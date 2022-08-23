Я был лично знаком с Дашей Дугиной. Она была отважным журналистом, благодаря которому огромное количество людей узнавали правду о преступлениях украинского режима. Её убили за её откровенность! Сейчас её именем будут называть детей, улицы, знаковые места. Но это не вернет её нам. Поэтому мы должны сделать всё, чтобы виновные понесли самое строгое наказание.

Мы имеем право на различные позиции, но в главном мы должны быть едины как никогда ранее в нашей общей новейшей истории. Одна страна! Один президент! И одна победа! В итоге которой именем нашей светлой, прекрасной, невероятно умной Даши будет безусловно названа улица и площадь не только там, но в первую очередь там — в освобожденном от нацизма Киеве.