В Рязанской области — лесные пожары, дым и запах от которых доходит до Москвы. Глава МЧС назвал причиной «диверсии» Статьи редакции
В регионе горит более 180 гектаров.
Министр по чрезвычайным ситуациям РФ Александр Куренков заявил ТАСС, что видит признаки диверсии в причинах лесных пожаров.
Куренков отметил, что эту информацию проверяют следственные органы, а от местного населения ждут информацию о возможных поджигателях.
Глава МЧС России Александр Куренков охарактеризовал ситуацию с лесными пожарами как «тяжёлую, но контролируемую». В Рязанской области горит более 180 гектаров леса. Рослесхоз обвинил местных чиновников в сокрытии масштаба пожаров, что К тушению привлекли не менее 353 человек и 127 единиц техники. Смог от рязанских пожаров дошёл до Москвы и Подмосковья.
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каждый год, на протяжении многих лет, ух проклятые хохлы!1
8 ЛЕТ!!!111
даже в 2834 году до н. э. ебашили деверсии на болоте там
Классека, уже обвинили в пожарах "киевский режим наркомана Зеленского"?
А я задумался, в принципе годная идея же. Намного проще чем проникнуть на склад и тому подобное.Да и поймать будет очень тяжело
Это эко-терроризм так-то. За такое надо по голове бить независимо от того, на чьей ты стороне.
Боевые вертолёты, прилетевшие со стороны Украины: бомбят БелгородТам никого не было, взрыв спровоцирован сигаретой
Лесные пожары, которые произошли из-за халатности власти: дым доходит до московииЭТО УКРОДЕВЕРСАНТЫ!!!!!
Ну это обычная логика повестки в стране победившего шизофашизма
Страна наоборот
Во всем виноваты нацисты из Азова как обычно
А, ну да. «Поджоги» не из-за того, что люди любят жарить шашлыки в сухой местности вблизи деревьев и не тушат костёр после себя, а из-за «диверсий». Классика
Визитку Яроша нашли?!
Спичечный коробок с эмблемой Правого Сектора
Хуже. Голову пожара.
Будут бить огонь дубинками, а потом попытаются засунуть его в автозак
Объявят природу врагом и оккупируют?
Объявят спецоперацию по делесификации и дедеревьезации
«Выиграем войну за три дня»
Прошло полгода: горит Рязань
в любой непонятной ситуации
Чувак разговаривать не умеет, а ему МЧС доверили. Когда его назначили, я воскликнул неожиданно для себя- бля, сгорит теперь Россия, так оно конечно и случится.
Опять говно в штаны подкинули, доколе?!
А в голове главы МЧС элементы чего есть?
Спасатель МЧС - он ведь как художник. Он видит. И объясняет другим, что он видит. Для солидности - они видят.
ОН ТАК ВИДИТ.