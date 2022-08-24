Мнение о территориальной принадлежности Крыма к России «не соответствует интересам национальной безопасности Литвы».

Если Евросоюз не договорится о невыдаче туристических виз россиянам, то официальные ведомства Литвы будут обсуждать возможность сделать это на региональном уровне, заявил министр иностранных дел республики Габриелюс Ландсбергис, передают Delfi и LRT. По его мнению, пропуском для въезда могли бы стать ответы на вопросы о территориальной принадлежности Крыма и действиях армии России в Украине.

Пограничник имеет право спросить, поддерживаете ли вы войну в Украине, чей Крым. Только из этого ответа, что человек, пересекающий границу Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, скажет, что, по его мнению, Крым не оккупирован, можно предположить, что допуск этого лица не отвечает интересам национальной безопасности. глава МИД Латвии

По словам министра, Литва может установить такое требование в одностороннем порядке, однако мера работала бы более эффективно «только при применении хотя бы регионального решения».

Литва приостановила выдачу туристических виз россиянам в марте. Кроме нее такое же решение приняли Латвия, Эстония и Чехия, выдавать краткосрочные визы прекратили Нидерланды и Дания. Финляндия вдвое сократит число принимаемых от россиян заявлений на шенген в сентябре.