«Ростеху» отказали в финансировании проекта российского движка для игр из фонда Минкомсвязи Статьи редакции
Госкорпорация просила передать ей фонд, на счетах которого, предположительно, находится 1,3 миллиарда рублей.
- Минцифры отказалось выделить «Ростеху» деньги из фонда «Росинфокоминвест» для разработки игрового движка, рассказал близкий к правительству источник «Коммерсанта».
- Собеседник, близкий к обсуждению инициативы, сказал, что предложение удивило министерство: «У Минцифры нет полномочий, чтобы так распоряжаться средствами фонда». По его словам, «Ростеху» стоит воспользоваться действующими грантами, например, через Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).
- В Минцифры сообщили, что в обращении госкорпорации не было «достаточных сведений для объективной оценки предложения» — обоснования затрат, объёма привлекаемого софинансирования из внебюджетных источников, финансовой модели проекта.
- В «Ростехе» сказали, что компании будет работать с РФРИТ, который и предлагала в качестве основного партнёра, и одновременно искать потенциальных коммерческих инвесторов. По словам представителя компании, объём инвестиций в проект оценивается в 5-6 млрд рублей. Выпуск первой версии движка займёт от двух до трёх лет, а затраты окупятся за пять-семь лет.
- В конце мая в администрации президента прошла закрытая встреча с разработчиками игр, на которой в том числе обсуждалось создание российского движка, писал«Ъ».
- В июле о готовности поддержать разработку заявил «Ростех». Глава корпорации Сергей Чемезов предложил передать ей фонд «Росинфокоминвест», средства которого планируют направить на разработку аналогов Unity и Unreal. При этом «Ростех» видит потенциал своего движка не только при создании игр, но и для VR-проектов, кино, мультипликации, промышленности и образования.
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А Чемезов так хотел за миллиард обновить интерьеры в своей квартире за миллиард на Красной площади
ростех
распил
хотел
но выписали
хер
Росхер
Да не вырос