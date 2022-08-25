«Росинфокоминвест» создан Минкомсвязи в 2007 году для поддержки экспорта и инвестиций в IT-стартапы, но организация не показала высокой эффективности: за время работы фонд закрыл лишь одну сделку на 75 миллионов рублей с финансовым стартапом.

Из справки «Коммерсанта»