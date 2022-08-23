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Новости

В Китае наказали авторов школьного учебника десятилетней давности за «уродливые иллюстрации, вредящие имиджу страны» Статьи редакции

Министерство образования Китая одобрило учебник ещё в 2012 году, но после резонанса в сети авторов обвинили в западной пропаганде и неоднозначных рисунках детей.

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Министерство образования Китая привлекло к ответственности 27 человек, ответственных за создание, редактуру и одобрение учебника по математике для начальных классов, рекомендованного для государственных школ ещё десять лет назад. Хотя впервые учебник опубликовали ещё в 2013 году, этой весной на него обратили внимание в соцсетях, после чего власти пообещали провести расследование — оно заняло три месяца.

В мае учитель начальной школы выложил фотографии из учебника, которые быстро стали вирусными. Многие родители и обычные пользователи начали жаловаться на странные, некачественные и просто неподходящие для книги изображения. Некоторые посчитали сам дизайн персонажей оскорбительным для читателей из-за странной анатомии лиц персонажей — с большими лбами и маленькими широко посаженными глазами.

Некоторые картинки вызвали дополнительные вопросы. Например, на одной из иллюстраций художники изобразили девочку с задранной юбкой, на другой — с высунутым языком. Сразу несколько героев-мальчиков нарисовали с «выпуклостями на штанах в области паха», а на других картинках они хватали девочек за грудь и юбки. Также на одной фотографии нашли ребёнка с чем-то похожим на татуировку на ноге.

Часть пользователей также посчитала, что наличие спорных иллюстраций в детском учебнике — намеренная дискредитация политики и культуры Китая, организованная западными агентами в сфере образования страны. На некоторых картинках, например, замечали неверно нарисованный китайский флаг, а на других часто встречались изображения американской символики, вроде одежды в цветах звёздно-полосатого флага.

Министерство образования отреагировало на резонанс в крупнейших соцсетях страны и запустило проверку, а в августе опубликовало три основных вывода по результатам расследования. Во-первых, картинки назвали «уродливыми, не соответствующими вкусам аудитории и имиджу китайской молодёжи». Во-вторых, некоторые иллюстрации содержат ошибки и противоречат стандартам министерства. В-третьих, часть изображений, вызвавших особенное внимание пользователей соцсетей, назвали «неоднозначными».

К ответственности так или иначе привлекли 27 человек — не только авторов и дизайнеров издательства, но и сотрудников министерства, одобривших книгу как официальный учебник для китайских школ. Реальных дел не заводили — в основном делали выговоры, увольняли с должности, лишали права работать в сфере образования или членства в партии. Некоторые критики посчитали, что подобные меры недостаточны и связаны с тем, что расследование проводили внутри министерства.

Кроме того, в качестве замены нынешним спорным иллюстрациям показали альтернативные варианты. Хотя в сети их не назвали идеальными, многие писали, что это «намного лучше, чем было» и «по крайней мере не вызывает дискомфорта» от просмотра.

#китай #цензура #образование #новости

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164 комментария
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 God Damn

Берите на аву

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Женатый цветок

В Гонг-Конге

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9 комментариев
Игорь с 10 сентября Безхерник

Выпуклость у мальчика эталонная, конечно

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XXL

Компартия вредит имиджу страны, а не эти рисунки

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Женатый цветок

Ого, как сталинизмом повеяло!

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Некачественный русский, 2 из 5

При Сталене хотя бы за трусы в иллюстрациях не люстрировали.

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2 комментария
БЕ3HOГNM
выпуклостями на штанах в области паха

то есть в жизни у особей мужского пола выпуклостей в области паха нет

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Duard Kuban

Ахах, китай держит планку.

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Egor Antoniuk

Норм, отделались выговором. А вот поместили бы в учебник картинку с Винни-Пухом - расстрел с конфискацией.

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f1print

Что за набег ботов на мёртвый ресурс? Лахта квоту перед закрытием отрабатывает?

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Depeche Mode

Подтверждаю. Вот из моего учебника

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CBoI

Печально всё это

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F7qxdI

Почему ты это делаешь?

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UuckF

Михаил, в чём заключается ваш вопрос?

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UuckF

Почему ты это делаешь?

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T2K2O

Михаил, в чём заключается ваш вопрос?

