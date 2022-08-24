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Новости
Вам какого ляха надо

В Екатеринбурге задержали Евгения Ройзмана по делу о «дискредитации» российской армии Статьи редакции

В квартире, музее и фонде экс-мэра провели обыск.

7020 просмотров
Видео Mash

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан по уголовному делу о дискредитации в отношении российской армии, сообщают СМИ. Телеграм-канал Mash опубликовал видео, в котором силовики поднимаются к квартире политика, и сообщают ему о возбуждении дела и проведении обыска.

Вскоре в сети появился ещё один ролик, в котором Ройзман выглянул из окна квартиры и крикнул репортёрам: «280-я статья, часть третья. Дело в Москве». Таким образом он подтвердил, что на него завели дело по статье 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС).

Завести уголовное дело по статье можно только в том случае, если человек в течение года уже привлекался к административной ответственности. За весну Ройзмана оштрафовали трижды: за твит, пост в телеграме и высказывание в видео. Теперь политику может грозить до пяти лет лишения свободы. ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждает, что на этот раз поводом стало видео на ютуб-канале экс-мэра.

Обновлено в 10:10: Ройзман уточнил, что против возбудили дело по первой части статьи 280.3 УК РФ — по ней предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

Адвокаты Ройзмана пожаловались, что их не пускают в квартиру в процессе обыска — в связи с этим защита планирует опротестовать следственные действия. Помощница политика также рассказала, что помимо его квартиры с обысками пришли в открытый им музей Невьянской иконы и офис «Фонда Евгения Ройзмана».

#новости #задержания #ройзман

Материал дополнен редакцией
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159 комментариев
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 Дмитрий Шубкин

Такая толпа вооруженных мужиков, а первой все равно идёт девушка у которой из защиты только маска 🤡

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lockedtrip

по сути она мразь конченая

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4 комментария
zheka100pudov

Так он хика, целый день в твитере сидит. Таких 3D девушками и обезвреживают.

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1 комментарий
Alexander

кавалеры ж. даму вперед

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Стройный франт

силовики просто силовики, а сажать именно она и будет.

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Гражданский томагавк_два

Если её завалят, они отомстят.

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Марк Захаров

Ебаные преебаные мрази, суки

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Charlse Bronson

вот так спишь, а эти уебки к тебе в 4 часа табуном бегут дверь вскрывать(

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Никого не спас

А другие в 6 утра ракеты пускают

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1 комментарий
Вам какого ляха надо
Автор

Заметил что после выхода видосов на ютубе (всякие там интервью) - политиков обязательно берут за "фаберже"

сначала Яшин
Теперь вот Ройзман

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Даулет Тургалиев

Нет, просто журналисты чувствуют, что у этого человека не так много времени

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2 комментария
Evil Pechenka

Странное совпадение... может потому, что в Россиюшке фашизм? Да нет, не может быть.

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Y tu mama tambien

Если Екатеринбург это схавает молча, то у меня для нас всех плохие новости.

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Виталий Лановой

Молча нет, но Ройзмана быстрее увезут в Москву. Город уже гудит, а вполне официальные издания ведут прямую трансляцию https://www.e1.ru/

Новости Екатеринбурга - главные новости сегодня…
Последние свежие новости Екатеринбурга и Свердловской области за сегодня - онлайн на сайте e1.ru
www.e1.ru
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7 комментариев

Комментарий удален модератором

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2 комментария
Slon19

Все предыдущие разы значит вас не убедили? Нужна ещё одна проверка...

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Действительный Орзэмэс

что значит если

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Evil Pechenka

Никто никогда ничего не хавал молча, это миф. Всегда все протестуют, всегда все получают пизды и проигрывают, это реальность.

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Женя К

Он знал что это дело времени. Не знаю почему не уехал.

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Аня

Он не раз говорил почему, потому что не хочет, это его страна и он не хочет уезжать.

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4 комментария
Sergei Timofeyev

Был. Увы

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Большой дырявый

Как же они его боятся

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Аня

Не только его, очень многих.
Поэтому в стране адовая цензура, попытка насадить эту невнятную z которая нахер никому не уперлась.

80% поддержка презика и спецоперации. Ага. Подержите мои тапочки.

