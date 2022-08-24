В Екатеринбурге прошли пикеты и акции в поддержку задержанного Евгения Ройзмана Статьи редакции
Люди собирались на «молчаливый протест», приходили к музею и фонду политика, проводили одиночные пикеты.
Возле памятника на площади 1905-го года в центре Екатеринбурга прошла «молчаливая акция» в поддержку бывшего мэра города. На ступенях — около 15 человек. Кто-то вышел с пикетом, у одной девушки футболка с надписью «Free Roizman». Участники акции рассказали, что протестуют тихо, потому что «наша власть очень любит катать людей на машинах и не хочется обострять ситуацию».
К музею задержанного Евгения Ройзмана пришли руководитель организации помощи детям со СМА Александр Курмышкин и отец ребенка с таким заболеванием. Фонд политика помог собрать деньги на лекарство «Золгенсма» для его сына. К пикетам присоединились еще две женщины.
Одиночные пикеты в поддержку Ройзман проходили в разных районах города.
Некоторых протестующих задерживали. Сколько именно людей полиция увела в автозаки, пока неизвестно.
Бывшего мэра Екатеринбурга и общественника Евгения Ройзмана задержали утром 24 августа по уголовному делу о «дискредитации» российской армии. Статья предусматривает до 5 лет лишения свободы. После обысков и допроса, Ройзмана на 48 часов поместили в изолятор временного содержания.
По сообщениям СМИ, поводом для возбуждения дела стал ролик на ютуб-канале бывшего мэра. Ранее Ройзмана уже трижды штрафовали за «дискредитацию» армии в соцсетях.
Соловьев уже высрал что это антихристы и демоны под влиянием запада вышли?
Ну все. Ройзмана задержали, тж скоро закроют. Так умирает демократия. Примите мои соболезнования с Украины.
она давно умерла. это остатки разлагаются. скоро совсем ничего не останется.
Та я понимаю что системной оппозиции уже давно нет и мои рофлы неуместны часто. Но вот сейчас прям обидно, последние лучики света. Ройзман и срачи на тж - это последнее что связывало меня с Россией.
Как же некоторые заебали. Не протестуют — не нравится, протестуют — тоже не нравится. Тем, кто вышел — уважение
косплеит
Орнул
Как это поможет Ройзману?
придаст огласку. люди делают хоть что-то
не убьют хотя бы в тюрьме...
поддержит его морально. когда сидишь в обезяннике это важно
Задержан, но не сломлен ✌️
полицейское государство. Е*ать, вы там зашуганые ментами
Ты прав
с подключением
Молодцы нужно выходить на улицу или Ройзмана упрячут как. Фургала
К сожалению его упрячут в любом случае.
Рискованное решение власти.... могут там расскачать ситуацию...
Ахахахаха, блять, тут война никого толком не раскачала, а ты про какого-то Ройзмана
Жидко то как........ (((((
Сначала прочитал, как жене Ройзмана и подумал, что её тоже взяли.
Меня удивил вінок на ее голове
как громко звучит. бедные люди. где госдеп и оружие?
где крепкие парни?
А властям то неприятно, что его поддерживают - даже в МСК отправляют на суд
Протест тысячителетия
Имо, протест а стиле махатмы ганди - не для россии
Я так понял , что ройзман- авторитетный дядька, потому его в Москву увезли по быстрому. В Екатеринбурге с ним не разделаешься
Настоящая спецоперация. Я про задержание Ройзмана
Че делать будем, братцы?