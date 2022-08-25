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«Ростеху» отказали в финансировании проекта российского движка для игр из фонда Минкомсвязи Статьи редакции

Госкорпорация просила передать ей фонд, на счетах которого, предположительно, находится 1,3 миллиарда рублей.

  • Минцифры отказалось выделить «Ростеху» деньги из фонда «Росинфокоминвест» для разработки игрового движка, рассказал близкий к правительству источник «Коммерсанта».
  • Собеседник, близкий к обсуждению инициативы, сказал, что предложение удивило министерство: «У Минцифры нет полномочий, чтобы так распоряжаться средствами фонда». По его словам, «Ростеху» стоит воспользоваться действующими грантами, например, через Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).
  • В Минцифры сообщили, что в обращении госкорпорации не было «достаточных сведений для объективной оценки предложения» — обоснования затрат, объёма привлекаемого софинансирования из внебюджетных источников, финансовой модели проекта.
  • В «Ростехе» сказали, что компании будет работать с РФРИТ, который и предлагала в качестве основного партнёра, и одновременно искать потенциальных коммерческих инвесторов. По словам представителя компании, объём инвестиций в проект оценивается в 5-6 млрд рублей. Выпуск первой версии движка займёт от двух до трёх лет, а затраты окупятся за пять-семь лет.
  • В конце мая в администрации президента прошла закрытая встреча с разработчиками игр, на которой в том числе обсуждалось создание российского движка, писал«Ъ».
  • В июле о готовности поддержать разработку заявил «Ростех». Глава корпорации Сергей Чемезов предложил передать ей фонд «Росинфокоминвест», средства которого планируют направить на разработку аналогов Unity и Unreal. При этом «Ростех» видит потенциал своего движка не только при создании игр, но и для VR-проектов, кино, мультипликации, промышленности и образования.

«Росинфокоминвест» создан Минкомсвязи в 2007 году для поддержки экспорта и инвестиций в IT-стартапы, но организация не показала высокой эффективности: за время работы фонд закрыл лишь одну сделку на 75 миллионов рублей с финансовым стартапом.

Из справки «Коммерсанта»

#новости #игры #ростех

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6 комментариев
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Бешеный динозавр

А Чемезов так хотел за миллиард обновить интерьеры в своей квартире за миллиард на Красной площади

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мЕдь
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Paul Filatov

ростех
распил
хотел
но выписали
хер

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Типичный Мурод

Росхер

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Типичный Мурод

Да не вырос

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Доступный диод
Мы джва года ждали эту игру, дайте денях
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