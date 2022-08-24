В Екатеринбурге задержали Евгения Ройзмана по делу о «дискредитации» российской армии Статьи редакции
В квартире, музее и фонде экс-мэра провели обыск.
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан по уголовному делу о дискредитации в отношении российской армии, сообщают СМИ. Телеграм-канал Mash опубликовал видео, в котором силовики поднимаются к квартире политика, и сообщают ему о возбуждении дела и проведении обыска.
Вскоре в сети появился ещё один ролик, в котором Ройзман выглянул из окна квартиры и крикнул репортёрам: «280-я статья, часть третья. Дело в Москве». Таким образом он подтвердил, что на него завели дело по статье 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС).
Завести уголовное дело по статье можно только в том случае, если человек в течение года уже привлекался к административной ответственности. За весну Ройзмана оштрафовали трижды: за твит, пост в телеграме и высказывание в видео. Теперь политику может грозить до пяти лет лишения свободы. ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждает, что на этот раз поводом стало видео на ютуб-канале экс-мэра.
Обновлено в 10:10: Ройзман уточнил, что против возбудили дело по первой части статьи 280.3 УК РФ — по ней предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.
Адвокаты Ройзмана пожаловались, что их не пускают в квартиру в процессе обыска — в связи с этим защита планирует опротестовать следственные действия. Помощница политика также рассказала, что помимо его квартиры с обысками пришли в открытый им музей Невьянской иконы и офис «Фонда Евгения Ройзмана».
Такая толпа вооруженных мужиков, а первой все равно идёт девушка у которой из защиты только маска 🤡
по сути она мразь конченая
Так он хика, целый день в твитере сидит. Таких 3D девушками и обезвреживают.
кавалеры ж. даму вперед
силовики просто силовики, а сажать именно она и будет.
Если её завалят, они отомстят.
Ебаные преебаные мрази, суки
вот так спишь, а эти уебки к тебе в 4 часа табуном бегут дверь вскрывать(
А другие в 6 утра ракеты пускают
Заметил что после выхода видосов на ютубе (всякие там интервью) - политиков обязательно берут за "фаберже"
сначала Яшин
Теперь вот Ройзман
Нет, просто журналисты чувствуют, что у этого человека не так много времени
Странное совпадение... может потому, что в Россиюшке фашизм? Да нет, не может быть.
Если Екатеринбург это схавает молча, то у меня для нас всех плохие новости.
Молча нет, но Ройзмана быстрее увезут в Москву. Город уже гудит, а вполне официальные издания ведут прямую трансляцию https://www.e1.ru/
Комментарий удален модератором
Все предыдущие разы значит вас не убедили? Нужна ещё одна проверка...
что значит если
Никто никогда ничего не хавал молча, это миф. Всегда все протестуют, всегда все получают пизды и проигрывают, это реальность.
Он знал что это дело времени. Не знаю почему не уехал.
Он не раз говорил почему, потому что не хочет, это его страна и он не хочет уезжать.
Был. Увы
Как же они его боятся
Не только его, очень многих.
Поэтому в стране адовая цензура, попытка насадить эту невнятную z которая нахер никому не уперлась.
80% поддержка презика и спецоперации. Ага. Подержите мои тапочки.
Комментарий удален модератором
Как часто к тебе силовики домой приходят?
Твой батя, когда тебя рожали?
Сообщение удалено
Ебать так эпично залетали, а в дверях стоят сиськи мнут и смотрят
Ну так то они перед бабкой залетали , она им мозг поди выносила мол маску сними болеешь что ли
Писать ту хуйню, что он писал и оставаться в стране, надо быть ультра конченым.
Хуйню ты сейчас написал
Инфа обновляется
там шухер по всем лежкам Ройзмана (зря он в интервью на ютубе цены икон называл)
Православные сотонисты сейчас набегут карманы святым духом набивать.
Дайте мне джавелин!
Приезжай в Украину, дадим.
Это было ожидаемо, это было предсказуемо. Но почему он не свалил?
Он чувствовал себя нужным тут. На нем был музей, хоспис. Деньги собирал на лечение, помогал с жильем.
Потому что.
Если слушать человека, что он говорит, и ответы сразу найдутся.
Посмотрите Гордееву.
https://youtu.be/zeLuwmagx6I
Таймкод - 1:16:30
Всегда удивляло, как отправляют толпу спецназа брать одного человека, который в общем-то и не скрывается вовсе.
Это игра на психику обычных граждан - запугивание.
Ебать ну и клоуны, приехали словно какого-нибудь особо опасного человека задерживать. oh wait, в рашке же правда и есть самое злостное преступление.
В Украине, конечно же, всё иначе.
