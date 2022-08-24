Глава МИД Литвы предложил впускать россиян после ответа на вопрос «чей Крым?» Статьи редакции
Мнение о территориальной принадлежности Крыма к России «не соответствует интересам национальной безопасности Литвы».
Если Евросоюз не договорится о невыдаче туристических виз россиянам, то официальные ведомства Литвы будут обсуждать возможность сделать это на региональном уровне, заявил министр иностранных дел республики Габриелюс Ландсбергис, передают Delfi и LRT. По его мнению, пропуском для въезда могли бы стать ответы на вопросы о территориальной принадлежности Крыма и действиях армии России в Украине.
По словам министра, Литва может установить такое требование в одностороннем порядке, однако мера работала бы более эффективно «только при применении хотя бы регионального решения».
Литва приостановила выдачу туристических виз россиянам в марте. Кроме нее такое же решение приняли Латвия, Эстония и Чехия, выдавать краткосрочные визы прекратили Нидерланды и Дания. Финляндия вдвое сократит число принимаемых от россиян заявлений на шенген в сентябре.
Что мешает соврать?
для отсечения совсем поехавших норм
Ну приличной части ваты будет крайне некомфортно так "унижаться"
А потім в росії таких спитають, а як це вони потрапили туди, якщо кримнаш?
Надо опросник вводить хитрый, а не только бинарно про Крым. А мужиков только по придъявлении военника/справки. Был на контракте - нахуй. Баб, в принципе, тоже можно - дети/муж есть? Давай военник.
прошивка
закон РФ?
Ничто
Та самая идеология из тв, благодаря которой россияне терпят
ты даже не представляешь, какое это унижение для ваты. Они скорее рубаху на себе порвут, чем соврут
Желание попасть в Литву.
Крым - это Украина!
хочу в Литву! 😏
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... и ватники повалят толпами, отвечая, что украинский? План надёжный, как, блять, швейцарские часы
Ватники есть двух сортов:
1. Богатые — у них диппаспорта, ВНЖ, гражданство. На них только персональные санкции.
2. Бедные — у них или вообще нет денег на зарубеж, либо это Турция и Египет, им, по большей части срать на ЕС.
Чем хороша анкета — ты декларируешь позицию официально, потом если ты вдруг пошёл с георгиевскими ленточками рассекать или в Фейсбучике пишешь «Путин услада моих очей» — тебя тупо лишают визы, ВНЖ и закрывают лет на 20 въезд в ЕС.
Значит это не настоящий ватник, если готов так просто отказаться от своих убеждений
Можно еще попрыгать попросить.
Разверну немного, при выдаче визы в то или иное государство есть международные процедуры: запросы в разные базы данных, анализ тебя, как человек, который несет угрозу и тд.
Все эти методы с подписывание бумажек, выкриком слогана, жестом и прочее выглядит как клоунада и унижения человека.
Напоминает видосы, где подходит большой бородатый мужик к омежке и просит сказать : ***** сила.
Лишь бы предложить какую-нибудь жареную популистскую хуйню, которая ничего не стоит и никаких результатов не может приносить даже теоретически
Нет, так нельзя, все россияне виноваты, разбираться нет времени, это допустимые потери, точнее не виноваты, а ответственны, поскреби русского, там имперец. Давайте рваться!
Все россияне виноваты*.
*Кроме того кто снимал хвалебный репортаж о омоне в Вильнюсе 30 лет назад и был доверенный лицом Путина 10 лет назад.
"поскреби русского, там имперец"
Всхрюкнул
На пороге при входе в Литву кладут портрет Путина и следят за реакцией новоприбывшего.
Ватник по привычке перекрестится и на четвереньках поползет в рентген-сканер для багажа
Его Лавров покусал? Это же реально шиза
А как же вопросы про два стула и пики точенные?
А на обратном пути российский пограничник тоже задаст этот вопрос и Крым станет Шредингера
Можно ещё про два стула спросить.
Смахивает на логику чела который вычислял и чморил пидофилов. Забыл уже чё это за персонаж был.
тесак чёль
Адольф!
https://www.youtube.com/watch?v=W8GleaWACGs
Если мера бесполезна, почему россияне так кудахчут в комментах? 🤔
Шпаргалка хорошего русского.
крымчан, следующий вопрос
В визе отказано.
Панорама?
Сейчас все границы херню уже творят. У меня знакомой пришлось по рабочим вопросам выехать на пару дней в Россию, так там при въезде, погранцы случайным порядком выбрали людей и собеседовали на тему отношения к войне и власти России
Есть много более простых вопросов, по которым можно понять адекватность человека. Я предлагаю сделать 10. За каждое "да" дается ноль балов. За "нет" - один бал. Если человек набирает меньше 10 баллов, то он отправляется обратно в Объединенные Рабские Вымираты. Итак тест. Пишу для литовских пограничников, которые не шарят. Не благодарите, авторство можете не указывать. Дарю.
1) Ты узнал что твой друг гей. Будешь ли ты пытаться его исправить?
