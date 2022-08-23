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Новости

Слуцкий на похоронах Дарьи Дугиной сказал «Одна страна, один президент, одна победа». Это сравнили с нацистским лозунгом Статьи редакции

Сергей Миронов объяснил фразу тем, что Слуцкий «глубоко верующий человек».

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23 августа в московском телецентре «Останкино» состоялась церемония прощания с Дарьей Дугиной, дочерью философа Александра Дугина, погибшей после взрыва автомобиля в Подмосковье 20 августа. На траурной церемонии выступил ее отец, лидеры фракций Госдумы, представитель президента РФ, общественные деятели, включая депутата Леонида Слуцкого.

Я был лично знаком с Дашей Дугиной. Она была отважным журналистом, благодаря которому огромное количество людей узнавали правду о преступлениях украинского режима. Её убили за её откровенность! Сейчас её именем будут называть детей, улицы, знаковые места. Но это не вернет её нам. Поэтому мы должны сделать всё, чтобы виновные понесли самое строгое наказание.

Мы имеем право на различные позиции, но в главном мы должны быть едины как никогда ранее в нашей общей новейшей истории. Одна страна! Один президент! И одна победа! В итоге которой именем нашей светлой, прекрасной, невероятно умной Даши будет безусловно названа улица и площадь не только там, но в первую очередь там — в освобожденном от нацизма Киеве.

Леонид Слуцкий, депутат

В соцсетях обратили внимание, что фраза «Одна страна, один президент, одна победа» напоминает лозунг нацистской Германии «Один народ, один рейх, один фюрер».

Здесь Шепелин @ilya_shepelin

Депутат Слуцкий на похоронах Дугиной:

— Вне зависимости от партий, подход может быть только один.

Одна страна!

Один президент!

Одна победа!

Ничего не напоминает?

Черных и его коростели

Леонид Слуцкий на похоронах Дарьи Дугиной: «Вне зависимости от партий, подход может быть только один.

Одна страна.

Один президент.

Одна победа!»

(что-то мне это напоминает...)

Вал Мишель @VALMICHEL7
«Одна страна, один президент, одна победа»
Л. Слуцкий
Дядюшка Шу @Shulz
Одна страна.
Один президент.
Одна победа.
Один Нюрнберг.
Andrey Zakharov @skazal_on

Депутат Госдумы Слуцкий заявил на похоронах Дугиной: "Одна страна. Один президент. Одна победа!" (запись выложил у себя в канале корреспондент "Ъ" Саша Черных).

"Денацификация", говорили они.

Журналист Андрей Захаров спросил у главы «Справедливой России» Сергея Миронова, не напоминает ли цитата Слуцкого нацистский лозунг. Тот ответил, что «похожая фраза встречается в Библии».

Andrey Zakharov @skazal_on

@mironov_ru Сергей Михайлович, вы были на прощании с Дугиной. Ваш коллега по Госдуме Слуцкий сказал: "Одна страна. Один президент. Одна победа". Как вы относитесь к этой фразе? Согласны с ней?

Сергей Миронов @mironov_ru

@skazal_on Приветствую, Андрей. А что с этой фразой не так? Не понимаю вопроса.

Andrey Zakharov @skazal_on

@mironov_ru Вам она не напоминает этот лозунг?

Сергей Миронов @mironov_ru

@skazal_on Нет. Не напоминает. Слуцкий – глубоко верующий человек. Похожая фраза встречается в Библии. А каждый видит то, что хочет видеть. Уверен, что он никоим образом не подразумевал нацистский лозунг. Да и лозунг этот не такой уж известный, поэтому и я сразу вопроса не понял!

#новости #дугина #соцсети

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23 комментария
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 Jerod alp

Видать верующий в гитлера

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Андрей Васильев

а с верующего какой спрос, он же верующий

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Кривой спрей

Одна страна. Один президент. Одна извилина

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Центр принятия решений

Интересная библия у него

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Jerod alp

Библия моей борьбы

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mediator

Adolf Hitler - Mein Kampf

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Абстрактный Орзэмэс

Один Китай

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Женатый цветок

Ein Land. Ein President. Ein Sieg!
— Leonid Sluzki, ein Nazi

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Одинаковый франт

ладно вам, слуцкий может репортерок трахать и ему за это ничего не будет
хотя постойте...

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Фашиствующая либерда

Это что за фашистская повязка?

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cringe.crange.crunge

все норм, это традиционная траурная повязка

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UFO Driver

Сравнения не уместны, Гитлер был фашистом, а Путин - АНТИ фашист, к тому же православный.

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Андрей Лагутин

Читаю эту новость здесь и понимаю, что было бы странно, если бы TJ продолжил существовать. Вот вам коуб с адекватных похорон
https://coub.com/view/18cotq

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Клуб фанатов Skrillex

Ну, а в чём новость собственно? /s

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alekksandr cherr

он еще косноязычен запутался в своих словесных оборотах.

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Veritaswow

уже опубликовали фотку её в гробе, выглядит как живая, это так поработали в морге? ведь обычно после того как сгорает кто-то в машине там почти ничего не остаеться

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Iван Мазепа

Бьіло, да. Тут писали, ее взрьівом из машиньі на дорогу вьівалило, может поетому не обуглилась.

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Iван Мазепа

А так да, лежит как живая, кєк

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Exorcist

ДЕМОКРАТИЯ

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Локальный химик

Глубоко верующие люди разве лапают своих коллег? Oh wait

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Sergey Nahodka

Один нацист оправдывает другого.
И победа будет за Украиной.(ул)

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Andrew T

Кто бы сомневался..Хотели Батю но что то пошло не так

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Andrew T

Боброедка и тот хуй с яндекса кто был там я думаю напряглись уже

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