В Китае наказали авторов школьного учебника десятилетней давности за «уродливые иллюстрации, вредящие имиджу страны» Статьи редакции
Министерство образования Китая одобрило учебник ещё в 2012 году, но после резонанса в сети авторов обвинили в западной пропаганде и неоднозначных рисунках детей.
Министерство образования Китая привлекло к ответственности 27 человек, ответственных за создание, редактуру и одобрение учебника по математике для начальных классов, рекомендованного для государственных школ ещё десять лет назад. Хотя впервые учебник опубликовали ещё в 2013 году, этой весной на него обратили внимание в соцсетях, после чего власти пообещали провести расследование — оно заняло три месяца.
В мае учитель начальной школы выложил фотографии из учебника, которые быстро стали вирусными. Многие родители и обычные пользователи начали жаловаться на странные, некачественные и просто неподходящие для книги изображения. Некоторые посчитали сам дизайн персонажей оскорбительным для читателей из-за странной анатомии лиц персонажей — с большими лбами и маленькими широко посаженными глазами.
Некоторые картинки вызвали дополнительные вопросы. Например, на одной из иллюстраций художники изобразили девочку с задранной юбкой, на другой — с высунутым языком. Сразу несколько героев-мальчиков нарисовали с «выпуклостями на штанах в области паха», а на других картинках они хватали девочек за грудь и юбки. Также на одной фотографии нашли ребёнка с чем-то похожим на татуировку на ноге.
Часть пользователей также посчитала, что наличие спорных иллюстраций в детском учебнике — намеренная дискредитация политики и культуры Китая, организованная западными агентами в сфере образования страны. На некоторых картинках, например, замечали неверно нарисованный китайский флаг, а на других часто встречались изображения американской символики, вроде одежды в цветах звёздно-полосатого флага.
Министерство образования отреагировало на резонанс в крупнейших соцсетях страны и запустило проверку, а в августе опубликовало три основных вывода по результатам расследования. Во-первых, картинки назвали «уродливыми, не соответствующими вкусам аудитории и имиджу китайской молодёжи». Во-вторых, некоторые иллюстрации содержат ошибки и противоречат стандартам министерства. В-третьих, часть изображений, вызвавших особенное внимание пользователей соцсетей, назвали «неоднозначными».
К ответственности так или иначе привлекли 27 человек — не только авторов и дизайнеров издательства, но и сотрудников министерства, одобривших книгу как официальный учебник для китайских школ. Реальных дел не заводили — в основном делали выговоры, увольняли с должности, лишали права работать в сфере образования или членства в партии. Некоторые критики посчитали, что подобные меры недостаточны и связаны с тем, что расследование проводили внутри министерства.
Кроме того, в качестве замены нынешним спорным иллюстрациям показали альтернативные варианты. Хотя в сети их не назвали идеальными, многие писали, что это «намного лучше, чем было» и «по крайней мере не вызывает дискомфорта» от просмотра.
Берите на аву
В Гонг-Конге
Выпуклость у мальчика эталонная, конечно
Компартия вредит имиджу страны, а не эти рисунки
Ого, как сталинизмом повеяло!
При Сталене хотя бы за трусы в иллюстрациях не люстрировали.
то есть в жизни у особей мужского пола выпуклостей в области паха нет
Ахах, китай держит планку.
Норм, отделались выговором. А вот поместили бы в учебник картинку с Винни-Пухом - расстрел с конфискацией.
Что за набег ботов на мёртвый ресурс? Лахта квоту перед закрытием отрабатывает?
Подтверждаю. Вот из моего учебника
Печально всё это
Почему ты это делаешь?
Михаил, в чём заключается ваш вопрос?
Почему ты это делаешь?
Михаил, в чём заключается ваш вопрос?
Красивая, но я люблю другую
Красивая, но я люблю другую
Красивая, но я люблю другую
Печально всё это
Я бы тебя понял
Я люблю тебя
Вот и ушла от меня жена
Привет, у тебя новые духи?
Почему ты это делаешь?
Михаил, в чём заключается ваш вопрос?
Привет, у тебя новые духи?
Михаил, в чём заключается ваш вопрос?
Красивая, но я люблю другую
Я бы тебя понял
Почему ты это делаешь?
Я бы тебя понял
Привет, у тебя новые духи?
Я бы тебя понял
Печально всё это
Я бы тебя понял
Я видел её, но не стал здороваться
Измазать спину ради шутки?
Я так и не понял смысл всей жизни
Красивая, но я люблю другую
Я бы хотел заняться любовью с ней
Измазать спину ради шутки?
Я бы тебя понял
Михаил, в чём заключается ваш вопрос?
Бежим! Они идут за нами
Я люблю тебя
Я бы хотел заняться любовью с ней
Ха-ха, и почему я не удивлён
Я бы тебя понял
Я бы хотел заняться любовью с ней
Я так и не понял смысл всей жизни
Привет, у тебя новые духи?
Почему ты это делаешь?
Я бы тебя понял
Измазать спину ради шутки?
Бежим! Они идут за нами
Михаил, в чём заключается ваш вопрос?
Я люблю тебя
Здравствуй, мы знакомы?
Привет, у тебя новые духи?
Привет, у тебя новые духи?
Привет, у тебя новые духи?
Был и у меня такой кот
Привет, у тебя новые духи?
Бежим! Они идут за нами
Красивая, но я люблю другую
Почему ты это делаешь?
Бежим! Они идут за нами
Михаил, в чём заключается ваш вопрос?
Печально всё это
Я бы хотел заняться любовью с ней
Привет, у тебя новые духи?
Я видел её, но не стал здороваться
Измазать спину ради шутки?
Ха-ха, и почему я не удивлён
Привет, у тебя новые духи?
Был и у меня такой кот
Я бы хотел заняться любовью с ней
Измазать спину ради шутки?
Здравствуй, мы знакомы?
Я бы хотел заняться любовью с ней
Почему ты это делаешь?
Блин, ну эти рисунки реально выглядят как треш. Ребенок со стояком - вообще жесть
"я художник, я так вижу"
Я видел её, но не стал здороваться
Бежим! Они идут за нами
Печально всё это
Я бы тебя понял
Я видел её, но не стал здороваться
Я бы тебя понял
Я видел её, но не стал здороваться
Привет, у тебя новые духи?
Вот и ушла от меня жена
Я видел её, но не стал здороваться
Бежим! Они идут за нами
Бежим! Они идут за нами
Почему ты это делаешь?
Я так и не понял смысл всей жизни
Я люблю тебя
Я видел её, но не стал здороваться