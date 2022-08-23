Delivery Club и «Яндекс.Еда» перейдут на единую технологическую платформу.

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Новым собственником «Дзена» и Новостей» станет VK. Об этом сообщил «Яндекс».

«Яндекс» откажется от новостного агрегатора и будет развивать yа.ru в качестве своей новой главной страницы. На ya.ru пользователям будут доступны универсальный поиск, поисковые вертикали — например, для поиска картинок или товаров, и голосовой помощник «Алиса».

Посмотреть, как новая главная страница будет выглядеть после закрытия сделки можно уже сейчас на new.ya.ru

Фактически на странице собрались все возможные форматы для поиска: текстом, голосом или по картинке

Приложение «Яндекс» для Android переименуют в «Яндекс Старт», оно будет работать как браузер, стартовую страницу можно будет выбрать в настройках. Приложение «Яндекс» для iOS продолжит работать как обычно, но без «Дзена» и «Новостей».

Бывшая главная «Яндекса» после закрытия сделки станет dzen.ru и под управлением VK. Компания также получит права на товарные знаки и технологии платформ.

Что будет с Delivery Club

VK объявила о подписании обязывающих документов, по которым она получит 100% сервиса доставки еды Delivery Club и выйдет из состава участников «О2О Холдинг». Это совместное предприятие группы со «Сбером».

Delivery Club у VK выкупит «Яндекс». Компания продолжит развивать бренд, приложение и сайт будут работать как раньше. При этом после закрытия сделки Delivery Club и «Яндекс.Еда» перейдут на единую технологическую платформу.

За счёт этого количество заказов на квадратный километр станет выше, курьеры смогут выполнять больше доставок в пределах района и больше зарабатывать, счтают в «Яндексе». Пользователи будут получать заказы быстрее, а выбор ресторанов расширится, добавили в компании.

Курьеры Delivery Club получат доступ к платформе «Яндекс Про». Они сохранят преимущества Delivery Club, а также получат страховку на время доставки, аналог больничных, юридическую помощь и другие льготы, утверждает новый владелец сервиса.

Рестораны-партнёры Delivery Club смогут расширить зону доставки за счёт интеграции с «Яндекс Доставкой». В будущем они также получат доступ к разработанным «Яндексом» инструментам продвижения и смогут принимать и начислять баллы «Плюса».

Обязывающее соглашение об обмене компании подписали 22 августа. Сделку планируется закрыть в ближайшие месяцы, она требует согласования с Федеральной антимонопольной службой. Сумма соглашения не раскрывается.

Новости 5 мая новостей Статьи редакции «Медуза»: в «Яндексе» сформировали «белый список» изданий, чьи статьи попадали на главную страницу По словам бывших сотрудников компании, перечень СМИ согласовывали с администрацией президента. Фото: iStock