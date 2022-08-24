{"id":2175,"url":"\/distributions\/2175\/click?bit=1&hash=803b6e1bcbd9dfc4ba9456fda887a878c80d24df8d3a575913b14876e18923a5","title":"TJ \u0437\u0430\u043a\u0440\u043e\u0435\u0442\u0441\u044f 10 \u0441\u0435\u043d\u0442\u044f\u0431\u0440\u044f \u2014\u00a0\u043f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0442\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0430\u043d\u043e\u043d\u0441 \u0441 \u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u044f\u043c\u0438","buttonText":"\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"d1d355d8-93a3-5140-aeae-14b03046b760","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Владимир Климов

В Екатеринбурге прошли пикеты и акции в поддержку задержанного Евгения Ройзмана Статьи редакции

Люди собирались на «молчаливый протест», приходили к музею и фонду политика, проводили одиночные пикеты.

2640 просмотров

Возле памятника на площади 1905-го года в центре Екатеринбурга прошла «молчаливая акция» в поддержку бывшего мэра города. На ступенях — около 15 человек. Кто-то вышел с пикетом, у одной девушки футболка с надписью «Free Roizman». Участники акции рассказали, что протестуют тихо, потому что «наша власть очень любит катать людей на машинах и не хочется обострять ситуацию».

Здесь и далее фото It's My City 
Галина Бастрыкина на одиночном пикете. Ранее её дважды оштрафовали по статье о дискредитации

Видео: читатель It’s My City

К музею задержанного Евгения Ройзмана пришли руководитель организации помощи детям со СМА Александр Курмышкин и отец ребенка с таким заболеванием. Фонд политика помог собрать деньги на лекарство «Золгенсма» для его сына. К пикетам присоединились еще две женщины.

Женщина на одиночном пикете плачет у Музея Невьянской иконы. Её зовут Наталья, она говорит, что сам Ройзман и его Фонд много раз ей помогали.

Видео: It’s My City

Одиночные пикеты в поддержку Ройзман проходили в разных районах города.

Некоторых протестующих задерживали. Сколько именно людей полиция увела в автозаки, пока неизвестно.

Бывшего мэра Екатеринбурга и общественника Евгения Ройзмана задержали утром 24 августа по уголовному делу о «дискредитации» российской армии. Статья предусматривает до 5 лет лишения свободы. После обысков и допроса, Ройзмана на 48 часов поместили в изолятор временного содержания.

По сообщениям СМИ, поводом для возбуждения дела стал ролик на ютуб-канале бывшего мэра. Ранее Ройзмана уже трижды штрафовали за «дискредитацию» армии в соцсетях.

#новости #екатеринбург #ройзман #протесты

Материал дополнен редакцией
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
31 комментарий
Написать комментарий...
 Daffy Duck

Соловьев уже высрал что это антихристы и демоны под влиянием запада вышли?

Ответить
Развернуть ветку
Mr Vuuu

Ну все. Ройзмана задержали, тж скоро закроют. Так умирает демократия. Примите мои соболезнования с Украины.

Ответить
Развернуть ветку
Varchar 30

она давно умерла. это остатки разлагаются. скоро совсем ничего не останется.

Ответить
Развернуть ветку
Mr Vuuu

Та я понимаю что системной оппозиции уже давно нет и мои рофлы неуместны часто. Но вот сейчас прям обидно, последние лучики света. Ройзман и срачи на тж - это последнее что связывало меня с Россией.

Ответить
Развернуть ветку
Владимир

Как же некоторые заебали. Не протестуют — не нравится, протестуют — тоже не нравится. Тем, кто вышел — уважение

Ответить
Развернуть ветку
Stan Majors
Ответить
Развернуть ветку
Максимальный кран

косплеит

Ответить
Развернуть ветку
Подобный шмель

Орнул

Ответить
Развернуть ветку
Укрошофист

Как это поможет Ройзману?

Ответить
Развернуть ветку
товста кiшка

придаст огласку. люди делают хоть что-то

Ответить
Развернуть ветку
Elena

не убьют хотя бы в тюрьме...

Ответить
Развернуть ветку
Varchar 30

поддержит его морально. когда сидишь в обезяннике это важно

Ответить
Развернуть ветку
СвободуПопугаям

Задержан, но не сломлен ✌️

Ответить
Развернуть ветку
Павел Бондаренко

полицейское государство. Е*ать, вы там зашуганые ментами

Ответить
Развернуть ветку
да так

Ты прав

Ответить
Развернуть ветку
Беспонтовый пирожок

с подключением

Ответить
Развернуть ветку
Rudraig

Молодцы нужно выходить на улицу или Ройзмана упрячут как. Фургала

Ответить
Развернуть ветку
Georgi Lis

К сожалению его упрячут в любом случае.

Ответить
Развернуть ветку
FRED

Рискованное решение власти.... могут там расскачать ситуацию...

Ответить
Развернуть ветку
Хохлокiт

Ахахахаха, блять, тут война никого толком не раскачала, а ты про какого-то Ройзмана

Ответить
Развернуть ветку
Жизненный вентилятор

Жидко то как........ (((((

Ответить
Развернуть ветку
Григорий Охтин против ху...

Сначала прочитал, как жене Ройзмана и подумал, что её тоже взяли.

Ответить
Развернуть ветку
Бандерiвець на бандеромобiлi

Меня удивил вінок на ее голове

Ответить
Развернуть ветку
Черт из табакеркИ

как громко звучит. бедные люди. где госдеп и оружие?

Ответить
Развернуть ветку
Здравый Мика

где крепкие парни?

Ответить
Развернуть ветку
Alex

А властям то неприятно, что его поддерживают - даже в МСК отправляют на суд

Ответить
Развернуть ветку
Центр принятия решений

Протест тысячителетия

Ответить
Развернуть ветку
Depeche Mode

Имо, протест а стиле махатмы ганди - не для россии

Ответить
Развернуть ветку
Depeche Mode

Я так понял , что ройзман- авторитетный дядька, потому его в Москву увезли по быстрому. В Екатеринбурге с ним не разделаешься

Ответить
Развернуть ветку
Хлоп

Настоящая спецоперация. Я про задержание Ройзмана

Ответить
Развернуть ветку
darkAlert

Че делать будем, братцы?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 31 комментарий
null