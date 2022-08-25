Суд запретил Евгению Ройзману пользоваться интернетом и посещать общественные места Статьи редакции
Бывшего мэра Екатеринбурга отпустили в зале суда, ему грозит реальный срок.
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- Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения сооснователь фонда «Город без наркотиков» и бывшему мэру Екатеринбургу Евгению Ройзману по уголовному делу о «дискредитации армии» (280.3 УК РФ). Об этом сообщает «Медиазона».
- Ройзману назначили запрет определённых действий: ему нельзя посещать публичные места, общаться со свидетелями, получать почту, а также пользоваться телефоном и интернетом. Он активно вёл твиттер (почти 639 тысяч подписчиков) и ютуб-канал (почти 350 тысяч).
- Следствие предлагало запретить Ройзману покидать дом с 00:00 до 23:59, оставив ему лишь минуту в сутки на выход из дома. Но судья не согласилась с предложенной мерой, отметив, что это не соответствует тяжести деяния.
- На Ройзмана возбудили дело о «дискредитации армии» после того, как на него трижды составляли административные протоколы. Накануне, 24 августа, политик сказал журналистам, что его задержали «фактически, за одну фразу — „вторжение в Украину“».
- Часть 1 статьи 280.3 УК подразумевает до трёх лет лишения свободы.
Материал дополнен редакцией
Вот в чём прикол этого вообще - просто как издёвка выглядит.
Наверное, ею и является :(
Так и есть. Это тот же домашний арест, только настоящий домашний арест засчитывается в итоговое наказание как уже отбытый срок - а «запрет» не засчитывается.
Блядь, пиздец - но спасибо большое за пояснение, стало ясно
и это - хуевая практика.
ебаные иезуитские людоеды.
@Ройзман every day скорбим...
И сейчас становится ясно, что больше всего их колбасило от едких жёстких реплаев Ройзмана.
Решили прикрыть как раз на время выборов.
Зассали в тюрьму садить
Вот не надо этих смешных тезисов от клоунов из ФБК — понадобится и посадят и все что угодно сделают, кто возразит?
Я так думаю, давай не модерируй тут, что надо что не надо
Да пользуются методичкой постепенной посадки. Сперва отправляем под домашний, не даём общаться с журналистами и пользоваться связью. Ройзман каждый день потихоньку уходит из инфополя, а там уже можно и в тюрячку отправить.
Согласен, яшина по такому рецепту закрыли
Не зассали, а повременили. Кто зассал, так это граждане города, не родившие даже пикета на сто человек.
Посадят
Есть разница между общественными и публичными местами?
И это ему типо в магазин допустим нельзя зайти? Или даже в парк?
А как они это контролировать будут? Если с помощью телефона - fake gps в помощь.
Браслет на ногу? Мыться никто не запрещает, можно его немножк потопить)
ну, ты попробуй. расскажешь потом.
Суд все видит.
Чего на 1 минуту в день?😳
чтобы меньше твитов успел пересказать
Будет писать на листке, листок самолетиком с окна кидать. Пфф
Этот источник утверждает иное.
Написано то же самое?
В статье пункт про домашний арест начинается со слов "следствие предлагало запретить"
Ну а про одну минуту-то где?
Дык противоречий между двумя источниками нет. На тж написана та же самая мера пресечения (на скрине явно написано что отказали, а на тж что следствие "просило" одно, но дали другое)
Следствие может предложить, но приговор выносит судья. И она запрещать не стала
Дык на тж нигде и не написано, что пересекала. Противоречий текста на тж и твоём скрине нет
А следствие, представители Закона, или тролли интернетные, чтобы про выход из дома на одну минуту говорить?
В СИЗО не отправили - уже победа.
боже, Ройзман - охуенный. буду скучать по его твитам.