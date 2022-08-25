Новости
DTF

Sony поднимет цену PlayStation 5 из-за инфляции в основных регионах, кроме США Статьи редакции

В Европе цена вырастет на €50.

  • Sony сообщила о пересмотре цен на консоли в своём блоге, объяснив его изменениями в глобальной экономике.
  • Цена в Европе увеличится на €50 (около 3000 рублей), в Великобритании — на £30 (около 2000 рублей), а в Японии — на ¥5000 (около 2000 рублей).
  • Изменения коснутся также Китая, Канады, Австралии, Мексики и других стран, кроме США.
  • Обновлённые розничные цены: в Европе PS5 – €549,99, PS5 Digital Edition – €449,99, в Великобритании PS5 – £479,99, PS5 Digital Edition – £389,99. В Японии PS5 – ¥54,980, PS5 Digital Edition – ¥44,980.

Повышение цен — необходимость, связанная с глобальной экономической ситуацией и её влиянием на бизнес. Нашим главным приоритетом остаётся улучшение ситуации с поставками PS5, чтобы как можно больше игроков могли получить приставку.Sony

  • В марте «дочка» Sony, ответственная за PlayStation, приостановилапоставки игр и устройств в Россию. В мае Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта, в нём есть игровые приставки Xbox и PlayStation.

#новости #sony

753 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
48 комментариев
Написать комментарий...
Мутный вентилятор

*кроме США и РФ. ( Но есть нюанс)

Ответить
Развернуть ветку
Tony Gun

@Я не Вахтёр ты спрашивал, забирай это золото

Ответить
Развернуть ветку
Y tu mama tambien

Ты в Японии плэйстейшнку не видел ведь? Еще воще не купить

Ответить
Развернуть ветку
Выстрел в член

Идём смотреть эту новость на дтф

Ответить
Развернуть ветку
Daffy Duck

УЩЕМЛЕНИЕ

Ответить
Развернуть ветку
Выстрел в член

Ух, ебаные пендосы, ну вот опять

Ответить
Развернуть ветку
darkAlert

И после этого кто-то на DTF собрался... второй зигабу по уровню ненависти к западу, правда пока без зиг еще...
УДивляет одно - эти же долбаебы геймеры играют в игры западных студиях одним полушарием, и строчат гневные комменты против гегемонии и тупизны США - в другом. Ебаная коллективня шизофрения

Ответить
Развернуть ветку
Мутный вентилятор

они думают что если играют в японские игры то это несчитово. забывая при этом что студия то хоть и японская, но HQ в Калифорнии

Ответить
Развернуть ветку
Выстрел в член

Я думаю серьезно туда никто не собирался

Ответить
Развернуть ветку
Tony Gun

Это DTF?

Ответить
Развернуть ветку
Выстрел в член

Ага)

Ответить
Развернуть ветку
Tony Gun

Необучаемые блядь.

Ответить
Развернуть ветку
Выстрел в член

Пиздец там уровни метаиронии

Ответить
Развернуть ветку
дорогой БРАТ Донателло

и реагирует же кто-то

Ответить
Развернуть ветку
Y tu mama tambien

Отрапортуй потом, интересно узнать, что там рванье думает.

Ответить
Развернуть ветку
Tony Gun

Сонибои расскажут, что стали еще элитней.

Ответить
Развернуть ветку
xqdc

это сделают филоебы.

Ответить
Развернуть ветку
Мутный вентилятор

Ключеворованные говноторрентовые габенофильные швайностимодекари

Ответить
Развернуть ветку
xqdc

а ты на дтф бы прижился)

Ответить
Развернуть ветку
Мутный вентилятор

мог бы вести там интриги и стравить дтфников с вцшниками, а мы бы как победители зашли и добили бы мемами выживших

Ответить
Развернуть ветку
Мутный вентилятор

но мне влом

Ответить
Развернуть ветку
Порванost

У меня есть плойка, но после санкций хочу комп себе заказать из USA. Несколько лет платил за PS Plus, накопилась куча игр и сейчас все они превратились в тыкву, т.к. подписку не оплатить. 🤷‍♂️

Ответить
Развернуть ветку
Мутный вентилятор

покупаешь норм пк + бушную третью плойку , и все эксклюзивы сони будут доступны.

