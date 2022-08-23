Министерство образования Китая одобрило учебник ещё в 2012 году, но после резонанса в сети авторов обвинили в западной пропаганде и неоднозначных рисунках детей.

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Министерство образования Китая привлекло к ответственности 27 человек, ответственных за создание, редактуру и одобрение учебника по математике для начальных классов, рекомендованного для государственных школ ещё десять лет назад. Хотя впервые учебник опубликовали ещё в 2013 году, этой весной на него обратили внимание в соцсетях, после чего власти пообещали провести расследование — оно заняло три месяца.

В мае учитель начальной школы выложил фотографии из учебника, которые быстро стали вирусными. Многие родители и обычные пользователи начали жаловаться на странные, некачественные и просто неподходящие для книги изображения. Некоторые посчитали сам дизайн персонажей оскорбительным для читателей из-за странной анатомии лиц персонажей — с большими лбами и маленькими широко посаженными глазами.

Некоторые картинки вызвали дополнительные вопросы. Например, на одной из иллюстраций художники изобразили девочку с задранной юбкой, на другой — с высунутым языком. Сразу несколько героев-мальчиков нарисовали с «выпуклостями на штанах в области паха», а на других картинках они хватали девочек за грудь и юбки. Также на одной фотографии нашли ребёнка с чем-то похожим на татуировку на ноге.

Часть пользователей также посчитала, что наличие спорных иллюстраций в детском учебнике — намеренная дискредитация политики и культуры Китая, организованная западными агентами в сфере образования страны. На некоторых картинках, например, замечали неверно нарисованный китайский флаг, а на других часто встречались изображения американской символики, вроде одежды в цветах звёздно-полосатого флага.

Министерство образования отреагировало на резонанс в крупнейших соцсетях страны и запустило проверку, а в августе опубликовало три основных вывода по результатам расследования. Во-первых, картинки назвали «уродливыми, не соответствующими вкусам аудитории и имиджу китайской молодёжи». Во-вторых, некоторые иллюстрации содержат ошибки и противоречат стандартам министерства. В-третьих, часть изображений, вызвавших особенное внимание пользователей соцсетей, назвали «неоднозначными».

К ответственности так или иначе привлекли 27 человек — не только авторов и дизайнеров издательства, но и сотрудников министерства, одобривших книгу как официальный учебник для китайских школ. Реальных дел не заводили — в основном делали выговоры, увольняли с должности, лишали права работать в сфере образования или членства в партии. Некоторые критики посчитали, что подобные меры недостаточны и связаны с тем, что расследование проводили внутри министерства.

Кроме того, в качестве замены нынешним спорным иллюстрациям показали альтернативные варианты. Хотя в сети их не назвали идеальными, многие писали, что это «намного лучше, чем было» и «по крайней мере не вызывает дискомфорта» от просмотра.