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РБК: канадская компания IMAX запретила использовать одноименный формат в России для показа отечественных фильмов Статьи редакции

Оборудование есть, но использовать его нельзя.

IMAX запретил российским кинотеатрам показывать в России отечественные фильмы в одноимённом формате. Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор объединённой киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

По его словам, оборудование для показа фильмов в формате IMAX принадлежит отечественным прокатчикам. Но на показ фильма в формате IMAX нужно разрешение компании. «Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате — "Движение вверх", "Сталинград" — сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата», — пояснил Васясин.

IMAX (сокращение от Image Maximum, то есть «максимальное изображение») — особый киноформат, позволяющий сделать изображение более ярким и чётким, создающим эффект погружения для зрителей за счёт большего масштаба и особенной длины экрана, превышающей поле зрения человека. Технология IMAX запатентована одноименной канадской компанией. Она покинула Россию 1 июня после 19 лет на рынке.

#новости #санкции #кино #чтотеперь

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Материал дополнен редакцией
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9 комментариев
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 Гриб с ножом

С аймаксом в России наверное только Москва оставалась. Может ещё Питер и Нино. Я сам из Уфы у нас в своё время был офигенный кинотеатр в формате аймакс аж на 350 человек зал. Может на аренде прогорели, или ещё что, но там постоянно все сети устраивали всяческие предпремьерный показы и прочие ништяки. Жило это дело довольно долго, а вот пандемию не пережило. И таких не крупно сетевых кинотеатров в регионах я думаю дофига.

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OU

В Томске крутой

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gottie

В Челябинске тоже есть аймакс, прохожу теперь мимо грустно вздыхая

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Just Whatever

Бизнес, хуле

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Ученый паркур

в Лондон, Онтарио

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Boris Gaykovich

Ахахахаха

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Прочий теркин30см
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Гордон Фриман

... долго свой йух от слюней вытирать будут

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luxury

Что там эти канадцы смогут сделать, придется использовать без их разрешения

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