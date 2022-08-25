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«Ведомости» рассказали о возможном выходе ирландских владельцев Bookmate из России Статьи редакции

После покупки прав на технологии Bookmate развивать книжный сервис в стране будет «Яндекс», говорит источник издания.

  • Ирландская Bookmate Limited может прекратить работу в России, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с условиями недавней сделки компании с «Яндексом». О возможном уходе компании из страны слышал и топ-менеджер одного из книжных издательств.
  • О сроках собеседники газеты на знают. Сейчас сервис для чтения и прослушивания книг по подписк работает как обычно, отмечает издание. Гендиректор Bookmate в России Андрей Баев отказался от комментариев.
  • В конце июня 2022 года «Яндекс» купил права на использование технологий Bookmate на территории СНГ. Также в компанию перешла часть команды сервиса, чтобы помогать внедрять разработки в её инфраструктуру. В «Яндексе» уточняли, что речь о покупке сервиса либо доли в его юрлице не идёт.
  • В августе Bookmate Limited вышла из капитала российских издательств Individuum и Popcorn Books.
  • После продажи технологий «Яндексу» эта компания будет развивать Bookmate в России, а Баев с командой сосредоточатся на проектах в Европе и Азии, утверждает источник в книжном издательстве. По слова второго собеседника, «Яндекс» получил права на бренд Bookmate в СНГ. Представитель «Яндекса» отказался от комментариев.

#новости #яндекс

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