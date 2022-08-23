Из App Store пропало приложение СБОЛ — копия «Сбербанк Онлайн» Статьи редакции
Оно пробыло в магазине неделю.
- На пропажу обратило внимание iXBT. Разработчик СБОЛ и «Инвстр» для iOS — ООО «Открытые ИТ-решения». Первое приложение появилось в App Store 16 августа, второе — в июне, это копия «СберИнвестора». В «Сбере» говорили, что рекомендуют своим клиентам устанавливать СБОЛ.
- Также из App Store пропало «Прайм баланс Юником», заметил «Код Дурова». Это копия приложения ВТБ, которую представили в мае 2022 года. Предыдущая копия «ВТБ Онлайн» также пропала из App Store.
- В апреле 2022 года «Сбер» попал под блокирующие санкции США. После этого App Store удалил мобильное приложение «Сбера», а также «СберБизнес», «СберИнвестор X» и другие.
- ВТБ находится под блокирующими санкциями с февраля 2022 года.
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А на что они надеялись?
Что прокатит
ну их и прокатили в итоге на хуе
Кто о чём, а Климов опять про хуи
покажи жопу
Наслаждайся
вижу сердечко, спасибо
А сердечко в жопе.
Что не удалят.
Как я надеюсь, что не удалят TJ
О, дарова, вернулся
СБОЛТ
А какие отзывы были у них, столько контента можно было сделать
В итоге его прокатали на том самом месте
Похоже скоро на сайте акки без синих галок будут в дефиците.
Теперь мажорнее без галки, а не с ней.
Буду мажором
Что эти галки делают?
Это раньше что то значило, как в Кин-дза-дза- Цветовая дифференциация штанов
натуралы без галок
да
Это мой выбор, что поделать )
А мне можно? KappaPride
@Сторож
ДА
@Сторож тут проблемы, олд без галки сидит, исправьте ситуацию
как говорится: Если все уникальны — то никто не уникален
Весёлые истории в журнале «Сбералаш» ;)
Писал жалобу на приложение, сделал маленький вклад, горжусь собой
уй вам, а не инвестиции
Не прокатило, не фартануло
Думаю, у них на подходе приложение «Зеленая галочка», или «Бутылочное донышко», или еще что-нибудь
сбол ебол
Лох
Слишком долго было.
Apple такие:
РОКК СБОЛ
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