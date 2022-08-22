Он будет собирать сюжеты по главным событиям дня — со ссылками на новости в разных источниках.

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Лев Гершензон рассказал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России) о запуске бета-версии новостного агрегатора The True Story. Кроме него появился «экспериментальный» Telegram-канал с главными новостями из агрегатора.

Задача агрегатора — показывать главные события дня и по каждому из них предоставлять краткую информацию и ссылки на материалы СМИ, которые пишут о нём подробно. Кроме них, на странице сюжета могут быть ссылки на сайты, посты в соцсетях и другой контент.

По словам Гершензона, в будущем в агрегатор будут добавлять новые функции, «отлаживать и обучать алгоритмы» и исправлять возникающие ошибки. Также он указывает, что проект нашёл «первые деньги» — «почти 5% от предполагаемого бюджета». Сумму Гершензон не раскрывает.

В интервью «Роскомсвободе» он рассказал, что у сервиса будет две версии: русскоязычная и англоязычная. В английской — 150 источников из 15 стран мира, это самые популярные в англоязычных странах медиа.

В русской версии на старте не будет иностранных русскоязычных источников, но будут, например, ВВС и «Радио Свобода», которые ориентированы на Россию, позже список расширят. Главная цель — помочь «притеснённым» изданиям, но есть и «официальные» СМИ: «Интерфакс», «Ведомости», РБК, «Коммерсантъ», RTVI.