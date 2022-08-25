Sony поднимет цену PlayStation 5 из-за инфляции в основных регионах, кроме США Статьи редакции
В Европе цена вырастет на €50.
- Sony сообщила о пересмотре цен на консоли в своём блоге, объяснив его изменениями в глобальной экономике.
- Цена в Европе увеличится на €50 (около 3000 рублей), в Великобритании — на £30 (около 2000 рублей), а в Японии — на ¥5000 (около 2000 рублей).
- Изменения коснутся также Китая, Канады, Австралии, Мексики и других стран, кроме США.
- Обновлённые розничные цены: в Европе PS5 – €549,99, PS5 Digital Edition – €449,99, в Великобритании PS5 – £479,99, PS5 Digital Edition – £389,99. В Японии PS5 – ¥54,980, PS5 Digital Edition – ¥44,980.
- В марте «дочка» Sony, ответственная за PlayStation, приостановилапоставки игр и устройств в Россию. В мае Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта, в нём есть игровые приставки Xbox и PlayStation.
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*кроме США и РФ. ( Но есть нюанс)
@Я не Вахтёр ты спрашивал, забирай это золото
Ты в Японии плэйстейшнку не видел ведь? Еще воще не купить
Идём смотреть эту новость на дтф
УЩЕМЛЕНИЕ
Ух, ебаные пендосы, ну вот опять
И после этого кто-то на DTF собрался... второй зигабу по уровню ненависти к западу, правда пока без зиг еще...
УДивляет одно - эти же долбаебы геймеры играют в игры западных студиях одним полушарием, и строчат гневные комменты против гегемонии и тупизны США - в другом. Ебаная коллективня шизофрения
они думают что если играют в японские игры то это несчитово. забывая при этом что студия то хоть и японская, но HQ в Калифорнии
Я думаю серьезно туда никто не собирался
Это DTF?
Ага)
Необучаемые блядь.
Пиздец там уровни метаиронии
и реагирует же кто-то
Отрапортуй потом, интересно узнать, что там рванье думает.
Сонибои расскажут, что стали еще элитней.
это сделают филоебы.
Ключеворованные говноторрентовые габенофильные швайностимодекари
а ты на дтф бы прижился)
мог бы вести там интриги и стравить дтфников с вцшниками, а мы бы как победители зашли и добили бы мемами выживших
но мне влом
У меня есть плойка, но после санкций хочу комп себе заказать из USA. Несколько лет платил за PS Plus, накопилась куча игр и сейчас все они превратились в тыкву, т.к. подписку не оплатить. 🤷♂️
покупаешь норм пк + бушную третью плойку , и все эксклюзивы сони будут доступны.
Когда я покупал плойку, эксклюзивы еще не сливали на ПК. Теперь да, смысла вообще в ней нет. Особенно, если есть деньги на мощный комп.
ну геймпад все таки сасный, сопротивление триггеров это найс, в деслупе на пк заценил
Не пробовал. Слышал, что мало в каких играх эта фича работает 🤷♂️ Кто-то даже писал, что только мешает.
пробовал только deathloop, там неплохо прикручено
Рассуждают о том как во всем мире теперь плохо живётся потому что против России пошли.
Наивные люди думают, что 50 евро ударит по карману
Я ниже первого комментария не стал лезть, что-то грустно стало
После этой новости на дтф начался сущий кошмар
Поучаствовал, меня заминусили…
ps5 не существуют, это выдумка
Учитывая что склады компуктеров переполнены и производители собираются сбрасывать ценник для поднятия спроса, решение Сони странное как по мне, или между ними нет конкуренции?
Инфляция. Евро сравнялся с долларом. 1 к 1.
Так цену подняли не только в Европе, а везде, кроме США. В США скорее всего конкуренция с Xbox не позволяет.
В целом я не заметил, чтоб техника например тут в Германии дорожала, так что не сказал бы, что в Европе это тренд.
В США не подняли потому что валюты упали относительно доллара, сам доллар наоборот дорогой.
Чекнул, ты прав, относительно основных валют крупнейших экономик доллар сейчас дорогой.
Но как бы то ни былоВ целом я не заметил, чтоб техника например тут в Германии дорожала
Может в следующем году это будет заметнее.
Я думаю это вопрос решений каждого из бизнесов. У кого-то сборка дешевле, у кого-то комплектующие. Скорее всего маржинальность PS5 не позволяет удерживать данную стоимость и терять 50$ с консоли.
Ну они как обычно держат марку
Да?
Нет?
DTF момент.
Ха-ха, лохи. России изменения не коснутся
.
Ну что, дождались низких цен?))) те кто предзаказал сразу, выиграл во всем
Похуй. У нас тут ныне свои приколы с ценообразованиями.
А у нас в официальных магазинах и так невозможно их купить, у магазинов перекупов цены ~700 EUR digital edition. =]