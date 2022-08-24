В квартире, музее и фонде экс-мэра провели обыск.

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Видео Mash

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан по уголовному делу о дискредитации в отношении российской армии, сообщают СМИ. Телеграм-канал Mash опубликовал видео, в котором силовики поднимаются к квартире политика, и сообщают ему о возбуждении дела и проведении обыска.

Вскоре в сети появился ещё один ролик, в котором Ройзман выглянул из окна квартиры и крикнул репортёрам: «280-я статья, часть третья. Дело в Москве». Таким образом он подтвердил, что на него завели дело по статье 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС).

Завести уголовное дело по статье можно только в том случае, если человек в течение года уже привлекался к административной ответственности. За весну Ройзмана оштрафовали трижды: за твит, пост в телеграме и высказывание в видео. Теперь политику может грозить до пяти лет лишения свободы. ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждает, что на этот раз поводом стало видео на ютуб-канале экс-мэра.

Обновлено в 10:10: Ройзман уточнил, что против возбудили дело по первой части статьи 280.3 УК РФ — по ней предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

Адвокаты Ройзмана пожаловались, что их не пускают в квартиру в процессе обыска — в связи с этим защита планирует опротестовать следственные действия. Помощница политика также рассказала, что помимо его квартиры с обысками пришли в открытый им музей Невьянской иконы и офис «Фонда Евгения Ройзмана».