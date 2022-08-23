«Яндекс» объявил о покупке Delivery Club, а VK — о поглощении «Дзена» с «Новостями» Статьи редакции
Delivery Club и «Яндекс.Еда» перейдут на единую технологическую платформу.
Новым собственником «Дзена» и Новостей» станет VK. Об этом сообщил «Яндекс».
«Яндекс» откажется от новостного агрегатора и будет развивать yа.ru в качестве своей новой главной страницы. На ya.ru пользователям будут доступны универсальный поиск, поисковые вертикали — например, для поиска картинок или товаров, и голосовой помощник «Алиса».
Приложение «Яндекс» для Android переименуют в «Яндекс Старт», оно будет работать как браузер, стартовую страницу можно будет выбрать в настройках. Приложение «Яндекс» для iOS продолжит работать как обычно, но без «Дзена» и «Новостей».
Бывшая главная «Яндекса» после закрытия сделки станет dzen.ru и под управлением VK. Компания также получит права на товарные знаки и технологии платформ.
Что будет с Delivery Club
VK объявила о подписании обязывающих документов, по которым она получит 100% сервиса доставки еды Delivery Club и выйдет из состава участников «О2О Холдинг». Это совместное предприятие группы со «Сбером».
Delivery Club у VK выкупит «Яндекс». Компания продолжит развивать бренд, приложение и сайт будут работать как раньше. При этом после закрытия сделки Delivery Club и «Яндекс.Еда» перейдут на единую технологическую платформу.
За счёт этого количество заказов на квадратный километр станет выше, курьеры смогут выполнять больше доставок в пределах района и больше зарабатывать, счтают в «Яндексе». Пользователи будут получать заказы быстрее, а выбор ресторанов расширится, добавили в компании.
Курьеры Delivery Club получат доступ к платформе «Яндекс Про». Они сохранят преимущества Delivery Club, а также получат страховку на время доставки, аналог больничных, юридическую помощь и другие льготы, утверждает новый владелец сервиса.
Рестораны-партнёры Delivery Club смогут расширить зону доставки за счёт интеграции с «Яндекс Доставкой». В будущем они также получат доступ к разработанным «Яндексом» инструментам продвижения и смогут принимать и начислять баллы «Плюса».
Обязывающее соглашение об обмене компании подписали 22 августа. Сделку планируется закрыть в ближайшие месяцы, она требует согласования с Федеральной антимонопольной службой. Сумма соглашения не раскрывается.
Теперь у яндекса почти монополия на рынке агрегаторов доставки еды из рестиков. Найс.
искать себя в прошмандовках станет намного проще
А продажа персональных данных под видом кражи как подорожает!
уверен, антимонопольная служба с этим разберется!
Это от кукуца, если что. НАМЁК
https://twitter.com/kukutz/status/1561975074403540992
Приложение Яндекс для iOS продолжит работать как раньше, но без Дзена и Новостей, как и Яндекс Браузер на всех платформах. 12/12
Оооо, я то думал чего они всирают удобную маленькую страницу всё утежеляя её
Сервисный сбор 259р.
Сообщение удалено
Для подписчеков яндекс плюса сбор 400 и кешбек 150
но фас конечно хуй одобрит передачу delivery. это же будет чистая монополия
Вот бы фас не одобрил следующие выборы Путина
В сфере такси они тоже монополисты, но ФАС этот факт игнорирует
конеееечно
избавились от говна, но запах не выветрить
Гляньте какого к нам красивого дяденьку замело!
Я.Говно
В баночке
самокритично
Так и запомним
в два раза больше сливов
ой.
Уголовные дела за комментарии на Дзене.
вы продаёте сливов?
нет, просто показываем
красивое
Почему никто не покупает TJ :(
Лучше с честью умереть, чем стать Дзеном.
помойка должна была избавиться от новостей еще в 2014 году. а так репутация уже ниже плинтуса и избавляться о токсичных активов уже поздно.
А ну теперь новости пропаганды будут в vk, зомбировать школьников.
Там сразу с 24 февраля повылазило куча "контекстной" рекламы
Пришлось наконец уйти на сторонний клиент KatePlus
А кто TJ купит?
вк купит тж и выкатит новый проект с полным названием:
TJ от VK Group: Мой мир "Дзен"
Давно хотели от токсичных активов избавиться. Плохо, что им достанется деливери, очередная монополия от Яндекса.
Все это время думал что ya.ru это и есть главная страница Яндекса.
Это была минималистичный версией яндекса
Пиздец ценам
тж сломался - отвечаю на другой коммент, прилетает сюда @Сломалось
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Ееее монополизация!
желаю им обанкротиться первыми
Хорошо, только поздновато
Кровати передвинули
Почему в теме Vk - k маленькая
Странный конечно выглядит обмен, почему ВК отказался от федтех проекта
чтоб сфокусироваться
Так, а что с подпиской за сотку?
Такое чувство, что это связано с закрытием тж.
TJ DTF Pikabu и круги Мэйл.ру объединят и оставят на одном сайте
Норм обмен, зачем избавляться от "токсичного актива" когда его можно выгодно обменять. Жду рассказов о том, что не все так просто.
Правильно, нахуй эта конкуренция нужна, одна доставка, один источник новостей, один народ, один фюр...ой