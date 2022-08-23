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Из App Store пропало приложение СБОЛ — копия «Сбербанк Онлайн» Статьи редакции

Оно пробыло в магазине неделю.

  • На пропажу обратило внимание iXBT. Разработчик СБОЛ и «Инвстр» для iOS — ООО «Открытые ИТ-решения». Первое приложение появилось в App Store 16 августа, второе — в июне, это копия «СберИнвестора». В «Сбере» говорили, что рекомендуют своим клиентам устанавливать СБОЛ.
  • Также из App Store пропало «Прайм баланс Юником», заметил «Код Дурова». Это копия приложения ВТБ, которую представили в мае 2022 года. Предыдущая копия «ВТБ Онлайн» также пропала из App Store.
  • В апреле 2022 года «Сбер» попал под блокирующие санкции США. После этого App Store удалил мобильное приложение «Сбера», а также «СберБизнес», «СберИнвестор X» и другие.
  • ВТБ находится под блокирующими санкциями с февраля 2022 года.

#новости #сбер #сервисы

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42 комментария
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 Владимир Климов

А на что они надеялись?

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Бесплатный фонарь

Что прокатит

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Владимир Климов

ну их и прокатили в итоге на хуе

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Служащий паркур

Кто о чём, а Климов опять про хуи

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Владимир Климов

покажи жопу

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Служащий паркур

Наслаждайся

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Владимир Климов

вижу сердечко, спасибо

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Andrew Muralov

А сердечко в жопе.

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мЕдь

Что не удалят.

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Женатый цветок

Как я надеюсь, что не удалят TJ

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Павел Каташев

О, дарова, вернулся

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Антон Королев
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Окончательный Паша

СБОЛТ

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Enoxix

А какие отзывы были у них, столько контента можно было сделать

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Больной дебаркадер
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Александр Чекета

В итоге его прокатали на том самом месте

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Комсомольский кавалер

Похоже скоро на сайте акки без синих галок будут в дефиците.

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Stanislav Iushkevich

Теперь мажорнее без галки, а не с ней.
Буду мажором

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Рекламный бас

Что эти галки делают?

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Комсомольский кавалер

Это раньше что то значило, как в Кин-дза-дза- Цветовая дифференциация штанов

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Владимир Климов

натуралы без галок

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Звездный колос

да

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Служащий паркур
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Звездный колос

Это мой выбор, что поделать )

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Павел Каташев

А мне можно? KappaPride

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Владимир Климов

@Сторож

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Духовный кавалер

ДА

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Комсомольский кавалер

@Сторож тут проблемы, олд без галки сидит, исправьте ситуацию

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Служащий паркур
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Виртуальный украинец

как говорится: Если все уникальны — то никто не уникален

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Vlad Slinkin
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Владимир

Весёлые истории в журнале «Сбералаш» ;)

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Истинный окулист

Писал жалобу на приложение, сделал маленький вклад, горжусь собой

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Stan Majors
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мЕдь
СберИнвестор X

уй вам, а не инвестиции

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Имбирный пряник

Не прокатило, не фартануло

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Женатый цветок

Думаю, у них на подходе приложение «Зеленая галочка», или «Бутылочное донышко», или еще что-нибудь

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Just Whatever

сбол ебол

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Духовный кавалер

Лох

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Клаус Шульце

Слишком долго было.

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Заебавшийся опоссум

Apple такие:

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Довольный теркин30см

РОКК СБОЛ

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