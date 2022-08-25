Куренков отметил, что эту информацию проверяют следственные органы, а от местного населения ждут информацию о возможных поджигателях.

Глава МЧС России Александр Куренков охарактеризовал ситуацию с лесными пожарами как «тяжёлую, но контролируемую». В Рязанской области горит более 180 гектаров леса. Рослесхоз обвинил местных чиновников в сокрытии масштаба пожаров, что К тушению привлекли не менее 353 человек и 127 единиц техники. Смог от рязанских пожаров дошёл до Москвы и Подмосковья.