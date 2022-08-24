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Новости

В Москве в День российского флага задержали более 30 человек с помощью системы распознавания лиц в метро Статьи редакции

Это была «специальная профилактическая операция» в честь праздника.

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В День российского флага полиция задержала как минимум 33 человека в столичном метро, сообщил правозащитный проект «ОВД-Инфо». В МВД ситуацию не комментируют, однако адвокатам полицейские сообщили о проведении «специальной профилактической операции».

«Эта спецоперация, как мне объяснили, представляет собой объявление в розыск людей из базы "Сферы". Которых затем в отделах якобы проверяли — оплачены ли у них штрафы за митинги и отбыты ли аресты,— рассказывает адвокат, ссылаясь на пояснения сотрудников ОМВД по Мещанскому району.— Вторая цель заключалась в профилактике — чтобы человек "не портил флаг России"», — рассказала «Коммерсанту» адвокат Лейсан Маннапова.

«Сфера» — система распознавания лиц, действующая в московском метро. Когда человек из «специальной базы данных» проходит в метро, камера наблюдения его «фотографирует» и отправляет сигнал полицейским. Как сообщало ГУ МВД Москвы, за 2020 год «Сфера» помогла раскрыть более 5 тыс. преступлений, а к середине 2021-го «узнала» более 2,2 тыс. человек. После протестов в начале 2021 года в поддержку Алексея Навального* «Сферу» стали применять для поиска протестующих.

Так, например, в День российского флага полиция задержала:

  • на станции метро «Калужская» — Михаила Удимова, которого ранее задержали 20 февраля из-за одиночного пикета на Пушкинской площади (по статье о неповиновении полиции он отсидел 15 суток);
  • девушку, пожелавшую остаться анонимной. Полицейские объяснили, что у неё якобы не оплачен штраф по статье о нарушении правил проведения акции. Девушку задерживали 1 марта.
  • на станции «Нагатинская» — Андрея Созонюка. Ранее мужчину привлекали к ответственности по статье о «дискредитации» российской армии.
  • на станции «Славянский бульвар» — Александру Кибитову. Ей вменили якобы неоплаченный штраф из-за акции «Мыланна согыш огеш кӱл» («Нам не нужна война» на марийском языке), который она оплатила два месяца назад.

  • на станции «Каширская» — журналиста SOTA Артёма Кригера. По его словам, у полицейских раз в минуту срабатывает сирена об обнаружении очередного разыскиваемого.

*Мы вынуждены написать, что Алексей Навальный внесён российскими властями в список террористов и экстремистов.

#новости #камеры #москва #распознаваниелиц #протесты

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8 комментариев
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 Депутат миллионов

"специальная профилактическая операция"

Не страна, а генератор "спецопераций"

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Излишний череп

Сейчас: рейтинг на Tjournal
Через год: рейтинг на Госуслугах

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мЕдь

Перенесите мне с тж, пожалуйста. Спасибо.

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Излишний череп

Перенесут со знаком минус.

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мЕдь
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Solomon Samsonovich

Рабов к поводку приучают.

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Невысокий теркин30см

Блин, а чё это не ИИ до сих пор делает. В день сантехника например задерживать всех кто может опорочить вантуз.
Если уж мрачное будущее, то давайте сейчас.

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товста кiшка

🤡🤡🤡

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