Мы отмечали день рождения бывшего сотрудника и там был этот человек, его мне представили как действующего сотрудника (полиции). Мы выпивали, все было хорошо. Потом я пригласил его к себе в дом, и он, ни слова не говоря, напал на меня. Он натурально пытался меня убить, он хотел проткнуть мне горло осколком стекла. Он был неадекватен.