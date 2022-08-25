{"id":2175,"url":"\/distributions\/2175\/click?bit=1&hash=803b6e1bcbd9dfc4ba9456fda887a878c80d24df8d3a575913b14876e18923a5","title":"TJ \u0437\u0430\u043a\u0440\u043e\u0435\u0442\u0441\u044f 10 \u0441\u0435\u043d\u0442\u044f\u0431\u0440\u044f \u2014\u00a0\u043f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0442\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0430\u043d\u043e\u043d\u0441 \u0441 \u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u044f\u043c\u0438","buttonText":"\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"d1d355d8-93a3-5140-aeae-14b03046b760","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости

17-летний подросток стал самым молодым пилотом, совершившим кругосветный перелёт в одиночку Статьи редакции

На путешествие у него ушло 155 дней.

549 просмотров
Мак Резерфорд

17-летний Мак Резерфорд бельгийско-британского происхождения совершил одиночный кругосветный перелет на самолёте и побил два рекорда Гиннесса, пишет The Guardian. Он вылетел 23 марта 2022 года, пролетел через 52 страны на пяти континентах и дважды пересёк экватор.

Резерфорд приземлился по расписанию на взлетно-посадочной полосе к западу от столицы Болгарии Софии, откуда и начал своё путешествие. Во время полета ему исполнилось 17 лет. Пилот побил рекорд, который ранее принадлежал британцу Трэвису Ладлоу, совершившему кругосветный перелёт в возрасте 18 лет за 150 дней.

Резерфорд рассказал, что путешествие продлилось дольше запланированного, поскольку он столкнулся с песчаными бурями в Судане, сильной жарой в Дубае, закрытием аэропортов в Индии, муссонные дождями и рядом технических проблем. Большинство проблем было вызвано задержками в получении разрешений и других документов или необходимостью изменять запланированные маршруты.

По словам пилота, «самый тяжелый момент» был связан с ночевкой в сарае на заброшенном тихоокеанском острове во время 11-часового перелета через Берингово море в северной части Тихого океана из Японии на Аляску: «На самом деле это необитаемый остров, так что если бы что-то пошло не так, я бы остался один. Я приземлился, и мне пришлось спать в маленьком сарае на обочине взлетно-посадочной полосы, которая она была полностью заброшена более 10 лет».

Полет проходил через Индию, Китай, Южную Корею и Японию. Резерфорд пересёк северную часть Тихого океана до Аляски и направился вдоль западного побережья США в Мексику, затем снова направился на север вдоль восточного побережья США в Канаду и через Атлантический океан в Европу. Мак летел на Shark — одном из самых быстрых ультралёгких самолетов в мире, скорость которого достигает 300 км/ч. Самолёт переоборудовали из двухместного в одноместный с дополнительным топливным баком для длительного путешествия.

Резерфорд родился в семье авиаторов. Он получил лицензию в 2020 году. Его сестра Зара тоже бывшая рекордсменка. Она совершила свой кругосветный полет в 19 лет.

#новости #самолёты

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
8 комментариев
Написать комментарий...
 Killboy Powerhead

Вот такой самолёт

Ответить
Развернуть ветку
SisyaII
Ответить
Развернуть ветку
benny

Подумай ещё, как какать в скафандре

Ответить
Развернуть ветку
Bulky Blackcrappy против войны

Над главными площадями столиц, конечно же

Ответить
Развернуть ветку
benny

Классное описание в Тиндере будет

Ответить
Развернуть ветку
Oldfag TV
Его сестра Зара тоже бывшая рекордсменка. Она совершила свой кругосветный полет в 19 лет.

Приземлился и сестре такой АЗАЗАЗАЗА

Ответить
Развернуть ветку
Странный пёс_анон

Мак Резерфорд заявил, что мечтает совершить полёт над Москвой.

Ответить
Развернуть ветку
Максим Максим

Интересно о чем Фарадей мечтает?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 8 комментариев
null