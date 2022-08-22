По версии спецслужбы, после взрыва исполнители уехали в Эстонию.

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ФСБ заявила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной, дочери идеолога «русского мира» Александра Дугина, обвинив при этом украинские спецслужбы. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По версии ФСБ, исполнителем является гражданка Наталья Вовк, которая прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Софией Шабан. После преступления, отметили в спецслужбе, Вовк и Шабан выехали через Псковскую область в Эстонию.

Утверждается, что для убийства Дугиной «они арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая», и использовали Mini Cooper, в которой меняли номера. При въезде в Россию использовали номера ДНР, в Москве — казахстанские, при выезде — украинские.

Автомобиль Дарьи Дугиной взорвали в ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье. По словам очевидцев, Александр Дугин должен был ехать в той же машине, но в последний момент передумал и сел в другую.

Дарья Дугина — выпускница философского факультета МГУ, автор колонок на RT и «Царьграде». Также она была одним из соавторов «Книги Z» о боевых действиях в Украине.

21 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг причастность страны к убийству Дугиной.

Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, которым является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство. Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины

Телеграм-канал Mash со ссылкой на следствие сообщил, что, предположительно, за автомобилем Дарьи Дугиной перед её убийством следили люди с обезличенными телефонами. По звонку с одного из них могла сработать взрывчатка.