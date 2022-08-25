На путешествие у него ушло 155 дней.

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Мак Резерфорд

17-летний Мак Резерфорд бельгийско-британского происхождения совершил одиночный кругосветный перелет на самолёте и побил два рекорда Гиннесса, пишет The Guardian. Он вылетел 23 марта 2022 года, пролетел через 52 страны на пяти континентах и дважды пересёк экватор.

Резерфорд приземлился по расписанию на взлетно-посадочной полосе к западу от столицы Болгарии Софии, откуда и начал своё путешествие. Во время полета ему исполнилось 17 лет. Пилот побил рекорд, который ранее принадлежал британцу Трэвису Ладлоу, совершившему кругосветный перелёт в возрасте 18 лет за 150 дней.

Резерфорд рассказал, что путешествие продлилось дольше запланированного, поскольку он столкнулся с песчаными бурями в Судане, сильной жарой в Дубае, закрытием аэропортов в Индии, муссонные дождями и рядом технических проблем. Большинство проблем было вызвано задержками в получении разрешений и других документов или необходимостью изменять запланированные маршруты.

По словам пилота, «самый тяжелый момент» был связан с ночевкой в сарае на заброшенном тихоокеанском острове во время 11-часового перелета через Берингово море в северной части Тихого океана из Японии на Аляску: «На самом деле это необитаемый остров, так что если бы что-то пошло не так, я бы остался один. Я приземлился, и мне пришлось спать в маленьком сарае на обочине взлетно-посадочной полосы, которая она была полностью заброшена более 10 лет».

Полет проходил через Индию, Китай, Южную Корею и Японию. Резерфорд пересёк северную часть Тихого океана до Аляски и направился вдоль западного побережья США в Мексику, затем снова направился на север вдоль восточного побережья США в Канаду и через Атлантический океан в Европу. Мак летел на Shark — одном из самых быстрых ультралёгких самолетов в мире, скорость которого достигает 300 км/ч. Самолёт переоборудовали из двухместного в одноместный с дополнительным топливным баком для длительного путешествия.