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1 комментарий

Комментарий удален модератором

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Ильдус Шакиров

Как часто к тебе силовики домой приходят?

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11 комментариев
Klshk

Твой батя, когда тебя рожали?

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Harpy

Сообщение удалено

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1 комментарий
Никого не спас

Ебать так эпично залетали, а в дверях стоят сиськи мнут и смотрят

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Удивленный завод

Ну так то они перед бабкой залетали , она им мозг поди выносила мол маску сними болеешь что ли

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Judi Rodi

Писать ту хуйню, что он писал и оставаться в стране, надо быть ультра конченым.

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Большой дырявый

Хуйню ты сейчас написал

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2 комментария
Вам какого ляха надо
Автор

Инфа обновляется

там шухер по всем лежкам Ройзмана (зря он в интервью на ютубе цены икон называл)

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Harpy

Православные сотонисты сейчас набегут карманы святым духом набивать.

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Harpy

Дайте мне джавелин!

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SergeB

Приезжай в Украину, дадим.

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1 комментарий
Григорий Охтин против ху...

Это было ожидаемо, это было предсказуемо. Но почему он не свалил?

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Виталий Лановой

Он чувствовал себя нужным тут. На нем был музей, хоспис. Деньги собирал на лечение, помогал с жильем.

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5 комментариев
Аня

Потому что.

Если слушать человека, что он говорит, и ответы сразу найдутся.

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1 комментарий
Игорь Дмитриев

Посмотрите Гордееву.

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New

https://youtu.be/zeLuwmagx6I
Таймкод - 1:16:30

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СвободуПопугаям

Всегда удивляло, как отправляют толпу спецназа брать одного человека, который в общем-то и не скрывается вовсе.

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Андрон

Это игра на психику обычных граждан - запугивание.

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Святая Бавовна

Ебать ну и клоуны, приехали словно какого-нибудь особо опасного человека задерживать. oh wait, в рашке же правда и есть самое злостное преступление.

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Евгений Глебов (Катышев)

В Украине, конечно же, всё иначе.

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2 комментария
Max Kolosov

Теперь в России все поровну: половина людей инагенты, половина сидит.
Ну и видимо профсоюз Навального пополнится ещё на одного человека.

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k. schatz
половина людей инагенты, половина сидит.

а оставшиеся 98% - наглухо отмороженная вата

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Александр Багно

Все идет в п*****. Закрытие всех СМИ, посадка всех независимых политиков, активистов. Теперь и за сайты взялись, например ТЖ.
Если еще пол года назад был полный пиздец, то сейчас это кажется полной изоляцией, без малейшей возможности выбраться. Единым выходом кажется только жечь

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Андрон

Это еще цветочки, вот новость: В Чечне убит Салман Тепсуркаев — модератор телеграм-канала 1ADAT, критиковавший Кадырова.
"Салмана связали, вставили в рот гранату и на расстоянии подорвали его"
https://tjournal.ru/u/480345-bayar-sedenzhavay/723113-v-chechne-ubit-salman-tepsurkaev-moderator-telegram-kanala-1adat-kritikovavshiy-kadyrova

В Чечне убит Салман Тепсуркаев — модератор…
Модератор оппозиционного телеграм-канала 1ADAT Салман Тепсуркаев, который критиковал главу Чечни…
tjournal.ru
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Oleg Sapronov

Аэропорты ещё работают. Бегите, глупцы!

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1 комментарий
Денис Бывальцев

настало время настоящего русского бунта

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Ильдус Шакиров

Вот так душат свободу слова

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Sergei Timofeyev

Давно придушили.

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HotHod

«Ну че, суки, кто первый?»

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Комментарий удален модератором

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Such Affairs

Мы маленькие люди. Что мы можем сделать? Вы видели, они с оружием и в страшных масках, это же СИЛОВИКИ, они сильные. Придется терпеть.

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2 комментария
Мохнатый шмель

Ебать клоуны. Подумал Евгений.

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Petr Friendship

Знаете как шакалы на ЯПе рады. Как будто сажают того, кто им пенсии отобрал, все блага цивилизации, и вообще главный источник их бед.
Не. Эту страну не спасти. Никакой прекрасной "этой территории" будущего - не будет. Не из кого.

