Слуцкий на похоронах Дарьи Дугиной сказал «Одна страна, один президент, одна победа». Это сравнили с нацистским лозунгом Статьи редакции
Сергей Миронов объяснил фразу тем, что Слуцкий «глубоко верующий человек».
23 августа в московском телецентре «Останкино» состоялась церемония прощания с Дарьей Дугиной, дочерью философа Александра Дугина, погибшей после взрыва автомобиля в Подмосковье 20 августа. На траурной церемонии выступил ее отец, лидеры фракций Госдумы, представитель президента РФ, общественные деятели, включая депутата Леонида Слуцкого.
В соцсетях обратили внимание, что фраза «Одна страна, один президент, одна победа» напоминает лозунг нацистской Германии «Один народ, один рейх, один фюрер».
Журналист Андрей Захаров спросил у главы «Справедливой России» Сергея Миронова, не напоминает ли цитата Слуцкого нацистский лозунг. Тот ответил, что «похожая фраза встречается в Библии».
Видать верующий в гитлера
а с верующего какой спрос, он же верующий
Одна страна. Один президент. Одна извилина
Интересная библия у него
Библия моей борьбы
Adolf Hitler - Mein Kampf
Один Китай
Ein Land. Ein President. Ein Sieg!
— Leonid Sluzki, ein Nazi
ладно вам, слуцкий может репортерок трахать и ему за это ничего не будет
хотя постойте...
Это что за фашистская повязка?
все норм, это традиционная траурная повязка
Сравнения не уместны, Гитлер был фашистом, а Путин - АНТИ фашист, к тому же православный.
Читаю эту новость здесь и понимаю, что было бы странно, если бы TJ продолжил существовать. Вот вам коуб с адекватных похорон
https://coub.com/view/18cotq
Ну, а в чём новость собственно? /s
он еще косноязычен запутался в своих словесных оборотах.
уже опубликовали фотку её в гробе, выглядит как живая, это так поработали в морге? ведь обычно после того как сгорает кто-то в машине там почти ничего не остаеться
Бьіло, да. Тут писали, ее взрьівом из машиньі на дорогу вьівалило, может поетому не обуглилась.
А так да, лежит как живая, кєк
ДЕМОКРАТИЯ
Глубоко верующие люди разве лапают своих коллег? Oh wait
Один нацист оправдывает другого.
И победа будет за Украиной.(ул)
Кто бы сомневался..Хотели Батю но что то пошло не так
Боброедка и тот хуй с яндекса кто был там я думаю напряглись уже