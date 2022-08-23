По его словам, оборудование для показа фильмов в формате IMAX принадлежит отечественным прокатчикам. Но на показ фильма в формате IMAX нужно разрешение компании. «Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате — "Движение вверх", "Сталинград" — сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата», — пояснил Васясин.