Ответить
Развернуть ветку
Порванost

Когда я покупал плойку, эксклюзивы еще не сливали на ПК. Теперь да, смысла вообще в ней нет. Особенно, если есть деньги на мощный комп.

Ответить
Развернуть ветку
Мутный вентилятор

ну геймпад все таки сасный, сопротивление триггеров это найс, в деслупе на пк заценил

Ответить
Развернуть ветку
Порванost

Не пробовал. Слышал, что мало в каких играх эта фича работает 🤷‍♂️ Кто-то даже писал, что только мешает.

Ответить
Развернуть ветку
Мутный вентилятор

пробовал только deathloop, там неплохо прикручено

Ответить
Развернуть ветку
Theoden

Рассуждают о том как во всем мире теперь плохо живётся потому что против России пошли.

Ответить
Развернуть ветку
Y tu mama tambien

Наивные люди думают, что 50 евро ударит по карману

Ответить
Развернуть ветку
Выстрел в член

Я ниже первого комментария не стал лезть, что-то грустно стало

Ответить
Развернуть ветку
Oldfag TV

После этой новости на дтф начался сущий кошмар

Ответить
Развернуть ветку
Малик Янтижанов

Поучаствовал, меня заминусили…

Ответить
Развернуть ветку
дорогой БРАТ Донателло

ps5 не существуют, это выдумка

Ответить
Развернуть ветку
Daffy Duck

Учитывая что склады компуктеров переполнены и производители собираются сбрасывать ценник для поднятия спроса, решение Сони странное как по мне, или между ними нет конкуренции?

Ответить
Развернуть ветку
Малик Янтижанов

Инфляция. Евро сравнялся с долларом. 1 к 1.

Ответить
Развернуть ветку
Theoden

Так цену подняли не только в Европе, а везде, кроме США. В США скорее всего конкуренция с Xbox не позволяет.

В целом я не заметил, чтоб техника например тут в Германии дорожала, так что не сказал бы, что в Европе это тренд.

Ответить
Развернуть ветку
Малик Янтижанов

В США не подняли потому что валюты упали относительно доллара, сам доллар наоборот дорогой.

Ответить
Развернуть ветку
Theoden

Чекнул, ты прав, относительно основных валют крупнейших экономик доллар сейчас дорогой.

Но как бы то ни было

В целом я не заметил, чтоб техника например тут в Германии дорожала

Может в следующем году это будет заметнее.

Ответить
Развернуть ветку
Малик Янтижанов

Я думаю это вопрос решений каждого из бизнесов. У кого-то сборка дешевле, у кого-то комплектующие. Скорее всего маржинальность PS5 не позволяет удерживать данную стоимость и терять 50$ с консоли.

Ответить
Развернуть ветку
Мутный вентилятор
решение сони странное.

Ну они как обычно держат марку

Ответить
Развернуть ветку
Идеальный хот-дог
или между ними нет конкуренции?

Да?

Ответить
Развернуть ветку
Daffy Duck

Нет?

Ответить
Развернуть ветку
JilaNis

DTF момент.

Ответить
Развернуть ветку
Любовный браслет
Изменения коснутся также ... и других стран, кроме США

Ха-ха, лохи. России изменения не коснутся

Ответить
Развернуть ветку
Выстрел в член

.

Ответить
Развернуть ветку
Sanya

Ну что, дождались низких цен?))) те кто предзаказал сразу, выиграл во всем

Ответить
Развернуть ветку
Республики женских гениталий

Похуй. У нас тут ныне свои приколы с ценообразованиями.

Ответить
Развернуть ветку
Archie

А у нас в официальных магазинах и так невозможно их купить, у магазинов перекупов цены ~700 EUR digital edition. =]

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 48 комментариев
null