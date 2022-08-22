Бывший глава «Яндекс Новостей» Лев Гершензон запустил новостной агрегатор The True Story Статьи редакции
Он будет собирать сюжеты по главным событиям дня — со ссылками на новости в разных источниках.
Лев Гершензон рассказал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России) о запуске бета-версии новостного агрегатора The True Story. Кроме него появился «экспериментальный» Telegram-канал с главными новостями из агрегатора.
Задача агрегатора — показывать главные события дня и по каждому из них предоставлять краткую информацию и ссылки на материалы СМИ, которые пишут о нём подробно. Кроме них, на странице сюжета могут быть ссылки на сайты, посты в соцсетях и другой контент.
По словам Гершензона, в будущем в агрегатор будут добавлять новые функции, «отлаживать и обучать алгоритмы» и исправлять возникающие ошибки. Также он указывает, что проект нашёл «первые деньги» — «почти 5% от предполагаемого бюджета». Сумму Гершензон не раскрывает.
В интервью «Роскомсвободе» он рассказал, что у сервиса будет две версии: русскоязычная и англоязычная. В английской — 150 источников из 15 стран мира, это самые популярные в англоязычных странах медиа.
В русской версии на старте не будет иностранных русскоязычных источников, но будут, например, ВВС и «Радио Свобода», которые ориентированы на Россию, позже список расширят. Главная цель — помочь «притеснённым» изданиям, но есть и «официальные» СМИ: «Интерфакс», «Ведомости», РБК, «Коммерсантъ», RTVI.
Гершензон объявил о планах запустить два ИТ-проекта — платформу для координации волонтёров и новостной агрегатор, над разработкой которых думал минимум пять лет, — в марте 2022 года.
The True Story
ясно
https://youtu.be/aFLBqCcm_Mo
Не, вы не в ту сторону воюете. Он ушел до зашквара, в интервью описывает историю яндекс новостей и как так все получилось, и первым хуесосил яндекс новости.
Собственно этот его новый проект — это АНТИ яндекс.новости.
В этом вся и суть
насколько я знаю сабж не относится к черному периоду истории я.новостей и ушёл до того как те зашкварились, поправьте если я не прав
В первый день после запуска?
TTS это же почти что TJ.......
Хотя не, хуйня какая-то
Гугл-новости заблокированы в РФ, эту штуку ждет та же судьба, если она взлетит.
хмм.. Понаблюдаю пожалуй..
навальный такой делал
trrrending.today
это всё-таки немного не то
Наверное алгоритмы там такие же как и сама вёрстка?
Такое ощущение, что её делали восьмиклассники на информатики
помню, как дуров пару лет назад хотел создать агрегатор, видимо забыл
А когда бывший глава TJ создаст новый?
Охуительный сайт, в сафари не работает из-за модулей с приведением типов
Ох уж эти смузи фронтендеры