Теперь в России все поровну: половина людей инагенты, половина сидит.
Ну и видимо профсоюз Навального пополнится ещё на одного человека.
а оставшиеся 98% - наглухо отмороженная вата
Все идет в п*****. Закрытие всех СМИ, посадка всех независимых политиков, активистов. Теперь и за сайты взялись, например ТЖ.
Если еще пол года назад был полный пиздец, то сейчас это кажется полной изоляцией, без малейшей возможности выбраться. Единым выходом кажется только жечь
Это еще цветочки, вот новость: В Чечне убит Салман Тепсуркаев — модератор телеграм-канала 1ADAT, критиковавший Кадырова.
"Салмана связали, вставили в рот гранату и на расстоянии подорвали его"
https://tjournal.ru/u/480345-bayar-sedenzhavay/723113-v-chechne-ubit-salman-tepsurkaev-moderator-telegram-kanala-1adat-kritikovavshiy-kadyrova
Аэропорты ещё работают. Бегите, глупцы!
настало время настоящего русского бунта
Вот так душат свободу слова
Давно придушили.
«Ну че, суки, кто первый?»
Комментарий удален модератором
Мы маленькие люди. Что мы можем сделать? Вы видели, они с оружием и в страшных масках, это же СИЛОВИКИ, они сильные. Придется терпеть.
Ебать клоуны. Подумал Евгений.
Знаете как шакалы на ЯПе рады. Как будто сажают того, кто им пенсии отобрал, все блага цивилизации, и вообще главный источник их бед.
Не. Эту страну не спасти. Никакой прекрасной "этой территории" будущего - не будет. Не из кого.
Да это понятно. ЯП - это ебаный лепрозорий, рассадник жертв инцеста
блять(
Блин, вот и за последним уцелевшим пришли
остался Шлосберг из Пскова это из заметных региональных политиков
Только за дискредитацию административка, видимо фейки вменяют
Уголовная статья о дискредитации армии вменяется только после аналогичных нарушений по административной статье. Господина Ройзмана ранее трижды штрафовали по административным делам о дискредитации армии.
за дискредитацию у нас в обоих кодексах статья, собственно ниже рассказали как это работает.
Пидарасы в масочках, ссущие ебальце показать, в камуфляже блядь.. от кого закамуфлировались в городской среде? это, типа, в зелёном камуфле их не заметят, подумают показалось?
ТЖ закрывается. Ройзмана закрыли. Вот и всё. Больше свободного в России ничего не осталось
Допизделся хуй на скрипке
Что у тебя приключилось? Рассказывай. Может слова поддержки какие найдём.
Задерживают его из Москвы, в самом Екб бы не стали этого делать. Так что если за него народ выйдет, могут крысы съехать и выпустить
Да, но народ не выйдет 100%. Почему? Да потому что, когда его убирали с поста мэра, тоже никто не вышел.
Так занимался бы благотворительными проектами, которые больше пользы приносят, чем его пиздеж. А теперь ни себе, ни людям.
Он и занимался благотворительными проектами
Как там твои благотворительные проекты?
не ну как тут не зигануть то
Да и вообще, это дело ключевое - Ройзман потому и был последним, что боялись его задерживать. Посмотрим, не зря ли боялись
Довольно долго не брали, и Евгений в последнее время писал "спокойные" вещи, если сравнивать твитеры ранее.
Но было на 100% ясно (да и ему думаю тоже) что он сядет.
Прощай, народный герой.
Увидимся в новой России 🤞
Пидарасы
Пиздец((
Пиздец. Ройзмана закрыли, TJ закрывают.. такими темпами к сентябрю и ко мне "полиция мыслей" придёт по ходу..
@Вахтёр @Сторож
Дайте плеаз галочку )) синюю
я тут можно сказать "работаю" )) сутками - заслужил
Облом. Пригребли перед выборами.
а я думаю что не перед выборами
а кое чем другим
вот 10-11 мы и узнаем - ту самую причину
Доброе утро
Ну наконец-то. А то я думал, кто весь tj засрал.
Обосранные бляди.
Вот так выглядит бан за спам на ТЖ
Большой террор начался!
Ждем реакцию Израиля. Или опять язык в жопу засунет.
Как же они заебали.
Что делать будем?
Удивительно, что его не арестовали ещё в самом начале сво
Как там с прекрасной россией будущего пацаны?
небось на танке приехали?
Допизделся
Ебург, не молчи, пожалуйста...
П А З О Р, получается.
Ну, в общем-то всё. Подписывайтесь на Каца
да пошел он на родину (хотя он уже там)
он не идейный - он за бабки все продаст и жопу и родину