РБК: канадская компания IMAX запретила использовать одноименный формат в России для показа отечественных фильмов Статьи редакции
Оборудование есть, но использовать его нельзя.
IMAX запретил российским кинотеатрам показывать в России отечественные фильмы в одноимённом формате. Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор объединённой киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.
По его словам, оборудование для показа фильмов в формате IMAX принадлежит отечественным прокатчикам. Но на показ фильма в формате IMAX нужно разрешение компании. «Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате — "Движение вверх", "Сталинград" — сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата», — пояснил Васясин.
IMAX (сокращение от Image Maximum, то есть «максимальное изображение») — особый киноформат, позволяющий сделать изображение более ярким и чётким, создающим эффект погружения для зрителей за счёт большего масштаба и особенной длины экрана, превышающей поле зрения человека. Технология IMAX запатентована одноименной канадской компанией. Она покинула Россию 1 июня после 19 лет на рынке.
С аймаксом в России наверное только Москва оставалась. Может ещё Питер и Нино. Я сам из Уфы у нас в своё время был офигенный кинотеатр в формате аймакс аж на 350 человек зал. Может на аренде прогорели, или ещё что, но там постоянно все сети устраивали всяческие предпремьерный показы и прочие ништяки. Жило это дело довольно долго, а вот пандемию не пережило. И таких не крупно сетевых кинотеатров в регионах я думаю дофига.
В Томске крутой
В Челябинске тоже есть аймакс, прохожу теперь мимо грустно вздыхая
Бизнес, хуле
в Лондон, Онтарио
Ахахахаха
... долго свой йух от слюней вытирать будут
Что там эти канадцы смогут сделать, придется использовать без их разрешения