Это была «специальная профилактическая операция» в честь праздника.

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В День российского флага полиция задержала как минимум 33 человека в столичном метро, сообщил правозащитный проект «ОВД-Инфо». В МВД ситуацию не комментируют, однако адвокатам полицейские сообщили о проведении «специальной профилактической операции».

«Эта спецоперация, как мне объяснили, представляет собой объявление в розыск людей из базы "Сферы". Которых затем в отделах якобы проверяли — оплачены ли у них штрафы за митинги и отбыты ли аресты,— рассказывает адвокат, ссылаясь на пояснения сотрудников ОМВД по Мещанскому району.— Вторая цель заключалась в профилактике — чтобы человек "не портил флаг России"», — рассказала «Коммерсанту» адвокат Лейсан Маннапова.

«Сфера» — система распознавания лиц, действующая в московском метро. Когда человек из «специальной базы данных» проходит в метро, камера наблюдения его «фотографирует» и отправляет сигнал полицейским. Как сообщало ГУ МВД Москвы, за 2020 год «Сфера» помогла раскрыть более 5 тыс. преступлений, а к середине 2021-го «узнала» более 2,2 тыс. человек. После протестов в начале 2021 года в поддержку Алексея Навального* «Сферу» стали применять для поиска протестующих.

Так, например, в День российского флага полиция задержала:

на станции метро «Калужская» — Михаила Удимова, которого ранее задержали 20 февраля из-за одиночного пикета на Пушкинской площади (по статье о неповиновении полиции он отсидел 15 суток);

девушку, пожелавшую остаться анонимной. Полицейские объяснили, что у неё якобы не оплачен штраф по статье о нарушении правил проведения акции. Девушку задерживали 1 марта.

на станции «Нагатинская» — Андрея Созонюка. Ранее мужчину привлекали к ответственности по статье о «дискредитации» российской армии.

на станции «Славянский бульвар» — Александру Кибитову. Ей вменили якобы неоплаченный штраф из-за акции «Мыланна согыш огеш кӱл» («Нам не нужна война» на марийском языке), который она оплатила два месяца назад.



на станции «Каширская» — журналиста SOTA Артёма Кригера. По его словам, у полицейских раз в минуту срабатывает сирена об обнаружении очередного разыскиваемого.