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Новости

«Яндекс» объявил о покупке Delivery Club, а VK — о поглощении «Дзена» с «Новостями» Статьи редакции

Delivery Club и «Яндекс.Еда» перейдут на единую технологическую платформу.

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Новым собственником «Дзена» и Новостей» станет VK. Об этом сообщил «Яндекс».

«Яндекс» откажется от новостного агрегатора и будет развивать yа.ru в качестве своей новой главной страницы. На ya.ru пользователям будут доступны универсальный поиск, поисковые вертикали — например, для поиска картинок или товаров, и голосовой помощник «Алиса».

Посмотреть, как новая главная страница будет выглядеть после закрытия сделки можно уже сейчас на new.ya.ru
Фактически на странице собрались все возможные форматы для поиска: текстом, голосом или по картинке

Приложение «Яндекс» для Android переименуют в «Яндекс Старт», оно будет работать как браузер, стартовую страницу можно будет выбрать в настройках. Приложение «Яндекс» для iOS продолжит работать как обычно, но без «Дзена» и «Новостей».

Бывшая главная «Яндекса» после закрытия сделки станет dzen.ru и под управлением VK. Компания также получит права на товарные знаки и технологии платформ.

Что будет с Delivery Club

VK объявила о подписании обязывающих документов, по которым она получит 100% сервиса доставки еды Delivery Club и выйдет из состава участников «О2О Холдинг». Это совместное предприятие группы со «Сбером».

Delivery Club у VK выкупит «Яндекс». Компания продолжит развивать бренд, приложение и сайт будут работать как раньше. При этом после закрытия сделки Delivery Club и «Яндекс.Еда» перейдут на единую технологическую платформу.

За счёт этого количество заказов на квадратный километр станет выше, курьеры смогут выполнять больше доставок в пределах района и больше зарабатывать, счтают в «Яндексе». Пользователи будут получать заказы быстрее, а выбор ресторанов расширится, добавили в компании.

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Курьеры Delivery Club получат доступ к платформе «Яндекс Про». Они сохранят преимущества Delivery Club, а также получат страховку на время доставки, аналог больничных, юридическую помощь и другие льготы, утверждает новый владелец сервиса.

Рестораны-партнёры Delivery Club смогут расширить зону доставки за счёт интеграции с «Яндекс Доставкой». В будущем они также получат доступ к разработанным «Яндексом» инструментам продвижения и смогут принимать и начислять баллы «Плюса».

Обязывающее соглашение об обмене компании подписали 22 августа. Сделку планируется закрыть в ближайшие месяцы, она требует согласования с Федеральной антимонопольной службой. Сумма соглашения не раскрывается.

Новости
«Медуза»: в «Яндексе» сформировали «белый список» изданий, чьи статьи попадали на главную страницу новостей Статьи редакции

По словам бывших сотрудников компании, перечень СМИ согласовывали с администрацией президента.

Фото: iStock

#новости #яндекс #vk

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59 комментариев
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 Республики женских гениталий

Теперь у яндекса почти монополия на рынке агрегаторов доставки еды из рестиков. Найс.

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Alexander

искать себя в прошмандовках станет намного проще

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Грустно - и просрочка.

А продажа персональных данных под видом кражи как подорожает!

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Гладкий завод

уверен, антимонопольная служба с этим разберется!

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2 комментария
ae
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ae

Это от кукуца, если что. НАМЁК
https://twitter.com/kukutz/status/1561975074403540992

НЕТ ВОЙНЕ @kukutz

Приложение Яндекс для iOS продолжит работать как раньше, но без Дзена и Новостей, как и Яндекс Браузер на всех платформах. 12/12

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Владимир
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1 комментарий
Греческий единорожек88
«Яндекс» будет развивать yа.ru в качестве своей новой главной страницы

Оооо, я то думал чего они всирают удобную маленькую страницу всё утежеляя её

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Реальный мангал

Сервисный сбор 259р.

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Miku Hatsune

Сообщение удалено

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Miku Hatsune

Для подписчеков яндекс плюса сбор 400 и кешбек 150

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ae

но фас конечно хуй одобрит передачу delivery. это же будет чистая монополия

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Agaf Onaf

Вот бы фас не одобрил следующие выборы Путина

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Nikita S.

В сфере такси они тоже монополисты, но ФАС этот факт игнорирует

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4 комментария
Окончательный Паша

конеееечно

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Владимир Климов

избавились от говна, но запах не выветрить

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Полтергей

Гляньте какого к нам красивого дяденьку замело!

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Реальный мангал

Я.Говно

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Игорь с 10 сентября Безхерник

В баночке

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Прочий теркин30см

самокритично

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Пышный щит

Так и запомним

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Духовный кавалер

в два раза больше сливов

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Реальный мангал

ой.

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new_comment

Уголовные дела за комментарии на Дзене.

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Реальный мангал

вы продаёте сливов?
нет, просто показываем
красивое

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Tony Urban

Почему никто не покупает TJ :(

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Добро и позитив

Лучше с честью умереть, чем стать Дзеном.

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Зоибана Вафля

помойка должна была избавиться от новостей еще в 2014 году. а так репутация уже ниже плинтуса и избавляться о токсичных активов уже поздно.
А ну теперь новости пропаганды будут в vk, зомбировать школьников.

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Гордон Фриман

Там сразу с 24 февраля повылазило куча "контекстной" рекламы
Пришлось наконец уйти на сторонний клиент KatePlus

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ДУРКА ЕБАТЬ

А кто TJ купит?

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tuorqai

вк купит тж и выкатит новый проект с полным названием:

TJ от VK Group: Мой мир "Дзен"

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мЕдь

Давно хотели от токсичных активов избавиться. Плохо, что им достанется деливери, очередная монополия от Яндекса.

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Nikita S.

Все это время думал что ya.ru это и есть главная страница Яндекса.

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Закомплексованная Душа

Это была минималистичный версией яндекса

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1 комментарий
Реальный мангал

Пиздец ценам

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Ученый паркур

тж сломался - отвечаю на другой коммент, прилетает сюда @Сломалось

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2 комментария
Ученый паркур

-

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ПлюсаторМинусатор

Ееее монополизация!

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Прохожий Макс

желаю им обанкротиться первыми

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Прочий теркин30см

Хорошо, только поздновато

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Трезвый Гоша

Кровати передвинули

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Закомплексованная Душа

Почему в теме Vk - k маленькая

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Закомплексованная Душа

Странный конечно выглядит обмен, почему ВК отказался от федтех проекта

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Ученый паркур

чтоб сфокусироваться

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Ужасный шар

Так, а что с подпиской за сотку?

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Трезвый Гоша

Такое чувство, что это связано с закрытием тж.

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Сергей Демяненко

TJ DTF Pikabu и круги Мэйл.ру объединят и оставят на одном сайте

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ГТО и Теология

Норм обмен, зачем избавляться от "токсичного актива" когда его можно выгодно обменять. Жду рассказов о том, что не все так просто.

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Виталий Ловачов

Правильно, нахуй эта конкуренция нужна, одна доставка, один источник новостей, один народ, один фюр...ой

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