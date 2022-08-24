Люди собирались на «молчаливый протест», приходили к музею и фонду политика, проводили одиночные пикеты.

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Возле памятника на площади 1905-го года в центре Екатеринбурга прошла «молчаливая акция» в поддержку бывшего мэра города. На ступенях — около 15 человек. Кто-то вышел с пикетом, у одной девушки футболка с надписью «Free Roizman». Участники акции рассказали, что протестуют тихо, потому что «наша власть очень любит катать людей на машинах и не хочется обострять ситуацию».

Здесь и далее фото It's My City

Галина Бастрыкина на одиночном пикете. Ранее её дважды оштрафовали по статье о дискредитации Видео: читатель It’s My City

К музею задержанного Евгения Ройзмана пришли руководитель организации помощи детям со СМА Александр Курмышкин и отец ребенка с таким заболеванием. Фонд политика помог собрать деньги на лекарство «Золгенсма» для его сына. К пикетам присоединились еще две женщины.

Женщина на одиночном пикете плачет у Музея Невьянской иконы. Её зовут Наталья, она говорит, что сам Ройзман и его Фонд много раз ей помогали. Видео: It’s My City

Одиночные пикеты в поддержку Ройзман проходили в разных районах города.

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Некоторых протестующих задерживали. Сколько именно людей полиция увела в автозаки, пока неизвестно.

Бывшего мэра Екатеринбурга и общественника Евгения Ройзмана задержали утром 24 августа по уголовному делу о «дискредитации» российской армии. Статья предусматривает до 5 лет лишения свободы. После обысков и допроса, Ройзмана на 48 часов поместили в изолятор временного содержания.

По сообщениям СМИ, поводом для возбуждения дела стал ролик на ютуб-канале бывшего мэра. Ранее Ройзмана уже трижды штрафовали за «дискредитацию» армии в соцсетях.