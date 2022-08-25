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Новости

Основатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин подвергся нападению. Он в больнице с вероятным сотрясением мозга Статьи редакции

Правозащитника попытались порезать и задушить.

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Игорь Каляпин. Фрагмент из интервью Юрию Дудю
  • В среду вечером, 24 августа, в Нижегородской области неизвестный мужчина напал на основателя правозащитной организации «Комитет против пыток» и члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина. Об этом одним из первых сообщил телеграм-канал BRIEF. Вскоре это подтвердил СПЧ.

Он (неизвестный — прим. TJ) пытался порезать ему (Каляпину) лицо и задушить. Наш коллега сумел вызвать полицию и преступника задержали. В настоящее время ведутся следственные действия.

Совет по правам человека
  • В СПЧ подтвердили, что Каляпин находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга. Совет пообещал «держать ситуацию на контроле».
  • «Московский комсомолец» без ссылки на источник пишет, что на Каляпина напали в его собственном доме, который находится в деревне. Неизвестный представился полицейским — начальником уголовного розыска Нижегородского УВД и «попросил выйти с ним поговорить». «МК» пишет, что нападавший сбил Каляпина с ног и начал душить, а также разбил дверь со стеклянными вставками и попытался зарезать осколком стекла.

В итоге лицо правозащитника было сильно обезображено.

Сам он в крови и ранах смог вырваться и укрыться в безопасном месте, вызвав полицию. Приехавшие стражи порядка скрутили нападавшего. Они сообщили: по «базам» этот гражданин не бьется. Причины его поведения пока никто объяснить не может.

«Московский комсомолец»
  • Позже в интервью каналу «Осторожно, новости», который ведёт команда Ксении Собчак, Каляпин подробнее рассказал о нападении на себя. Правозащитник отметил, что у него разбито лицо, сломан нос и «гудит голова, видимо, сотрясение».

Мы отмечали день рождения бывшего сотрудника и там был этот человек, его мне представили как действующего сотрудника (полиции). Мы выпивали, все было хорошо. Потом я пригласил его к себе в дом, и он, ни слова не говоря, напал на меня. Он натурально пытался меня убить, он хотел проткнуть мне горло осколком стекла. Он был неадекватен.

Игорь Каляпин

В июне «Комитет против пыток» признали «иностранным агентом». Правозащитная организация объявила о ликвидации, а затем рассказала о продолжении работы под названием «Команда против пыток».

Новости
Душевный Валера
«Это угроза даже для тех из нас, кто никогда не имел проблем с законом»: Юрий Дудь выпустил фильм о пытках в России Статьи редакции

«Так вышло, что в России ты днём можешь заниматься своими делами, вечером – обнаружить себя в отделении полиции привязанным к стулу, а с утра – сознаваться в преступлении, которого не совершал».

#новости #происшествия

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17 комментариев
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 norm

Сразу дополню новость саундтреком.

https://youtu.be/D2a4ggoGK54

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Алиса Зазеркальская

https://youtu.be/aOnp0kfAr80

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luxury
Мы выпивали, все было хорошо.

Как он дожил до 54 лет, я уже давно не пью с незнакомцами.

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aliftin

Пиздец, новый уровень прям.

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ваш гачимун

нет)

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Парижский Валера

Чего так боится кремль? Почему они теперь зачищают поле, если и так ничего не предвидится?

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Bad Mother Fucker

причем здесь кремль

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Парижский Валера

А кто по-твоему инициатор?

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Bad Mother Fucker
Мы отмечали день рождения бывшего сотрудника и там был этот человек, его мне представили как действующего сотрудника (полиции). Мы выпивали, все было хорошо. Потом я пригласил его к себе в дом, и он, ни слова не говоря, напал на меня. Он натурально пытался меня убить, он хотел проткнуть мне горло осколком стекла. Он был неадекватен.
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Парижский Валера

шавка режима

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ваш гачимун

потому что бабок хватило воспитать питбулей, которых теперь нужно на что то набрасывать

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Мутный вентилятор

бритва оккама

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Дмитрий Орлов

Покажи бритву своей мамы

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Московский
начальником уголовного розыска Нижегородского УВД

Почему это не выглядит как неправда??

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Владимир
пытался порезать ему (Каляпину) лицо и задушить

Звери просто

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Никого не спас

От же мразь, против скрепы он

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Ученый паркур

Ну так если 150к платят воевать - сравним со средней зарплатой по стране - что мешает 100-150к платить чтобы кошмарить «либерастов».

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