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UuckF

Красивая, но я люблю другую

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DdJx

Красивая, но я люблю другую

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CBoI

Красивая, но я люблю другую

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UuckF

Печально всё это

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DdJx

Я бы тебя понял

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F7qxdI

Я люблю тебя

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T2K2O

Вот и ушла от меня жена

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CBoI

Привет, у тебя новые духи?

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UuckF

Почему ты это делаешь?

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DdJx

Михаил, в чём заключается ваш вопрос?

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F7qxdI

Привет, у тебя новые духи?

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CBoI

Михаил, в чём заключается ваш вопрос?

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T2K2O

Красивая, но я люблю другую

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DdJx

Я бы тебя понял

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UuckF

Почему ты это делаешь?

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F7qxdI

Я бы тебя понял

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CBoI

Привет, у тебя новые духи?

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T2K2O

Я бы тебя понял

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DdJx

Печально всё это

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UuckF

Я бы тебя понял

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CBoI

Я видел её, но не стал здороваться

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F7qxdI

Измазать спину ради шутки?

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T2K2O

Я так и не понял смысл всей жизни

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DdJx

Красивая, но я люблю другую

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2oD4jt

Я бы хотел заняться любовью с ней

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X0H3aG

Измазать спину ради шутки?

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qBd1Ul

Я бы тебя понял

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JTGE

Михаил, в чём заключается ваш вопрос?

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aqvE58

Бежим! Они идут за нами

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2oD4jt

Я люблю тебя

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X0H3aG

Я бы хотел заняться любовью с ней

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qBd1Ul

Ха-ха, и почему я не удивлён

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JTGE

Я бы тебя понял

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aqvE58

Я бы хотел заняться любовью с ней

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2oD4jt

Я так и не понял смысл всей жизни

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X0H3aG

Привет, у тебя новые духи?

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qBd1Ul

Почему ты это делаешь?

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JTGE

Я бы тебя понял

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aqvE58

Измазать спину ради шутки?

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2oD4jt

Бежим! Они идут за нами

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X0H3aG

Михаил, в чём заключается ваш вопрос?

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qBd1Ul

Я люблю тебя

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JTGE

Здравствуй, мы знакомы?

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aqvE58

Привет, у тебя новые духи?

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2oD4jt

Привет, у тебя новые духи?

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X0H3aG

Привет, у тебя новые духи?

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qBd1Ul

Был и у меня такой кот

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JTGE

Привет, у тебя новые духи?

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aqvE58

Бежим! Они идут за нами

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X0H3aG

Красивая, но я люблю другую

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2oD4jt

Почему ты это делаешь?

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JTGE

Бежим! Они идут за нами

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qBd1Ul

Михаил, в чём заключается ваш вопрос?

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aqvE58

Печально всё это

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X0H3aG

Я бы хотел заняться любовью с ней

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2oD4jt

Привет, у тебя новые духи?

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qBd1Ul

Я видел её, но не стал здороваться

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JTGE

Измазать спину ради шутки?

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aqvE58

Ха-ха, и почему я не удивлён

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X0H3aG

Привет, у тебя новые духи?

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2oD4jt

Был и у меня такой кот

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qBd1Ul

Я бы хотел заняться любовью с ней

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aqvE58

Измазать спину ради шутки?

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JTGE

Здравствуй, мы знакомы?

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X0H3aG

Я бы хотел заняться любовью с ней

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2oD4jt

Почему ты это делаешь?

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БАЙРОН

Блин, ну эти рисунки реально выглядят как треш. Ребенок со стояком - вообще жесть

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Приплеташка Новорежский

"я художник, я так вижу"

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CBoI

Я видел её, но не стал здороваться

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F7qxdI

Бежим! Они идут за нами

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UuckF

Печально всё это

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T2K2O

Я бы тебя понял

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DdJx

Я видел её, но не стал здороваться

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T2K2O

Я бы тебя понял

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DdJx

Я видел её, но не стал здороваться

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CBoI

Привет, у тебя новые духи?

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F7qxdI

Вот и ушла от меня жена

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T2K2O

Я видел её, но не стал здороваться

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DdJx

Бежим! Они идут за нами

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CBoI

Бежим! Они идут за нами

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T2K2O

Почему ты это делаешь?

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F7qxdI

Я так и не понял смысл всей жизни

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DdJx

Я люблю тебя

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UuckF

Я видел её, но не стал здороваться

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