2) Учительница сфоткалась на пляже в бикини и разместила фото в соц сетях. Нужно ли ее уволить?
3) Ему 26, ей 16. Секс. Должен ли он отправиться в СИЗО?
4) Легализация СБД канабиса приведет ко всеобщей наркомании?
5) Ты узнаешь что твоя девушка работала до ваших отношений проституткой. Нужно ли ее забить камнями?
6) Если ты знаешь что человек виновен, но нет доказательств. Можно ли его немного попытать?
7) Ты видишь у девушки ссылку на её онлифанс. Имеешь ли ты право орать под ее окнами, что она шлюха?
8) Твой сосед - мигрант из другой страны. Должен ли ты ему постоянно напоминать что он "в гостях"?
9) Должно ли окружающих людей ебать твоё мнение? (мат можно убрать, но здесь стилистически близкая русскому формулировка).
Если человек отвечает хотя бы на один вопрос "Да", то можно смело запрещать ему вьезд в Европу, в Азию, в Украину, в Москву, в Саратов и даже в Новые Васюки. Ибо, если хотя бы на один вопрос он ответил "да", значит и на остальные способен ответить да, в определенных ситуациях. Люди же, которые ответят да на все вопросы, могут даже считать Крым украинским, по своему незнанию или еще каким-то причинам.
Этот тест не занимает много времени, но дает понимание о человеке в тысячу раз лучше, чем вопрос про полуостров, который многие даже на карте найти не смогут.
Так же реккомендую литовским пограничникам разбавить эти вопросы другими, наподобии "Нравится ли вам Литовский борщ?" ответы на которые не стоит учитывать, потому что если человеку не нравится литовский борщ, это ни о чем не говорит. В итоге все ватники посыпятся на вопросах, которые я написал, думая что важнее вопросы про литовский борщ.
P.S. Конечно, я понимаю, что никакая литовская погран служба не возьмет все это на вооружение, потому что мы живем еще в достаточно средневоковом мире, где важнее популизм и видимость работы, чем на самом деле эффективные шаги. Поэтому, Литва... Жди ватников, которые просто запомнят, что нужно говорить "Крым Украинский..." А когда пограничники пропустят их, ватники будут добавлять шепотом "...А Украина исконно русская территория".
P.P.S. Скорее всего вы не нацдете людец, которые наберут 5 балов. Человек будет отвечать либо на большинство нет, либо на большинство да. И в принципе, по одному из этих вопросов, можно с большой вероятностью предположить ответы на остальные. 10 вопросов сделаны только для того, чтобы каждый подтверждал предыдущий и была исключена ошибка прочтения, непонимания или птица за окном пролетела. А спрашивание одного вопроса "Чей Крым?" мне больше расскажет не об отвечающем, а о литовских пограничниках и чиновниках, придумавших настолько примитивный и абсолютно неработающий способ. Ну и уверенность в том, что все будут отвечать честно, конечно поражает. Они когда находят наркотики на границе, тоже верят на слово, что это чай?
а пишешь 9)
Набрал только 9 по твоему опроснику :) Придётся остаться в Вымиратах, увы.
5 и 8 вопросы конфликтуют. Переделывай
Можно ещё добавить что-нибудь про верующих и "оскорбление их чувств", многие ватники на этом посыпятся. Про ловлю покемонов в храмах или фотосессиях на их фоне вполне подойдёт
Сбд легализован в рф
Что будет, если сказать пакистанский?
Отправят в Пакистан. Без права выезда
Я бы лучше просил зигануть
если человек слишком проворно зигует - однозначно запретить въезд
если не слишком проворно, но зигует - въезд запретить, зигует же
если спрашивает "шта" - запретить въезд, нехуй притворяться тут
Почему сбежали из Пруссии?
И что мешает напиздеть?
предлагаю только этим вопросом и ограничиться.
Надо еще следить чтоб отвечающий пальчики не скрестил))
Это должна быть электронная анкета с рядом вопросов. Ответы должны быть в свободном доступе.
" что в карманах? а ну попрыгай! А если найду?".
Крым принадлежит тем людям которые проживают на его территории, разве не так?
Нет, в случае с русско-нацистской оккупацией Крыма, регулярными этническими чистками коренного населения под видом мифической "борьбы с террористами" и заселением Крыма семьями и обслугой понаехов-оккупантов чф рф - де факто Крым не принадлежит тем людям, которые там в результате этих преступлений проживают. Те, у кого айкью повыше - до них это быстрее доходит и они тикают уже сейчас оттуда.
Обычное самоисполняющееся пророчество: пугали бандеровским поездом дружбы в 2013? ну вот и допросились.
То есть Навальный в Литву не попадёт?
Если кто сомневается в действенности этого метода - это всё равно что монаха попросить отречься от веры в Бога
Еще нужно официальное заявление путин - х...о! на камеру
По-моему всё это превращается в шапито
В качестве ответной меры российские пограничники тоже начнут спрашивать иностранцев "чей крым?"
надо на лбу вытатуировывать