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Заебавшийся опоссум

Да это понятно. ЯП - это ебаный лепрозорий, рассадник жертв инцеста

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Alexander

блять(

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Nyet Nicho

Блин, вот и за последним уцелевшим пришли

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Виталий Лановой

остался Шлосберг из Пскова это из заметных региональных политиков

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Удивленный завод

Только за дискредитацию административка, видимо фейки вменяют

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Вам какого ляха надо
Автор
есть же в конце статьи

Уголовная статья о дискредитации армии вменяется только после аналогичных нарушений по административной статье. Господина Ройзмана ранее трижды штрафовали по административным делам о дискредитации армии.

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1 комментарий
Стройный франт

за дискредитацию у нас в обоих кодексах статья, собственно ниже рассказали как это работает.

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Such Affairs

Пидарасы в масочках, ссущие ебальце показать, в камуфляже блядь.. от кого закамуфлировались в городской среде? это, типа, в зелёном камуфле их не заметят, подумают показалось?

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Thakar

ТЖ закрывается. Ройзмана закрыли. Вот и всё. Больше свободного в России ничего не осталось

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Предметный будильник

Допизделся хуй на скрипке

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Как Жэ'Так

Что у тебя приключилось? Рассказывай. Может слова поддержки какие найдём.

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Денис Бывальцев

Задерживают его из Москвы, в самом Екб бы не стали этого делать. Так что если за него народ выйдет, могут крысы съехать и выпустить

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Андрон

Да, но народ не выйдет 100%. Почему? Да потому что, когда его убирали с поста мэра, тоже никто не вышел.

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Sir

Так занимался бы благотворительными проектами, которые больше пользы приносят, чем его пиздеж. А теперь ни себе, ни людям.

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Rondо

Он и занимался благотворительными проектами

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1 комментарий
Anton Makh

Как там твои благотворительные проекты?

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Exorcist

не ну как тут не зигануть то

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Денис Бывальцев

Да и вообще, это дело ключевое - Ройзман потому и был последним, что боялись его задерживать. Посмотрим, не зря ли боялись

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wolik

Довольно долго не брали, и Евгений в последнее время писал "спокойные" вещи, если сравнивать твитеры ранее.
Но было на 100% ясно (да и ему думаю тоже) что он сядет.

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Egor Burkov

Прощай, народный герой.
Увидимся в новой России 🤞

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Grey Worm

Пидарасы

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Годовой глобус

Пиздец((

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Александр Пономарёв

Пиздец. Ройзмана закрыли, TJ закрывают.. такими темпами к сентябрю и ко мне "полиция мыслей" придёт по ходу..

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Велизарий Коул
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Вам какого ляха надо
Автор

@Вахтёр @Сторож

Дайте плеаз галочку )) синюю

я тут можно сказать "работаю" )) сутками - заслужил

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Женя К

Облом. Пригребли перед выборами.

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Вам какого ляха надо
Автор

а я думаю что не перед выборами
а кое чем другим

вот 10-11 мы и узнаем - ту самую причину

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7 комментариев
Mikhail Oklefov

Доброе утро

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Тутанхамон

Ну наконец-то. А то я думал, кто весь tj засрал.

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Зинаида Тракторенко

Обосранные бляди.

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XYU

Вот так выглядит бан за спам на ТЖ

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Полукровка

Большой террор начался!

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Андрон

Ждем реакцию Израиля. Или опять язык в жопу засунет.

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Семен Петров

Как же они заебали.

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Центр принятия решений

Что делать будем?

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Коммунист

Удивительно, что его не арестовали ещё в самом начале сво

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ultra ultima

Как там с прекрасной россией будущего пацаны?

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Alex Che

небось на танке приехали?

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Alex Fielding

Допизделся

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Жизненный вентилятор

Ебург, не молчи, пожалуйста...

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Тимурчик

П А З О Р, получается.

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Yggdrasil

Ну, в общем-то всё. Подписывайтесь на Каца

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Вам какого ляха надо
Автор

да пошел он на родину (хотя он уже там)

он не идейный - он за бабки все продаст и жопу и родину

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1 комментарий
Ещё 8 комментариев
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