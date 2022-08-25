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В Рязанской области — лесные пожары, дым и запах от которых доходит до Москвы. Глава МЧС назвал причиной «диверсии» Статьи редакции

В регионе горит более 180 гектаров.

Министр по чрезвычайным ситуациям РФ Александр Куренков заявил ТАСС, что видит признаки диверсии в причинах лесных пожаров.

Мы видим определённые диверсионные моменты. В голове пожара есть элементы поджогов.

глава МЧС

Куренков отметил, что эту информацию проверяют следственные органы, а от местного населения ждут информацию о возможных поджигателях.

Глава МЧС России Александр Куренков охарактеризовал ситуацию с лесными пожарами как «тяжёлую, но контролируемую». В Рязанской области горит более 180 гектаров леса. Рослесхоз обвинил местных чиновников в сокрытии масштаба пожаров, что К тушению привлекли не менее 353 человек и 127 единиц техники. Смог от рязанских пожаров дошёл до Москвы и Подмосковья.

#новости #происшествия #регионы #мчс

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24 комментария
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 БЕ3HOГNM
Глава МЧС назвал причиной «диверсии»

каждый год, на протяжении многих лет, ух проклятые хохлы!1

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Scrawder Man

8 ЛЕТ!!!111

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dtisigxizzdidzi

даже в 2834 году до н. э. ебашили деверсии на болоте там

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Марк Захаров

Классека, уже обвинили в пожарах "киевский режим наркомана Зеленского"?

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Сергей Дворниченко

А я задумался, в принципе годная идея же. Намного проще чем проникнуть на склад и тому подобное.Да и поймать будет очень тяжело

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Андрей Усов

Это эко-терроризм так-то. За такое надо по голове бить независимо от того, на чьей ты стороне.

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Никита Борисова

Боевые вертолёты, прилетевшие со стороны Украины: бомбят Белгород

Там никого не было, взрыв спровоцирован сигаретой

Лесные пожары, которые произошли из-за халатности власти: дым доходит до московии

ЭТО УКРОДЕВЕРСАНТЫ!!!!!
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Paul Axelroad

Ну это обычная логика повестки в стране победившего шизофашизма

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Програмiст на Сi плюс плюс

Страна наоборот

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norm
Глава МЧС назвал причиной «диверсии»
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Max

Во всем виноваты нацисты из Азова как обычно

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Панорама

А, ну да. «Поджоги» не из-за того, что люди любят жарить шашлыки в сухой местности вблизи деревьев и не тушат костёр после себя, а из-за «диверсий». Классика

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Ласковые похлопывания по попке
Мы видим определённые диверсионные моменты. В голове пожара есть элементы поджогов.

Визитку Яроша нашли?!

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unidentified flying BASTARD 🌈

Спичечный коробок с эмблемой Правого Сектора

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Максим Максим

Хуже. Голову пожара.

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Типичный Мурод

Будут бить огонь дубинками, а потом попытаются засунуть его в автозак

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Парижский Валера

Объявят природу врагом и оккупируют?

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Панорама

Объявят спецоперацию по делесификации и дедеревьезации

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unidentified flying BASTARD 🌈

«Выиграем войну за три дня»
Прошло полгода: горит Рязань

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Популярный пёс_анон

в любой непонятной ситуации

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Kind soul

Чувак разговаривать не умеет, а ему МЧС доверили. Когда его назначили, я воскликнул неожиданно для себя- бля, сгорит теперь Россия, так оно конечно и случится.

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Илья Максименко

Опять говно в штаны подкинули, доколе?!

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Идеальный шар
В голове пожара есть элементы поджогов.

А в голове главы МЧС элементы чего есть?

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YDenis

Спасатель МЧС - он ведь как художник. Он видит. И объясняет другим, что он видит. Для солидности - они видят.

ОН ТАК ВИДИТ.

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