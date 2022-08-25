Основатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин подвергся нападению. Он в больнице с вероятным сотрясением мозга Статьи редакции
Правозащитника попытались порезать и задушить.
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- В среду вечером, 24 августа, в Нижегородской области неизвестный мужчина напал на основателя правозащитной организации «Комитет против пыток» и члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина. Об этом одним из первых сообщил телеграм-канал BRIEF. Вскоре это подтвердил СПЧ.
- В СПЧ подтвердили, что Каляпин находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга. Совет пообещал «держать ситуацию на контроле».
- «Московский комсомолец» без ссылки на источник пишет, что на Каляпина напали в его собственном доме, который находится в деревне. Неизвестный представился полицейским — начальником уголовного розыска Нижегородского УВД и «попросил выйти с ним поговорить». «МК» пишет, что нападавший сбил Каляпина с ног и начал душить, а также разбил дверь со стеклянными вставками и попытался зарезать осколком стекла.
- Позже в интервью каналу «Осторожно, новости», который ведёт команда Ксении Собчак, Каляпин подробнее рассказал о нападении на себя. Правозащитник отметил, что у него разбито лицо, сломан нос и «гудит голова, видимо, сотрясение».
В июне «Комитет против пыток» признали «иностранным агентом». Правозащитная организация объявила о ликвидации, а затем рассказала о продолжении работы под названием «Команда против пыток».
Сразу дополню новость саундтреком.
https://youtu.be/D2a4ggoGK54
https://youtu.be/aOnp0kfAr80
Как он дожил до 54 лет, я уже давно не пью с незнакомцами.
Пиздец, новый уровень прям.
нет)
Чего так боится кремль? Почему они теперь зачищают поле, если и так ничего не предвидится?
причем здесь кремль
А кто по-твоему инициатор?
шавка режима
потому что бабок хватило воспитать питбулей, которых теперь нужно на что то набрасывать
бритва оккама
Покажи бритву своей мамы
Почему это не выглядит как неправда??
Звери просто
От же мразь, против скрепы он
Ну так если 150к платят воевать - сравним со средней зарплатой по стране - что мешает 100-150к платить чтобы кошмарить «либерастов».