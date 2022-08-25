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Новости
Христов хичхакер

Суд запретил Евгению Ройзману пользоваться интернетом и посещать общественные места Статьи редакции

Бывшего мэра Екатеринбурга отпустили в зале суда, ему грозит реальный срок.

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Евгений Ройзман в суде. Фрагмент трансляции E1
  • Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения сооснователь фонда «Город без наркотиков» и бывшему мэру Екатеринбургу Евгению Ройзману по уголовному делу о «дискредитации армии» (280.3 УК РФ). Об этом сообщает «Медиазона».
  • Ройзману назначили запрет определённых действий: ему нельзя посещать публичные места, общаться со свидетелями, получать почту, а также пользоваться телефоном и интернетом. Он активно вёл твиттер (почти 639 тысяч подписчиков) и ютуб-канал (почти 350 тысяч).
  • Следствие предлагало запретить Ройзману покидать дом с 00:00 до 23:59, оставив ему лишь минуту в сутки на выход из дома. Но судья не согласилась с предложенной мерой, отметив, что это не соответствует тяжести деяния.
Медиазона @mediazzzona
Евгения Ройзмана заводят в зал. Заседание по мере пресечения продолжается

Видео: Семён Хорохорица / Медиазона
  • На Ройзмана возбудили дело о «дискредитации армии» после того, как на него трижды составляли административные протоколы. Накануне, 24 августа, политик сказал журналистам, что его задержали «фактически, за одну фразу — „вторжение в Украину“».
  • Часть 1 статьи 280.3 УК подразумевает до трёх лет лишения свободы.
Новости
Вам какого ляха надо
В Екатеринбурге задержали Евгения Ройзмана по делу о «дискредитации» российской армии Статьи редакции

В квартире, музее и фонде экс-мэра провели обыск.

Видео Mash
Новости
Владимир Климов
В Екатеринбурге прошли пикеты и акции в поддержку задержанного Евгения Ройзмана Статьи редакции

Люди собирались на «молчаливый протест», приходили к музею и фонду политика, проводили одиночные пикеты.

Галина Бастрыкина на одиночном пикете. Ранее её дважды оштрафовали по статье о дискредитации

Видео: читатель It’s My City

#новости #ройзман

Материал дополнен редакцией
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30 комментариев
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 Рандомный Вбегатель
выходить из дома на 1 минуту в день

Вот в чём прикол этого вообще - просто как издёвка выглядит.
Наверное, ею и является :(

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Озабоченный татарин

Так и есть. Это тот же домашний арест, только настоящий домашний арест засчитывается в итоговое наказание как уже отбытый срок - а «запрет» не засчитывается.

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Рандомный Вбегатель

Блядь, пиздец - но спасибо большое за пояснение, стало ясно

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Zn-otstc

и это - хуевая практика.
ебаные иезуитские людоеды.

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Христов хичхакер

@Ройзман every day скорбим...

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Иван Пинтя

И сейчас становится ясно, что больше всего их колбасило от едких жёстких реплаев Ройзмана.

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Y tu mama tambien

Решили прикрыть как раз на время выборов.

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Depeche Mode

Зассали в тюрьму садить

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Христов хичхакер

Вот не надо этих смешных тезисов от клоунов из ФБК — понадобится и посадят и все что угодно сделают, кто возразит?

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Depeche Mode

Я так думаю, давай не модерируй тут, что надо что не надо

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Арбитражный украинец

Да пользуются методичкой постепенной посадки. Сперва отправляем под домашний, не даём общаться с журналистами и пользоваться связью. Ройзман каждый день потихоньку уходит из инфополя, а там уже можно и в тюрячку отправить.

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Depeche Mode

Согласен, яшина по такому рецепту закрыли

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Максим Максим

Не зассали, а повременили. Кто зассал, так это граждане города, не родившие даже пикета на сто человек.

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Arkady Frolov

Посадят

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Dan

Есть разница между общественными и публичными местами?
И это ему типо в магазин допустим нельзя зайти? Или даже в парк?

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Коматозник

А как они это контролировать будут? Если с помощью телефона - fake gps в помощь.
Браслет на ногу? Мыться никто не запрещает, можно его немножк потопить)

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Zn-otstc

ну, ты попробуй. расскажешь потом.

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Mister Melon

Суд все видит.

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Шутки за 300

Чего на 1 минуту в день?😳

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Святий Фалос

чтобы меньше твитов успел пересказать

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Солнечная хрюшка

Будет писать на листке, листок самолетиком с окна кидать. Пфф

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Athene Noctua

Этот источник утверждает иное.

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Матвей Коновалов

Написано то же самое?
В статье пункт про домашний арест начинается со слов "следствие предлагало запретить"

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Доступный диод

Ну а про одну минуту-то где?

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Матвей Коновалов

Дык противоречий между двумя источниками нет. На тж написана та же самая мера пресечения (на скрине явно написано что отказали, а на тж что следствие "просило" одно, но дали другое)

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Athene Noctua

Следствие может предложить, но приговор выносит судья. И она запрещать не стала

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Матвей Коновалов

Дык на тж нигде и не написано, что пересекала. Противоречий текста на тж и твоём скрине нет

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Доступный диод

А следствие, представители Закона, или тролли интернетные, чтобы про выход из дома на одну минуту говорить?

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Укрошофист

В СИЗО не отправили - уже победа.

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Длительный инструмент

боже, Ройзман - охуенный. буду скучать по его твитам.

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