonka

По делу Немцова что-то до сих пор не могут определиться, а тут такая скорость, ну надо же

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darkAlert

На DTF глумятся мол какие мы тут все мрази что радуемся смерти пропагандистки. Мне казалось все радуются... как дальше жить без тж

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SneGoVik

Ну нихуя они быстрые.. За пару дней такое спецрасследование провели. А "террористки" еще и тупые. Из россии то на украинских номерах выезжали, во уморы!

Никто не знает - расследование по отравлению Навальному уже начато?

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Денис Кротов

Въехали на номерах ДНР, выехали на украинских, и у пограничников и таможенников не возникло вопросов? Как же декларация на временный ввоз, сверка всех номеров с лупой?

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1 комментарий
Andrew Muralov

Возили с собой три комплекта номеров, несовершеннолетнюю дочь с другой фамилией, 400 гр тротила, набор одноразовых телефонов.
В этот раз не взяли черно красный флаг и книги про Бандеру, поэтому не спалились.

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Вася В.

Это что за обезличенные телефоны такие? А как же продажа симок по паспортам, закон Яровой, вот это вот всё???

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Bob

Это не наши телефоны, они уводились 2 недели назад

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Un Citoyen _

Следователи понюхали оставшиеся части обгоревшего тела девушки и учуяли запах украинской бомбы.

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Andrew Muralov

Бiмбы.

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Сергей Самсунг

В расследовании главное не выйти на самих себя

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Клуб фанатов Skrillex

Главное на самого себя не выйти

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citizen

Для приличия можно было бы хотя бы недельку подождать.

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Тимурчик

Надеюсь, что ФСБ в этот раз правду сказали.

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Сергей Дворниченко

Ну в таком случае лучше было бы Симоньян уже тогда грохнуть.Зрада

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1 комментарий
Леха Гнидцев

Ну им обвинить то больше некого, зуле
Все мы знает как работают спецслужбы России - роются в трусах оппозиционеров

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Детский единорожек88

Верим?

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Владимир Березин

Номера ДНР - украинские нацисты... Хм.

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Владислав Сластушевский

)))

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Поперечный Мика

Это был я, не благодарите.

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Готовый магнит

Два дня прошло, а уже преступление раскрыли

С тем же успехом можно сказать что-то такое: в результате сильных срачей на веб-ресурсе https://tjournal.ru/ за последний месяц, образовалась критическая концентрация огненной массы, которая уебала в машину Дарьи Дугиной

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Конечный химик
исполнителем является гражданка Наталья Вовк

Сестра Тараса?

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Чудесный корабль

Дочь Ангелины

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Чистый жар

А с чего ФСБ занимается расследованием убийств? Это дело полиции, как и при убийстве Немцова

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Alexandre Svergoun

У меня другая версия. Путин наконец то понял что вся философия дугина это чушь которую дугин выдумал что бы ездить по всяким форумам и зарабатывать себе на жизнь. Никакого обещанного Русского мира не случилось, простому народу наплевать на эту идею. Вот путин и обиделся что он тоже оказался среди лохов. И как садист решил наказать дугина через дочку.

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stepan ua

Лол. Интересно, а книжечка майн камфа тоже будет фигурировать в деле? Без портретов гителра и визитки Яроша я не поверю.
А вообще конечно забавно, убийцу Немцова найти так и не смогли, дело спустили на тормоза.

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Andrew Muralov

Это всё было необходимый реквизит для патриотического фестиваля Традиция. Поэтому никто ничего не заподозрил

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Святий Фалос

ГУР Украины на столько ахуели, что отправляют на задание с собственными детьми!!!

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Andrew Muralov

Это не её ребёнок, она его украла в Мариуполе и поехала продавать на органы в Эстонию.

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